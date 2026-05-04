Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Marta Kostyuk in top 15
04/05/2026 09:00 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (04-05-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
10110
Punti
19
Tornei
2
Best: 2
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
8555
Punti
23
Tornei
3
Best: 1
▲
1
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
6948
Punti
19
Tornei
4
Best: 2
▼
-1
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
6749
Punti
19
Tornei
5
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
6136
Punti
21
Tornei
6
Best: 3
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5985
Punti
20
Tornei
7
Best: 7
▲
1
Mirra Andreeva
RUS, 0
4181
Punti
21
Tornei
8
Best: 4
▲
1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
3722
Punti
20
Tornei
9
Best: 9
▲
1
Victoria Mboko
CAN, 0
3531
Punti
21
Tornei
10
Best: 3
▼
-3
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
3530
Punti
15
Tornei
11
Best: 8
--
0
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
3318
Punti
18
Tornei
12
Best: 4
--
0
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
3090
Punti
19
Tornei
13
Best: 12
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2999
Punti
23
Tornei
14
Best: 10
--
0
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2669
Punti
26
Tornei
15
Best: 15
▲
8
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
2507
Punti
19
Tornei
16
Best: 1
▼
-1
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2341
Punti
20
Tornei
17
Best: 17
▼
-1
Iva Jovic
USA, 0
2235
Punti
21
Tornei
18
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2030
Punti
23
Tornei
19
Best: 5
▼
-2
Madison Keys
USA, 17-02-1995
1946
Punti
19
Tornei
20
Best: 20
▼
-1
Diana Shnaider
RUS, 0
1946
Punti
25
Tornei
21
Best: 12
▼
-1
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
1895
Punti
24
Tornei
22
Best: 12
▼
-1
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1858
Punti
21
Tornei
23
Best: 13
▲
2
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1851
Punti
28
Tornei
24
Best: 11
▼
-2
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1758
Punti
22
Tornei
25
Best: 25
▲
7
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1747
Punti
26
Tornei
26
Best: 24
▼
-2
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1651
Punti
24
Tornei
27
Best: 21
▼
-1
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1595
Punti
25
Tornei
28
Best: 28
▲
5
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1437
Punti
27
Tornei
29
Best: 29
▲
5
Ann Li
USA, 26-06-2000
1435
Punti
28
Tornei
30
Best: 30
▼
-3
Emma Raducanu
GBR, 0
1430
Punti
23
Tornei
31
Best: 30
▼
-1
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1406
Punti
26
Tornei
32
Best: 4
▲
4
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1405
Punti
14
Tornei
33
Best: 30
▼
-2
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1401
Punti
27
Tornei
34
Best: 34
▼
-5
Maya Joint
AUS, 0
1380
Punti
26
Tornei
35
Best: 8
▼
-7
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
1377
Punti
25
Tornei
36
Best: 5
▲
4
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1369
Punti
21
Tornei
37
Best: 37
▼
-2
Sara Bejlek
CZE, 0
1360
Punti
20
Tornei
38
Best: 21
▲
18
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
1355
Punti
21
Tornei
39
Best: 27
▲
3
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1342
Punti
22
Tornei
40
Best: 40
▼
-1
Janice Tjen
INA, 0
1317
Punti
29
Tornei
41
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1290
Punti
26
Tornei
42
Best: 42
▲
2
Alexandra Eala
PHI, 0
1285
Punti
29
Tornei
43
Best: 43
▲
3
Lois Boisson
FRA, 0
1268
Punti
16
Tornei
44
Best: 6
▲
1
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1263
Punti
14
Tornei
45
Best: 22
▼
-7
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1263
Punti
24
Tornei
46
Best: 27
▲
1
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1250
Punti
19
Tornei
47
Best: 3
▼
-10
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1238
Punti
24
Tornei
48
Best: 48
▲
3
Tereza Valentova
CZE, 0
1231
Punti
18
Tornei
49
Best: 28
▼
-6
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1211
Punti
21
Tornei
50
Best: 30
▼
-2
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1204
Punti
25
Tornei
51
Best: 51
▼
-1
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1186
Punti
24
Tornei
52
Best: 21
▼
-3
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1175
Punti
25
Tornei
53
Best: 2
▼
-1
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1156
Punti
17
Tornei
54
Best: 36
--
0
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1086
Punti
35
Tornei
55
Best: 19
▲
2
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1084
Punti
24
Tornei
56
Best: 44
▼
-1
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1057
Punti
21
Tornei
57
Best: 53
▼
-4
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
1044
Punti
31
Tornei
58
Best: 50
▲
5
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
1043
Punti
27
Tornei
59
Best: 59
--
0
Antonia Ruzic
CRO, 0
1041
Punti
27
Tornei
60
Best: 23
▲
1
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1036
Punti
25
Tornei
61
Best: 39
▼
-1
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
1032
Punti
24
Tornei
62
Best: 62
▼
-4
Talia Gibson
AUS, 0
1021
Punti
30
Tornei
63
Best: 54
▲
13
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
1018
Punti
26
Tornei
64
Best: 53
▼
-2
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1007
Punti
27
Tornei
65
Best: 65
▲
2
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
998
Punti
28
Tornei
66
Best: 8
▲
9
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
987
Punti
24
Tornei
67
Best: 51
▲
4
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
963
Punti
23
Tornei
68
Best: 66
▲
2
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
940
Punti
29
Tornei
69
Best: 69
▲
5
Petra Marcinko
CRO, 0
934
Punti
29
Tornei
70
Best: 9
▼
-6
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
933
Punti
13
Tornei
71
Best: 71
▲
7
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
931
Punti
31
Tornei
72
Best: 62
▲
16
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
924
Punti
23
Tornei
73
Best: 22
▼
-8
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
924
Punti
26
Tornei
74
Best: 4
▼
-6
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
922
Punti
26
Tornei
75
Best: 51
▲
12
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
920
Punti
30
Tornei
76
Best: 60
▼
-3
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
919
Punti
33
Tornei
77
Best: 20
▲
3
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
918
Punti
26
Tornei
78
Best: 10
▼
-9
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
904
Punti
26
Tornei
79
Best: 40
▲
5
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
902
Punti
34
Tornei
80
Best: 39
▼
-8
Eva Lys
GER, 12-01-2002
901
Punti
23
Tornei
81
Best: 65
▼
-2
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
888
Punti
32
Tornei
82
Best: 60
--
0
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
880
Punti
30
Tornei
83
Best: 33
--
0
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
876
Punti
26
Tornei
84
Best: 71
▼
-7
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
871
Punti
27
Tornei
85
Best: 46
▲
1
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
868
Punti
29
Tornei
86
Best: 86
▲
10
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
868
Punti
29
Tornei
87
Best: 71
▲
12
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
868
Punti
33
Tornei
88
Best: 32
▼
-3
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
867
Punti
26
Tornei
89
Best: 17
▼
-23
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
862
Punti
24
Tornei
90
Best: 35
▼
-9
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
854
Punti
26
Tornei
91
Best: 81
▲
6
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
840
Punti
29
Tornei
92
Best: 92
▼
-1
Lilli Tagger
AUT, 0
836
Punti
17
Tornei
93
Best: 25
▲
17
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
833
Punti
15
Tornei
94
Best: 94
▼
-1
Nikola Bartunkova
CZE, 0
831
Punti
21
Tornei
95
Best: 93
▲
3
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
828
Punti
24
Tornei
96
Best: 46
▼
-6
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
824
Punti
12
Tornei
97
Best: 34
▼
-8
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
823
Punti
29
Tornei
98
Best: 98
▼
-6
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
804
Punti
30
Tornei
99
Best: 99
▲
14
Lanlana Tararudee
THA, 0
801
Punti
28
Tornei
100
Best: 100
--
0
Ella Seidel
GER, 0
789
Punti
26
Tornei
101
Best: 65
▲
1
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
784
Punti
23
Tornei
102
Best: 2
▲
1
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
781
Punti
21
Tornei
103
Best: 99
▲
1
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
780
Punti
31
Tornei
104
Best: 56
▼
-3
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
761
Punti
27
Tornei
105
Best: 29
▲
3
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
746
Punti
25
Tornei
106
Best: 106
▲
8
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
740
Punti
23
Tornei
107
Best: 39
▼
-1
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
735
Punti
25
Tornei
108
Best: 48
▼
-13
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
730
Punti
26
Tornei
109
Best: 47
▼
-15
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
729
Punti
30
Tornei
110
Best: 11
▲
6
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
727
Punti
16
Tornei
111
Best: 111
▲
4
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
