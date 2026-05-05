A Napoli i Campionati italiani giovanili di tennis. Si giocheranno al TC Napoli dal 31 agosto al 6 settembre

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha scelto Napoli per organizzare i Campionati italiani giovanili di tennis 2026. Dal 31 agosto al 6 settembre prossimi si disputeranno al Tennis Club Napoli i Tricolori Under 13 maschili con in gara tutti i migliori talenti nazionali della categoria. Occhi puntati su Napoli e la Campania, quindi, con il tennis ancora protagonista: in febbraio l’arrivo dei trofei della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup in esposizione in vari circoli e luoghi iconici della regione, in marzo l’organizzazione del torneo internazionale Challenger Atp sempre al Tennis Club Napoli presieduto da Riccardo Villari.

Entusiasta dell’assegnazione dei Campionati italiani giovanili, il presidente della Fitp Campania Angelo Chiaiese ha dichiarato: “Ci rende orgogliosi che la Fitp abbia scelto la nostra regione e Napoli per ospitare un evento giovanile di così alto livello. E’ la conferma dell’ottimo lavoro che stiamo svolgendo in regione sia per la promozione degli sport di racchetta sia per l’aspetto tecnico e organizzativo”.

I Campionati italiani giovanili tornano a Napoli dopo otto anni: mancavano dall’edizione 2018 dei Tricolori Under 14 ospitati dal Tennis Club Napoli. Si giocherà da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre, con in palio gli scudetti tricolori maschili di singolare e di doppio. Le qualificazioni ai Campionati di disputeranno nei giorni dal 28 al 30 agosto. Ingresso gratuito per tutto l’arco della manifestazione.