Sinner nella storia: domina Zverev nella finale di Madrid e conquista il quinto Masters 1000 consecutivo
Una finale senza storia. Jannik Sinner trionfa al Masters 1000 di Madrid travolgendo Alexander Zverev con un perentorio 6-1 6-2 in appena 57 minuti. Una superiorità totale, tecnica e mentale, che non lascia spazio a interpretazioni: Zverev non è mai realmente entrato in partita, travolto dal ritmo e dalla precisione dell’azzurro. Per Sinner è un altro traguardo storico: quinto Masters 1000 consecutivo, un dominio che consolida ulteriormente la sua leadership nel tennis mondiale.
Primo set: dominio immediato
L’avvio è indicativo. Zverev entra in campo contratto, quasi bloccato, mentre Sinner gioca con la naturalezza del numero uno del mondo. L’azzurro strappa subito il servizio e prende il controllo totale degli scambi.La chiave è chiara: pressione costante sul dritto del tedesco, profondità e capacità di chiudere appena si apre il campo. Zverev va rapidamente in confusione, cede ancora il servizio e in meno di venti minuti il punteggio è già sul 5-0. Il set è segnato. Il tedesco riesce solo a evitare il “bagel”, ma Sinner chiude senza esitazioni 6-1 in 25 minuti, con la sensazione di non aver mai dovuto forzare.
Secondo set: copione identico
Non cambia nulla nella seconda frazione. Zverev prova a reagire con il servizio, conquistando due game rapidi, ma appena lo scambio si allunga il divario torna evidente. Sinner è impeccabile: domina al servizio, non concede occasioni, prende sempre il comando dello scambio. Il break arriva puntuale, poi il doppio break chiude definitivamente i conti. Nel game finale l’azzurro sale rapidamente 40-0 e chiude con autorità. È 6-2. È dominio totale.
L’analisi del match Numeri e sensazioni coincidono: partita a senso unico con Zverev incapace di reggere lo scambio, Sinner sempre in controllo, senza cali. Gli aspetti chiave. Pressione costante sulla seconda del tedesco, gestione perfetta dei tempi dello scambio, solidità al servizio senza concedere nulla
Più che una finale, una dimostrazione di forza. Sinner ha giocato al proprio standard, ma è bastato per creare un divario enorme. Zverev ha sofferto l’impatto con la partita, la velocità di palla dell’azzurro, l’impossibilità di trovare soluzioni negli scambi. Quando il numero uno gioca a questo livello, oggi, il circuito non ha risposte.
Sinner arriva a Roma e soprattutto al Roland Garros con uno status chiarissimo: favorito numero uno. L’obiettivo ora è dichiarato: completare il Grande Slam in carriera. E con questo livello, non è più solo un’ipotesi.
La cronaca
1. set
Al servizio Sinner. Primo scambio lunghissimo, sbaglia Sinner 0-15. Ace 15-15. Prima vincente 30-15. Ancora una prima 40-15. Servizio e dritto 1-0.
Attacca Sinner sulla seconda di Zverev 0-15. Prima al centro 15-15. Sinner domina lo scambio 15-30. Dritto in rete del tedesco due palle break 15-40. Rovescio profondo di Jannik, break 0-2.
Ace 15-0. Doppio fallo 15-15. Stecca il dritto Zverev 30-15. Servizio e dritto 40-15. Risposta in rete, Sinner conferma il break 3-0.
Palleggio intenso errore di Sinner 15-0. Sbaglia a rete Zverev 15-15. Ancora un pasticcio a rete del tedesco 15-30. In confusione Zverev, getta la racchetta due palle break 15-40. Gioco disastroso per Zverev doppio break 0-4.
Ace numero tre per Sinner 15-0. Prima vincente 30-0. Dritto vincente del tedesco 30-15. Servizio e dritto Sinner domina, 40-15. Risposta fuori break consolidato diciassette minuti 5-0.
Ace Zverev 15-0. Servizio e dritto 30-0. Ancora uno-due vincente 40-0. Anticipa la risposta Sinner 40-15. Ancora una risposta profonda 40-30. Prima e finalmente Zverev muove lo score 1-5.
