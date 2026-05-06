Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo nove azzurri (LIVE)

Matteo Arnaldi nella foto - Foto Patrick Boren
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🇮🇹
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Combined Roma
Roma, Italia · 6 Maggio 2026
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☁
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17°C
Nuvoloso · Picco 22°C
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|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci
|CAMPO
|Terra Battuta
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TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 6 Maggio
|
09:00
☁
16°
|
10:00
☁
17°
|
11:00
☁
18°
|
12:00
☁
20°
|
13:00
🌧
21°
|
14:00
☁
22°
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15:00
☁
22°
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16:00
☁
21°
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17:00
☁
21°
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18:00
🌧
20°
⚠ Allerta gialla per temporali e pioggia nel Lazio
🎾 Programma del giorno — 6 Maggio
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🎾
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ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Maschile · Terra Battuta
|
ATP R1
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🎾
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WTA 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Femminile · Terra Battuta
|
WTA R1
☁ Nuvoloso
⛈ Allerta meteo
🎾 1° Turno ATP
🎾 1° Turno WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Lucrezia Stefanini vs Jelena Ostapenko
WTA Rome
Lucrezia Stefanini•
0
0
1
0
Jelena Ostapenko
0
6
6
0
Vincitore: Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
1-5 → 1-6
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 0-5
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Lucrezia Stefanini
0-2 → 0-3
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
Hubert Hurkacz vs Yannick Hanfmann (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Matteo Arnaldi vs Jaume Munar
Il match deve ancora iniziare
Elisabetta Cocciaretto vs Sinja Kraus (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Federico Cina vs Alexander Blockx (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Jenson Brooksby vs Sebastian Baez
ATP Rome
Jenson Brooksby•
15
3
2
Sebastian Baez
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Baez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Brooksby
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
S. Baez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
S. Baez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
J. Brooksby
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Lisa Pigato vs Tyra Caterina Grant
Il match deve ancora iniziare
Lilli Tagger vs Maria Sakkari Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Pablo Carreno Busta vs Alejandro Tabilo
Il match deve ancora iniziare
Noemi Basiletti vs Ajla Tomljanovic
Il match deve ancora iniziare
Supertennis Arena – ore 11:00
Zhizhen Zhang vs Daniel Altmaier
ATP Rome
Zhizhen Zhang•
0
6
3
Daniel Altmaier
0
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Altmaier
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
D. Altmaier
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Z. Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Altmaier
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Viktorija Golubic vs Federica Urgesi
Il match deve ancora iniziare
Taylor Townsend vs Nuria Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
Jesper de Jong vs Nuno Borges
Il match deve ancora iniziare
Karolina Pliskova vs Jessica Bouzas Maneiro
Il match deve ancora iniziare
Pietrangeli – ore 11:00
Alexandra Eala vs Magdalena Frech
WTA Rome
Alexandra Eala•
15
6
2
Magdalena Frech
15
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magdalena Frech
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Magdalena Frech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Alexandra Eala
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Magdalena Frech
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Magdalena Frech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Alexandre Muller vs Botic van de Zandschulp
Il match deve ancora iniziare
Jan-Lennard Struff vs Francisco Comesana
Il match deve ancora iniziare
Katie Boulter vs Eva Lys
Il match deve ancora iniziare
Jacob Fearnley vs Giovanni Mpetshi Perricard
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – ore 11:00
Fabian Marozsan vs Vit Kopriva
ATP Rome
Fabian Marozsan•
0
3
2
Vit Kopriva
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kopriva
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Marozsan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
V. Kopriva
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
F. Marozsan
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-4 → 3-4
F. Marozsan
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
Leolia Jeanjean vs Beatriz Haddad Maia
Il match deve ancora iniziare
Peyton Stearns vs Janice Tjen
Il match deve ancora iniziare
Dalma Galfi vs Anastasia Potapova
Il match deve ancora iniziare
Marton Fucsovics vs Dino Prizmic
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Damir Dzumhur
vs Adrian Mannarino
ATP Rome
Damir Dzumhur
40
5
Adrian Mannarino•
A
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Mannarino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Mannarino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Dzumhur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
2-0 → 2-1
D. Dzumhur
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
0-0 → 1-0
Katerina Siniakova vs Lois Boisson
Il match deve ancora iniziare
Laura Siegemund vs Sara Bejlek
Il match deve ancora iniziare
Aleksandar Vukic vs Patrick Kypson
Il match deve ancora iniziare
Caty McNally vs Daria Kasatkina
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Panna Udvardy vs Alina Korneeva
WTA Rome
Panna Udvardy•
0
6
3
Alina Korneeva
15
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Korneeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Alina Korneeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Alina Korneeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Camilo Ugo Carabelli vs Aleksandr Shevchenko
Il match deve ancora iniziare
Yulia Putintseva vs Tereza Valentova
Il match deve ancora iniziare
Yuliia Starodubtseva vs Simona Waltert
Il match deve ancora iniziare
Oksana Selekhmeteva vs Rebeka Masarova
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – ore 11:00
Magda Linette vs Tatjana Maria
WTA Rome
Magda Linette•
30
0
2
Tatjana Maria
30
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Magda Linette
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Magda Linette
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Marco Trungelliti vs Zachary Svajda
Il match deve ancora iniziare
Solana Sierra vs Tamara Korpatsch
Il match deve ancora iniziare
Al Femminile è una Carneficina al momento, apparte Noemi Basiletti e Federica Urgesi. Speriamo crescano queste due ragazze e la Grant, perché quelle già citate con tutto il rispetto fanno enorme fatica.
