Classifica ATP Italiani: Jannik Sinner n.1 del mondo con 14.350 punti. Lorenzo Musetti perde un posto. Flavio Cobolli best ranking
04/05/2026 11:03 3 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (04-05-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
14350
Punti
20
Tornei
10
Best: 5
▼
-1
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
3415
Punti
23
Tornei
12
Best: 12
▲
1
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
2750
Punti
28
Tornei
20
Best: 18
▲
2
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1890
Punti
33
Tornei
66
Best: 35
▼
-4
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
830
Punti
25
Tornei
80
Best: 63
▼
-2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
737
Punti
28
Tornei
100
Best: 6
▼
-8
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
625
Punti
22
Tornei
106
Best: 29
▼
-3
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
596
Punti
22
Tornei
112
Best: 108
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
575
Punti
28
Tornei
141
Best: 60
--
0
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
444
Punti
31
Tornei
145
Best: 118
▲
4
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
431
Punti
26
Tornei
151
Best: 67
▼
-9
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
409
Punti
19
Tornei
155
Best: 125
▼
-25
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
393
Punti
19
Tornei
164
Best: 151
▲
1
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
372
Punti
21
Tornei
182
Best: 16
▲
6
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
329
Punti
28
Tornei
196
Best: 196
▲
36
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
297
Punti
29
Tornei
205
Best: 127
▲
4
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
35
Tornei
225
Best: 183
▼
-20
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
255
Punti
27
Tornei
232
Best: 125
▼
-38
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
246
Punti
11
Tornei
240
Best: 240
▲
11
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
238
Punti
28
Tornei
246
Best: 121
▼
-3
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
230
Punti
18
Tornei
248
Best: 248
▲
90
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
227
Punti
24
Tornei
273
Best: 108
▼
-3
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
195
Punti
26
Tornei
282
Best: 281
▼
-1
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
186
Punti
29
Tornei
326
Best: 298
▼
-4
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
158
Punti
22
Tornei
344
Best: 322
▼
-15
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
149
Punti
31
Tornei
354
Best: 288
▼
-3
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
142
Punti
21
Tornei
364
Best: 364
▲
16
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
137
Punti
25
Tornei
370
Best: 370
▲
3
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
134
Punti
25
Tornei
393
Best: 391
▲
2
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
123
Punti
27
Tornei
412
Best: 183
▲
29
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
115
Punti
26
Tornei
414
Best: 414
▲
82
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
114
Punti
22
Tornei
425
Best: 341
▼
-62
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
111
Punti
23
Tornei
435
Best: 357
▼
-9
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
106
Punti
13
Tornei
449
Best: 357
▲
5
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
102
Punti
27
Tornei
451
Best: 368
▲
18
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
101
Punti
27
Tornei
452
Best: 415
▲
6
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
100
Punti
30
Tornei
463
Best: 463
▲
9
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
96
Punti
30
Tornei
464
Best: 464
▲
91
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
95
Punti
12
Tornei
479
Best: 315
▲
2
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
91
Punti
20
Tornei
482
Best: 387
▲
2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
90
Punti
23
Tornei
493
Best: 453
--
0
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
87
Punti
25
Tornei
503
Best: 470
▲
5
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
82
Punti
14
Tornei
514
Best: 514
▲
58
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
80
Punti
23
Tornei
517
Best: 517
▲
2
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
79
Punti
23
Tornei
519
Best: 519
▲
54
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
79
Punti
29
Tornei
551
Best: 128
▲
63
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
71
Punti
4
Tornei
559
Best: 509
▲
35
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
70
Punti
19
Tornei
569
Best: 456
▲
39
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
68
Punti
18
Tornei
602
Best: 443
▼
-6
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
62
Punti
28
Tornei
609
Best: 540
▲
44
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
60
Punti
29
Tornei
612
Best: 285
▲
5
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
59
Punti
17
Tornei
635
Best: 605
▲
19
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
56
Punti
33
Tornei
651
Best: 617
▲
7
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
53
Punti
15
Tornei
677
Best: 677
▲
6
Pierluigi Basile
ITA, 0
49
Punti
11
Tornei
686
Best: 372
▼
-154
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