711
Punti
28
Tornei
112
Best: 87
--
0
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
701
Punti
31
Tornei
113
Best: 113
▲
5
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
697
Punti
21
Tornei
114
Best: 31
▲
5
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
693
Punti
29
Tornei
115
Best: 36
▼
-4
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
683
Punti
26
Tornei
116
Best: 58
▼
-11
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
683
Punti
21
Tornei
117
Best: 117
▲
3
Dominika Salkova
CZE, 0
676
Punti
29
Tornei
118
Best: 33
▲
4
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
675
Punti
28
Tornei
119
Best: 79
▼
-2
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
674
Punti
27
Tornei
120
Best: 29
▼
-11
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
664
Punti
25
Tornei
121
Best: 54
▼
-14
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
662
Punti
32
Tornei
122
Best: 122
▼
-1
Alina Korneeva
RUS, 0
657
Punti
26
Tornei
123
Best: 54
▲
14
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
631
Punti
26
Tornei
124
Best: 57
▼
-1
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
630
Punti
30
Tornei
125
Best: 125
▲
4
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
625
Punti
29
Tornei
126
Best: 126
▲
22
Taylah Preston
AUS, 0
609
Punti
30
Tornei
127
Best: 91
▼
-1
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
608
Punti
31
Tornei
128
Best: 114
▼
-3
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
601
Punti
16
Tornei
129
Best: 129
▲
4
Emerson Jones
AUS, 0
592
Punti
18
Tornei
130
Best: 1
▲
67
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
590
Punti
7
Tornei
131
Best: 131
▲
1
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
582
Punti
27
Tornei
132
Best: 31
▲
3
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
574
Punti
22
Tornei
133
Best: 22
▼
-5
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
573
Punti
20
Tornei
134
Best: 7
▼
-4
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
572
Punti
11
Tornei
135
Best: 94
▲
1
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
569
Punti
23
Tornei
136
Best: 93
▲
18
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
565
Punti
28
Tornei
137
Best: 4
▼
-10
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
564
Punti
20
Tornei
138
Best: 112
▲
25
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
560
Punti
31
Tornei
139
Best: 139
▲
1
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
556
Punti
26
Tornei
140
Best: 134
▼
-6
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
553
Punti
31
Tornei
141
Best: 141
▲
8
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
547
Punti
25
Tornei
142
Best: 49
▲
28
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
536
Punti
19
Tornei
143
Best: 112
▼
-5
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
534
Punti
24
Tornei
144
Best: 32
▼
-13
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
534
Punti
17
Tornei
145
Best: 145
▼
-3
Lola Radivojevic
SRB, 0
531
Punti
28
Tornei
146
Best: 146
▲
5
Sofia Costoulas
BEL, 0
527
Punti
30
Tornei
147
Best: 41
▼
-2
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
525
Punti
34
Tornei
148
Best: 84
▲
4
Kayla Day
USA, 28-09-1999
522
Punti
28
Tornei
149
Best: 149
▲
12
Mary Stoiana
USA, 0
521
Punti
25
Tornei
150
Best: 117
▼
-9
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
520
Punti
17
Tornei
151
Best: 146
▼
-5
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
513
Punti
26
Tornei
152
Best: 152
▼
-5
Veronika Podrez
UKR, 0
511
Punti
22
Tornei
153
Best: 41
▼
-14
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
495
Punti
23
Tornei
154
Best: 99
▼
-11
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
495
Punti
27
Tornei
155
Best: 155
▼
-5
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
492
Punti
23
Tornei
156
Best: 156
▲
15
Laura Samson
CZE, 0
492
Punti
21
Tornei
157
Best: 157
▲
3
Linda Klimovicova
POL, 0
491
Punti
19
Tornei
158
Best: 46
▼
-2
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
484
Punti
26
Tornei
159
Best: 159
▼
-4
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
480
Punti
27
Tornei
160
Best: 62
▼
-36
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
479
Punti
22
Tornei
161
Best: 161
▼
-3
Tatiana Prozorova
RUS, 0
479
Punti
24
Tornei
162
Best: 19
▼
-5
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
477
Punti
33
Tornei
163
Best: 157
▼
-4
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
477
Punti
26
Tornei
164
Best: 164
▲
3
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
475
Punti
29
Tornei
165
Best: 165
--
0
Polina Iatcenko
RUS, 0
474
Punti
23
Tornei
166
Best: 166
▲
27
Noma Noha Akugue
GER, 0
472
Punti
31
Tornei
167
Best: 156
▲
6
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
467
Punti
20
Tornei
168
Best: 97
▲
8
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
465
Punti
27
Tornei
169
Best: 164
--
0
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
465
Punti
27
Tornei
170
Best: 143
▼
-8
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
464
Punti
34
Tornei
171
Best: 150
▼
-18
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
463
Punti
28
Tornei
172
Best: 59
▼
-28
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
460
Punti
22
Tornei
173
Best: 46
▼
-7
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
459
Punti
32
Tornei
174
Best: 70
▼
-2
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
450
Punti
25
Tornei
175
Best: 100
▲
11
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
447
Punti
14
Tornei
176
Best: 105
▲
7
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
441
Punti
30
Tornei
177
Best: 177
▼
-9
Carol Young Suh Lee
USA, 0
436
Punti
27
Tornei
178
Best: 178
▼
-14
Teodora Kostovic
SRB, 0
435
Punti
26
Tornei
179
Best: 179
▲
10
Jeline Vandromme
BEL, 0
432
Punti
19
Tornei
180
Best: 104
▲
16
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
423
Punti
28
Tornei
181
Best: 158
▼
-3
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
419
Punti
31
Tornei
182
Best: 165
▼
-7
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
418
Punti
26
Tornei
183
Best: 183
▲
56
Akasha Urhobo
USA, 0
405
Punti
20
Tornei
184
Best: 22
▼
-2
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
399
Punti
6
Tornei
185
Best: 56
▼
-1
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
395
Punti
25
Tornei
186
Best: 23
▼
-9
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
393
Punti
29
Tornei
187
Best: 150
▼
-13
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
391
Punti
25
Tornei
188
Best: 188
▼
-1
Luisina Giovannini
ARG, 0
391
Punti
20
Tornei
189
Best: 165
▼
-8
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
389
Punti
29
Tornei
190
Best: 190
▲
62
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
388
Punti
34
Tornei
191
Best: 170
▼
-1
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
385
Punti
23
Tornei
192
Best: 191
▲
8
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
383
Punti
30
Tornei
193
Best: 105
▼
-13
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
381
Punti
29
Tornei
194
Best: 168
--
0
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
379
Punti
29
Tornei
195
Best: 195
▲
4
Fiona Crawley
USA, 0
378
Punti
22
Tornei
196
Best: 21
▼
-5
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
377
Punti
13
Tornei
197
Best: 39
▲
49
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
375
Punti
14
Tornei
198
Best: 198
▲
4
Kayla Cross
CAN, 0
374
Punti
30
Tornei
199
Best: 114
▲
2
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
369
Punti
16
Tornei
200
Best: 121
▼
-15
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
368
Punti
26
Tornei
201
Best: 201
▼
-9
Cadence Brace
CAN, 0
367
Punti
22
Tornei
202
Best: 108
▼
-23
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
364
Punti
34
Tornei
203
Best: 187
▲
2
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
359
Punti
27
Tornei
204
Best: 176
▼
-16
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
356
Punti
26
Tornei
205
Best: 205
▲
35
Alexandra Shubladze
RUS, 0
355
Punti
22
Tornei
206
Best: 206
▲
6
Gabriela Knutson
CZE, 0
347
Punti
33
Tornei
207
Best: 93
▼
-1
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
346
Punti
26
Tornei
208
Best: 105
▲
7
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
346
Punti
32
Tornei
209
Best: 71
▼
-11
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
343
Punti
29
Tornei
210
Best: 52
▲
4
Claire Liu
USA, 25-05-2000
343
Punti
22
Tornei
211
Best: 45
▼
-4
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
343
Punti
27
Tornei
212
Best: 212
▲
8
Lucie Havlickova
CZE, 0
343
Punti
20
Tornei
213
Best: 83
▼
-9
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
342
Punti
23
Tornei
214
Best: 214
▲
15
Elena Pridankina
RUS, 0
333
Punti
27
Tornei
215
Best: 1
▼
-7
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
330
Punti
5
Tornei
216
Best: 216
▼
-7
Celine Naef
SUI, 0
327
Punti
22
Tornei
217
Best: 207
▲
4
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
322
Punti
32
Tornei
218
Best: 218
▲
39
Vendula Valdmannova
CZE, 0
322
Punti
21
Tornei
219
Best: 43
▼
-1
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
320
Punti
28
Tornei
220
Best: 90
▼
-17
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
317
Punti
27
Tornei
221
Best: 125
▲
9
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
316
Punti
21
Tornei
222
Best: 173
▼
-3
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
314
Punti
24
Tornei
223
Best: 168
▼
-12
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
313
Punti
28
Tornei
224
Best: 224
▲
9
Elizara Yaneva
BUL, 0
313
Punti
18
