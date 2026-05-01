Dalla Conferenza stampa – Sinner non scioglie i dubbi su Roma: “Proverò a recuperare, poi vedremo”
Jannik Sinner continua a giocare un tennis fuori categoria. Anche Arthur Fils, uno dei giocatori più in forma del circuito e ancora imbattuto sulla terra battuta in questa stagione prima della semifinale di Madrid, si è dovuto arrendere alla solidità e alla qualità del numero uno del mondo.
Con il successo sul francese, Sinner ha conquistato la sua prima finale al Mutua Madrid Open, aggiungendo un altro capitolo a una stagione già straordinaria. In conferenza stampa, però, oltre alla soddisfazione per la vittoria, l’azzurro ha parlato anche della gestione fisica, della possibilità di giocare a Roma, della crescita nel gioco di variazione e del modo in cui affronta i momenti di pressione.
Prima di tutto, Jannik ha voluto sottolineare l’importanza del risultato raggiunto nella capitale spagnola.
“Prima di tutto, sono molto felice per la partita di oggi. Domani sarà un giorno di relax e non penso ancora troppo alla finale che ho davanti. Ovviamente sono molto contento di giocare la mia prima finale qui, significa moltissimo per me. È stato, di nuovo, un grandissimo torneo. Qualunque cosa accada domenica, sarà stato comunque un grande torneo”.
Uno degli aspetti tecnici più interessanti della sua partita contro Fils è stato l’utilizzo crescente della palla corta, soprattutto con il dritto. Sinner ha spiegato di star lavorando molto su questa soluzione per rendere il suo tennis più vario.
“È una parte del mio gioco in cui sto cercando di migliorare e provo a usarla nel momento giusto. Qui è un po’ più difficile, senza dubbio, perché la palla vola un po’ di più, ma in questo momento sono molto felice di come la sto utilizzando”.
L’azzurro ha aggiunto di aver cercato di variare anche dal lato del rovescio, soprattutto nei momenti delicati.
“Anche dal lato del rovescio ho provato a variare il gioco nel modo giusto nei momenti importanti, mi sono visto abbastanza efficiente, almeno fino a ora. È una parte del mio tennis in cui provo a migliorare. Non sono ancora al livello di Carlos, questo è sicuro, ma continuo a provarci. È positivo per il mio tennis trovare più varietà”.
Il tema più delicato resta quello fisico. Sinner ha giocato moltissimo negli ultimi mesi, arrivando sempre in fondo nei tornei più importanti. Con Roma e Roland Garros all’orizzonte, la gestione delle energie diventa fondamentale. Jannik non ha dato certezze sulla sua programmazione, ma ha spiegato come sta cercando di recuperare.
“Roma sarà una storia diversa. Da parte mia, sto cercando di recuperare moltissimo nelle ore di sonno. La scorsa notte è stata una grande notte di sonno per me, ho dormito molte ore e questa mattina mi sono sentito molto fresco”.
Il numero uno del mondo ha riconosciuto che la continuità di risultati è un segnale positivo, ma porta inevitabilmente anche un maggior dispendio fisico.
“Ho giocato molto nell’ultimo mese e mezzo, arrivando molto avanti in tutti i tornei. È chiaro che è un grande segnale, ma allo stesso tempo tendi a stancarti un po’ di più. Credo che quando giochi grandi partite, come finali o semifinali, ci sia anche una parte di adrenalina che mi spinge e mi motiva. Tra questo torneo e Roma proverò a recuperare di nuovo, e vedremo”.
Sinner ha poi parlato del rapporto con il pubblico, soprattutto quando la maggioranza dei tifosi sostiene il suo avversario. È accaduto contro Rafa Jódar, nuovo idolo del pubblico spagnolo, ma Jannik ha vissuto quell’atmosfera in modo positivo.
“Credo che ognuno sia diverso e lo gestisca in modo diverso. Novak lo gestiva molto, molto bene, credo il migliore. Nel mio caso non ho una tecnica. Sinceramente, sono felice di far parte del match. La gente viene a vedere buon tennis e a volte non è che sia contro di te, semplicemente vuole vedere più tennis. Da quel punto di vista li capisco”.
La sua risposta nei momenti caldi resta la calma, una caratteristica ormai riconoscibile del suo modo di stare in campo.
