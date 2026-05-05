Andújar svela il piano di Alcaraz: “Tornerà solo quando sarà al 100%”. Boyer perde la testa a Francavilla. Fonseca avvisa tutti: “Sinner è su un altro livello” (Video)

Il circuito tennistico vive giorni intensi tra attese, tensioni e grandi riconoscimenti. Da una parte c’è Carlos Alcaraz, ancora alle prese con il recupero fisico e intenzionato a non accelerare i tempi; dall’altra il caso disciplinare che ha coinvolto Tristan Boyer al Challenger di Francavilla. Sullo sfondo, continua a prendersi la scena Jannik Sinner, fresco protagonista di una pagina storica nei Masters 1000.

A fare chiarezza sulle condizioni di Alcaraz è stato Pablo Andújar, intervenuto a Tablero Deportivo di RNE Deportes. L’ex tennista spagnolo ha raccontato di aver parlato direttamente con il murciano, confermando la linea di prudenza assoluta scelta dal numero due del mondo.

“Ho avuto la fortuna di parlare con lui l’altro ieri per cinque minuti e mi ha detto che vuole tornare quando sarà al 100%. Non si pone scadenze, andrà giorno per giorno”, ha spiegato Andújar.

Una scelta che l’ex giocatore comprende perfettamente, anche per esperienza personale. “Io ho avuto cinque operazioni al gomito e quando ti fissi delle scadenze e poi non riesci a raggiungere quell’obiettivo, può crearsi una certa ansia. Lo vedo molto consapevole sotto questo aspetto: quando tornerà, sarà perché sarà al 100%”.

Parole che confermano come Alcaraz non voglia correre rischi, soprattutto in una fase delicata della stagione, con Roma e Roland Garros al centro dell’attenzione ma con la salute che resta la priorità assoluta.

Intanto, al Challenger di Francavilla, Tristan Boyer si è reso protagonista di un episodio molto negativo durante il match contro Daniele Rapagnetta. Lo statunitense ha perso completamente la calma dopo aver subito un break, dando vita a una reazione furiosa che gli è costata prima un warning e poi un game penalty, episodio che ha portato alla conclusione dell’incontro.

La situazione è poi degenerata ulteriormente: Boyer ha distrutto la racchetta contro la sedia dell’arbitro, continuando la sua protesta in modo plateale. Un comportamento che preoccupa anche perché il giocatore non è nuovo a episodi simili e potrebbe ora andare incontro a provvedimenti disciplinari pesanti.

HE HIT THE UMPIRES CHAIR WITH HIS RACKET in the Francavilla Challenger Tristan Boyer (1.10 / -1000 fav) came up against Daniele Rapagnetta (6.50 / +550) and the match was much closer than odds suggested. Tristan Boyer showed complete head loss by the… pic.twitter.com/yYbaNFcA0q — PINPOINTPICKS (@PINPOINTPICKS_) May 4, 2026

Sul fronte opposto, quello dei grandi trionfi, continua a brillare Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha scritto la storia al Mutua Madrid Open, diventando il primo giocatore capace di vincere cinque Masters 1000 consecutivi e l’unico ad aver conquistato i primi quattro Masters 1000 della stagione.

Tra i primi a commentare l’impresa dell’azzurro c’è stato Joao Fonseca, che alla vigilia del torneo di Roma ha espresso tutta la propria ammirazione per Sinner ai microfoni di Sky Sport.

“Sta giocando in maniera incredibile. Cinque Masters 1000 consecutivi, davvero incredibile. Vedremo a Roma, ma sì, questo ragazzo è su un altro livello in questo momento”, ha dichiarato il brasiliano.

Parole che fotografano perfettamente la percezione attuale del circuito: Sinner è diventato il riferimento assoluto, il giocatore da battere e il metro di paragone per tutti. Mentre Alcaraz lavora con cautela per rientrare al meglio e altri protagonisti devono fare i conti con i propri nervi, il tennis mondiale continua a muoversi attorno alla marcia trionfale dell’azzurro.





Francesco Paolo Villarico