Tornei
225
Best: 136
▼
-1
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
312
Punti
29
Tornei
226
Best: 11
▼
-31
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
311
Punti
14
Tornei
227
Best: 35
▲
22
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
310
Punti
17
Tornei
228
Best: 58
▼
-12
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
308
Punti
27
Tornei
229
Best: 164
▼
-16
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
308
Punti
28
Tornei
230
Best: 230
▲
14
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
308
Punti
24
Tornei
231
Best: 231
▼
-8
Aliona Falei
BLR, 0
308
Punti
23
Tornei
232
Best: 232
▼
-22
Aoi Ito
JPN, 0
307
Punti
18
Tornei
233
Best: 233
▲
64
Hayu Kinoshita
JPN, 0
307
Punti
24
Tornei
234
Best: 234
▲
28
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
305
Punti
18
Tornei
235
Best: 235
▼
-3
Julia Avdeeva
RUS, 0
303
Punti
20
Tornei
236
Best: 153
▼
-14
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
302
Punti
33
Tornei
237
Best: 231
▼
-6
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
302
Punti
27
Tornei
238
Best: 214
▼
-13
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
296
Punti
22
Tornei
239
Best: 221
▼
-11
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
296
Punti
21
Tornei
240
Best: 240
▼
-6
Ayana Akli
USA, 0
295
Punti
25
Tornei
241
Best: 40
▲
6
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
293
Punti
21
Tornei
242
Best: 100
▼
-25
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
290
Punti
32
Tornei
243
Best: 243
▲
28
Tara Wuerth
CRO, 0
289
Punti
19
Tornei
244
Best: 149
▲
56
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
288
Punti
22
Tornei
245
Best: 209
▲
18
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
286
Punti
26
Tornei
246
Best: 222
▲
27
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
282
Punti
31
Tornei
247
Best: 247
▼
-4
Fangran Tian
CHN, 0
278
Punti
24
Tornei
248
Best: 153
▼
-3
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
277
Punti
34
Tornei
249
Best: 212
▼
-14
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
277
Punti
28
Tornei
250
Best: 196
▲
6
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
275
Punti
34
Tornei
251
Best: 241
▼
-10
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
275
Punti
17
Tornei
252
Best: 252
▼
-4
Mingge Xu
GBR, 0
274
Punti
20
Tornei
253
Best: 205
▼
-2
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
273
Punti
27
Tornei
254
Best: 254
▲
14
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
270
Punti
30
Tornei
255
Best: 255
▲
39
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
270
Punti
22
Tornei
256
Best: 219
▼
-1
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
269
Punti
19
Tornei
257
Best: 257
▲
54
Samira De Stefano
ITA, 0
269
Punti
29
Tornei
258
Best: 214
▲
11
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
266
Punti
21
Tornei
259
Best: 259
▼
-21
Hina Inoue
USA, 0
263
Punti
21
Tornei
260
Best: 260
▼
-18
Barbora Palicova
CZE, 0
263
Punti
31
Tornei
261
Best: 151
▼
-7
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
262
Punti
29
Tornei
262
Best: 242
▼
-9
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
262
Punti
23
Tornei
263
Best: 88
▼
-13
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
261
Punti
27
Tornei
264
Best: 45
▼
-3
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
260
Punti
23
Tornei
265
Best: 265
▲
1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
260
Punti
23
Tornei
266
Best: 212
▼
-6
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
259
Punti
27
Tornei
267
Best: 267
▼
-2
Mia Ristic
SRB, 0
259
Punti
32
Tornei
268
Best: 200
▲
8
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
259
Punti
28
Tornei
269
Best: 118
▼
-2
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
258
Punti
22
Tornei
270
Best: 270
▲
15
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
258
Punti
21
Tornei
271
Best: 271
▼
-7
Anca Todoni
ROU, 0
257
Punti
11
Tornei
272
Best: 181
▲
6
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
257
Punti
24
Tornei
273
Best: 273
▲
68
Mia Pohankova
SVK, 0
253
Punti
9
Tornei
274
Best: 265
▼
-4
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
252
Punti
26
Tornei
275
Best: 275
▲
2
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
251
Punti
18
Tornei
276
Best: 149
▲
4
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
251
Punti
16
Tornei
277
Best: 96
▼
-18
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
248
Punti
30
Tornei
278
Best: 201
▼
-4
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
248
Punti
23
Tornei
279
Best: 103
▼
-42
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
247
Punti
29
Tornei
280
Best: 203
▼
-8
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
246
Punti
21
Tornei
281
Best: 116
▼
-55
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
244
Punti
24
Tornei
282
Best: 38
▼
-24
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
243
Punti
10
Tornei
283
Best: 152
▲
1
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
235
Punti
31
Tornei
284
Best: 165
▼
-9
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
235
Punti
25
Tornei
285
Best: 178
▲
4
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
232
Punti
26
Tornei
286
Best: 27
▼
-50
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
231
Punti
11
Tornei
287
Best: 287
▼
-1
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
231
Punti
25
Tornei
288
Best: 35
▲
61
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
229
Punti
25
Tornei
289
Best: 230
▼
-6
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
229
Punti
33
Tornei
290
Best: 290
▲
16
Carolyn Ansari
USA, 0
227
Punti
31
Tornei
291
Best: 32
▲
68
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
226
Punti
14
Tornei
292
Best: 244
▼
-13
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
226
Punti
22
Tornei
293
Best: 254
▼
-11
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
225
Punti
28
Tornei
294
Best: 172
▼
-3
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
224
Punti
15
Tornei
295
Best: 294
--
0
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
224
Punti
23
Tornei
296
Best: 296
▲
20
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
223
Punti
27
Tornei
297
Best: 297
▲
28
Amandine Monnot
FRA, 0
221
Punti
20
Tornei
298
Best: 83
▲
52
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
219
Punti
8
Tornei
299
Best: 299
▼
-18
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
219
Punti
12
Tornei
300
Best: 296
▼
-1
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
219
Punti
30
Tornei
301
Best: 301
▲
16
Alicia Dudeney
GBR, 0
217
Punti
25
Tornei
302
Best: 302
▲
5
Julie Struplova
CZE, 0
216
Punti
20
Tornei
303
Best: 303
--
0
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
214
Punti
29
Tornei
304
Best: 304
▲
4
Amarissa Toth
HUN, 0
214
Punti
21
Tornei
305
Best: 119
▼
-17
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
213
Punti
25
Tornei
306
Best: 306
▲
21
Erika Andreeva
RUS, 0
213
Punti
21
Tornei
307
Best: 307
▲
6
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
213
Punti
21
Tornei
308
Best: 308
▲
2
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
212
Punti
26
Tornei
309
Best: 309
▼
-8
Lia Karatancheva
BUL, 0
211
Punti
32
Tornei
310
Best: 284
▼
-8
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
211
Punti
16
Tornei
311
Best: 311
▲
1
Clervie Ngounoue
USA, 0
210
Punti
12
Tornei
312
Best: 36
▲
12
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
210
Punti
18
Tornei
313
Best: 211
▲
2
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
209
Punti
22
Tornei
314
Best: 176
▲
6
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
208
Punti
28
Tornei
315
Best: 315
▲
4
Hibah Shaikh
USA, 0
208
Punti
23
Tornei
316
Best: 310
▲
15
Lea Ma
USA, 01-02-2001
207
Punti
25
Tornei
317
Best: 317
▲
1
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
207
Punti
26
Tornei
318
Best: 31
▼
-13
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
205
Punti
15
Tornei
319
Best: 97
▼
-15
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
203
Punti
20
Tornei
320
Best: 309
▼
-6
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
202
Punti
27
Tornei
321
Best: 2
▲
2
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
201
Punti
8
Tornei
322
Best: 322
▲
8
Giorgia Pedone
ITA, 0
201
Punti
24
Tornei
323
Best: 323
▲
9
Alina Granwehr
SUI, 0
201
Punti
20
Tornei
324
Best: 135
▼
-28
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
200
Punti
20
Tornei
325
Best: 325
▲
1
Sara Saito
JPN, 0
200
Punti
29
Tornei
326
Best: 189
▼
-36
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
200
Punti
12
Tornei
327
Best: 327
▲
7
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
199
Punti
27
Tornei
328
Best: 132
▼
-7
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
198
Punti
21
Tornei
329
Best: 329
▲
19
Han Shi
CHN, 0
197
Punti
28
Tornei
330
Best: 283
▲
3
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
196
Punti
14
Tornei
331
Best: 331
▲
22
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
195
Punti
26
Tornei
332
Best: 293
▲
11
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
195
Punti
23
Tornei
333
Best: 333
▲
35
Yufei Ren
CHN, 0
194
Punti
25
Tornei
334
Best: 97
▼
-41
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
193
Punti
12
Tornei
335
Best: 221
▼
-6
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
192
Punti
23
Tornei
336
Best: 336
--
0
Eva Bennemann
GER, 0
191
Punti
22
Tornei
337
Best: 309
▼
-28
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
190
Punti
30
Tornei
338
Best: 213
▼
-16
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
