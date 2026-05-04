Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Oggi in campo 13 azzurri (LIVE)

Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006 - Foto Antonio Burruni
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🇮🇹
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Combined Roma
Roma, Italia · 4 Maggio 2026
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☁
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12°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 22°C
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|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Bassa
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 4 Maggio
|
09:00
☁
12°
|
10:00
☁
16°
|
11:00
☁
18°
|
12:00
☁
20°
|
13:00
☁
22°
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14:00
☁
22°
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15:00
☁
22°
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16:00
☁
21°
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17:00
☁
20°
|
18:00
☁
20°
🎾 Programma del giorno — 4 Maggio
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🎾
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ATP Masters 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione Maschile · Terra Battuta
|
ATP Q1
|
|
🎾
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WTA 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione Femminile · Terra Battuta
|
WTA Q1
☁ Nuvoloso
🎾 Quali Maschili
🎾 Quali Femminili
🏀 Terra Battuta
BNP Paribas Arena – ore 10:00
Jacopo Vasami vs Tomas Barrios Vera
ATP Rome
Jacopo Vasami•
0
3
4
Tomas Barrios Vera [23]
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Vasami
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Vasami
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
T. Barrios Vera
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
J. Vasami
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
T. Barrios Vera
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Vasami
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
T. Barrios Vera
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
3-4 → 3-5
J. Vasami
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
J. Vasami
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
T. Barrios Vera
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Stefano Travaglia vs Stan Wawrinka
Il match deve ancora iniziare
Emiliana Arango vs Noemi Basiletti
Il match deve ancora iniziare
Supertennis Arena – ore 10:00
(6) Ajla Tomljanovic vs Marta Lombardini
WTA Rome
Ajla Tomljanovic [6]
0
7
3
Marta Lombardini•
0
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marta Lombardini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Ajla Tomljanovic
1-0 → 2-0
Marta Lombardini
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ajla Tomljanovic
6-5 → 7-5
Marta Lombardini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Ajla Tomljanovic
5-4 → 5-5
Marta Lombardini
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Ajla Tomljanovic
4-3 → 5-3
Marta Lombardini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Ajla Tomljanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Marta Lombardini
2-2 → 2-3
Ajla Tomljanovic
1-2 → 2-2
Marta Lombardini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Marta Lombardini
0-0 → 0-1
Giorgia Pedone vs (17) Simona Waltert
Il match deve ancora iniziare
Andrea Pellegrino vs Hugo Gaston
Il match deve ancora iniziare
Federico Bondioli vs Emilio Nava
Il match deve ancora iniziare
Rinky Hijikata vs Pierluigi Basile
Il match deve ancora iniziare
Pietrangeli – ore 10:00
(1) Anastasia Potapova vs Irina-Camelia Begu
WTA Rome
Anastasia Potapova [1]
15
6
5
Irina-Camelia Begu•
30
1
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Potapova
4-4 → 5-4
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Anastasia Potapova
2-4 → 3-4
Irina-Camelia Begu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Irina-Camelia Begu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Anastasia Potapova
0-2 → 0-3
Irina-Camelia Begu
0-1 → 0-2
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-0 → 5-1
Irina-Camelia Begu
4-0 → 5-0
Anastasia Potapova
3-0 → 4-0
Irina-Camelia Begu
2-0 → 3-0
Anastasia Potapova
1-0 → 2-0
Irina-Camelia Begu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Samira De Stefano vs (18) Daria Snigur
Il match deve ancora iniziare
Juan Cruz Martin Manzano vs Titouan Droguet
Il match deve ancora iniziare
Aleksandar Kovacevic vs Lorenzo Carboni
Il match deve ancora iniziare
Beatrice Ricci vs Tamara Korpatsch (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – ore 10:00
Cristian Garin vs Moez Echargui
ATP Rome
Cristian Garin [1]•
0
6
5
Moez Echargui
0
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
C. Garin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
C. Garin
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. Echargui
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
M. Echargui
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Garin
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-0 → 4-0
M. Echargui
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
C. Garin
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
df
1-0 → 2-0
M. Echargui
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Pablo Carreno Busta vs Martin Damm
Il match deve ancora iniziare
(11) Lilli Tagger vs Suzan Lamens
Il match deve ancora iniziare
Victoria Jimenez Kasintseva vs (23) Lulu Sun
Il match deve ancora iniziare
Anastasia Pavlyuchenkova vs (16) Veronika Erjavec Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Ashlyn Krueger vs (13) Nikola Bartunkova