Sinner serve per il set. Prima ad uscire 15-0. Esce il rovescio di Jannik 15-15. Fuori misura con il dritto in uscita dal servizio Sinner 15-30. Prima vincente 30-30. Palla corta vincente, set-point 40-30. Ace set a Sinner 6-1 in 25 minuti.
2.set
Zverev al servizio. Manovre bene con il dritto il tedesco 15-0. Ottima prima 30-0. Smash perfetto 40-0. Risposta in rete, gioco a zero 1-0.
Prima vincente 15-0. Sbaglia la palla corta Sinner 15-15. Ace 30-15. Ottima prima 40-15. Ancora un ace 1-1.
Rovescio lungolinea vincente di Sinner 0-15. Serve bene Zverev 15-15. Cross di rovescio imprendibile 15-30. Costruisce perfettamente il punto Jannik che chiude al volo due palle break 15-40. Risponde bene Sinner, regala il punto Zverev. Break 1-2.
Servizio e dritto 15-0. Prima vincente 30-0. Ace numero sette per Sinner 40-0. Scambio di finezze a rete Sinner sbaglia lo smash 40-15. Risposta out break confermato 3-1.
Servizio e dritto 15-0. Entra la prima del tedesco 30-0. Ancora una prima 40-0. Risponde profondo Sinner 40-15. Ace, Zverev resta vicino 2-3.
Scambio intenso, Sinner spiazza Zverev 15-0. Zverev rovescio in rete 30-0. Servizio e dritto vincente 40-0. Palla corta perfetta gioco a zero 4-2.
Doppio fallo 0-15. Rovescio out per il tedesco 0-30. Serve and volley Zverev chiude la volée 15-30. Dritto in rete due palle per il doppio break 15-40. Scambio fantastico Sinner chiude con il dritto, doppio break 2-5.
Parte lo scambio, Sinner gioca lungo, Zverev sbaglia 15-0. Palla corta vincente 30-0. Ace, tre match-point 40-0. Dritto fuori di Zverev Jannik Sinner vince Madrid 6-1 6-2 in 57 minuti.
Enrico Milani
TAG: Alexander Zverev, Jannik Sinner, Masters 1000 Madrid, Masters 1000 Madrid 2026
Ok, ti rode. Ma se ha ne ha saltato uno non sono consecutivi.
@ Onurb (#4606607)
Nelle stats contano come vittorie consecutive di partite (Djokovic 31, Sinner 23 “and counting”), ma non come titoli di tornei 1000 consecutivi (Sinner 5, Djokovic/Nadal 4).
Riguardo al fatto che i big 3 giocavano e vincevano “tutti” i tornei bisogna notare che i 1000 erano su 1 settimana, quindi con minimo 7-9 giorni di riposo.
SINNER 2026 vincitore per KO
Un pugno di ferro in un guanto di velluto
SINNERRRRRRRRRR!!!!!!!!!!INVINCIBILEEEEEEE!!!!!!!!!!!!
@ cc (#4606536)
Mi sembra che a Madrid abbia faticato meno degli allenamenti che fa normalmente, non vedo perché dovrebbe saltare Roma
@ cc (#4606536)
Mi sembra che a Madrid abbia faticato meno degli allenamenti che fa normalmente, non vedo perché dovrebbe saltare Roma
@ cc (#4606536)
Mi sembra che a Madrid abbia faticato meno degli allenamenti che fa normalmente, non vedo perché dovrebbe saltare Roma
@ Onurb (#4606607)
Sbagliato da parte tua Djokovic ha vinto i 5 mille consecutivi ai quali partecipò saltò Montecarlo vinto da Nadal quindi il record di Jannik è solo suo, fra l’altro Djokovic dopo Roma non vinse il Roland Garros mentre Sinner potrebbe ampliare il record dei mille e prendersi il Rolland Garros.
E vabbè, ci hanno detto che non giocava a Montecarlo, poi che non giocava a Madrid, ora ci dicono che non giocherà a Roma… facendo gli scongiuri, gli sfigati al momento portano bene
Buongiorno a tutti,
Jannik SINNER ha 24 anni no ha senso parlare « Goat ».