48
Punti
17
Tornei
687
Best: 439
▲
2
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
48
Punti
19
Tornei
696
Best: 696
▲
6
Matteo Covato
ITA, 0
47
Punti
26
Tornei
718
Best: 402
▼
-3
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
43
Punti
17
Tornei
729
Best: 523
▼
-18
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
41
Punti
13
Tornei
745
Best: 745
▲
29
Lorenzo Angelini
ITA, 0
40
Punti
25
Tornei
766
Best: 733
▲
45
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
38
Punti
25
Tornei
787
Best: 575
--
0
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
36
Punti
27
Tornei
820
Best: 599
▲
72
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
33
Punti
17
Tornei
833
Best: 832
▲
3
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
32
Punti
29
Tornei
847
Best: 738
▲
1
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
30
Punti
19
Tornei
856
Best: 856
▲
18
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
29
Punti
21
Tornei
858
Best: 709
▼
-8
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
29
Punti
22
Tornei
885
Best: 666
▼
-9
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
27
Punti
25
Tornei
893
Best: 858
▼
-10
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
25
Punti
3
Tornei
908
Best: 403
▼
-100
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
24
Punti
20
Tornei
909
Best: 909
▲
25
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
24
Punti
22
Tornei
935
Best: 935
▼
-5
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
22
Punti
18
Tornei
938
Best: 929
▼
-3
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
22
Punti
22
Tornei
950
Best: 784
▼
-6
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
21
Punti
17
Tornei
986
Best: 967
▼
-14
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
19
Punti
25
Tornei
987
Best: 951
▼
-11
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
19
Punti
29
Tornei
1002
Best: 902
▼
-8
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
17
Punti
10
Tornei
1010
Best: 827
▼
-4
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
17
Punti
22
Tornei
1030
Best: 1030
▼
-6
Andrea De Marchi
ITA, 0
16
Punti
21
Tornei
1051
Best: 1051
▲
14
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
14
Punti
15
Tornei
1084
Best: 1048
▼
-8
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
22
Tornei
1103
Best: 377
▼
-8
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
12
Punti
11
Tornei
1108
Best: 1108
▲
7
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
12
Punti
13
Tornei
1109
Best: 1109
▼
-13
Michele Mecarelli
ITA, 0
12
Punti
14
Tornei
1125
Best: 1069
▼
-11
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
10
Tornei
1150
Best: 910
▼
-13
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1169
Best: 942
▼
-14
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
10
Punti
13
Tornei
1172
Best: 1172
▼
-18
Leonardo Primucci
ITA, 0
10
Punti
14
Tornei
1180
Best: 1180
▼
-48
Maximilian Figl
ITA, 0
10
Punti
19
Tornei
1184
Best: 812
▼
-16
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
10
Punti
21
Tornei
1187
Best: 1187
▼
-13
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
4
Tornei
1198
Best: 1154
▼
-13
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
9
Punti
11
Tornei
1207
Best: 1207
▼
-20
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
9
Punti
14
Tornei
1209
Best: 1209
▲
30
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
9
Punti
15
Tornei
1214
Best: 1214
▲
30
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
9
Punti
17
Tornei
1219
Best: 1219
▼
-13
Nicolo Toffanin
ITA, 0
9
Punti
19
Tornei
1221
Best: 906
▼
-88
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
9
Punti
21
Tornei
1223
Best: 62
▼
-52
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
8
Punti
1
Tornei
1244
Best: 1244
▼
-12
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
11
Tornei
1253
Best: 1231
▲
174
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
8
Punti
16
Tornei
1255
Best: 1255
▲
46
Filippo Mazzola
ITA, 0
8
Punti
18
Tornei
1284
Best: 1284
▼
-10
Leonardo Borrelli
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1287
Best: 1287
▼
-19
Gilberto Ravasio
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1325
Best: 1325
▲
122
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
6
Punti
5
Tornei
1342
Best: 873
▼
-67
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
6
Punti
9
Tornei
1353
Best: 1353
▼
-15
Sebastiano Cocola
ITA, 0
6
Punti
12
Tornei
1355
Best: 1355
▼
-15
Filippo Alberti
ITA, 0
6
Punti
12
Tornei
1368
Best: 1368
▼
-64
Samuele Seghetti
ITA, 0
6
Punti
17
Tornei
1389
Best: 1389
▼
-14
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
5
Tornei
1413
Best: 938
▼
-12
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
5
Punti
8
Tornei
1419
Best: 1419
▼
-10
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1421
Best: 739
▼
-10
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
5
Punti
10
Tornei
1435
Best: 1435
▼
-10
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1440
Best: 1405
▼
-6
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
15
Tornei
1473
Best: 1473
▼
-5
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
5
Tornei
1475
Best: 811
▼
-4
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1505
Best: 1156
▼
-9
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