WTA Rome
Ashlyn Krueger
0
2
2
0
Nikola Bartunkova [13]•
0
6
6
0
Vincitore: Bartunkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikola Bartunkova
2-5 → 2-6
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Nikola Bartunkova
1-4 → 1-5
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Nikola Bartunkova
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Nikola Bartunkova
2-3 → 2-4
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Nikola Bartunkova
2-1 → 2-2
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(2) Elena-Gabriela Ruse vs Oceane Dodin
WTA Rome
Elena-Gabriela Ruse [2]
0
0
Oceane Dodin
0
0
Alina Korneeva vs (20) Ella Seidel
Il match deve ancora iniziare
Martin Landaluce vs Christopher O’Connell
Il match deve ancora iniziare
Adolfo Daniel Vallejo vs Jaime Faria (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Daniel Merida vs Mackenzie McDonald
ATP Rome
Daniel Merida [10]•
A
7
3
Mackenzie McDonald
40
5
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Merida
15-15
15-30
df
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
M. McDonald
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
D. Merida
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
M. McDonald
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
D. Merida
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Merida
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
6-5 → 7-5
M. McDonald
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
D. Merida
15-15
15-30
15-40
df
30-40
4-3 → 4-4
M. McDonald
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
D. Merida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Dusan Lajovic vs Jan Choinski
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Otto Virtanen
Il match deve ancora iniziare
(8) Renata Zarazua vs Federica Urgesi
Il match deve ancora iniziare
(10) Taylor Townsend vs Rebecca Sramkova Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – ore 10:00
Leolia Jeanjean vs (15) Diane Parry
WTA Rome
Leolia Jeanjean
0
6
4
Diane Parry [15]•
0
1
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diane Parry
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Diane Parry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Diane Parry
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Leolia Jeanjean
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-0 → 4-1
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Diane Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Leandro Riedi vs Vilius Gaubas
Il match deve ancora iniziare
Kimberly Birrell vs Yue Yuan
Il match deve ancora iniziare
Dino Prizmic vs Chris Rodesch
Il match deve ancora iniziare
Elmer Moller vs Nikoloz Basilashvili
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Dominika Salkova
vs (22) Sinja Kraus
WTA Rome
Dominika Salkova
0
2
2
0
Sinja Kraus [22]•
0
6
6
0
Vincitore: Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 2-5
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Dominika Salkova
0-2 → 0-3
Dominika Salkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dominika Salkova
2-4 → 2-5
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Dominika Salkova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Dominika Salkova
0-2 → 1-2
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Dominika Salkova
0-0 → 0-1
Aliaksandra Sasnovich vs (24) Julia Grabher
WTA Rome
Aliaksandra Sasnovich
0
0
Julia Grabher [24]
0
0
(5) Alycia Parks vs Dalma Galfi
Il match deve ancora iniziare
Shintaro Mochizuki vs Jacob Fearnley
Il match deve ancora iniziare
Zsombor Piros vs Henrique Rocha
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:00
Pedro Martinez
vs Jesper de Jong
ATP Rome
Pedro Martinez
3*
6
Jesper de Jong [14]
3
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
ace
3*-3
J. de Jong
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
P. Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. de Jong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
P. Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. de Jong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Patrick Kypson vs Jack Pinnington Jones
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Bonzi vs Dalibor Svrcina
Il match deve ancora iniziare
(12) Hanne Vandewinkel vs Jil Teichmann
Il match deve ancora iniziare
Rebeka Masarova vs (14) Moyuka Uchijima Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 10:00
Francisco Comesana vs Billy Harris
ATP Rome
Francisco Comesana [12]
15
6
3
Billy Harris•
0
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Comesana
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 3-3
B. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
F. Comesana
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
B. Harris
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
B. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Comesana
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
B. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Comesana
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
3-1 → 3-2
B. Harris
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Comesana
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Luca Van Assche vs Hugo Dellien
Il match deve ancora iniziare
(4) Camila Osorio vs Anhelina Kalinina
Il match deve ancora iniziare
(9) Anna Blinkova vs Mayar Sherif
Il match deve ancora iniziare
Darja Semenistaja vs (21) Katie Volynets
Il match deve ancora iniziare
Brava questa Lombardini, rovescio a una mano preciso più di quello di Musetti…
Forza ragazzi e forza pure all olonese d adozione Moez
Paolini nello stesso sedicesimo della Mertens,nello stesso ottavo della Andreeva.