Ma qualcuno può dirmi se dal 1990 ci sono tennisti che hanno ottenuti questi numeri ?
Come vivo nel presente , ho preso come riferimento l’ultima sconfitta di Sinner contro Zverev US Open 2023 :
Jannik SINNER da Pekino 2023 a Madrid 2026
Partite vinte : 91,9 !!!!!! 181vittorie- 16 P
38 tornei : 20 titoli 52,6%!!!!!!
4 Slam !! ( 9 partecipazione)
2 ATP Finals !!(3)
8 1000 !!(17)
6 500 (9)
2 Coppa Davis
@ Peter Parker (#4606685)
Forse sbaglio ma per “consecutivi” non si intende da calendario?
Ho capito il ragionamento ora molto sottile. Ma in effetti la direzione non ha detto una cosa inesatta Sinner è il primo a vincere 5 master 1000 giocati consecutivamente senza saltarne uno ed ha in effetti una sua valenza. Comunque vediamo di chiudere la diatriba a Roma
@ Kenobi (#4606558)
Oggi solo un allenamento leggero, però è apparso segnato in volto. Credo che ci sia comunque un fattore di “usura” a livello fisico e probabilmente anche mentale. Dopo una serie così, temo abbia bisogno di staccare un po’ e ricaricarsi.
Ma sappiamo che lui e il team sapranno prendere la buona decisione.
Eddy Merckx: le mie gambe contano il 10 %, il resto lo fa’ la testa.
Andrés Segovia: il mio talento? Conta il 5% il resto è studio e sacrificio.
Bisogna farlo presente alla direzione ed a tutti i telegiornali sportivi e non . Tutti scrivono che Sinner è il primo ad esserci riuscito. Un mistero a questo punto
L’evento principale è la vittoria di Arnaldi a Cagliari ma anche Sinner, nel suo piccolo, not too bad…
Nell’ultimo servizio si scrive testualmente: Sinner vince 5 master 1000 di fila diventando il primo tennista a riuscire nell’impresa. Leggilo e se hai documentazione inoppugnabile contraria fallo presente alla direzione. Ma credo che ti stai sbagliando. Succede a tutti
Detto da te ,posso dirti solo una cosa: sei davvero spiritoso.
Hai ragione, infatti mi ricordavo che Nole ne aveva saltato uno ma poi in effetti,presente,ne ha vinti 5 consecutivi anche lui.
Sai ,Onurb, cosa vuol dire questo: che dovrà andare a Roma a vincere il 6° mille consecutivo e così il record apparterrà solo a lui.
Piano, li ha vinti tutti quest’anno perché ha modificato/evoluto/adattato il modo di giocare e cresciuto nel farlo. Ciò che voglio dire è che non sono sicuro che se avesse potuto giocarli l’anno scorso li avrebbe vinti tutti, come fatto quest’anno e non dimentichiamoci anche un dettaglio che può aver influito e cioè il cambio superficie ad IW (sempre hard court ma più rapido rispetto all’anno scorso).
@ Spinoza (#4606586)
senz’altro il lavoro paga,ma senza il talento non si va da nessuna parte,puoi mettere qualsiasi tennista a fare tutto quello che fa Sinner
ma senza il dono della classe innata rimani un ottimo giocatore,ma non
un fuoriclasse,e poi oltre alla classe ha un computer in testa ,e un
controllo nervoso che non vedo in nessun altro giocatore
Guarda che ho controllato, il servizio ha scritto giusto Sinner è il primo tennista a vincere 5 master 1000 consecutivi. Nole ha disputato 5 finali master di fila ma ne ha vinti 4. Comunque se hai la documentazione contraria prendi contatto con la redazione per fare correggere questo errore che in effetti stanno facendo tutti i telegiornali e le TV sportive
Che vendetta
Jannik campione immenso!
Dove sono finiti i provocatori?