189
Punti
24
Tornei
339
Best: 339
--
0
Robin Montgomery
USA, 0
188
Punti
7
Tornei
340
Best: 340
--
0
Renata Jamrichova
SVK, 0
188
Punti
11
Tornei
341
Best: 226
▼
-13
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
188
Punti
19
Tornei
342
Best: 299
▼
-4
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
187
Punti
20
Tornei
343
Best: 343
▲
1
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
187
Punti
16
Tornei
344
Best: 344
▲
3
Kira Pavlova
RUS, 0
187
Punti
20
Tornei
345
Best: 345
▲
11
Elena Micic
AUS, 0
184
Punti
27
Tornei
346
Best: 169
▲
56
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
183
Punti
27
Tornei
347
Best: 318
▼
-10
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
181
Punti
29
Tornei
348
Best: 348
▲
18
Natalija Senic
SRB, 0
181
Punti
20
Tornei
349
Best: 47
▲
2
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
350
Best: 136
▼
-8
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
180
Punti
19
Tornei
351
Best: 351
▲
6
Miho Kuramochi
JPN, 0
180
Punti
21
Tornei
352
Best: 352
▲
87
Rada Zolotareva
RUS, 0
179
Punti
13
Tornei
353
Best: 2
▼
-8
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
177
Punti
7
Tornei
354
Best: 38
▼
-67
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
177
Punti
15
Tornei
355
Best: 355
▲
3
Francesca Pace
ITA, 0
177
Punti
15
Tornei
356
Best: 266
▼
-1
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
176
Punti
19
Tornei
357
Best: 357
▲
33
Diletta Cherubini
ITA, 0
175
Punti
28
Tornei
358
Best: 358
▲
28
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
175
Punti
21
Tornei
359
Best: 114
▲
23
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
174
Punti
20
Tornei
360
Best: 254
▲
10
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
174
Punti
21
Tornei
361
Best: 361
▼
-15
Martha Matoula
GRE, 0
173
Punti
24
Tornei
362
Best: 3
▲
34
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
172
Punti
12
Tornei
363
Best: 84
▼
-136
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
171
Punti
18
Tornei
364
Best: 364
▲
104
Varvara Panshina
RUS, 0
171
Punti
19
Tornei
365
Best: 363
▼
-2
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
171
Punti
21
Tornei
366
Best: 366
▼
-2
Julieta Pareja
USA, 0
170
Punti
14
Tornei
367
Best: 301
▼
-32
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
170
Punti
26
Tornei
368
Best: 204
▲
19
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
170
Punti
19
Tornei
369
Best: 361
▲
75
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
170
Punti
21
Tornei
370
Best: 370
▼
-3
Amarni Banks
GBR, 0
168
Punti
16
Tornei
371
Best: 371
▲
34
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
168
Punti
27
Tornei
372
Best: 372
▲
2
Angelina Voloshchuk
POR, 0
167
Punti
21
Tornei
373
Best: 69
▼
-4
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
167
Punti
30
Tornei
374
Best: 213
▲
46
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
166
Punti
28
Tornei
375
Best: 375
▼
-3
Victoria Hu
USA, 0
166
Punti
25
Tornei
376
Best: 322
▼
-15
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
165
Punti
21
Tornei
377
Best: 377
▼
-2
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
165
Punti
8
Tornei
378
Best: 298
▼
-80
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
165
Punti
24
Tornei
379
Best: 310
▼
-17
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
163
Punti
20
Tornei
380
Best: 380
--
0
Kristiana Sidorova
RUS, 0
163
Punti
24
Tornei
381
Best: 199
▼
-4
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
163
Punti
24
Tornei
382
Best: 382
▲
25
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
161
Punti
19
Tornei
383
Best: 203
▼
-31
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
159
Punti
25
Tornei
384
Best: 296
--
0
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
159
Punti
24
Tornei
385
Best: 60
▲
3
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
158
Punti
22
Tornei
386
Best: 216
▼
-3
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
157
Punti
21
Tornei
387
Best: 162
▲
38
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
157
Punti
22
Tornei
388
Best: 292
▲
5
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
157
Punti
23
Tornei
389
Best: 133
▼
-8
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
157
Punti
24
Tornei
390
Best: 390
▼
-12
Eryn Cayetano
USA, 0
157
Punti
20
Tornei
391
Best: 292
▲
4
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
156
Punti
18
Tornei
392
Best: 342
▼
-21
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
156
Punti
20
Tornei
393
Best: 393
▲
21
Weronika Ewald
POL, 0
155
Punti
19
Tornei
394
Best: 394
▼
-5
Ariana Geerlings
ESP, 0
154
Punti
11
Tornei
395
Best: 395
▼
-35
Nastasja Schunk
GER, 0
153
Punti
19
Tornei
396
Best: 314
▼
-5
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
153
Punti
26
Tornei
397
Best: 397
▼
-12
Vaishnavi Adkar
IND, 0
152
Punti
13
Tornei
398
Best: 398
▲
25
Xinxin Yao
CHN, 0
151
Punti
33
Tornei
399
Best: 347
▼
-1
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
151
Punti
19
Tornei
400
Best: 280
▼
-24
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
151
Punti
29
Tornei
401
Best: 401
▼
-4
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
151
Punti
25
Tornei
402
Best: 402
▼
-3
Priska Nugroho
INA, 0
150
Punti
21
Tornei
403
Best: 403
▼
-3
Saki Imamura
JPN, 0
150
Punti
16
Tornei
404
Best: 154
▲
12
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
149
Punti
23
Tornei
405
Best: 210
▼
-40
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
149
Punti
25
Tornei
406
Best: 406
▼
-5
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
149
Punti
22
Tornei
407
Best: 253
▼
-28
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
148
Punti
35
Tornei
408
Best: 404
▲
2
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
147
Punti
30
Tornei
409
Best: 409
▼
-5
Alexis Blokhina
USA, 0
147
Punti
13
Tornei
410
Best: 410
▼
-4
Federica Urgesi
ITA, 0
145
Punti
27
Tornei
411
Best: 299
▼
-8
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
145
Punti
23
Tornei
412
Best: 412
▲
7
Vittoria Paganetti
ITA, 0
145
Punti
19
Tornei
413
Best: 150
▼
-40
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
144
Punti
18
Tornei
414
Best: 291
▼
-5
Alana Smith
USA, 09-11-1999
144
Punti
24
Tornei
415
Best: 415
▼
-4
Monika Ekstrand
USA, 0
143
Punti
12
Tornei
416
Best: 416
▼
-62
Laura Hietaranta
FIN, 0
143
Punti
16
Tornei
417
Best: 346
--
0
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
143
Punti
20
Tornei
418
Best: 418
▼
-5
Alana Subasic
AUS, 0
141
Punti
24
Tornei
419
Best: 419
▼
-4
Aran Teixido Garcia
ESP, 0
141
Punti
16
Tornei
420
Best: 413
▲
117
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
141
Punti
17
Tornei
421
Best: 421
▼
-29
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
140
Punti
24
Tornei
422
Best: 422
▲
36
Kristina Liutova
RUS, 0
140
Punti
9
Tornei
423
Best: 186
▲
6
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
138
Punti
25
Tornei
424
Best: 424
▲
9
Madison Sieg
USA, 0
138
Punti
20
Tornei
425
Best: 425
▲
26
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
138
Punti
20
Tornei
426
Best: 131
▼
-18
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
137
Punti
14
Tornei
427
Best: 427
▲
8
Noemi Basiletti
ITA, 0
137
Punti
22
Tornei
428
Best: 428
▲
3
Ena Koike
JPN, 0
136
Punti
20
Tornei
429
Best: 226
▼
-2
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
135
Punti
15
Tornei
430
Best: 430
▲
34
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
135
Punti
20
Tornei
431
Best: 431
▲
83
Gina Feistel
POL, 0
135
Punti
17
Tornei
432
Best: 158
▲
5
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
134
Punti
28
Tornei
433
Best: 237
▼
-7
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
134
Punti
22
Tornei
434
Best: 175
▲
31
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
133
Punti
16
Tornei
435
Best: 435
▲
3
Jiaqi Wang
CHN, 0
133
Punti
31
Tornei
436
Best: 424
▼
-8
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
132
Punti
20
Tornei
437
Best: 399
▼
-7
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
132
Punti
20
Tornei
438
Best: 438
▼
-14
Amelia Rajecki
GBR, 0
131
Punti
23
Tornei
439
Best: 439
▲
20
Rositsa Dencheva
BUL, 0
131
Punti
15
Tornei
440
Best: 440
▲
2
Ranah Stoiber
GBR, 0
130
Punti
23
Tornei
441
Best: 296
▼
-9
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
130
Punti
15
Tornei
442
Best: 442
▲
34
Radka Zelnickova
SVK, 0
130
Punti
22
Tornei
443
Best: 443
▼
-3
Mio Mushika
JPN, 0
130
Punti
22
Tornei
444
Best: 304
▼
-3
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
129
Punti
19
Tornei
445
Best: 445
▲
27
Britt Du Pree
NED, 0
129
Punti
18
Tornei
446
Best: 446
▼
-52
Martina Okalova
SVK, 0
128
Punti
16
Tornei
447
Best: 447
▼
-13
Maria Urrutia
ARG, 0
128
Punti
18
Tornei
448
Best: 448
▲
2
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
128
Punti
18
Tornei
449
Best: 431
▼
-13
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
128
Punti
18
Tornei
450
Best: 427
▲
5
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
127
Punti
20
Tornei
451
Best: 451
▼
-6
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
127
Punti
24
Tornei
452
Best: 452
▼
-6
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
126
Punti
20
Tornei
453
Best: 320
▼
-10
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
126
Punti
12
Tornei
454
Best: 110
▼
-7
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
125
Punti
16
Tornei
455
Best: 169
▲
47
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
125
Punti
17
Tornei
456
Best: 421
▼
-4
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
125
Punti
9
Tornei
457
Best: 457
▼
-1
Angella Okutoyi