Per i complottisti, stanno trasmettendo il sorteggio da piazza del Popolo in Roma.
Ma tanto il software è truccato, che te lo dico a fare.
Sul sito YouTube degli Internazionali tra i LIVE…
…youtube.com/user/InternazionaliBNLIta
@ magilla (#4607049)
Youtube
Piuttosto tu preoccupati che il viziato spagnolo non faccia troppa festa in vacanza e metta su un po di chili strafogandosi a tavola
Chissà se Sinja Kraus dopo aver visto colei che ha battuto nelle qualificazioni di Madrid arrivare poi da ripescata in semifinale non abbia ricevuto ulteriore coonfidenza, visto che è già una tennista in ascesa.
“se non tocco non credo” (cit.)
ma dove trasmettono le Q?
Dove si vedono le qualificazioni in streaming? Qualcuno ha un link.. grazie mille
@ JannikUberAlles (#4607018)
A meno di “colpi di scena” all’ultimo minuto…
…DJOKOVIC dovrebbe esserci…
…già stasera alle ore 18 è programmato in allenamento sul Centrale con Buse:
https ://internazionalibnlditalia.com/it/practice-schedule
Mi raccomando almeno questa volta non lamentatevi del sorteggio pro Alcaraz
@ JannikUberAlles (#4607018)
Mi stupisce che Binaghi non abbia ancora pensato a trasformare questo momento in un evento attrattivo, una cosa tipo punzonatura delle grandi corse ciclistiche (da lui mi aspetterei anche un biglietto di ingresso…), con la presenza dei grandi nomi del firmamento della racchetta, che tanto già sono a Roma.
O lo ha fatto?
Forza wawrinka.
oggi mi gusterò senz’altro travaglia-wawrinka. Senza sapere chi tifare… ma ripeto le celebri dichiarazioni di Stan: “Sto rovescio po’ esse fero o po’ esse piuma. Spero che oggi serà fero”. 🙂
Si ritorna a giocare su campi prestigiosi!
Casomai abbiate sentita la mia mancanza…riecchime (come se dice ar Foro)!
Buon Foro Italico, gente de borgaTennistiche!
Oggi alle ore 10:30 ci sarà la cerimonia di sorteggio dei tabelloni di singolare maschile (e del WTA femminile) del Masters 1000 di Roma a Piazza del Popolo.
Diretta in tv su SuperTennis.
Diretta streaming:
– supertennis.tv
– SuperTennix
– SKY e NOW
– youtube.com/user/InternazionaliBNLIta
Al momento mi risultano queste TdS:
1 Jannik Sinner ITA
2 Alexander Zverev GER
3 Novak Djoković SRB
4 Félix Auger-Aliassime CAN
5 Ben Shelton USA
6 Alex de Minaur AUS
7 Daniil Medvedev RUS
8 Lorenzo Musetti ITA
9 Alexander Bublik KAZ
10 Flavio Cobolli ITA
11 Jiří Lehečka CZE
12 Andrey Rublev RUS
13 Karen Khachanov RUS
14 Valentin Vacherot MON
15 Arthur Fils FRA
16 Tommy Paul USA
17 Cameron Norrie GBR
18 Luciano Darderi ITA
19 Learner Tien USA
20 Frances Tiafoe USA
21 Alejandro Davidovich Fokina ESP
22 Arthur Rinderknech FRA
23 Casper Ruud NOR
24 Tomás Martín Etcheverry ARG
25 Francisco Cerúndolo ARG
26 Jakub Menšík CZE
27 João Fonseca BRA
28 Corentin Moutet FRA
29 Tallon Griekspoor NED
30 Brandon Nakashima USA
31 Ugo Humbert FRA
32 Rafael Jódar ESP
Buon tennis a tutti!!!