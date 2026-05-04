WTA 1000 Roma: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini dalla parte di Aryna Sabalenka. Nove azzurre presenti
🇮🇹 WTA 1000 Roma – Tabellone Principale – (parte alta) – terra
(1) Aryna Sabalenka vs Bye
Barbora Krejcikova vs Elsa Jacquemot
Magda Linette vs Tatjana Maria
Bye vs (26) Sorana Cirstea
(18) Clara Tauson vs Bye
Petra Marcinko vs Oleksandra Oliynykova
Anastasia Zakharova vs Dayana Yastremska
Bye vs (13) Linda Noskova
(12) Belinda Bencic vs Bye
Sofia Kenin vs (WC) Bianca Andreescu
Katerina Siniakova vs Lois Boisson
Bye vs (22) Anna Kalinskaya
(30) Cristina Bucsa vs Bye
Anna Bondar vs Qinwen Zheng
(WC) Lucrezia Stefanini vs Jelena Ostapenko
Bye vs (6) Amanda Anisimova
(3) Coco Gauff vs Bye
Yulia Putintseva vs Tereza Valentova
Solana Sierra vs Qualifier
Bye vs (27) Emma Raducanu
(24) Marie Bouzkova vs Bye
Qualifier vs (WC) Nuria Brancaccio
McCartney Kessler vs (WC) Lucia Bronzetti
Bye vs (16) Iva Jovic
(9) Jasmine Paolini vs Bye
Jaqueline Cristian vs Beatriz Haddad Maia
Panna Udvardy vs Qualifier
Bye vs (21) Elise Mertens
(29) Maya Joint vs Bye
Viktorija Golubic vs Qualifier
Antonia Ruzic vs Kamilla Rakhimova
Bye vs (8) Mirra Andreeva
🇮🇹 WTA 1000 Roma – Tabellone Principale – (parte bassa) – terra
(5) Jessica Pegula vs Bye
Zeynep Sonmez vs (WC) Jennifer Ruggeri
Oksana Selekhmeteva vs Qualifier
Bye vs (25) Leylah Fernandez
(20) Liudmila Samsonova vs Bye
Ann Li vs Shuai Zhang
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (11) Karolina Muchova
(15) Naomi Osaka vs Bye
Katie Boulter vs Eva Lys
(WC) Martina Trevisan vs Talia Gibson
Bye vs (19) Diana Shnaider
(28) Emma Navarro vs Bye
Elisabetta Cocciaretto vs Qualifier
Caty McNally vs Daria Kasatkina
Bye vs (4) Iga Swiatek
(7) Elina Svitolina vs Bye
Qualifier vs Qualifier
Yuliia Starodubtseva vs Qualifier
Bye vs (32) Hailey Baptiste
(17) Madison Keys vs Bye
Peyton Stearns vs Janice Tjen
(WC) Lisa Pigato vs (WC) Tyra Caterina Grant
Bye vs (10) Victoria Mboko
(14) Ekaterina Alexandrova vs Bye
Laura Siegemund vs Sara Bejlek
Karolina Pliskova vs Jessica Bouzas Maneiro
Bye vs (23) Marta Kostyuk
(31) Xinyu Wang vs Bye
Alexandra Eala vs Magdalena Frech
Qualifier vs Maria Sakkari
Bye vs (2) Elena Rybakina
8 commenti
Il 125 appena vinto può aver fatto molto bene ad una tennista in crisi come Kasatkina,che è capace di esprimere un gran livello di tennis su questi campi, potrebbe beneficiarne in maniera importante, affronta una McNally che sta maturando,in grande forma in questo momento,grandi prestazioni a Madrid conclusesi con 1 ora e quaranta minuti con il quale ha tenuto testa alla Kostyuk.
Dal mio punto di vista il match più intrigante,sarei sorpreso se Andreescu vincesse contro Kenin contro la quale ci ha già perso a Madrid.
Per il resto non guardo mai il tabellone,di secondo turno parleremo quando vedremo chi ci sarà ancora.
SABALENKA
SWIATEK
GAUFF
BAPTISTE
ANISIMOVA
PAOLINI
PEGULA
KOSTYUK
NOSKOVA
KENIN
JOVIC
ANDREEVA
MUCHOVA
OSAKA
MBOKO
RYBAKINA
IL VEGGENTE 2026
Wta Roma
Orario Scadenza prono…Martedì 5 Maggio ore 11
SABALENKA
SWIATEK
GAUFF
RYBAKINA
ANISIMOVA
ANDREEVA
MUCHOVA
SVITOLINA
NOSKOVA
BENCIC
JOVIC
PAOLINI
PEGULA
OSAKA
MBOKO
KOSTYUK
tabellone tosto per la tigre bielorussa, dubito arrivi facilmente in semi, poi Jasmine deve fare il suo, e la Andreeva e la Gauff le ha già battute più volte
SABALENKA
RYBAKINA
ANDREEVA
SWIATEK
BENCIC
GAUFF
MUCHOVA
SVITOLINA
NOSKOVA
ZHENG
JOVIC
PAOLINI
PEGULA
SHNAIDER
MBOKO
KOSTYUK
Dalla parte di Sabalenka è solo un taglio della torta.
Il difficile periodo, prima di pensare a Sabalenka, consiglia di entrare in campo concentrata e consapevole dei suoi mezzi contro l’ostico avversario Bye.
Se dovesse prendere ritmo e fiducia, inizierà una complicata operazione contro avversarie difficili come Cristian o Haddad, quindi con Mertens.
Oltre … non credo. Spero di sbagliare.
Swiatek
Sabalenka
Gauff
Svitolina
Bencic
Paolini
Muchova
Kostyuk
Noskova
Ostapenko
Bouzkova
Andreeva
Pegula
Shnaider
Stearns
Rybakina