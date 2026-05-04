Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 04 Maggio 2026

04/05/2026 08:34 2 commenti
Federico Bondioli nella foto
ITA Masters 1000 Roma – terra
Q1 Vasami ITA – Barrios Vera CHI Inizio 10:00

ATP Rome
Jacopo Vasami
15
3
4
Tomas Barrios Vera [23]
15
6
5
Q1 Travaglia ITA – Wawrinka SUI 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Pellegrino ITA – Gaston FRA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Bondioli ITA – Nava USA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Hijikata AUS – Basile ITA 5° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Martin Manzano ITA – Droguet FRA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Kovacevic USA – Carboni ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA 1000 Roma – terra
Q1 Arango COL – Basiletti ITA ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Tomljanovic AUS – Lombardini ITA ore 10:00

WTA Rome
Ajla Tomljanovic [6]
40
7
3
Marta Lombardini
15
5
0
Q1 Pedone ITA – Waltert SUI 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 De Stefano ITA – Snigur UKR 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Ricci ITA – Korpatsch GER ore 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Zarazua MEX – Urgesi ITA ore 10:00

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 75 Francavilla al Mare – terra
Q2 Agamenone ITA – Guerrieri ITA Inizio 11:00

ATP Francavilla al Mare
Franco Agamenone [5]
0
3
Andrea Guerrieri [9]
0
1
Q2 Marmousez FRA – Ciurnelli ITA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Clarke GBR – Arnaboldi ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Boyer USA – Rapagnetta ITA 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare




CHN WTA Jiujiang 125 – hard
1T Micic AUS/Shimizu JPN – Pieri ITA/Spiteri ITA ore 05:00

WTA Jiujiang 125
Elena Micic / Eri Shimizu
0
6
6
0
Jessica Pieri / Dalila Spiteri
0
2
3
0
Vincitore: Micic / Shimizu
2 commenti

Tennisforever 04-05-2026 10:12

Titoli per nazione:

ATP CHALLENGER 3 maggio 2026

8 Argentina

7 Francia, Italia

6 Belgio, Spagna, Stati Uniti, Russia

4 Austria

3 Cina, Croazia, Regno Unito

2 Sudafrica, Australia, Cile, Corea del Sud, Ungheria, Giappone, Lussemburgo, Paraguay, Portogallo

1 Bolivia, Brasile, Colombia, Grecia, Hong Kong, Uzbekistan, Serbia, Svizzera, Ucraina

 2
Massimo.M (Guest) 04-05-2026 09:12

Ma Passaro che fine ha fatto?L’ultima partita risale a febbraio (si ritirò durante il secondo set con Vallejo) e da allora e sparito.

 1
+1: Albo