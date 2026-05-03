Sinner nella storia: domina Zverev nella finale di Madrid e conquista il quinto Masters 1000 consecutivo

Una finale senza storia. Jannik Sinner trionfa al Masters 1000 di Madrid travolgendo Alexander Zverev con un perentorio 6-1 6-2 in appena 57 minuti. Una superiorità totale, tecnica e mentale, che non lascia spazio a interpretazioni: Zverev non è mai realmente entrato in partita, travolto dal ritmo e dalla precisione dell’azzurro. Per Sinner è un altro traguardo storico: quinto Masters 1000 consecutivo, un dominio che consolida ulteriormente la sua leadership nel tennis mondiale.

Primo set: dominio immediato

L’avvio è indicativo. Zverev entra in campo contratto, quasi bloccato, mentre Sinner gioca con la naturalezza del numero uno del mondo. L’azzurro strappa subito il servizio e prende il controllo totale degli scambi.La chiave è chiara: pressione costante sul dritto del tedesco, profondità e capacità di chiudere appena si apre il campo. Zverev va rapidamente in confusione, cede ancora il servizio e in meno di venti minuti il punteggio è già sul 5-0. Il set è segnato. Il tedesco riesce solo a evitare il “bagel”, ma Sinner chiude senza esitazioni 6-1 in 25 minuti, con la sensazione di non aver mai dovuto forzare.

Secondo set: copione identico

Non cambia nulla nella seconda frazione. Zverev prova a reagire con il servizio, conquistando due game rapidi, ma appena lo scambio si allunga il divario torna evidente. Sinner è impeccabile: domina al servizio, non concede occasioni, prende sempre il comando dello scambio. Il break arriva puntuale, poi il doppio break chiude definitivamente i conti. Nel game finale l’azzurro sale rapidamente 40-0 e chiude con autorità. È 6-2. È dominio totale.

L’analisi del match Numeri e sensazioni coincidono: partita a senso unico con Zverev incapace di reggere lo scambio, Sinner sempre in controllo, senza cali. Gli aspetti chiave. Pressione costante sulla seconda del tedesco, gestione perfetta dei tempi dello scambio, solidità al servizio senza concedere nulla

Più che una finale, una dimostrazione di forza. Sinner ha giocato al proprio standard, ma è bastato per creare un divario enorme. Zverev ha sofferto l’impatto con la partita, la velocità di palla dell’azzurro, l’impossibilità di trovare soluzioni negli scambi. Quando il numero uno gioca a questo livello, oggi, il circuito non ha risposte.

Sinner arriva a Roma e soprattutto al Roland Garros con uno status chiarissimo: favorito numero uno. L’obiettivo ora è dichiarato: completare il Grande Slam in carriera. E con questo livello, non è più solo un’ipotesi.

La cronaca

1. set

Al servizio Sinner. Primo scambio lunghissimo, sbaglia Sinner 0-15. Ace 15-15. Prima vincente 30-15. Ancora una prima 40-15. Servizio e dritto 1-0.

Attacca Sinner sulla seconda di Zverev 0-15. Prima al centro 15-15. Sinner domina lo scambio 15-30. Dritto in rete del tedesco due palle break 15-40. Rovescio profondo di Jannik, break 0-2.

Ace 15-0. Doppio fallo 15-15. Stecca il dritto Zverev 30-15. Servizio e dritto 40-15. Risposta in rete, Sinner conferma il break 3-0.

Palleggio intenso errore di Sinner 15-0. Sbaglia a rete Zverev 15-15. Ancora un pasticcio a rete del tedesco 15-30. In confusione Zverev, getta la racchetta due palle break 15-40. Gioco disastroso per Zverev doppio break 0-4.

Ace numero tre per Sinner 15-0. Prima vincente 30-0. Dritto vincente del tedesco 30-15. Servizio e dritto Sinner domina, 40-15. Risposta fuori break consolidato diciassette minuti 5-0.

Ace Zverev 15-0. Servizio e dritto 30-0. Ancora uno-due vincente 40-0. Anticipa la risposta Sinner 40-15. Ancora una risposta profonda 40-30. Prima e finalmente Zverev muove lo score 1-5.

Sinner serve per il set. Prima ad uscire 15-0. Esce il rovescio di Jannik 15-15. Fuori misura con il dritto in uscita dal servizio Sinner 15-30. Prima vincente 30-30. Palla corta vincente, set-point 40-30. Ace set a Sinner 6-1 in 25 minuti.

2.set

Zverev al servizio. Manovre bene con il dritto il tedesco 15-0. Ottima prima 30-0. Smash perfetto 40-0. Risposta in rete, gioco a zero 1-0.

Prima vincente 15-0. Sbaglia la palla corta Sinner 15-15. Ace 30-15. Ottima prima 40-15. Ancora un ace 1-1.

Rovescio lungolinea vincente di Sinner 0-15. Serve bene Zverev 15-15. Cross di rovescio imprendibile 15-30. Costruisce perfettamente il punto Jannik che chiude al volo due palle break 15-40. Risponde bene Sinner, regala il punto Zverev. Break 1-2.

Servizio e dritto 15-0. Prima vincente 30-0. Ace numero sette per Sinner 40-0. Scambio di finezze a rete Sinner sbaglia lo smash 40-15. Risposta out break confermato 3-1.

Servizio e dritto 15-0. Entra la prima del tedesco 30-0. Ancora una prima 40-0. Risponde profondo Sinner 40-15. Ace, Zverev resta vicino 2-3.

Scambio intenso, Sinner spiazza Zverev 15-0. Zverev rovescio in rete 30-0. Servizio e dritto vincente 40-0. Palla corta perfetta gioco a zero 4-2.

Doppio fallo 0-15. Rovescio out per il tedesco 0-30. Serve and volley Zverev chiude la volée 15-30. Dritto in rete due palle per il doppio break 15-40. Scambio fantastico Sinner chiude con il dritto, doppio break 2-5.

Parte lo scambio, Sinner gioca lungo, Zverev sbaglia 15-0. Palla corta vincente 30-0. Ace, tre match-point 40-0. Dritto fuori di Zverev Jannik Sinner vince Madrid 6-1 6-2 in 57 minuti.

ATP Madrid Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 1 2 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 A. Zverev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 5-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 J. Sinner 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

SINNER 🇮🇹 vs ZVEREV 🇩🇪 SERVICE STATS 321

Serve Rating

197 8

Aces

2 1

Double Faults

1 29/39 (74%)

First Serve

27/35 (77%) 27/29 (93%)

1st Serve Pts Won

14/27 (52%) 5/10 (50%)

2nd Serve Pts Won

2/8 (25%) 0/0 (0%)

Break Pts Saved

0/4 (0%) 8

Service Games Played

7 RETURN STATS 280

Return Rating

57 13/27 (48%)

1st Srv Return Pts

2/29 (7%) 6/8 (75%)

2nd Srv Return Pts

5/10 (50%) 4/4 (100%)

Break Pts Converted

0/0 (0%) 7

Return Games Played

8 POINT STATS 4/4 (100%)

Net Points Won

3/7 (43%) 19

Winners

9 5

Unforced Errors

15 32/39 (82%)

Service Pts Won

16/35 (46%) 19/35 (54%)

Return Pts Won

7/39 (18%) 51/74 (69%)

Total Points Won

23/74 (31%) SERVICE SPEED 221 km/h

Max Speed

218 km/h 210 km/h

1st Serve Avg

200 km/h 157 km/h

2nd Serve Avg

183 km/h





Enrico Milani