KEN, 0
124
Punti
9
Tornei
458
Best: 1
▲
21
Venus Williams
USA, 17-06-1980
123
Punti
10
Tornei
459
Best: 250
▼
-11
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
123
Punti
23
Tornei
460
Best: 348
▼
-3
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
123
Punti
18
Tornei
461
Best: 442
▲
10
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
123
Punti
19
Tornei
462
Best: 462
▼
-41
Denislava Glushkova
BUL, 0
123
Punti
20
Tornei
463
Best: 423
▼
-3
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
123
Punti
16
Tornei
464
Best: 61
▼
-52
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
122
Punti
23
Tornei
465
Best: 190
▲
2
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
122
Punti
19
Tornei
466
Best: 466
▼
-5
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
122
Punti
21
Tornei
467
Best: 339
▼
-18
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
122
Punti
23
Tornei
468
Best: 468
▼
-5
Carla Markus
ARG, 0
122
Punti
20
Tornei
469
Best: 139
▼
-47
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
121
Punti
17
Tornei
470
Best: 470
▼
-4
Alena Kovackova
CZE, 0
121
Punti
13
Tornei
471
Best: 471
▼
-9
Ella Mcdonald
GBR, 0
120
Punti
19
Tornei
472
Best: 379
▲
1
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
120
Punti
16
Tornei
473
Best: 200
▼
-55
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
120
Punti
26
Tornei
474
Best: 474
▲
1
Alessandra Mazzola
ITA, 0
119
Punti
19
Tornei
475
Best: 475
▼
-1
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
119
Punti
24
Tornei
476
Best: 476
▼
-23
Lidia Encheva
BUL, 0
119
Punti
16
Tornei
477
Best: 477
▼
-7
Kristina Dmitruk
BLR, 0
118
Punti
9
Tornei
478
Best: 478
▼
-9
Sara Dols
ESP, 0
118
Punti
20
Tornei
479
Best: 479
▲
137
Amelia Honer
USA, 0
114
Punti
10
Tornei
480
Best: 480
▼
-3
Nahia Berecoechea
FRA, 0
114
Punti
20
Tornei
481
Best: 434
▲
3
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
113
Punti
21
Tornei
482
Best: 482
▲
14
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
112
Punti
20
Tornei
483
Best: 147
▼
-29
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
111
Punti
16
Tornei
484
Best: 380
▼
-2
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
111
Punti
20
Tornei
485
Best: 485
▼
-2
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
110
Punti
15
Tornei
486
Best: 309
▼
-6
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
110
Punti
23
Tornei
487
Best: 143
▼
-9
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
110
Punti
17
Tornei
488
Best: 488
▼
-3
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
110
Punti
9
Tornei
489
Best: 163
▼
-1
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
109
Punti
22
Tornei
490
Best: 490
--
0
Gina Dittmann
GER, 0
109
Punti
18
Tornei
491
Best: 491
▲
43
Kristina Kroitor
RUS, 0
109
Punti
16
Tornei
492
Best: 492
▼
-1
Josy Daems
GER, 0
109
Punti
18
Tornei
493
Best: 493
▼
-7
Marie Vogt
GER, 0
109
Punti
19
Tornei
494
Best: 494
▲
24
Laura Mair
ITA, 0
108
Punti
18
Tornei
495
Best: 495
▲
3
Zongyu Li
CHN, 0
107
Punti
20
Tornei
496
Best: 190
▲
50
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
107
Punti
16
Tornei
497
Best: 463
▲
3
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
107
Punti
20
Tornei
498
Best: 498
▲
6
Yuno Kitahara
JPN, 0
107
Punti
21
Tornei
499
Best: 347
▼
-18
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
106
Punti
22
Tornei
500
Best: 500
▼
-6
Yara Bartashevich
FRA, 0
106
Punti
28
Tornei
501
Best: 317
▼
-2
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
106
Punti
19
Tornei
502
Best: 502
▲
8
Luiza Fullana
BRA, 0
105
Punti
20
Tornei
503
Best: 151
▼
-2
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
104
Punti
10
Tornei
504
Best: 240
▲
5
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
104
Punti
20
Tornei
505
Best: 466
▲
20
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
104
Punti
13
Tornei
506
Best: 506
▼
-214
Wakana Sonobe
JPN, 0
103
Punti
10
Tornei
507
Best: 143
▲
6
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
103
Punti
18
Tornei
508
Best: 508
▼
-3
Mathilde Lollia
FRA, 0
103
Punti
18
Tornei
509
Best: 466
▼
-6
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
103
Punti
13
Tornei
510
Best: 510
▼
-3
Mara Guth
GER, 0
103
Punti
18
Tornei
511
Best: 511
▲
132
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
102
Punti
25
Tornei
512
Best: 296
▼
-4
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
102
Punti
14
Tornei
513
Best: 513
▼
-26
Jenny Lim
FRA, 0
101
Punti
20
Tornei
514
Best: 179
▲
6
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
101
Punti
17
Tornei
515
Best: 515
--
0
Anja Stankovic
SRB, 0
101
Punti
16
Tornei
516
Best: 18
▲
3
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
100
Punti
19
Tornei
517
Best: 46
▲
6
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
100
Punti
14
Tornei
518
Best: 518
▼
-12
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
100
Punti
23
Tornei
519
Best: 127
▼
-2
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
100
Punti
9
Tornei
520
Best: 371
▼
-25
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
100
Punti
17
Tornei
521
Best: 521
▼
-10
Isabella Maria Serban
ITA, 0
100
Punti
17
Tornei
522
Best: 522
▼
-10
Arianna Zucchini
ITA, 0
99
Punti
25
Tornei
523
Best: 410
▲
9
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
99
Punti
21
Tornei
524
Best: 524
▼
-3
Maria Sara Popa
ROU, 0
99
Punti
19
Tornei
525
Best: 231
▼
-36
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
98
Punti
26
Tornei
526
Best: 494
▲
1
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
98
Punti
21
Tornei
527
Best: 527
▲
1
Ana Candiotto
BRA, 0
97
Punti
20
Tornei
528
Best: 300
▼
-4
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
97
Punti
9
Tornei
529
Best: 331
--
0
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
97
Punti
12
Tornei
530
Best: 71
▲
5
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
96
Punti
12
Tornei
531
Best: 531
▲
55
Rinko Matsuda
JPN, 0
96
Punti
23
Tornei
532
Best: 81
▼
-39
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
95
Punti
6
Tornei
533
Best: 85
▼
-41
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
95
Punti
13
Tornei
534
Best: 534
▲
2
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
95
Punti
18
Tornei
535
Best: 535
▲
53
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
95
Punti
13
Tornei
536
Best: 536
▼
-20
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
94
Punti
12
Tornei
537
Best: 503
▲
7
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
94
Punti
18
Tornei
538
Best: 538
▲
17
Camilla Zanolini
ITA, 0
94
Punti
18
Tornei
539
Best: 539
▲
3
Malaika Rapolu
USA, 0
93
Punti
16
Tornei
540
Best: 487
▲
24
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
93
Punti
21
Tornei
541
Best: 541
▼
-3
Julia Stusek
GER, 0
93
Punti
10
Tornei
542
Best: 14
▲
3
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
92
Punti
5
Tornei
543
Best: 356
▲
4
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
92
Punti
17
Tornei
544
Best: 544
▲
4
Sarah Van Emst
NED, 0
92
Punti
18
Tornei
545
Best: 545
▼
-23
Julia Adams
USA, 0
92
Punti
22
Tornei
546
Best: 546
▲
4
Julie Pastikova
CZE, 0
91
Punti
14
Tornei
547
Best: 367
▼
-8
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
91
Punti
16
Tornei
548
Best: 548
▲
14
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
91
Punti
25
Tornei
549
Best: 527
--
0
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
91
Punti
14
Tornei
550
Best: 550
▲
2
Hannah Klugman
GBR, 0
90
Punti
13
Tornei
551
Best: 212
▲
15
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
90
Punti
15
Tornei
552
Best: 552
▲
1
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
90
Punti
10
Tornei
553
Best: 553
▼
-27
Mayu Crossley
JPN, 0
90
Punti
9
Tornei
554
Best: 554
▲
26
Maria Golovina
RUS, 0
90
Punti
16
Tornei
555
Best: 555
▲
90
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
89
Punti
13
Tornei
556
Best: 317
▼
-13
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
89
Punti
13
Tornei
557
Best: 557
▲
62
Beatrise Zeltina
LAT, 0
89
Punti
13
Tornei
558
Best: 522
▼
-27
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
89
Punti
16
Tornei
559
Best: 468
▼
-2
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
89
Punti
19
Tornei
560
Best: 560
▼
-2
Arina Bulatova
RUS, 0
89
Punti
20
Tornei
561
Best: 537
▼
-21
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
89
Punti
23
Tornei
562
Best: 56
▼
-3
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
88
Punti
10
Tornei
563
Best: 82
▼
-12
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
88
Punti
11
Tornei
564
Best: 352
▼
-1
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
88
Punti
12
Tornei
565
Best: 511
▼
-35
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
87
Punti
17
Tornei
566
Best: 566
▲
12
Reina Goto
JPN, 0
87
Punti
13
Tornei
567
Best: 567
▲
5
Marie Weckerle
LUX, 0
87
Punti
17
Tornei
568
Best: 568
▲
66
Lan Mi
CHN, 0
87
Punti
23
Tornei
569
Best: 569
▼
-72
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
86
Punti
16
Tornei
570
Best: 570
▼
-9
Valentina Steiner
GER, 0
85
Punti
16
Tornei
571
Best: 571
▲
116
Daria Zelinskaya
RUS, 0
85
Punti
19
Tornei
572
Best: 515
▲
11
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
84
Punti
19
Tornei
573
Best: 554
▼
-19
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
84
Punti
17
Tornei
574
Best: 445
▼
-7
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
84
Punti
17
Tornei
575
Best: 575
▼
-7
Dana Guzman
PER, 0
84
Punti
6
Tornei
576
Best: 576
▼
-7
Tamila Gadamauri
BEL, 0
84
Punti
17
Tornei
577
Best: 201
▲
111
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
83