“Provo a restare molto tranquillo nei momenti di pressione, nei momenti complicati. Sono fatto così. Non significa che sia un bene o un male, ognuno è diverso. Il pubblico può darti aspetti positivi: per me, ad esempio, giocare in Italia significa moltissimo. Dico sempre che la gente ti dà una spinta in più. Quando ho affrontato Rafa qui, ho sentito che l’ambiente era fantastico. Credo siano stati corretti con me, e lo apprezzo molto”.
Sinner ha spiegato anche come vive le palle break e i punti di maggiore tensione. Nessuna formula segreta, ma fiducia nell’istinto.
“Mi piace giocarli con il mio istinto, con le mie sensazioni. Quello che sento in quel momento, vado a prenderlo. Non c’è una vera chiave. Preferisco andare a prendermi il punto e sbagliare una palla piuttosto che aspettare l’errore dell’avversario. Sono sempre stato così”.
Una mentalità aggressiva, anche se non sempre applicabile allo stesso modo.
“Non puoi sempre giocare in questa maniera, dipende anche da come ti senti, ma è così che la vedo”.
Infine, Sinner ha escluso che il fatto di affrontare un Fils imbattuto sulla terra gli abbia aggiunto pressione.
“No, non c’era pressione extra. Ogni torneo è diverso, ogni situazione in cui giochiamo è diversa. Oggi nel primo set c’era abbastanza vento, poi è tornato un vento normale. Sapevo che lui stava giocando un tennis incredibile, soprattutto su questa superficie, un tennis molto fisico. Si merita tutto quello che ha ottenuto”.
Sinner arriva dunque alla finale di Madrid con fiducia, ma anche con grande attenzione alla gestione delle energie. Il titolo nella capitale spagnola è a un passo, mentre Roma resta una decisione da valutare con prudenza. Per ora, però, il campo racconta sempre la stessa verità: Jannik continua a trovare soluzioni, vincere partite pesanti e confermare il suo status di punto di riferimento del circuito.
Marco Rossi
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026
@ Man Fredi (#4605280)
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Oramai perde o vince in finale non cambia nulla sulla sua presenza a Roma. La stanchezza che accumulera è sempre la stessa così come i giorni di riposo. Quindi neglio vincere.
Non ce la faccio a vedere l’ennesimo Sinner-Zverev…
Jannik, non è stupido, non è superficiale, è circondato da persone non stupide, non superficiali. Prima di Roma si analizzerà, insieme col suo team, e decideranno la soluzione che sembrerà loro migliore. I tifosi che vogliono questa o quell’altra soluzione… sorriso… che elementi hanno per valutare se non le loro stesse paure e i preconcetti che nulla hanno a che vedere con le valutazioni di un gruppo di iper professionisti?
Ma si, allora perchè ha saltato Toronto l’anno scorso, visto che mancava Alcaraz.
No, intanto appunto, il futuro non lo conosci. Il passato però si ed appunto, la scelta di saltare Toronto è costata cara, il n.1 a fine anno nel ranking mondiale. Ed un errore non lo ripete più.
A Madrid poteva andare male ? E’ andata bene ed è in finale. Che fa anche Rima anche se non andasse a Roma.
Se vince ? 1000 punti ATP sicuri in saccoccia. Poi Roma capiti quel che capiti, 100o punti sono in saccoccia.
Se avesse saltato Madrid, cosa ne sapeva di cosa succederà a Roma ?
Visto come è andata a Cincinnati ? Mal che vada 1000 punti VINCENDO ( tra Toronto e Cincinnati 650 invece ). Se non vincesse la finale, poi comunque c’è ancora Roma da giocare.
Se lo salta vuol dire veramente che è a pezzi e ci vogliono 2 settimane per recuperare per il Roland Garros.
Quindi si sentiva a posto, era da folli saltare Madrid per arrivare al meglio a Roma, per poi magari saltare in aria per un problema fisico magari nei quarti di finale. Che per un altro tipo Cobolli è un grande successo, mentre per Sinner che è il n.1 ormai i quarti di finale sono un disastro invece.
Eh, ma non gioca a Montreal … è in ferie in quel periodo.
In teoria sarebbe meglio saltare Roma….l obiettivo primario è il roland garros….ma mi sembra impossibile e non ci credo che abbia preferito giocare Madrid e poi salta il torneo in Italia, davanti ai suoi tifosi…non ci credo neanche se lo vedo per iscritto….quindi temo che arrivi stanco al roland garros…..se fosse veramente così e dovesse poi perdere perché appannato lo slam,allora c è da bestemmiare in turco e lui e il suo team sarebbero giustamente oggetto di critiche a non finire….beh se invece gioca e vince Madrid, Roma e lo slam ,allora farebbe un impresa eccezionale, da leggenda….
