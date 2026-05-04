Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Oggi in campo 13 azzurri (LIVE)

04/05/2026 09:33 18 commenti
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006 - Foto Antonio Burruni
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006 - Foto Antonio Burruni

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  4 Maggio 2026
12°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 4 Maggio
09:00
12°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
21°
17:00
20°
18:00
20°
🎾  Programma del giorno — 4 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione Maschile · Terra Battuta
ATP Q1
🎾
WTA 1000 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione Femminile · Terra Battuta
WTA Q1
☁  Nuvoloso
🎾  Quali Maschili
🎾  Quali Femminili
🏀  Terra Battuta

BNP Paribas Arena – ore 10:00
Jacopo Vasami ITA vs Tomas Barrios Vera CHI

ATP Rome
Jacopo Vasami
0
3
4
Tomas Barrios Vera [23]
0
6
5
Mostra dettagli

Stefano Travaglia ITA vs Stan Wawrinka SUI

Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango COL vs Noemi Basiletti ITA

Il match deve ancora iniziare




Supertennis Arena – ore 10:00
(6) Ajla Tomljanovic AUS vs Marta Lombardini ITA

WTA Rome
Ajla Tomljanovic [6]
0
7
3
Marta Lombardini
0
5
0
Mostra dettagli

Giorgia Pedone ITA vs (17) Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Hugo Gaston FRA

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA vs Emilio Nava USA

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Pierluigi Basile ITA

Il match deve ancora iniziare




Pietrangeli – ore 10:00
(1) Anastasia Potapova AUT vs Irina-Camelia Begu ROU

WTA Rome
Anastasia Potapova [1]
15
6
5
Irina-Camelia Begu
30
1
4
Mostra dettagli

Samira De Stefano ITA vs (18) Daria Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare

Juan Cruz Martin Manzano ITA vs Titouan Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Lorenzo Carboni ITA

Il match deve ancora iniziare

Beatrice Ricci ITA vs Tamara Korpatsch GER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – ore 10:00
Cristian Garin CHI vs Moez Echargui TUN

ATP Rome
Cristian Garin [1]
0
6
5
Moez Echargui
0
0
2
Mostra dettagli

Pablo Carreno Busta ESP vs Martin Damm USA

Il match deve ancora iniziare

(11) Lilli Tagger AUT vs Suzan Lamens NED

Il match deve ancora iniziare

Victoria Jimenez Kasintseva AND vs (23) Lulu Sun NZL

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs (16) Veronika Erjavec SLO Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:00
Ashlyn Krueger USA vs (13) Nikola Bartunkova CZE

WTA Rome
Ashlyn Krueger
0
2
2
0
Nikola Bartunkova [13]
0
6
6
0
Vincitore: Bartunkova
Mostra dettagli

(2) Elena-Gabriela Ruse ROU vs Oceane Dodin FRA

WTA Rome
Elena-Gabriela Ruse [2]
0
0
Oceane Dodin
0
0
Mostra dettagli

Alina Korneeva RUS vs (20) Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

Martin Landaluce ESP vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Jaime Faria POR (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Daniel Merida ESP vs Mackenzie McDonald USA

ATP Rome
Daniel Merida [10]
A
7
3
Mackenzie McDonald
40
5
2
Mostra dettagli

Dusan Lajovic SRB vs Jan Choinski GBR

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Otto Virtanen FIN

Il match deve ancora iniziare

(8) Renata Zarazua MEX vs Federica Urgesi ITA

Il match deve ancora iniziare

(10) Taylor Townsend USA vs Rebecca Sramkova SVK Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – ore 10:00
Leolia Jeanjean FRA vs (15) Diane Parry FRA

WTA Rome
Leolia Jeanjean
0
6
4
Diane Parry [15]
0
1
5
Mostra dettagli

Leandro Riedi SUI vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare

Kimberly Birrell AUS vs Yue Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare

Dino Prizmic CRO vs Chris Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare

Elmer Moller DEN vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare





Court 3 – ore 10:00
Dominika Salkova CZE vs (22) Sinja Kraus AUT
WTA Rome
Dominika Salkova
0
2
2
0
Sinja Kraus [22]
0
6
6
0
Vincitore: Kraus
Mostra dettagli

Aliaksandra Sasnovich BLR vs (24) Julia Grabher AUT

WTA Rome
Aliaksandra Sasnovich
0
0
Julia Grabher [24]
0
0
Mostra dettagli

(5) Alycia Parks USA vs Dalma Galfi HUN

Il match deve ancora iniziare

Shintaro Mochizuki JPN vs Jacob Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare

Zsombor Piros HUN vs Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare





Court 4 – ore 10:00
Pedro Martinez ESP vs Jesper de Jong NED
ATP Rome
Pedro Martinez
3*
6
Jesper de Jong [14]
3
6
Mostra dettagli

Patrick Kypson USA vs Jack Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Dalibor Svrcina CZE

Il match deve ancora iniziare

(12) Hanne Vandewinkel BEL vs Jil Teichmann SUI

Il match deve ancora iniziare

Rebeka Masarova SUI vs (14) Moyuka Uchijima JPN Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 10:00
Francisco Comesana ARG vs Billy Harris GBR

ATP Rome
Francisco Comesana [12]
15
6
3
Billy Harris
0
3
3
Mostra dettagli

Luca Van Assche FRA vs Hugo Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

(4) Camila Osorio COL vs Anhelina Kalinina UKR

Il match deve ancora iniziare

(9) Anna Blinkova RUS vs Mayar Sherif EGY

Il match deve ancora iniziare

Darja Semenistaja LAT vs (21) Katie Volynets USA

Il match deve ancora iniziare

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18 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Non tennista (Guest) 04-05-2026 11:08

Brava questa Lombardini, rovescio a una mano preciso più di quello di Musetti…

 18
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Ema80 (Guest) 04-05-2026 11:05

Forza ragazzi e forza pure all olonese d adozione Moez

 17
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Gaz (Guest) 04-05-2026 11:01

Paolini nello stesso sedicesimo della Mertens,nello stesso ottavo della Andreeva.

 16
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Silvio (Guest) 04-05-2026 10:57

Per i complottisti, stanno trasmettendo il sorteggio da piazza del Popolo in Roma.
Ma tanto il software è truccato, che te lo dico a fare.

 15
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JannikUberAlles 04-05-2026 10:44

Scritto da magilla

Scritto da Luciano65

Scritto da tinapica
Si ritorna a giocare su campi prestigiosi!
Casomai abbiate sentita la mia mancanza…riecchime (come se dice ar Foro)!
Buon Foro Italico, gente de borgaTennistiche!

oggi mi gusterò senz’altro travaglia-wawrinka. Senza sapere chi tifare… ma ripeto le celebri dichiarazioni di Stan: “Sto rovescio po’ esse fero o po’ esse piuma. Spero che oggi serà fero”.

ma dove trasmettono le Q?

Sul sito YouTube degli Internazionali tra i LIVE…

…youtube.com/user/InternazionaliBNLIta

 14
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Alain 04-05-2026 10:43

@ magilla (#4607049)

Youtube

 13
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Edoardo (Guest) 04-05-2026 10:34