Punti
18
Tornei
578
Best: 578
▲
40
Daria Egorova
RUS, 0
83
Punti
10
Tornei
579
Best: 579
▼
-23
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
83
Punti
13
Tornei
580
Best: 433
▲
67
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
83
Punti
18
Tornei
581
Best: 581
▼
-7
Kayo Nishimura
JPN, 0
83
Punti
18
Tornei
582
Best: 424
▼
-7
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
82
Punti
15
Tornei
583
Best: 583
▼
-7
Sarah Rokusek
AUS, 0
82
Punti
19
Tornei
584
Best: 584
▼
-5
Ya Yi Yang
TPE, 0
82
Punti
14
Tornei
585
Best: 585
▼
-12
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
82
Punti
17
Tornei
586
Best: 586
▲
21
Mariella Thamm
GER, 0
81
Punti
11
Tornei
587
Best: 587
▼
-3
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
81
Punti
13
Tornei
588
Best: 588
▲
25
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
81
Punti
16
Tornei
589
Best: 589
▼
-7
Tian Jialin
CHN, 0
81
Punti
17
Tornei
590
Best: 212
▼
-3
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
591
Best: 591
▲
6
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
80
Punti
12
Tornei
592
Best: 592
▲
3
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
80
Punti
23
Tornei
593
Best: 332
--
0
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
79
Punti
14
Tornei
594
Best: 491
--
0
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
79
Punti
13
Tornei
595
Best: 137
▼
-25
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
79
Punti
8
Tornei
596
Best: 180
▼
-25
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
79
Punti
11
Tornei
597
Best: 284
▼
-32
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
79
Punti
17
Tornei
598
Best: 598
▲
17
Jenna Defalco
USA, 0
79
Punti
19
Tornei
599
Best: 504
▲
50
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
79
Punti
23
Tornei
600
Best: 335
▲
36
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
78
Punti
27
Tornei
601
Best: 601
▲
10
Ellie Schoppe
USA, 0
78
Punti
16
Tornei
602
Best: 602
▼
-2
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
78
Punti
17
Tornei
603
Best: 398
▲
30
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
78
Punti
18
Tornei
604
Best: 604
▼
-15
Amelie Van Impe
BEL, 0
78
Punti
18
Tornei
605
Best: 320
▲
18
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
77
Punti
13
Tornei
606
Best: 160
▼
-21
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
77
Punti
18
Tornei
607
Best: 230
▼
-4
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
77
Punti
10
Tornei
608
Best: 608
▲
38
Jana Otzipka
BEL, 0
77
Punti
16
Tornei
609
Best: 599
▼
-10
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
77
Punti
16
Tornei
610
Best: 610
▼
-19
Eleejah Inisan
FRA, 0
76
Punti
13
Tornei
611
Best: 338
▼
-6
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
76
Punti
9
Tornei
612
Best: 612
▲
67
Ava Markham
USA, 0
76
Punti
12
Tornei
613
Best: 114
▲
18
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
76
Punti
12
Tornei
614
Best: 497
▼
-6
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
76
Punti
18
Tornei
615
Best: 190
▼
-55
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
75
Punti
9
Tornei
616
Best: 616
▼
-10
Luca Udvardy
HUN, 0
75
Punti
8
Tornei
617
Best: 368
▲
11
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
75
Punti
15
Tornei
618
Best: 618
▼
-6
Merna Refaat
EGY, 0
75
Punti
8
Tornei
619
Best: 619
▼
-21
Carolina Kuhl
GER, 0
75
Punti
11
Tornei
620
Best: 278
▲
72
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
75
Punti
15
Tornei
621
Best: 621
▲
30
Hikaru Sato
JPN, 0
75
Punti
17
Tornei
622
Best: 622
▲
4
Bianca Barbulescu
ROU, 0
75
Punti
17
Tornei
623
Best: 623
▲
47
Ksenia Efremova
FRA, 0
74
Punti
9
Tornei
624
Best: 383
▼
-22
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
74
Punti
12
Tornei
625
Best: 625
▼
-11
Luciana Moyano
ARG, 0
74
Punti
15
Tornei
626
Best: 626
▼
-36
Milana Zhabrailova
RUS, 0
74
Punti
19
Tornei
627
Best: 13
▲
55
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
73
Punti
6
Tornei
628
Best: 342
▼
-87
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
73
Punti
12
Tornei
629
Best: 629
▼
-12
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
73
Punti
20
Tornei
630
Best: 630
▲
24
Maria Kalyakina
RUS, 0
73
Punti
21
Tornei
631
Best: 328
▼
-39
Lian Tran
NED, 19-07-2002
72
Punti
17
Tornei
632
Best: 492
▲
24
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
72
Punti
16
Tornei
633
Best: 633
▼
-56
Jana Kovackova
CZE, 0
72
Punti
8
Tornei
634
Best: 634
▼
-10
Berta Bonardi
ARG, 0
72
Punti
14
Tornei
635
Best: 635
▼
-10
Melisa Ercan
AUS, 0
72
Punti
13
Tornei
636
Best: 487
▼
-9
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
72
Punti
14
Tornei
637
Best: 637
▲
88
Gaia Maduzzi
ITA, 0
72
Punti
14
Tornei
638
Best: 144
▼
-29
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
71
Punti
14
Tornei
639
Best: 639
▼
-9
Briana Szabo
ROU, 0
70
Punti
22
Tornei
640
Best: 377
▼
-59
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
70
Punti
15
Tornei
641
Best: 641
▼
-9
Victoria Milovanova
RUS, 0
70
Punti
16
Tornei
642
Best: 642
▲
11
Astrid Cirotte
FRA, 0
70
Punti
18
Tornei
643
Best: 450
▼
-23
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
70
Punti
21
Tornei
644
Best: 644
▲
4
Ana Grubor
CAN, 0
70
Punti
21
Tornei
645
Best: 560
▲
5
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
70
Punti
23
Tornei
646
Best: 646
▼
-11
Dasha Plekhanova
CAN, 0
69
Punti
8
Tornei
647
Best: 647
▼
-37
Adelina Lachinova
LAT, 0
69
Punti
11
Tornei
648
Best: 648
▼
-10
Lea Nilsson
SWE, 0
69
Punti
11
Tornei
649
Best: 135
▼
-10
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
69
Punti
12
Tornei
650
Best: 650
▲
22
Iva Ivanova
BUL, 0
69
Punti
13
Tornei
651
Best: 579
▼
-11
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
69
Punti
15
Tornei
652
Best: 652
▲
107
Thea Frodin
USA, 0
67
Punti
10
Tornei
653
Best: 653
▲
5
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
67
Punti
19
Tornei
654
Best: 405
▼
-25
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
67
Punti
16
Tornei
655
Best: 655
▼
-59
Johanne Svendsen
DEN, 0
67
Punti
7
Tornei
656
Best: 2
▼
-52
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
66
Punti
5
Tornei
657
Best: 657
▼
-16
Sayaka Ishii
JPN, 0
66
Punti
11
Tornei
658
Best: 658
▼
-1
Anna Petkovic
GER, 0
66
Punti
19
Tornei
659
Best: 659
--
0
Beatrice Ricci
ITA, 0
66
Punti
13
Tornei
660
Best: 660
▲
1
Rachel Gailis
USA, 0
66
Punti
6
Tornei
661
Best: 661
▲
1
Elena Korokozidi
GRE, 0
66
Punti
14
Tornei
662
Best: 566
▼
-10
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
66
Punti
16
Tornei
663
Best: 663
--
0
Daria Yesypchuk
UKR, 0
66
Punti
19
Tornei
664
Best: 440
▼
-27
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
65
Punti
17
Tornei
665
Best: 150
▲
3
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
65
Punti
18
Tornei
666
Best: 666
▼
-6
Loes Ebeling Koning
NED, 0
65
Punti
12
Tornei
667
Best: 667
▼
-2
Eliska Tichackova
CZE, 0
65
Punti
5
Tornei
668
Best: 668
▲
1
Sofia Johnson
GBR, 0
65
Punti
8
Tornei
669
Best: 374
▼
-25
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
65
Punti
9
Tornei
670
Best: 670
▲
25
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
65
Punti
18
Tornei
671
Best: 130
▼
-5
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
64
Punti
11
Tornei
672
Best: 672
▼
-51
Chenting Zhu
CHN, 0
64
Punti
16
Tornei
673
Best: 673
▼
-6
Mary Lewis
USA, 0
64
Punti
18
Tornei
674
Best: 674
▲
54
Yujia Huang
CHN, 0
64
Punti
19
Tornei
675
Best: 675
▲
9
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
63
Punti
6
Tornei
676
Best: 619
▼
-5
Demi Tran
NED, 26-11-2000
63
Punti
21
Tornei
677
Best: 646
▼
-4
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
63
Punti
13
Tornei
678
Best: 678
▲
22
Junhan Zhang
CHN, 0
63
Punti
15
Tornei
679
Best: 679
▼
-5
Nina Vargova
SVK, 0
63
Punti
16
Tornei
680
Best: 607
▼
-5
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
63
Punti
16
Tornei
681
Best: 681
▼
-17
Alyssa Reguer
FRA, 0
63
Punti
18
Tornei
682
Best: 682
▼
-4
Stefani Webb
AUS, 0
62
Punti
15
Tornei
683
Best: 319
▲
53
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
62
Punti
12
Tornei
684
Best: 497
▼
-4
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
62
Punti
12
Tornei
685
Best: 20
▼
-9
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
61
Punti
5
Tornei
686
Best: 158
▼
-31
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
61
Punti
9
Tornei
687
Best: 213
▼
-4
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
61
Punti
8
Tornei
688
Best: 688
▲
33
Bella Payne
USA, 0
61
Punti
9
Tornei
689
Best: 689
▼
-3
Anamaria Oana
ROU, 0
61
Punti
12
Tornei
690
Best: 690
▼
-9
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
61
Punti
13
Tornei
691
Best: 691
▲
19
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
61
Punti
15
Tornei
692
Best: 692
▲
4
Jiayi Wang
CHN, 0
61
Punti
16
Tornei
693
Best: 29
▼
-8
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
60
Punti
16
Tornei
694
Best: 694
▲
37
Irina Balus
SVK, 0
60
Punti
7
Tornei
695
Best: 695
▼
-53
Alexis Nguyen
USA, 0
59
Punti
9
Tornei
696
Best: 696
▼
-7
Olivia Lincer
USA, 0
59
Punti
12
Tornei
697
Best: 380
▼
-7
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
59
Punti
14
Tornei
698
Best: 652
▲
9
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
59
Punti
12
Tornei
699
Best: 468
▼
-5
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
59
Punti
16
Tornei
700
Best: 319
▲
27
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
59
Punti
16
Tornei
701
Best: 73
▼
-4
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
58
Punti
9
Tornei
702
Best: 702
▼
-1
Anita Sahdiieva
UKR, 0
58
Punti
16
Tornei
703
Best: 703
▼