Si giusta ed importante precisazione n 1 juniores e n 2 nel ranking sfiorando la n 1 che avrebbe raggiunto ,a mio parere, senza il gravissimo infortunio alla caviglia. Grazie .
Io l’avevo detto. ma così era stato. Chiedere a casa Cobolli.
A meno che non pensiamo che Zverev sia comunque una pippa. Cobolli sarebbe allora un pippone (per non dire degli altri italiani, ma lasciamo perdere)
Con Jannik – come è stato detto – è crollato subito. Basta vedere che errori ha fatto fin dall’inizio.
Ne ha ben donde…
Quanta superficialità…nole ha vinto 5 master1000 consecutivi da lui giocati ….almeno informatevi meglio, invece di leggere la gazzetta….esiste l AI se non avete altre fonti …svegliati
Si, intanto tu rosica, prima che ti consumino gli incisivi, caro castoro….
Grandissimo jannik,GRAZIE..
Sono un diciottenne con 43 anni di esperienza e oggi quando hai conquistato l’ultimo 15 del match,mi hai fatto piangere di gioia,perche le emozioni che sprigioni tu sono uniche.
La mia domenica che era iniziata di colore grigio ,TU L’hai, cambiata di colore ,l’hai ravvivata,e l’hai resa infinitamente gioiosa.
Un Immenso Grazie per Tutto ma soprattutto per le emozioni che mi regali .
Lunga vita a te Caterpillar Rosso
Chi è che qui ieri aveva detto che aveva visto Zverev “bello centrato”?
Se Sinner a 24 anni riesce ad ottenere questo,
cosa riuscirà ad ottenere prima della pensione??? 🙂
@ Just is Back (#4606630)
Si riferiva a Carlos ex N1
Ha tanti anni davanti. Non un migliaio ma la metà saranno battuti
Che dire: rosicate gente rosicate
Cmq, Zverev mai stato nr 1
Si stanca troppo…57 minuti…
Grazie Jannik!
L’aveva già citata Panatta lo scorso anno al Foro, complice il completo nero di Jannik
Vedi che il fumo fa male? Per quello che riguarda il GP meglio la Policar!!!
A Roma Jannik Sinner da eroe come Giulio Cesare di ritorno dalle tante vittorie
Che dire! Giù il cappello! Veramente tanta, tanta roba.
Hai battuto uno dei record secondari del GOAT, te me mancano solo più un migliaio, uno più uno meno.
Anch’io ho pensato a Proietti e il suo cavaliere nero
Ha vinto TUTTI i tornei che gli sono stati tolti l’anno scorso. Fatevi una domanda e datevi una risposta…nel 2025 col cavolo che Alcaraz si riprendeva il numero uno!! E lo sa anche lui
tornei per provare a vincerli e…ce l’ha fatta! Immenso e squisito campione! Ha avuto la sua rivalsa! Complimenti!
Io ti diro’ qualcosa in piu: non solo il giusto discorso che hai fatto, ma in piu’ c’è da aggiungere che quella maledetta finale del Rolando a Jannik è rimasta indigesta e sono sicuro che il rosso ad inizio anno si è messo in testa qualcosa di diabolico: fare il Grande slam sulla terra battuta quindi vincerli tutti! Siamo a metà strada….vediamo! Questo spiega la partenza a rilento ed imballato agli AO e a Doha…voleva arrivare col pieno sulla terra!
pubblico in delirio
Sbagliato….5 master1000 consecutivi li ha vinti anche djokovic….il quale saltò Montecarlo…ma vinse consecutivamente i 5 master1000 che gioco ‘ ….e visto che c era vinse anche l australian open e poi il roland garros, oltre al 500 di Doha….non parliamo poi della seconda parte della stagione, vinse anche usopen ….sto parlando del 2011 ….
La finale di oggi è stata devastante, fisicamente e mentalmente. Sarà meglio che Jannik si prenda un po’ di riposo e salti il Foro Italico
Impressionante, una manifesta superiorità imbarazzante. Ti aspettiamo a Roma mostro!
Le stesse che provavo io quando Nadal vinceva 14 RG..nevvero??