Scritto da Massimo Gruffè

Scritto da JannikUberAlles
Oggi alle ore 10:30 ci sarà la cerimonia di sorteggio dei tabelloni di singolare maschile (e del WTA femminile) del Masters 1000 di Roma a Piazza del Popolo.
Diretta in tv su SuperTennis.
Diretta streaming:
– supertennis.tv
– SuperTennix
– SKY e NOW
– youtube.com/user/InternazionaliBNLIta
Al momento mi risultano queste TdS:
1 Jannik Sinner ITA
2 Alexander Zverev GER
3 Novak Djoković SRB
4 Félix Auger-Aliassime CAN
5 Ben Shelton USA
6 Alex de Minaur AUS
7 Daniil Medvedev RUS
8 Lorenzo Musetti ITA
9 Alexander Bublik KAZ
10 Flavio Cobolli ITA
11 Jiří Lehečka CZE
12 Andrey Rublev RUS
13 Karen Khachanov RUS
14 Valentin Vacherot MON
15 Arthur Fils FRA
16 Tommy Paul USA
17 Cameron Norrie GBR
18 Luciano Darderi ITA
19 Learner Tien USA
20 Frances Tiafoe USA
21 Alejandro Davidovich Fokina ESP
22 Arthur Rinderknech FRA
23 Casper Ruud NOR
24 Tomás Martín Etcheverry ARG
25 Francisco Cerúndolo ARG
26 Jakub Menšík CZE
27 João Fonseca BRA
28 Corentin Moutet FRA
29 Tallon Griekspoor NED
30 Brandon Nakashima USA
31 Ugo Humbert FRA
32 Rafael Jódar ESP
Buon tennis a tutti!!!

Mi raccomando almeno questa volta non lamentatevi del sorteggio pro Alcaraz

Piuttosto tu preoccupati che il viziato spagnolo non faccia troppa festa in vacanza e metta su un po di chili strafogandosi a tavola

 12
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Gaz (Guest) 04-05-2026 10:27

Chissà se Sinja Kraus dopo aver visto colei che ha battuto nelle qualificazioni di Madrid arrivare poi da ripescata in semifinale non abbia ricevuto ulteriore coonfidenza, visto che è già una tennista in ascesa.

 11
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walden 04-05-2026 10:10

Scritto da JannikUberAlles
@ JannikUberAlles (#4607018)
A meno di “colpi di scena” all’ultimo minuto…
…DJOKOVIC dovrebbe esserci…
…già stasera alle ore 18 è programmato in allenamento sul Centrale con Buse:
https ://internazionalibnlditalia.com/it/practice-schedule

“se non tocco non credo” (cit.)

 10
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magilla 04-05-2026 10:07

Scritto da Luciano65

Scritto da tinapica
Si ritorna a giocare su campi prestigiosi!
Casomai abbiate sentita la mia mancanza…riecchime (come se dice ar Foro)!
Buon Foro Italico, gente de borgaTennistiche!

oggi mi gusterò senz’altro travaglia-wawrinka. Senza sapere chi tifare… ma ripeto le celebri dichiarazioni di Stan: “Sto rovescio po’ esse fero o po’ esse piuma. Spero che oggi serà fero”.

ma dove trasmettono le Q?

 9
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Marcanaz (Guest) 04-05-2026 10:06

Dove si vedono le qualificazioni in streaming? Qualcuno ha un link.. grazie mille

 8
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JannikUberAlles 04-05-2026 09:39

@ JannikUberAlles (#4607018)

A meno di “colpi di scena” all’ultimo minuto…

…DJOKOVIC dovrebbe esserci…

…già stasera alle ore 18 è programmato in allenamento sul Centrale con Buse:

https ://internazionalibnlditalia.com/it/practice-schedule

 7
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Massimo Gruffè (Guest) 04-05-2026 09:38

Scritto da JannikUberAlles
Oggi alle ore 10:30 ci sarà la cerimonia di sorteggio dei tabelloni di singolare maschile (e del WTA femminile) del Masters 1000 di Roma a Piazza del Popolo.
Diretta in tv su SuperTennis.
Diretta streaming:
– supertennis.tv
– SuperTennix
– SKY e NOW
– youtube.com/user/InternazionaliBNLIta
Al momento mi risultano queste TdS:
1 Jannik Sinner ITA
2 Alexander Zverev GER
3 Novak Djoković SRB
4 Félix Auger-Aliassime CAN
5 Ben Shelton USA
6 Alex de Minaur AUS
7 Daniil Medvedev RUS
8 Lorenzo Musetti ITA
9 Alexander Bublik KAZ
10 Flavio Cobolli ITA
11 Jiří Lehečka CZE
12 Andrey Rublev RUS
13 Karen Khachanov RUS
14 Valentin Vacherot MON
15 Arthur Fils FRA
16 Tommy Paul USA
17 Cameron Norrie GBR
18 Luciano Darderi ITA
19 Learner Tien USA
20 Frances Tiafoe USA
21 Alejandro Davidovich Fokina ESP
22 Arthur Rinderknech FRA
23 Casper Ruud NOR
24 Tomás Martín Etcheverry ARG
25 Francisco Cerúndolo ARG
26 Jakub Menšík CZE
27 João Fonseca BRA
28 Corentin Moutet FRA
29 Tallon Griekspoor NED
30 Brandon Nakashima USA
31 Ugo Humbert FRA
32 Rafael Jódar ESP
Buon tennis a tutti!!!