-1
Dune Vaissaud
FRA, 0
58
Punti
20
Tornei
704
Best: 704
▼
-1
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
57
Punti
18
Tornei
705
Best: 705
▼
-1
Polina Kuharenko
BLR, 0
57
Punti
12
Tornei
706
Best: 706
▼
-29
Ruien Zhang
CHN, 0
56
Punti
13
Tornei
707
Best: 114
▼
-2
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
56
Punti
12
Tornei
708
Best: 708
▼
-2
Maria Garcia Cid
ESP, 0
56
Punti
11
Tornei
709
Best: 709
▼
-10
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
56
Punti
12
Tornei
710
Best: 710
▲
55
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
56
Punti
13
Tornei
711
Best: 658
▼
-2
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
56
Punti
14
Tornei
712
Best: 685
▼
-1
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
56
Punti
15
Tornei
713
Best: 713
▲
58
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
56
Punti
17
Tornei
714
Best: 4
▼
-2
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
55
Punti
4
Tornei
715
Best: 710
▼
-2
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
55
Punti
19
Tornei
716
Best: 695
▼
-2
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
55
Punti
23
Tornei
717
Best: 717
▲
40
Ida Wobker
GER, 0
55
Punti
9
Tornei
718
Best: 500
▼
-10
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
55
Punti
12
Tornei
719
Best: 269
▼
-4
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
55
Punti
12
Tornei
720
Best: 190
▼
-2
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
54
Punti
14
Tornei
721
Best: 266
▼
-120
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
53
Punti
6
Tornei
722
Best: 721
▲
1
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
53
Punti
8
Tornei
723
Best: 351
▲
41
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
53
Punti
8
Tornei
724
Best: 724
--
0
Stefania Bojica
ROU, 0
53
Punti
10
Tornei
725
Best: 725
▼
-9
Neus Torner Sensano
ESP, 0
53
Punti
11
Tornei
726
Best: 726
▼
-33
Marine Szostak
FRA, 0
53
Punti
13
Tornei
727
Best: 601
▼
-8
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
53
Punti
15
Tornei
728
Best: 39
▲
1
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
52
Punti
6
Tornei
729
Best: 337
▼
-12
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
52
Punti
9
Tornei
730
Best: 175
▲
3
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
52
Punti
16
Tornei
731
Best: 731
▼
-1
Oceane Babel
FRA, 0
52
Punti
16
Tornei
732
Best: 732
▼
-10
Edda Mamedova
RUS, 0
52
Punti
7
Tornei
733
Best: 684
▲
1
Kisa Yoshioka
JPN, 02-09-2000
51
Punti
10
Tornei
734
Best: 734
▲
91
Margaux Maquet
BEL, 0
51
Punti
10
Tornei
735
Best: 735
--
0
Petra Konjikusic
SRB, 0
51
Punti
13
Tornei
736
Best: 736
▲
3
Maria Sholokhova
RUS, 0
50
Punti
7
Tornei
737
Best: 737
▲
3
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
50
Punti
11
Tornei
738
Best: 470
▲
4
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
49
Punti
7
Tornei
739
Best: 739
▲
4
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
49
Punti
11
Tornei
740
Best: 531
▲
6
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
49
Punti
13
Tornei
741
Best: 738
▲
115
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
49
Punti
13
Tornei
742
Best: 742
▲
2
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
48
Punti
14
Tornei
743
Best: 743
▲
7
Yuhan Wang
CHN, 0
48
Punti
17
Tornei
744
Best: 422
▲
17
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
48
Punti
9
Tornei
745
Best: 745
▲
53
Sae Noguchi
JPN, 0
48
Punti
11
Tornei
746
Best: 746
▼
-1
Xinran Sun
CHN, 0
48
Punti
5
Tornei
747
Best: 747
▲
35
Indianna Spink
GBR, 0
48
Punti
11
Tornei
748
Best: 748
▼
-1
Vlada Mincheva
RUS, 0
48
Punti
12
Tornei
749
Best: 685
▼
-1
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
48
Punti
14
Tornei
750
Best: 668
▼
-1
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
48
Punti
15
Tornei
751
Best: 751
▲
39
Maya Iyengar
USA, 0
47
Punti
16
Tornei
752
Best: 752
▼
-130
Sarah Iliev
FRA, 0
47
Punti
12
Tornei
753
Best: 753
▲
14
Yiming Dang
CHN, 0
47
Punti
10
Tornei
754
Best: 754
▲
46
Dunja Maric
SRB, 0
47
Punti
11
Tornei
755
Best: 755
▼
-3
Belle Thompson
AUS, 0
47
Punti
13
Tornei
756
Best: 756
▲
22
Laima Vladson
UZB, 0
47
Punti
14
Tornei
757
Best: 757
▼
-4
Alyssa Ahn
USA, 0
46
Punti
9
Tornei
758
Best: 758
▼
-4
Brooke Black
GBR, 0
46
Punti
8
Tornei
759
Best: 759
▲
22
Carson Tanguilig
USA, 0
46
Punti
10
Tornei
760
Best: 760
▼
-19
Mia Horvit
USA, 0
46
Punti
11
Tornei
761
Best: 761
▼
-10
Meng-Yi Chen
CHN, 0
46
Punti
12
Tornei
762
Best: 604
▼
-7
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
46
Punti
12
Tornei
763
Best: 555
▼
-25
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
46
Punti
15
Tornei
764
Best: 764
▲
11
Ava Hrastar
USA, 0
46
Punti
9
Tornei
765
Best: 765
▲
18
Yasmin Ezzat
EGY, 0
46
Punti
14
Tornei
766
Best: 766
▼
-8
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
19
Tornei
767
Best: 767
▼
-7
Christasha Mcneil
USA, 0
45
Punti
12
Tornei
768
Best: 377
▲
16
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
45
Punti
12
Tornei
769
Best: 769
▼
-7
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
45
Punti
12
Tornei
770
Best: 770
▼
-7
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
45
Punti
6
Tornei
771
Best: 771
▲
15
Kailey Evans
USA, 0
45
Punti
7
Tornei
772
Best: 772
▼
-2
Chelsea Fontenel
SUI, 0
45
Punti
16
Tornei
773
Best: 773
▼
-7
Anastasiia Firman
UKR, 0
45
Punti
17
Tornei
774
Best: 774
▲
5
Madelief Hageman
NED, 0
45
Punti
21
Tornei
775
Best: 775
▼
-84
Lavinia Tanasie
ROU, 0
44
Punti
10
Tornei
776
Best: 768
▼
-8
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
44
Punti
10
Tornei
777
Best: 777
▲
33
Yujin Kim
KOR, 0
44
Punti
13
Tornei
778
Best: 356
▼
-9
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
44
Punti
14
Tornei
779
Best: 779
▼
-6
Giulia Safina Popa
ROU, 0
43
Punti
5
Tornei
780
Best: 780
▼
-6
Monique Barry
NZL, 0
43
Punti
15
Tornei
781
Best: 781
▼
-5
Chloe Noel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
782
Best: 430
▲
64
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
43
Punti
10
Tornei
783
Best: 186
▼
-6
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
43
Punti
11
Tornei
784
Best: 784
▲
79
Shiyu Ye
CHN, 0
42
Punti
7
Tornei
785
Best: 785
▼
-65
Evialina Laskevich
BLR, 0
42
Punti
10
Tornei
786
Best: 786
▲
1
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
787
Best: 787
▲
37
Amy Sucha
CZE, 0
41
Punti
8
Tornei
788
Best: 788
▲
21
Maria Lazarenko
UKR, 0
41
Punti
9
Tornei
789
Best: 348
▼
-63
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
41
Punti
11
Tornei
790
Best: 359
▼
-2
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
41
Punti
12
Tornei
791
Best: 791
▲
3
Jamilah Snells
USA, 0
41
Punti
14
Tornei
792
Best: 781
▼
-3
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
41
Punti
16
Tornei
793
Best: 12
▼
-13
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
40
Punti
4
Tornei
794
Best: 584
▼
-3
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
40
Punti
19
Tornei
795
Best: 317
▼
-10
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
40
Punti
11
Tornei
796
Best: 796
▲
27
Luna Vujovic
SRB, 0
40
Punti
7
Tornei
797
Best: 797
▼
-99
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
40
Punti
9
Tornei
798
Best: 798
▼
-6
Ella Haavisto
FIN, 0
40
Punti
12
Tornei
799
Best: 799
▲
15
Coco Bosman
NED, 0
40
Punti
12
Tornei
800
Best: 205
▼
-7
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
40
Punti
12
Tornei
801
Best: 801
▲
16
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
40
Punti
14
Tornei
802
Best: 330
▼
-6
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
39
Punti
10
Tornei
803
Best: 728
▲
4
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
39
Punti
7
Tornei
804
Best: 804
▲
4
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
39
Punti
8
Tornei
805
Best: 805
▼
-6
Shannon Lam
USA, 0
39
Punti
9
Tornei
806
Best: 806
▼
-5
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
39
Punti
13
Tornei
807
Best: 807
▼
-12
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
39
Punti
16
Tornei
808
Best: 808
▼
-5
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
38
Punti
9
Tornei
809
Best: 317
▼
-5
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
38
Punti
13
Tornei
810
Best: 810
▼
-4
Gaeul Jang
KOR, 0
38
Punti
6
Tornei
811
Best: 811
▼
-74
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
38
Punti
13
Tornei
812
Best: 449
▼
-80
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
38
Punti
8
Tornei
813
Best: 813
▼
-11
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
38
Punti
16
Tornei
814
Best: 708
▼
-3
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
38
Punti
16
Tornei
815
Best: 815
▲
59
Irem Kurt
TUR, 0
37
Punti
11
Tornei
816
Best: 525
▲
51
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
37
Punti
8
Tornei
817
Best: 817
▼
-4
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
37
Punti
10
Tornei
818
Best: 818
▲
50
Onyu Choi
KOR, 0
37
Punti
11
Tornei
819
Best: 537
▼
-3
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
37
Punti
12
Tornei
820
Best: 196
▼
-2
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
37
Punti
13
Tornei
821
Best: 5
▼
-1
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
822
Best: 822
--
0
Laquisa Khan
AUS, 0
36
Punti
13
Tornei
823
Best: 823
▲
19
Karla Popovic
CRO, 0
36
Punti
8
Tornei
824
Best: 824
▲
52
Yingqun Sun
CHN, 0
36
Punti
11
Tornei
825
Best: 752
▼
-10
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
36
Punti
11
Tornei
826
Best: 826
▲
49
Nada Fouad
EGY, 0
36
Punti
12
Tornei
827
Best: 827
▼
-1
Kristina Penickova
USA, 0
35
Punti
7
Tornei
828
Best: 828
▼
-1
Anna Frey
USA, 0
35
Punti
4
Tornei
829
Best: 278
