Marta Kostyuk rinuncia al WTA 1000 di Roma: “Fa male, ma il corpo aveva altri piani”

Marta Kostyuk non sarà al via del WTA 1000 di Roma 2026. Dopo aver conquistato a Madrid il primo titolo WTA 1000 della sua carriera, la tennista ucraina ha deciso di fermarsi e di non prendere parte agli Internazionali BNL d’Italia, spiegando la scelta attraverso un comunicato pubblicato su Instagram.

Una rinuncia pesante, arrivata proprio nel momento più alto della sua carriera. Kostyuk, reduce dal trionfo al Mutua Madrid Open, avrebbe voluto proseguire la sua stagione sulla terra battuta al Foro Italico, ma le condizioni fisiche non le permettono di scendere in campo senza rischi.

“Fa male. Dopo il momento migliore della mia carriera, avevo tanta voglia di andare a Roma. Ma a volte il corpo ha altri piani, e negli ultimi giorni ho avuto problemi all’anca”, ha scritto la giocatrice ucraina.

La campionessa di Madrid ha poi chiarito che la decisione è legata anche a una situazione fisica non ancora del tutto risolta. “Dato che la mia caviglia non è ancora al cento per cento, non è prudente continuare a forzare in questo momento, quindi non gareggerò lì quest’anno”, ha spiegato Kostyuk.

Per la numero 23 del mondo si tratta di una scelta dolorosa anche dal punto di vista emotivo. Roma, infatti, rappresenta per lei un torneo speciale, un appuntamento a cui avrebbe voluto partecipare dopo il grande risultato ottenuto in Spagna.

“Questo rende tutto ancora più difficile, perché è un posto molto speciale per me. Ho vissuto momenti incredibili qui e amo sempre tornarci. Mi dispiace perdermelo, ma ci vediamo l’anno prossimo”, ha aggiunto.

L’obiettivo, ora, è recuperare pienamente in vista del Roland Garros, secondo Slam della stagione e prossimo grande appuntamento sulla terra battuta. Kostyuk preferisce quindi non correre rischi e concentrarsi sul recupero, con l’ambizione di arrivare a Parigi nelle migliori condizioni possibili.

“Ora devo recuperare e prepararmi per Parigi. Grazie per tutto l’affetto”, ha concluso l’ucraina.

Dopo il titolo di Madrid, Kostyuk si ferma dunque per ascoltare il proprio corpo. Una decisione prudente, ma necessaria, per proteggere una stagione che potrebbe ancora regalarle grandi soddisfazioni.





Marco Rossi