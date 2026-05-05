Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo oggi 7 azzurri (LIVE)

05/05/2026 08:22 3 commenti
Federico Bondioli (Foto FITP)
Federico Bondioli (Foto FITP)

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  5 Maggio 2026
🌧
14°C
Pioggia leggera  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Rovesci
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 5 Maggio
09:00
🌧
16°
10:00
🌧
17°
11:00
🌧
18°
12:00
🌧
19°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
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18°
17:00
17°
18:00
17°
⚠  Rovesci previsti tra mattina e metà pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 5 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Qualificazioni
Turno Qualificazione Maschile · Terra Battuta
ATP Q
🎾
WTA 1000 · Qualificazioni
Turno Qualificazione Femminile · Terra Battuta
WTA Q
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
1° Turno MD Femminile · Terra Battuta
WTA R1
🌧  Rovesci
🎾  Quali Maschili
🎾  Quali Femminili
🎾  1° Turno WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Barbora Krejcikova CZE vs Elsa Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare

Sofia Kenin USA vs Bianca Andreescu CAN

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Anastasia Zakharova RUS vs Dayana Yastremska UKR

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Ann Li USA vs Shuai Zhang CHN

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BNP Paribas Arena – ore 10:00
Pablo Carreno Busta ESP vs Stan Wawrinka SUI

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Anna Bondar HUN vs Qinwen Zheng CHN

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McCartney Kessler USA vs Lucia Bronzetti ITA

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Martina Trevisan ITA vs Talia Gibson AUS

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Pietrangeli – ore 10:00
(1) Anastasia Potapova AUT vs (13) Nikola Bartunkova CZE

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Petra Marcinko CRO vs Oleksandra Oliynykova UKR Non prima 11:00

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Antonia Ruzic CRO vs Kamilla Rakhimova UZB

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Zeynep Sonmez TUR vs Jennifer Ruggeri ITA

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Court 13 – ore 10:00
Dalma Galfi HUN vs (24) Julia Grabher AUT
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(11) Lilli Tagger AUT vs Alina Korneeva RUS

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Dino Prizmic CRO vs Federico Bondioli ITA

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Jaime Faria POR vs Pablo Llamas Ruiz ESP

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Court 1 – ore 10:00
(2) Elena-Gabriela Ruse ROU vs (22) Sinja Kraus AUT

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Patrick Kypson USA vs Titouan Droguet FRA

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Mayar Sherif EGY vs (19) Tamara Korpatsch GER

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Rinky Hijikata AUS vs Nikoloz Basilashvili GEO

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Court 2 – ore 10:00
Daniel Merida ESP vs Tomas Barrios Vera CHI

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Noemi Basiletti ITA vs (18) Daria Snigur UKR

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Martin Landaluce ESP vs Andrea Pellegrino ITA

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Jil Teichmann SUI vs Rebeka Masarova SUI

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Court 14 – ore 10:00
Cristian Garin CHI vs Jan Choinski GBR

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Yue Yuan CHN vs (17) Simona Waltert SUI

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Aleksandar Kovacevic USA vs Jacob Fearnley GBR

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Court 3 – ore 10:00
(6) Ajla Tomljanovic AUS vs Leolia Jeanjean FRA

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Hugo Dellien BOL vs Jesper de Jong NED

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Anhelina Kalinina UKR vs (21) Katie Volynets USA

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Court 4 – ore 10:00
Francisco Comesana ARG vs Leandro Riedi SUI

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Dalibor Svrcina CZE vs Nicolai Budkov Kjaer NOR

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Federica Urgesi ITA vs (16) Veronika Erjavec SLO

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(10) Taylor Townsend USA vs Victoria Jimenez Kasintseva AND Non prima 14:30

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3 commenti

Pepusch 05-05-2026 09:09

Scritto da Kb24
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

Ma finiamola con questa trita tiritera. Wawrinka, un campione di anni 41, dicasi 41, non ha più la classifica per competere? Benissimo, che si faccia le quali. La federazione italiana nulla gli toglie e Stan si fa onore competendo sul campo (come, peraltro, ieri ha fatto). Facciamo più che bene a dare una chance ai nostri giovani: questo è il nostro dovere. Sarebbe uno scandalo il contrario.

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Kb24 05-05-2026 08:49

Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka

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Palu 05-05-2026 08:34

Dov’è quello che ieri accusava gli organizzatori di provincialismo, che tutti gli italiani erano sui campi principali, gli altri sui campi coltivati a patate e altre menate simili??

Oggi sul Centrale nessun italiano.. cvd

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