▼
-32
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
35
Punti
8
Tornei
830
Best: 830
--
0
Linea Bajraliu
SWE, 0
35
Punti
8
Tornei
831
Best: 831
--
0
Monika Stankiewicz
POL, 0
35
Punti
11
Tornei
832
Best: 832
▲
20
Viola Turini
ITA, 0
35
Punti
11
Tornei
833
Best: 833
▲
8
Chukwumelije Clarke
USA, 0
35
Punti
7
Tornei
834
Best: 834
▼
-1
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
35
Punti
7
Tornei
835
Best: 835
▼
-1
Amy Stevens
AUS, 0
35
Punti
7
Tornei
836
Best: 714
▲
18
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
35
Punti
9
Tornei
837
Best: 837
--
0
Suana Tucakovic
BIH, 0
35
Punti
10
Tornei
838
Best: 838
--
0
Johanna Silva
GER, 0
35
Punti
10
Tornei
839
Best: 839
--
0
Kate Mansfield
USA, 0
35
Punti
10
Tornei
840
Best: 674
▲
31
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
35
Punti
14
Tornei
841
Best: 841
▼
-1
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
842
Best: 842
▲
2
Olga Danilova
CYP, 0
34
Punti
9
Tornei
843
Best: 843
▲
2
Anna Snigireva
RUS, 0
34
Punti
10
Tornei
844
Best: 844
▲
3
Klara Veldman
NED, 0
34
Punti
11
Tornei
845
Best: 845
▲
3
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
34
Punti
12
Tornei
846
Best: 411
▲
5
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
33
Punti
6
Tornei
847
Best: 847
▲
52
Akanksha Nitture
IND, 0
33
Punti
13
Tornei
848
Best: 848
▲
52
Allegra Korpanec Davies
GBR, 0
33
Punti
14
Tornei
849
Best: 849
▲
4
Dj Bennett
USA, 0
33
Punti
4
Tornei
850
Best: 850
▲
52
Shruti Ahlawat
IND, 0
33
Punti
5
Tornei
851
Best: 851
▲
4
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
33
Punti
12
Tornei
852
Best: 10
▲
7
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
32
Punti
6
Tornei
853
Best: 20
▼
-41
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
32
Punti
13
Tornei
854
Best: 854
▼
-49
Makenna Jones
USA, 0
32
Punti
7
Tornei
855
Best: 855
▲
6
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
856
Best: 856
▲
6
Mara Gae
ROU, 0
32
Punti
9
Tornei
857
Best: 857
▲
7
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
858
Best: 858
▲
7
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
859
Best: 859
▲
108
Janae Preston
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
860
Best: 184
▲
6
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
32
Punti
7
Tornei
861
Best: 451
▲
9
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
32
Punti
12
Tornei
862
Best: 862
▲
10
Carolin Raschdorf
GER, 0
32
Punti
14
Tornei
863
Best: 863
▼
-44
Lilian Poling
USA, 0
32
Punti
15
Tornei
864
Best: 864
▼
-7
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
32
Punti
16
Tornei
865
Best: 192
▼
-5
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
31
Punti
8
Tornei
866
Best: 866
▼
-45
Petra Hule
AUS, 0
31
Punti
8
Tornei
867
Best: 317
▲
6
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
31
Punti
17
Tornei
868
Best: 99
▲
24
Valeria Savinykh
RUS, 20-02-1991
31
Punti
9
Tornei
869
Best: 263
▼
-26
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
31
Punti
6
Tornei
870
Best: 870
▼
-1
Louna Zoppas
FRA, 0
31
Punti
9
Tornei
871
Best: 871
▲
6
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
31
Punti
11
Tornei
872
Best: 872
▲
6
Ava Rodriguez
USA, 0
31
Punti
12
Tornei
873
Best: 873
▲
11
Shiho Tsujioka
JPN, 0
31
Punti
13
Tornei
874
Best: 874
▲
5
Paula Cembranos
SUI, 0
31
Punti
14
Tornei
875
Best: 5
▼
-17
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
30
Punti
2
Tornei
876
Best: 802
▲
4
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
30
Punti
12
Tornei
877
Best: 104
▼
-344
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
30
Punti
4
Tornei
878
Best: 878
▲
3
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
879
Best: 879
▲
3
Selina Dal
GER, 0
30
Punti
4
Tornei
880
Best: 880
▲
3
Aspen Schuman
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
881
Best: 658
▼
-32
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
30
Punti
15
Tornei
882
Best: 882
▲
3
Carmen Gallardo Guevara
ESP, 0
29
Punti
10
Tornei
883
Best: 883
▲
27
Kallista Liu
HKG, 0
29
Punti
12
Tornei
884
Best: 884
▲
2
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
885
Best: 885
▲
221
Welles Newman
USA, 0
29
Punti
4
Tornei
886
Best: 886
▲
1
Elza Tomase
LAT, 0
29
Punti
6
Tornei
887
Best: 887
▼
-52
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
29
Punti
6
Tornei
888
Best: 785
--
0
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
29
Punti
6
Tornei
889
Best: 548
▼
-53
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
29
Punti
7
Tornei
890
Best: 589
▲
24
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
29
Punti
7
Tornei
891
Best: 891
▲
24
Abigail Rencheli
USA, 0
29
Punti
7
Tornei
892
Best: 892
▲
13
Xi Luo
CHN, 0
29
Punti
10
Tornei
893
Best: 893
▲
36
Tiana Tian Deng
SWE, 0
29
Punti
11
Tornei
894
Best: 894
▼
-3
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
28
Punti
14
Tornei
895
Best: 895
--
0
Ksenia Smirnova
RUS, 0
28
Punti
3
Tornei
896
Best: 896
▼
-2
Patricija Paukstyte
LTU, 0
28
Punti
4
Tornei
897
Best: 897
▼
-141
Victoria Osuigwe
USA, 0
28
Punti
5
Tornei
898
Best: 111
▼
-9
Francoise Abanda
CAN, 05-02-1997
28
Punti
6
Tornei
899
Best: 899
▲
18
Sabine Rutlauka
LAT, 0
28
Punti
9
Tornei
900
Best: 900
▼
-4
Salma Drugdova
SVK, 0
28
Punti
10
Tornei
901
Best: 901
▼
-4
Camilla Gennaro
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
902
Best: 39
▼
-52
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
27
Punti
7
Tornei
903
Best: 903
▲
38
Charo Esquiva Banuls
ESP, 0
27
Punti
9
Tornei
904
Best: 904
▲
18
Defne Cirpanli
TUR, 0
27
Punti
10
Tornei
905
Best: 905
▼
-12
Joy De Zeeuw
NED, 0
27
Punti
9
Tornei
906
Best: 906
▼
-5
Ashleigh Simes
AUS, 0
27
Punti
4
Tornei
907
Best: 907
▼
-4
Tianmei Wang
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
908
Best: 908
▼
-4
Ekaterina Tupitsyna
RUS, 0
27
Punti
7
Tornei
909
Best: 909
▲
36
Marta Lombardini
ITA, 0
27
Punti
8
Tornei
910
Best: 910
▼
-2
Ela Milic
SLO, 0
27
Punti
12
Tornei
911
Best: 546
▲
28
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
27
Punti
13
Tornei
912
Best: 912
▼
-14
Maddalena Giordano
ITA, 0
27
Punti
14
Tornei
913
Best: 913
▲
64
Yushan Shao
CHN, 0
26
Punti
8
Tornei
914
Best: 914
▼
-5
Candela Vazquez
ARG, 0
26
Punti
10
Tornei
915
Best: 297
▼
-4
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
26
Punti
4
Tornei
916
Best: 916
▼
-4
Petra Sedlackova
CZE, 0
26
Punti
5
Tornei
917
Best: 917
▲
76
Didi Bredberg Canizares
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
918
Best: 918
▼
-5
Lucie Urbanova
CZE, 0
26
Punti
6
Tornei
919
Best: 919
▲
79
Annika Penickova
USA, 0
26
Punti
7
Tornei
920
Best: 920
▼
-4
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
921
Best: 693
▼
-15
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
26
Punti
9
Tornei
922
Best: 922
▼
-15
Valeriia Artemeva
RUS, 0
26
Punti
10
Tornei
923
Best: 734
▼
-4
Polina Bakhmutkina
BEL, 25-04-1999
26
Punti
11
Tornei
924
Best: 924
▼
-4
Giulia Paterno
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
925
Best: 925
▲
13
Lavinia Luciano
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
926
Best: 814
▼
-5
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
25
Punti
11
Tornei
927
Best: 548
▼
-4
Ines Murta
POR, 31-05-1997
25
Punti
10
Tornei
928
Best: 928
▼
-3
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
929
Best: 318
▼
-2
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
930
Best: 930
▲
1
Romane Longueville
BEL, 0
25
Punti
11
Tornei
931
Best: 931
▲
88
Francesca Gandolfi
ITA, 0
25
Punti
11
Tornei
932
Best: 932
--
0
Mila Masic
SRB, 0
25
Punti
13
Tornei
933
Best: 933
▲
299
Kanon Sawashiro
JPN, 0
24
Punti
7
Tornei
934
Best: 934
--
0
Elyse Tse
NZL, 0
24
Punti
10
Tornei
935
Best: 935
--
0
Alja Senica
SLO, 0
24
Punti
12
Tornei
936
Best: 739
--
0
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
24
Punti
5
Tornei
937
Best: 937
▲
274
Emma Jackson
USA, 0
24
Punti
6
Tornei
938
Best: 838
▼
-10
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
24
Punti
8
Tornei
939
Best: 939
▼
-2
Jordyn Mcbride
USA, 0
24
Punti
9
Tornei
940
Best: 20
--
0
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
941
Best: 941
▲
1
Sonal Patil
IND, 0
23
Punti
10
Tornei
942
Best: 942
▲
88
Polina Skliar
UKR, 0
23
Punti
5
Tornei
943
Best: 943
--
0
Adriana Tkachenko
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
944
Best: 944
▲
2
Stefaniya Pushkar
SUI, 0
23
Punti
8
Tornei
945
Best: 124
▲
2
Georgina Garcia Perez
ESP, 13-05-1992
23
Punti
8
Tornei
946
Best: 946
▲
38
Amelia Paszun
POL, 0
23
Punti
9
Tornei
947
Best: 947
▲
1
Nanari Katsumi
JPN, 0
23
Punti
9
Tornei
948
Best: 948
▲
1
Alesia Breaz
ROU, 0
23
Punti
10
Tornei
949
Best: 662
▲
1
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
23
Punti
10
Tornei
950
Best: 950
▲
2
Marie Mattel
FRA, 0
23
Punti
11
Tornei
951
Best: 951
▲
2
Simona Ogescu
ROU, 0
23
Punti
12
Tornei
952
Best: 952
▲
2
Marta Soriano Santiago
ESP, 0
23
Punti
13
Tornei
953
Best: 362
▲
2
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
22
Punti
5
Tornei
954
Best: 954
▲
2
Sara Svetac
CRO, 0
22
Punti
3
Tornei
955
Best: 699
▲
3
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
22
Punti
11
Tornei
956
Best: 956
▲
3
Victoria Luiza Barros
BRA, 0
22
Punti
5
Tornei
957
Best: 957
▲
3
Luna Maria Cinalli
ARG, 0
22
Punti
6
Tornei
958
Best: 958
▲
20
Ruby Cooling
GBR, 0
22
Punti
7
Tornei
959
Best: 959
▲
2
Eszter Meri
SVK, 0
22
Punti
7
Tornei
960
Best: 463
▲
3
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
22
Punti
11
Tornei
961
Best: 961
▲
4
Krisha Mahendran
IND, 0
22
Punti
3
Tornei
962
Best: 962
▲
4
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
963
Best: 963
▲
5