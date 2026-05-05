Pur con la pioggia si sono svolti i primi turni del 42° Itf Junior Città di Prato

La pioggia è stata la costante della prima giornata del tabellone principale al 42° Itf Junior Città di Prato. Proprio per questo l’organizzazione del Tc Prato ha utilizzato i campi coperti dei circoli amici del Ct Paolo Ciampi Coiano, del Tc Bisenzio e del Tc Costa Azzurra per far giocare il primo turno del torneo. Tra l’altro l’attesa era alta perchè lunedi nel tardo pomeriggio c’è stata la giornata Junior con gli allievi della scuola Sat che hanno palleggiato con i futuri campioni del tennis sul centrale Ciardi-Focosi del Tc Prato.

“In primis voglio ringraziare tutti i circoli che subito si sono messi a disposizione per far giocare sui campi coperti il torneo – spiega il presidente del Tc Prato Marco Romagnoli – come al solito la collaborazione tra i club pratesi è forte e continua come tradizione. Questa manifestazione è della città e di tutti gli appassionati e questo spirito lo dimostra. Poi è stato molto bello vedere giocare i nostri ragazzi con gli junior di tutto il mondo. Sono 31 le nazioni al via e tutti hanno voluto partecipare a questo incontro. Grazie ai tecnici e agli accompagnatori che hanno aderito come tutti gli anni”

Nel maschile il favorito numero uno il colombiano Juan Miguel Bolivar Idarraga [1] ha superato 61 63 Alan Aiukhanov sempre nella parte alta il giocatore di Taipei Yen-Chun Wang ha prevalso su Pietro Bertasi (Wc) per 61 76. Bene gli italiani nella parte bassa con il qualificato Luca Cosimi (Q) che supera il neozelandese Cody Atkinson 67 63 64 e affronterà la wild card Mattia Logrippo bravo a sconfiggere il numero 8 del seeding l’egiziano Eyad Reda Ezzat Mohamed Sherif 64 63. Senza problemi anche Antonio Marigliano che prevale sul corano, numero 5, Min Hyuk Cho per 60 62 e ora avrà di fronte negli ottavi Tommaso Pedretti (WC) che ha sconfitto 62 60 lo sloveno Mark Becirovic Novak. La testa di serie numero 4 lo svizzero Felix Roussel [4] sconfigge Davide Ciaschetti (Q) 63 36 62 mentre la numero 2 l’israeliano Dan Brand prevale sull’inglese William Moxon 61 63

Nel femminile il primo turno sorride alla giocatrice di casa Vittoria Vignolini che supera 75 64 la polacca Nadia Affelt. Sempre nella parte bassa del tabellone la coreana numero 3 del seeding Yeri Hong [3] ha la meglio sulla brasiliana Ana Cruz 64 62 ed ora affronterà l’italiana Viola Severi (Wc) che ha sconfitto la giapponese Rito Arima 63 61.

In programma anche i doppi dove le favorite al femminile sono la venezuelana Sabrina Balderrama e la coreana Yeri Hong [1] mentre al maschile è la coppia israelo canadese Dan Brand e Felix Roussel la favorita.

Il direttore del torneo è il maestro Andrea De Marni mentre come referee è stato confermato Aniello Santonicola assistenti Fiorella Puggelli e Igor Gradi. Il servizio medico a cura della Pubblica Assistenza.

Come tradizione verrà assegnato il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive, i vincitori verranno premiati con il Trofeo delle Nazioni e sono in palio il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Prato, dal Coni e dal Cip.