Combined Roma ATP, Copertina

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo nove azzurri (LIVE)

06/05/2026 10:55 10 commenti
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  6 Maggio 2026
17°C
Nuvoloso  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Rovesci
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 6 Maggio
09:00
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
🌧
21°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
21°
17:00
21°
18:00
🌧
20°
⚠  Allerta gialla per temporali e pioggia nel Lazio
🎾  Programma del giorno — 6 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R1
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R1
☁  Nuvoloso
⛈  Allerta meteo
🎾  1° Turno ATP
🎾  1° Turno WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Lucrezia Stefanini ITA vs Jelena Ostapenko LAT

WTA Rome
Lucrezia Stefanini
0
0
1
0
Jelena Ostapenko
0
6
6
0
Vincitore: Ostapenko
Mostra dettagli

Hubert Hurkacz POL vs Yannick Hanfmann GER (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi ITA vs Jaume Munar ESP

Il match deve ancora iniziare

Elisabetta Cocciaretto ITA vs Sinja Kraus AUT (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Federico Cina ITA vs Alexander Blockx BEL (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




BNP Paribas Arena – ore 11:00
Jenson Brooksby USA vs Sebastian Baez ARG

ATP Rome
Jenson Brooksby
15
3
2
Sebastian Baez
30
6
1
Mostra dettagli

Lisa Pigato ITA vs Tyra Caterina Grant ITA

Il match deve ancora iniziare

Lilli Tagger AUT vs Maria Sakkari GRE Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta ESP vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

Noemi Basiletti ITA vs Ajla Tomljanovic AUS

Il match deve ancora iniziare




Supertennis Arena – ore 11:00
Zhizhen Zhang CHN vs Daniel Altmaier GER

ATP Rome
Zhizhen Zhang
0
6
3
Daniel Altmaier
0
4
2
Mostra dettagli

Viktorija Golubic SUI vs Federica Urgesi ITA

Il match deve ancora iniziare

Taylor Townsend USA vs Nuria Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED vs Nuno Borges POR

Il match deve ancora iniziare

Karolina Pliskova CZE vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare




Pietrangeli – ore 11:00
Alexandra Eala PHI vs Magdalena Frech POL

WTA Rome
Alexandra Eala
15
6
2
Magdalena Frech
15
0
5
Mostra dettagli

Alexandre Muller FRA vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

Jan-Lennard Struff GER vs Francisco Comesana ARG

Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter GBR vs Eva Lys GER

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – ore 11:00
Fabian Marozsan HUN vs Vit Kopriva CZE

ATP Rome
Fabian Marozsan
0
3
2
Vit Kopriva
0
6
3
Mostra dettagli

Leolia Jeanjean FRA vs Beatriz Haddad Maia BRA

Il match deve ancora iniziare

Peyton Stearns USA vs Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Dalma Galfi HUN vs Anastasia Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare

Marton Fucsovics HUN vs Dino Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 11:00
Damir Dzumhur BIH vs Adrian Mannarino FRA
ATP Rome
Damir Dzumhur
40
5
Adrian Mannarino
A
4
Mostra dettagli

Katerina Siniakova CZE vs Lois Boisson FRA

Il match deve ancora iniziare

Laura Siegemund GER vs Sara Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Patrick Kypson USA

Il match deve ancora iniziare

Caty McNally USA vs Daria Kasatkina AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
Panna Udvardy HUN vs Alina Korneeva RUS

WTA Rome
Panna Udvardy
0
6
3
Alina Korneeva
15
2
3
Mostra dettagli

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Aleksandr Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare

Yulia Putintseva KAZ vs Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

Yuliia Starodubtseva UKR vs Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare

Oksana Selekhmeteva RUS vs Rebeka Masarova SUI

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – ore 11:00
Magda Linette POL vs Tatjana Maria GER

WTA Rome
Magda Linette
30
0
2
Tatjana Maria
30
6
4
Mostra dettagli

Marco Trungelliti ARG vs Zachary Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

Solana Sierra ARG vs Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare

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10 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Squalo_Bianco97 06-05-2026 12:10

Al Femminile è una Carneficina al momento, apparte Noemi Basiletti e Federica Urgesi. Speriamo crescano queste due ragazze e la Grant, perché quelle già citate con tutto il rispetto fanno enorme fatica.

 10
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Golden Shark 06-05-2026 12:06

Scritto da Golden Shark

Ipotizzando il bilancio tricolore di giornata . . .

Cinà obiettivamente chiuso , confido però venda cara la pelle .

Stefanini , purtroppo come e piu’ di sopra… spero almeno non sia una batosta severa . . .

Caspita Lucrezia … la mia speranza è andata velocemente a farsi benedire … 6-0 6-1 in 56 minuti . 😐

 9
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Benzinaio (Guest) 06-05-2026 11:35

Scritto da Gaz
Pigato – Grant pronostici?
I Bookmakers vedono favorita la giovane,ma di un unghia.

