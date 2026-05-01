Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Venerdì 01 Maggio 2026

Niccolò Ciavarella vola in finale nel singolare maschile del quinto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il 22enne romano ha superato 6-3, 6-4 l’iraniano Kasra Rahmani e domani (ore 10) sfiderà per il titolo l’ucraino Eric Vanshelboim (testa di serie numero 4), che ha eliminato 6-3, 6-1 Gianmarco Ferrari (numero 2).

Due italiane accedono alle semifinali femminili. Una è la testa di serie numero 3 Giorgia Pedone, che l’ha spuntata 0-6, 6-3, 6-1 sulla serba Dunja Maric e domani sfiderà la numero 1 del seeding, la francese Selena Janicijevic. L’altra è Deborah Chiesa, che ha eliminato 6-7(5), 7-6(5), 6-3 la testa di serie numero 3, la francese Tiphanie Lemaitre. Per lei domani c’è la numero 2, la romena Elena Ruxandra Bertea. Anche le semifinali femminili si disputeranno alle 10.

Stesso orario per la finale del doppio maschile, con Marco Furlanetto e l’elvetico Nicolas Parizzia opposti al bulgaro Yanaki Milev e al serbo Stefan Popovic.

Il titolo di doppio femminile si colora d’azzurro, con le stesse Chiesa e Pedone che si sono imposte 7-6(8), 6-3 in finale su Janicijevic e sulla serba Natalija Senic.