Mi raccomando almeno questa volta non lamentatevi del sorteggio pro Alcaraz

6
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+1: marcusmin
-1: walden, JannikUberAlles
tinapica 04-05-2026 09:34

@ JannikUberAlles (#4607018)

Mi stupisce che Binaghi non abbia ancora pensato a trasformare questo momento in un evento attrattivo, una cosa tipo punzonatura delle grandi corse ciclistiche (da lui mi aspetterei anche un biglietto di ingresso…), con la presenza dei grandi nomi del firmamento della racchetta, che tanto già sono a Roma.
O lo ha fatto?

 5
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mattia saracino 04-05-2026 09:28

Forza wawrinka.

 4
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Luciano65 (Guest) 04-05-2026 09:24

Scritto da tinapica
Si ritorna a giocare su campi prestigiosi!
Casomai abbiate sentita la mia mancanza…riecchime (come se dice ar Foro)!
Buon Foro Italico, gente de borgaTennistiche!

oggi mi gusterò senz’altro travaglia-wawrinka. Senza sapere chi tifare… ma ripeto le celebri dichiarazioni di Stan: “Sto rovescio po’ esse fero o po’ esse piuma. Spero che oggi serà fero”. 🙂

 3
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+1: tinapica
tinapica 04-05-2026 09:00

Si ritorna a giocare su campi prestigiosi!
Casomai abbiate sentita la mia mancanza…riecchime (come se dice ar Foro)!
Buon Foro Italico, gente de borgaTennistiche!

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+1: Ram
JannikUberAlles 04-05-2026 08:53

Oggi alle ore 10:30 ci sarà la cerimonia di sorteggio dei tabelloni di singolare maschile (e del WTA femminile) del Masters 1000 di Roma a Piazza del Popolo.

Diretta in tv su SuperTennis.

Diretta streaming:
– supertennis.tv
– SuperTennix
– SKY e NOW
– youtube.com/user/InternazionaliBNLIta

Al momento mi risultano queste TdS:

1 Jannik Sinner ITA
2 Alexander Zverev GER
3 Novak Djoković SRB
4 Félix Auger-Aliassime CAN
5 Ben Shelton USA
6 Alex de Minaur AUS
7 Daniil Medvedev RUS
8 Lorenzo Musetti ITA
9 Alexander Bublik KAZ
10 Flavio Cobolli ITA
11 Jiří Lehečka CZE
12 Andrey Rublev RUS
13 Karen Khachanov RUS
14 Valentin Vacherot MON
15 Arthur Fils FRA
16 Tommy Paul USA
17 Cameron Norrie GBR
18 Luciano Darderi ITA
19 Learner Tien USA
20 Frances Tiafoe USA
21 Alejandro Davidovich Fokina ESP
22 Arthur Rinderknech FRA
23 Casper Ruud NOR
24 Tomás Martín Etcheverry ARG
25 Francisco Cerúndolo ARG
26 Jakub Menšík CZE
27 João Fonseca BRA
28 Corentin Moutet FRA
29 Tallon Griekspoor NED
30 Brandon Nakashima USA
31 Ugo Humbert FRA
32 Rafael Jódar ESP

Buon tennis a tutti!!!

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