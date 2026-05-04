WTA 125 Jiujiang, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Polina Kudermetova - Foto Getty Images
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🇨🇳
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WTA 125 Jiujiang
Jiujiang, Cina · 4 Maggio 2026
|
|
☁
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27°C
Nuvoloso · Picco 28°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Bassa
|CAMPO
|Cemento
|
CEMENTO
Andamento della giornata — 4 Maggio
|
09:00
☁
22°
|
10:00
☁
24°
|
11:00
☁
26°
|
12:00
☁
27°
|
13:00
⛅
28°
|
14:00
⛅
28°
|
15:00
☁
27°
|
16:00
☁
26°
|
17:00
☁
25°
|
18:00
☁
23°
🎾 Programma del giorno — 4 Maggio
|
|
🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Cemento
|
R1
☁ Nuvoloso
🎾 1° Turno
🏀 Cemento
Center Court – ore 05:00
Zhuoxuan Bai vs Jia-Jing Lu
WTA Jiujiang 125
Zhuoxuan Bai
6
3
6
Jia-Jing Lu
2
6
1
Vincitore: Bai
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jia-Jing Lu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
En-Shuo Liang vs Yufei Ren
WTA Jiujiang 125
En-Shuo Liang•
0
6
6
0
Yufei Ren
0
3
0
0
Vincitore: Liang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Yufei Ren
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 5-0
En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Yufei Ren
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
En-Shuo Liang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Zongyu Li vs Wushuang Zheng
WTA Jiujiang 125
Zongyu Li•
0
6
6
0
Wushuang Zheng
0
4
4
0
Vincitore: Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Zongyu Li
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Wushuang Zheng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Zongyu Li
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Zongyu Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Zongyu Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 05:00
Elena Micic / Eri Shimizu vs Jessica Pieri / Dalila Spiteri
WTA Jiujiang 125
Elena Micic / Eri Shimizu
0
6
6
0
Jessica Pieri / Dalila Spiteri
0
2
3
0
Vincitore: Micic / Shimizu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hong Yi Cody Wong vs Xinxin Yao Non prima 07:00
WTA Jiujiang 125
Hong Yi Cody Wong•
0
2
1
0
Xinxin Yao
0
6
6
0
Vincitore: Yao
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hong Yi Cody Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Xinxin Yao
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Hong Yi Cody Wong
1-3 → 1-4
Hong Yi Cody Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Hong Yi Cody Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinxin Yao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Hong Yi Cody Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Hong Yi Cody Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Xinxin Yao
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Hong Yi Cody Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Hong Yi Cody Wong
0-0 → 0-1
|
🇹🇷
|
WTA 125 Istanbul
Istanbul, Turchia · 4 Maggio 2026
|
|
🌧
|
12°C
Nuvoloso / rovesci · Picco 13°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Brevi rovesci
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 4 Maggio
|
09:00
☁
10°
|
10:00
🌧
11°
|
11:00
🌧
12°
|
12:00
🌧
13°
|
13:00
🌧
13°
|
14:00
☁
13°
|
15:00
☁
12°
|
16:00
☁
12°
|
17:00
🌧
11°
|
18:00
☁
10°
⚠ Possibili brevi rovesci nel corso della giornata
🎾 Programma del giorno — 4 Maggio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
|
R1
🌧 Brevi rovesci
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 09:00
(1) Katherine Sebov vs (5) Dalila Jakupovic
WTA Istanbul 125
Katherine Sebov [1]
0
7
6
0
Dalila Jakupovic [5]
0
5
3
0
Vincitore: Sebov
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katherine Sebov
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
Dalila Jakupovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Katherine Sebov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Dalila Jakupovic
3-2 → 4-2
Dalila Jakupovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Dalila Jakupovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalila Jakupovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Katherine Sebov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Dalila Jakupovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Katherine Sebov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Dalila Jakupovic
5-2 → 5-3
Dalila Jakupovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Dalila Jakupovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Dalila Jakupovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
(1) Donna Vekic vs Aliona Falei Non prima 11:00
WTA Istanbul 125
Donna Vekic [1]•
40
2
Aliona Falei
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Donna Vekic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Cagla Buyukakcay vs (3) Polina Kudermetova
Il match deve ancora iniziare
Elizara Yaneva vs Ayla Aksu
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 09:00
(4) Raluka Serban vs (8) Maria Sara Popa
WTA Istanbul 125
Raluka Serban [4]•
15
5
6
2
Maria Sara Popa [8]
40
7
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Maria Sara Popa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Raluka Serban
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Maria Sara Popa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Raluka Serban
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Sara Popa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Raluka Serban
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Maria Sara Popa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Maria Sara Popa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Raluka Serban
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
Raluka Serban
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Raluka Serban
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Raluka Serban
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Maria Sara Popa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Maria Sara Popa
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(7) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Alice Tubello
Il match deve ancora iniziare
Polina Iatcenko vs Storm Hunter
Il match deve ancora iniziare
Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs (8) Anouk Koevermans Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 09:00
(3) Mia Ristic vs (7) Lucia Cortez Llorca
WTA Istanbul 125
Mia Ristic [3]
4
6
6
Lucia Cortez Llorca [7]
4*
7
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
1*-2
1-3*
2-3*
2*-4
3*-4
4-4*
Mia Ristic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
Lucia Cortez Llorca
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Mia Ristic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Lucia Cortez Llorca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Mia Ristic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Lucia Cortez Llorca
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Mia Ristic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Lucia Cortez Llorca
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Lucia Cortez Llorca
0-2 → 1-2
Lucia Cortez Llorca
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
2*-2
2*-3
2-4*
2-5*
2*-6
6-6 → 6-7
Lucia Cortez Llorca
6-5 → 6-6
Mia Ristic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Lucia Cortez Llorca
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Lucia Cortez Llorca
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Mia Ristic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Lucia Cortez Llorca
2-3 → 2-4
Mia Ristic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Lucia Cortez Llorca
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Lucia Cortez Llorca
0-1 → 1-1
(2) Tereza Martincova vs (6) Isabella Shinikova
Il match deve ancora iniziare
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