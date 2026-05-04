WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Jiujiang, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

04/05/2026 08:00 Nessun commento
Polina Kudermetova - Foto Getty Images
Polina Kudermetova - Foto Getty Images

🇨🇳
WTA 125 Jiujiang
Jiujiang, Cina  ·  4 Maggio 2026
27°C
Nuvoloso  ·  Picco 28°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Bassa
CAMPO Cemento

CEMENTO
Andamento della giornata — 4 Maggio
09:00
22°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
28°
15:00
27°
16:00
26°
17:00
25°
18:00
23°
🎾  Programma del giorno — 4 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Cemento
R1
☁  Nuvoloso
🎾  1° Turno
🏀  Cemento

Center Court – ore 05:00
Zhuoxuan Bai CHN vs Jia-Jing Lu CHN

WTA Jiujiang 125
Zhuoxuan Bai
6
3
6
Jia-Jing Lu
2
6
1
Vincitore: Bai
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En-Shuo Liang TPE vs Yufei Ren CHN

WTA Jiujiang 125
En-Shuo Liang
0
6
6
0
Yufei Ren
0
3
0
0
Vincitore: Liang
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Zongyu Li CHN vs Wushuang Zheng CHN

WTA Jiujiang 125
Zongyu Li
0
6
6
0
Wushuang Zheng
0
4
4
0
Vincitore: Li
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Court 1 – ore 05:00
Elena Micic AUS / Eri Shimizu JPN vs Jessica Pieri ITA / Dalila Spiteri ITA

WTA Jiujiang 125
Elena Micic / Eri Shimizu
0
6
6
0
Jessica Pieri / Dalila Spiteri
0
2
3
0
Vincitore: Micic / Shimizu
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Hong Yi Cody Wong HKG vs Xinxin Yao CHN Non prima 07:00

WTA Jiujiang 125
Hong Yi Cody Wong
0
2
1
0
Xinxin Yao
0
6
6
0
Vincitore: Yao
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🇹🇷
WTA 125 Istanbul
Istanbul, Turchia  ·  4 Maggio 2026
🌧
12°C
Nuvoloso / rovesci  ·  Picco 13°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Brevi rovesci
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 4 Maggio
09:00
10°
10:00
🌧
11°
11:00
🌧
12°
12:00
🌧
13°
13:00
🌧
13°
14:00
13°
15:00
12°
16:00
12°
17:00
🌧
11°
18:00
10°
⚠  Possibili brevi rovesci nel corso della giornata
🎾  Programma del giorno — 4 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
R1
🌧  Brevi rovesci
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 09:00
(1) Katherine Sebov CAN vs (5) Dalila Jakupovic SLO

WTA Istanbul 125
Katherine Sebov [1]
0
7
6
0
Dalila Jakupovic [5]
0
5
3
0
Vincitore: Sebov
Mostra dettagli

(1) Donna Vekic CRO vs Aliona Falei BLR Non prima 11:00

WTA Istanbul 125
Donna Vekic [1]
40
2
Aliona Falei
15
2
Mostra dettagli

Cagla Buyukakcay TUR vs (3) Polina Kudermetova UZB

Il match deve ancora iniziare

Elizara Yaneva BUL vs Ayla Aksu TUR

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 09:00
(4) Raluka Serban CYP vs (8) Maria Sara Popa ROU

WTA Istanbul 125
Raluka Serban [4]
15
5
6
2
Maria Sara Popa [8]
40
7
3
2
Mostra dettagli

(7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Alice Tubello FRA

Il match deve ancora iniziare

Polina Iatcenko RUS vs Storm Hunter AUS

Il match deve ancora iniziare

Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs (8) Anouk Koevermans NED Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 09:00
(3) Mia Ristic SRB vs (7) Lucia Cortez Llorca ESP

WTA Istanbul 125
Mia Ristic [3]
4
6
6
Lucia Cortez Llorca [7]
4*
7
6
Mostra dettagli

(2) Tereza Martincova CZE vs (6) Isabella Shinikova BUL

Il match deve ancora iniziare

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