1️⃣𝓙𝓐𝓝𝓝𝓘𝓚 𝓢𝓘𝓝𝓝𝓔𝓡1️⃣
Un Uomo solo al comando
Vero , vinse 2 finals da giovanissimo, ma allora i big 3 dovevano essere proprio scarsi! :-)))))
E mo? Chi glielo spiega ad Annie3 che un record molto importante del goat (perché Nole è ancora il goat) è di Jannik?
Dai, non ci restar male, io scherzo Annie… Io scherzo, Jannik fa sul serio
5 1000 consecutivi. Staccati Djokovic e Nadal. Questo é un record storico. Altro che i numeri di set.
Non ci si può distrarre neanche un attimo…per andare al cinema, ad esempio…
Il film iniziava alle 15.50…la finale alle 17…
Ho pensato…tra presentazioni e tutto…prima delle 17.15 non inizieranno a giocare.
Mi perderò giusto l’inizio del primo set…
Beh…sono riuscito a vedere solo l’ultimo game.
Sì ok ti quoto ma sarebbe ora di cominciare a uscire dallo schema un po’ meccanico del “è il lavoro che conta”, anche perché di per sé le ore di lavoro e basta contano quasi niente.
E poi mi piacerebbe cominciare a sentire qualche parola un po’ più attento (non mi riferisco neanche lontanamente a te) per descrivere il gioco di Sinner, come ad esempio intelligente, veloce, reattivo, capace di trasformarsi durante la partita, e aggiungerei evoluto e moderno e molto altro.
Saluti a tutti
Senza CARLONE o forse anche con lui…..dietro a Sinner…..il vuoto.
Ma che cavolo, esco alla fine del primo set per andare a comprare le siga e c’è la premiazione. Comunque sapeva che il gran premio è stato anticipato alle sette e quindi ha sbrigato la pratica in 57 minuti e aver tempo di fare la doccia e vedere il GP.
Volevo dire proprio questo, ma l’hai già scritto tu: non si sa più come commentare
𝓙𝓐𝓝𝓝𝓘𝓚 𝓢𝓘𝓝𝓝𝓔𝓡🏆 👏👏1⃣
C’è chi sostiene che la vendetta vada assaporata a freddo.
wada assaporata 😀
Esatto troppo rassegnato già in partenza!!
Molto meglio gli Jodar e i Fonseca e i Mensik a sto punto, che essendo la prima volta che lo affrontano vanno belli sfrontati!
Ar cavaliere dolomitico non gli devi cacare il cazzo. (Cit.)
Fermera’
“Il talento per me non esiste, bisogna guadagnarselo. Chi lavora è quello che ha talento.” — Jannik Sinner 😉
Sono senza parole dico solo il numero uno contro il numero tre del ATP : 6-1,6-2.:Chi fernera’Jannik
@ Scaino (#4606538)
Effettivamente…dato impressionante.
C’è chi sostiene che la vendetta vada assaporata a freddo.
Sono senza parole dico solo il numero uno contro il numero tre del ATP : 6-1,6-2.:Chi fernera’Jannik
Grandissimo Jannik, con Roma e Parigi alle porte, rispettivamente l’unico mille e l’unico slam che gli mancano, vai ragazzo, solo il cielo è il limite.
Si si tutto bello e buono, aspettando Jodar e “beati i francesi”.
Non voglio mancare di rispetto al n 3 ed ex n 1 ma Sinner ha trasformato una finale di un 1000 in un semplice allenamento. Imbarazzante.
Record mondiale di 5 1000 consecutivi vinti non era riuscito neanche a Nole.
Partita giocata da 10 come ha commentato Bertolucci, la perfezione quindi può esistere anche in questa terra. Ora Roma, dico solo che l’ultima vittoria agli Internazionali di un italiano è stata nel 1976 quindi mezzo secolo fa. E qui mi fermo.
Semplicemente Alieno Jannik!!!
Massimo rispetto e comprensione per Zverev, un campione, anche simpatico (bello il siparietto con lo champagne), che merita solo applausi… Io penso sia lui il vero n. 1 al mondo, Jannik ( e Carlos), semplicemente , non sono di questo Mondo 😉
La differenza con gli altri è abissale ed il bello è che non è al suo punto di arrivo , ma Jannik continuerà a crescere .