4
Punti
8
Tornei
1511
Best: 1511
▼
-10
Gabriele Volpi
ITA, 0
4
Punti
8
Tornei
1525
Best: 1525
▼
-103
Alessandro Battiston
ITA, 0
4
Punti
10
Tornei
1525
Best: 1525
▼
-19
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
4
Punti
10
Tornei
1535
Best: 1535
▼
-112
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
4
Punti
11
Tornei
1535
Best: 1535
▼
-14
Silvio Mencaglia
ITA, 0
4
Punti
11
Tornei
1539
Best: 1170
▼
-18
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
12
Tornei
1541
Best: 1037
▲
122
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
4
Punti
13
Tornei
1572
Best: 1572
▼
-6
Felipe Virgili
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1581
Best: 1581
▼
-15
William Mirarchi
ITA, 0
3
Punti
4
Tornei
1594
Best: 1499
▲
4
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
3
Punti
5
Tornei
1601
Best: 1040
▼
-11
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1613
Best: 756
▼
-8
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
3
Punti
6
Tornei
1625
Best: 1625
▼
-9
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1631
Best: 1631
▲
169
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
3
Punti
7
Tornei
1641
Best: 1641
▼
-6
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1650
Best: 1650
▼
-32
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1657
Best: 1657
▼
-7
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
10
Tornei
1723
Best: 1723
▼
-7
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1752
Best: 1752
▼
-1
Lorenzo Berto
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1755
Best: 1755
▼
-1
Simone Massellani
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1779
Best: 1779
▼
-3
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1779
Best: 1779
▼
-3
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
5
Tornei
1803
Best: 1803
▼
-3
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1803
Best: 1722
▼
-3
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
6
Tornei
1820
Best: 1071
▲
21
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
7
Tornei
1824
Best: 1215
▲
19
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
7
Tornei
1852
Best: 906
▲
6
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
2
Punti
10
Tornei
1857
Best: 1705
▲
2
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
11
Tornei
1954
Best: 1954
▲
3
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1954
Best: 1892
▲
3
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1954
Best: 1811
▲
3
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1954
Best: 1954
▲
3
Alessandro Dragoni
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1954
Best: 1954
▼
-227
Federico Guarducci
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1954
Best: 1954
▲
3
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1954
Best: 1846
▲
3
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1954
Best: 1807
▲
3
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2059
Best: 1903
▼
-3
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2059
Best: 1119
▼
-3
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2059
Best: 2059
▼
-3
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2059
Best: 2059
▼
-3
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2059
Best: 2059
▼
-3
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2059
Best: 1163
▼
-3
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
3
Tornei
2059
Best: 2059
▼
-3
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2123
Best: 2123
--
0
Matteo Mura
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2155
Best: 2155
▼
-3
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2155
Best: 1892
▼
-3
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2155
Best: 2155
▼
-3
Matteo Sciahbasi
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2184
Best: 2184
▼
-32
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2218
Best: 2218
▼
-3
Lorenzo Ferri
ITA, 0
1
Punti
8
Tornei
TAG: Flavio Cobolli, Italiani, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti
3 commenti
Perché Arnaldi meno 3 che ha vinto a a Cagliari?
Best ranking Cobolli che raggiunge Bertolucci alla posizione n. 12 tra gli italiani di sempre. 4 nei primi 20, sabato nella live Darderi era 21, non so bene cosa è successo ma non importa, meglio così. Musetti conserva la top ten che però è fortemente a rischio viste le cambiali pesantissime, speriamo che ritrovi quel tennis che lo scorso anno sulla terra lo vide inferiore solo ad Alcaraz e a Sinner o quello ancora migliore dell’Australia prima di farsi male.
Sinner ormai sta battendo tutti i record, il n. 1 è scontato, punta soprattutto agli slam e speriamo che intanto vinca Parigi poi vediamo più avanti, e anche che partecipi e vinca a Roma perché sono 50 anni tondi da Panatta (ma mi andrebbero bene anche Musetti e Cobolli solo che è parecchio più difficile).
Ecco l’elenco degli italiani per BR:
Giocatore BR
Sinner 1
Panatta 4
Musetti 5
Berrettini 6
Barazzuti 7
Fognini 9
Bertolucci 12
Cobolli 12
Cecchinato 16
Camporese 18
Darderi 18
Gaudenzi 18
Seppi 18
Furlan 19
Cancellotti 21
Sonego 21
Zugarelli 24
Volandri 25
Cané 26
Caratti 26
Starace 27
Arnaldi 30
Ocleppo 30
4 italiani nei primi 20 al mondo e tutti sotto i 25 anni…E c’è chi continua a mettere in dubbio la superiorità dell’Italia nel tennis attuale…