“…È positivo per il mio tennis trovare più varietà”
Diversi di noi spiegavano l’importanza di questo concetto e tanti la sminuivano.
Ora sentire queste parole dal diretto interessato spero che convinca i più scettici.
Ed è bello trovare conferma dallo stesso Sinner.
Sinner andrà a Roma perchè finora ha fatto fuori tutti in 2 set e sta bene
Sinner vincerà Roma perchè non solo è forte ma è anche estremamente ambizioso
Sinner andrà a Parigi in piena forma perchè non è un pirla
Sinner vincerà il Roland Garros perchè è il più forte di tutti
Pure Musetti ha dichiarato di puntare a Parigi e non a Roma. Diciamocelo con onestà: vergogna su tutti e due.
Sinner non giochera mai a roma..Non puo’rovinare il vero obbiettivo cioe’il roland garros…Arrivando in finale pure a Madrid non puo’ giocare anche Roma dai.
Roma ha poco senso in questa nuova programmazione, se va è per la bandiera come Carlos che poi si è rotto.
È un giocatore internazionale e non dovrebbe avere queste pressioni stupide.
Cosa fa l’Italia per Sinner ed il tennis ? Nei tg si parla di serie A , B, C1, etc… dilettanti e poi un trafiletto per il tennis e c’è poco in chiaro e quello che trovi è fatto con i piedi e gestito da incompetenti.
Jannik non deve nulla a questa Italia, non si faccia male per noi , io non lo vorrei.
Vada se sta al 100%, Parigi è troppo importante.
E’ a Madrid perché, vista l’ assenza di Alcaraz aveva la certezza di vincere il torneo e quindi ha sfruttato l’ occasione di prendere questo tassello di Madrid.
Intendiamoci che magari avrebbe vinto anche con la presenza di Alcaraz.
Poi del futuro non vi e’ certezza e quindi meglio vincere in questo 2026 tutto quello che manca, perché non si sa mai cosa possa riservare il futuro.
Preferire che perdesse qui, ma fosse presente a Roma.
Certo che essere a Madrid e non a Roma.
Non può non giocare Roma…non scherziamo
Se vuole vincere Parigi deve saltare Roma per riposarsi
Non farà mai entrambi Canada e Cincy in vista USO… 😉
‘Sto Blockx ha attitudine, almeno come terraiolo, tiene duro ed e’ merce rara.
Temo che pero’ vada poco oltre questo.
Chi ha i denti non ha il pane e viceversa.
Ragazzi ma se vince Madrid, come fa a saltare Roma? A parte che è Roma! Ma poi c’è pure il grande slam dei Mille in ballo… che, non ce lo fai un pensierino?
Proprio vero, Sinner é modesto e ha considerazione per Alcaraz, sa che lo migliora come Alcaraz é migliorato dalla competizione con Sinner. Speriamo presto ci siano entrambi e se la giochino alla pari.
Proverò a recuperare lo sento un po’ troppo spesso ultimamente,
Ma che fatica sta facendo in queste partite?
E’ fresco come una rosa. Vince sempre o quasi in 2 set e solitamente gli avversari non arrivano a 4.
Ha detto proverò a recuperare, non ha escluso Roma a priori.
Significa che ci va, per me.
Dichiarazione standard che significa poco
Decideranno strada facendo con test fisici e valutando tutti i parametri
Certamente in questo momento ha una striscia aperta nei mille così assurda che mollare qualcosa sarebbe un gran peccato… voglio dire che la possibilità dello “slam” dei mille del 2026 non è obbiettivo così assurdo e sarebbe veramente un exploit immenso
Come sempre parole che concentrano molti aspetti che mi piacciono, la modestia ( “ non sono ancora al livello di Carlos nelle variazioni”), ma anche un’attitudine agonistica che manca a molti tennisti, penso a Zverev e Musetti (“ preferisco sbagliare andando a prendermi il punto che aspettare l’errore dell’avversario”), bravo
A meno di problemi fisici (…facciamo gli scongiuri visto Alcaraz), penso giochi a Roma, perché é un torneo particolare. Ma intanto é importante e possibile vincere Madrid.
Se sta bene, gioca, se poi non dovesse farcela, mi raccomando, non sbroccate, anche Jannik è umano e vincerà il prossimo anno
Ti prego Jan, arriva a Parigi al 110%, costi quel che costi!