Ora la presenza a Roma con un altro ottimo risultato può dirsi più probabile, visto che a parte un set con Bonzi non ha mai fatto una partita impegnativa.
Nel tennis un giocatore così non c’è mai stato , se non sbaglio il rating complessivo del match è stato di 9.8, mostruoso.
E non mi sembra abbia dovuto impegnarsi eccessivamente.
Un giorno comunque parleremo di Zverev perché io mi ricordo quando vinceva con Djokovic e Federer a 20 anni eh
Li dominava alle ATP FINALS e nei masters 1000
Cioè io mi ricordo dello Zverev giovane
ci sono stati big3, che hanno fatto record su record, di tutti i tipi.
e poi c’è jannik sinner, che ha fatto una cosa che nemmeno i big3 erano riusciti a fare.
Dialogo a fine match.
Sinner: “Vagno, prendi il campo 3 che facciamo un paio di cesti”.
Vagnozzi: “Jannik è domenica, il torneo è finito, i cesti li facciamo a casa”.
Sinner: “però io mi annoio, sono le 6 e il ristorante dell’albergo apre alle 10 e mezza. Poi sta notte ho dormito 14 ore… Dai Simo, rimedia un campo”.
Vagnozzi: “Jannik, fammi un favore… Vatti a vedere il Gran Premio che sennò poi la gente su LT si agita e dice che ti stanchi troppo “.
E’ già tanto che siate riusciti a scrivere qualcosa. Vi temevo paralizzati dalla prestazione e sorpresa come noi che abbiamo postato durante il match. E’ veramente difficile scrivere qualcosa dopo aver assistito ad una simile apoteosi tennistica. Bisognerebbe vedere una replica e poi argomentarci sopra dopo una notte di sonno. T
@ cc (#4606536)
Ma chi se ne importa di Roma, adesso tutto sul Rolando e che nessuno gli dica cosa deve fare a Roma, lui lo sà…
Zverev comunque troppo rassegnato!
Oggi Jannik era ingiocabile, ma Sasha ha fatto errori inusuali, nel secondo set ha cercato di forzare ma Sinner era troppo sul pezzo.
Una finale tra il nr.1 e il nr.3 che finisce in meno di un’ora è incredibile.
Il cannibale ormai affronta solo i record.
Gli avversari sono già frullati prima di scendere in campo.
Credo cominci ad annoiarsi pure Sinner ad affrontarli.
Mi ricorda Bolt che nei 100 metri in finale alle Olimpiadi si voltava e sorrideva alla telecamera già 20/30 metri prima del traguardo….
Eh va beh, ormai che puoi dire che non sia già stato detto sulla grandezza di questo ragazzo?? Il trattamento da telefono azzurro a Zverev è oramai una costante, come lo scoraggiamento dello stesso dopo qualche game ( davvero, secondo me non ci crede più dopo pochissimo, sono tante 9 sconfitte di fila, tante tante).. è un fatto assodato oramai anche la capacità di Jannik di elevare il gioco nelle fasi finali dei tornei dove entra in modalità pilota automatico senza apparente sforzo.. statistiche sempre più impressionanti, il tutto, ripeto, senza apparente grandi sforzi.. scoraggiantissimo per tutti ( a parte le giovani leve, “bastonate” però anche loro, ma più baldanzose per natura), specie per chi già non brilla per un carattere particolarmente “coriaceo” come può esser Zverev
Scusate, mi illuminereste? È da un po’ che guardo il televisore e ho notato che il riscaldamento è terminato, ma quando inizia la partita?
L’anno scorso a Jannik Sinner è stato impedito di giocare 4 tornei Master 1000: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid.
Quest’anno li ha potuti giocare e li ha vinti tutti e quattro!!!
E noi c’eravamo
adesso bisogna puntare tutto sui slam.siamo indietro.temo per roma purtroppo
ci ha fatto vivere grandi emozioni!!!
ALIENO