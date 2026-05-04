WTA 1000 Roma: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini dalla parte di Aryna Sabalenka. Nove azzurre presenti

04/05/2026 11:24
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
🇮🇹 WTA 1000 Roma – Tabellone Principale – (parte alta) – terra

(1) Aryna Sabalenka BLR vs Bye
Barbora Krejcikova CZE vs Elsa Jacquemot FRA
Magda Linette POL vs Tatjana Maria GER
Bye vs (26) Sorana Cirstea ROU

(18) Clara Tauson DEN vs Bye
Petra Marcinko CRO vs Oleksandra Oliynykova UKR
Anastasia Zakharova RUS vs Dayana Yastremska UKR
Bye vs (13) Linda Noskova CZE

(12) Belinda Bencic SUI vs Bye
Sofia Kenin USA vs (WC) Bianca Andreescu CAN
Katerina Siniakova CZE vs Lois Boisson FRA
Bye vs (22) Anna Kalinskaya RUS

(30) Cristina Bucsa ESP vs Bye
Anna Bondar HUN vs Qinwen Zheng CHN
(WC) Lucrezia Stefanini ITA vs Jelena Ostapenko LAT
Bye vs (6) Amanda Anisimova USA

(3) Coco Gauff USA vs Bye
Yulia Putintseva KAZ vs Tereza Valentova CZE
Solana Sierra ARG vs Qualifier
Bye vs (27) Emma Raducanu GBR

(24) Marie Bouzkova CZE vs Bye
Qualifier vs (WC) Nuria Brancaccio ITA
McCartney Kessler USA vs (WC) Lucia Bronzetti ITA
Bye vs (16) Iva Jovic USA

(9) Jasmine Paolini ITA vs Bye
Jaqueline Cristian ROU vs Beatriz Haddad Maia BRA
Panna Udvardy HUN vs Qualifier
Bye vs (21) Elise Mertens BEL

(29) Maya Joint AUS vs Bye
Viktorija Golubic SUI vs Qualifier
Antonia Ruzic CRO vs Kamilla Rakhimova UZB
Bye vs (8) Mirra Andreeva RUS



🇮🇹 WTA 1000 Roma – Tabellone Principale – (parte bassa) – terra

(5) Jessica Pegula USA vs Bye
Zeynep Sonmez TUR vs (WC) Jennifer Ruggeri ITA
Oksana Selekhmeteva RUS vs Qualifier
Bye vs (25) Leylah Fernandez CAN

(20) Liudmila Samsonova RUS vs Bye
Ann Li USA vs Shuai Zhang CHN
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (11) Karolina Muchova CZE

(15) Naomi Osaka JPN vs Bye
Katie Boulter GBR vs Eva Lys GER
(WC) Martina Trevisan ITA vs Talia Gibson AUS
Bye vs (19) Diana Shnaider RUS

(28) Emma Navarro USA vs Bye
Elisabetta Cocciaretto ITA vs Qualifier
Caty McNally USA vs Daria Kasatkina AUS
Bye vs (4) Iga Swiatek POL

(7) Elina Svitolina UKR vs Bye
Qualifier vs Qualifier
Yuliia Starodubtseva UKR vs Qualifier
Bye vs (32) Hailey Baptiste USA

(17) Madison Keys USA vs Bye
Peyton Stearns USA vs Janice Tjen INA
(WC) Lisa Pigato ITA vs (WC) Tyra Caterina Grant ITA
Bye vs (10) Victoria Mboko CAN

(14) Ekaterina Alexandrova RUS vs Bye
Laura Siegemund GER vs Sara Bejlek CZE
Karolina Pliskova CZE vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Bye vs (23) Marta Kostyuk UKR

(31) Xinyu Wang CHN vs Bye
Alexandra Eala PHI vs Magdalena Frech POL
Qualifier vs Maria Sakkari GRE
Bye vs (2) Elena Rybakina KAZ

8 commenti

Gaz (Guest) 04-05-2026 12:52

Il 125 appena vinto può aver fatto molto bene ad una tennista in crisi come Kasatkina,che è capace di esprimere un gran livello di tennis su questi campi, potrebbe beneficiarne in maniera importante, affronta una McNally che sta maturando,in grande forma in questo momento,grandi prestazioni a Madrid conclusesi con 1 ora e quaranta minuti con il quale ha tenuto testa alla Kostyuk.
Dal mio punto di vista il match più intrigante,sarei sorpreso se Andreescu vincesse contro Kenin contro la quale ci ha già perso a Madrid.
Per il resto non guardo mai il tabellone,di secondo turno parleremo quando vedremo chi ci sarà ancora.

l Occhio di Sauron 04-05-2026 12:50

SABALENKA

SWIATEK

GAUFF
BAPTISTE

ANISIMOVA
PAOLINI
PEGULA
KOSTYUK

NOSKOVA
KENIN
JOVIC
ANDREEVA
MUCHOVA
OSAKA
MBOKO
RYBAKINA

fabio 04-05-2026 12:42

IL VEGGENTE 2026
Wta Roma
Orario Scadenza prono…Martedì 5 Maggio ore 11

patrick 04-05-2026 12:37

SABALENKA

SWIATEK

GAUFF
RYBAKINA

ANISIMOVA
ANDREEVA
MUCHOVA
SVITOLINA

NOSKOVA
BENCIC
JOVIC
PAOLINI
PEGULA
OSAKA
MBOKO
KOSTYUK

NonSoloSinner (Guest) 04-05-2026 12:30

tabellone tosto per la tigre bielorussa, dubito arrivi facilmente in semi, poi Jasmine deve fare il suo, e la Andreeva e la Gauff le ha già battute più volte

romanu79 04-05-2026 12:15

SABALENKA

RYBAKINA

ANDREEVA
SWIATEK

BENCIC
GAUFF
MUCHOVA
SVITOLINA

NOSKOVA
ZHENG
JOVIC
PAOLINI
PEGULA
SHNAIDER
MBOKO
KOSTYUK

von Hayek 04-05-2026 12:03

Dalla parte di Sabalenka è solo un taglio della torta.
Il difficile periodo, prima di pensare a Sabalenka, consiglia di entrare in campo concentrata e consapevole dei suoi mezzi contro l’ostico avversario Bye.
Se dovesse prendere ritmo e fiducia, inizierà una complicata operazione contro avversarie difficili come Cristian o Haddad, quindi con Mertens.
Oltre … non credo. Spero di sbagliare.

Lollo99 04-05-2026 11:34

Swiatek

Sabalenka

Gauff
Svitolina

Bencic
Paolini
Muchova
Kostyuk

Noskova
Ostapenko
Bouzkova
Andreeva
Pegula
Shnaider
Stearns
Rybakina