Pigato è in rampa di lancio, Grant sembra già una certezza
una partita sicuramente da vedere
Stefanini purtroppo finora cede ad Ostapenko ingiocabile

 8
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Gigi53 (Guest) 06-05-2026 11:33

Ma possibile che le nostre (ieri Bronzetti Trevisan e oggi Stefanini) hanno tutte un gioco uguale mai un cambio di ritmo una palla corta,rispondono tutte sempre nel medesimo punto??? sarebbe ora di variare qualcosa tanto perso per perso,entrano già battute.

 7
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+1: Squalo_Bianco97
Gaz (Guest) 06-05-2026 10:44

Pigato – Grant pronostici?
I Bookmakers vedono favorita la giovane,ma di un unghia.

 6
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Gaz (Guest) 06-05-2026 10:41

Scritto da Andrea
Buongiorno come sono le condizioni per oggi? Si gioca ?
O piove?

Saranno altre due settimane tribulate,come tutti gli anni,non ho bisogno di vedere le previsioni, in quanto è ormai accertato che Il torneo Bonfiglio di Milano si svolge sotto 47 gradi all’ombra (è la mia prima abbronzatura stagionale) mentre il torneo di Roma si svolga con continue interruzioni,che tra l’altro modificano i campi e palline, rendendo il tutto più lento e pesante, venendo incontro a tenniste a cui la diminuzione di velocità e la pesantezza di palla non dispiace.
Come detto ieri, perché questo accade?
Perché a Giove e Pluvio il tennis nella città aperta non piace.
Anche il prossimo anno pioverà, sono cose che non hanno bisogno il consulto della metereologia,ma piuttosto l’occulto ,il consulto di fattori ultraterreni che agiscono sulle nostre vite in maniera dispettosa, sono campi differenti.

 5
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Golden Shark 06-05-2026 10:36

Ipotizzando il bilancio tricolore di giornata …

Su Arnaldi ho un certo timore , Munar osso duro che sporca le partite .

Cinà obiettivamente chiuso , confido però venda cara la pelle .

Stefanini , purtroppo come e piu’ di sopra… spero almeno non sia una batosta severa .

Urgesi … parecchio dura , ma non impossibile .

Pigato/Grant , qui vada come vada… “siamo tranquilli” 😆 , io vedo meglio Tyra.

Brancaccio potrebbe sorprendere in positivo , ma parte nettamente dietro .

Basiletti è quella , in relazione all’avversaria , da cui mi aspetto di piu’ oggi . Potrebbe davvero regalare un'(altra) gioia !

Cocciaretto dovrebbe spuntarla ma l’avversaria è insidiosa , attenzione !

Tirando le somme … sui match odierni, sarei già felice con 3 vittorie su 8 .

Con un 4 su 8 … molto , molto soddisfatto .

Con un ” di piu’ ” … è festa grande !!!

😎

 4
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Gaz (Guest) 06-05-2026 10:28

Il miglior match di giornata come ultimo sul campo 1, quando tutti i bambini saranno andati a letto, visto che i match precedenti finiranno regolarmente al terzo.
Solitamente non critico mai i programmi,sono cose che interessano altri: “Lo fanno giocare a quell’ora,su quel campo, doveva giocare il giorno dopo, perché dopo quell’altro match?,a tarda sera,a prima mattina,con la luna piena,ecc.”
Può succedere al massimo 3-4 volte all’anno che segnali le mie perplessità su una programmazione, è però incredibile che coincidano sempre con lo stesso torneo.

 3
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Golden Shark 06-05-2026 09:22

Scritto da Andrea
Buongiorno come sono le condizioni per oggi? Si gioca ?
O piove?

” Buongiorno , sono un socio ACI , numero di tessere AX54321 , visto che mi devo recare a Roma per vedere gli Internazionali d’Italia … telefonavo per avere informazioni sul tempo previsto …

..
ACIII !?

AAACIIII , PRONTOOO !?!? ”

:mrgreen:

“A Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia e schiarite, min 15°C, max 22°C. Nel dettaglio: cielo in prevalenza coperto al mattino, piovaschi intermittenti al pomeriggio, pioggia continua alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 22°C, la minima di 15°C alle ore 6, lo zero termico più basso si attesterà a 2770m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 2470m, alle ore 23. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Sud-Est con intensità tra 17km/h e 30km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud con intensità tra 19km/h e 34km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 3, corrispondente a 572W/mq.

Qualità aria: Discreta ”

:mrgreen: :mrgreen:

Scherzi a parte , svolgimento partite fortemente a rischio dopo le ore 16 / 17 e quasi sicuramente sessione serale che salterà !

Ciao !!

 2
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+1: Marco M.
Andrea (Guest) 06-05-2026 09:09

Buongiorno come sono le condizioni per oggi? Si gioca ?
O piove?

 1
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