Caspita Lucrezia … la mia speranza è andata velocemente a farsi benedire … 6-0 6-1 in 56 minuti . 😐
Pigato è in rampa di lancio, Grant sembra già una certezza
una partita sicuramente da vedere
Stefanini purtroppo finora cede ad Ostapenko ingiocabile
Ma possibile che le nostre (ieri Bronzetti Trevisan e oggi Stefanini) hanno tutte un gioco uguale mai un cambio di ritmo una palla corta,rispondono tutte sempre nel medesimo punto??? sarebbe ora di variare qualcosa tanto perso per perso,entrano già battute.
Pigato – Grant pronostici?
I Bookmakers vedono favorita la giovane,ma di un unghia.
Saranno altre due settimane tribulate,come tutti gli anni,non ho bisogno di vedere le previsioni, in quanto è ormai accertato che Il torneo Bonfiglio di Milano si svolge sotto 47 gradi all’ombra (è la mia prima abbronzatura stagionale) mentre il torneo di Roma si svolga con continue interruzioni,che tra l’altro modificano i campi e palline, rendendo il tutto più lento e pesante, venendo incontro a tenniste a cui la diminuzione di velocità e la pesantezza di palla non dispiace.
Come detto ieri, perché questo accade?
Perché a Giove e Pluvio il tennis nella città aperta non piace.
Anche il prossimo anno pioverà, sono cose che non hanno bisogno il consulto della metereologia,ma piuttosto l’occulto ,il consulto di fattori ultraterreni che agiscono sulle nostre vite in maniera dispettosa, sono campi differenti.
Ipotizzando il bilancio tricolore di giornata …
Su Arnaldi ho un certo timore , Munar osso duro che sporca le partite .
Cinà obiettivamente chiuso , confido però venda cara la pelle .
Stefanini , purtroppo come e piu’ di sopra… spero almeno non sia una batosta severa .
Urgesi … parecchio dura , ma non impossibile .
Pigato/Grant , qui vada come vada… “siamo tranquilli” 😆 , io vedo meglio Tyra.
Brancaccio potrebbe sorprendere in positivo , ma parte nettamente dietro .
Basiletti è quella , in relazione all’avversaria , da cui mi aspetto di piu’ oggi . Potrebbe davvero regalare un'(altra) gioia !
Cocciaretto dovrebbe spuntarla ma l’avversaria è insidiosa , attenzione !
Tirando le somme … sui match odierni, sarei già felice con 3 vittorie su 8 .
Con un 4 su 8 … molto , molto soddisfatto .
Con un ” di piu’ ” … è festa grande !!!
😎
Il miglior match di giornata come ultimo sul campo 1, quando tutti i bambini saranno andati a letto, visto che i match precedenti finiranno regolarmente al terzo.
Solitamente non critico mai i programmi,sono cose che interessano altri: “Lo fanno giocare a quell’ora,su quel campo, doveva giocare il giorno dopo, perché dopo quell’altro match?,a tarda sera,a prima mattina,con la luna piena,ecc.”
Può succedere al massimo 3-4 volte all’anno che segnali le mie perplessità su una programmazione, è però incredibile che coincidano sempre con lo stesso torneo.
” Buongiorno , sono un socio ACI , numero di tessere AX54321 , visto che mi devo recare a Roma per vedere gli Internazionali d’Italia … telefonavo per avere informazioni sul tempo previsto …
…
..
ACIII !?
…
AAACIIII , PRONTOOO !?!? ”
“A Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da pioggia e schiarite, min 15°C, max 22°C. Nel dettaglio: cielo in prevalenza coperto al mattino, piovaschi intermittenti al pomeriggio, pioggia continua alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 22°C, la minima di 15°C alle ore 6, lo zero termico più basso si attesterà a 2770m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 2470m, alle ore 23. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Sud-Est con intensità tra 17km/h e 30km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Sud con intensità tra 19km/h e 34km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 15 con un valore UV di 3, corrispondente a 572W/mq.
Qualità aria: Discreta ”
Scherzi a parte , svolgimento partite fortemente a rischio dopo le ore 16 / 17 e quasi sicuramente sessione serale che salterà !
Ciao !!
Buongiorno come sono le condizioni per oggi? Si gioca ?
O piove?