Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo oggi 7 azzurri (LIVE)
Campo Centrale – ore 11:00
Barbora Krejcikova vs Elsa Jacquemot
Sofia Kenin vs Bianca Andreescu
Anastasia Zakharova vs Dayana Yastremska
Ann Li vs Shuai Zhang
BNP Paribas Arena – ore 10:00
Pablo Carreno Busta vs Stan Wawrinka
Anna Bondar vs Qinwen Zheng
McCartney Kessler vs Lucia Bronzetti
Martina Trevisan vs Talia Gibson
Pietrangeli – ore 10:00
(1) Anastasia Potapova vs (13) Nikola Bartunkova
Petra Marcinko vs Oleksandra Oliynykova Non prima 11:00
Antonia Ruzic vs Kamilla Rakhimova
Zeynep Sonmez vs Jennifer Ruggeri
Court 13 – ore 10:00
Dalma Galfi vs (24) Julia Grabher
(11) Lilli Tagger vs Alina Korneeva
Dino Prizmic vs Federico Bondioli
Jaime Faria vs Pablo Llamas Ruiz
Court 1 – ore 10:00
(2) Elena-Gabriela Ruse vs (22) Sinja Kraus
Patrick Kypson vs Titouan Droguet
Mayar Sherif vs (19) Tamara Korpatsch
Rinky Hijikata vs Nikoloz Basilashvili
Court 2 – ore 10:00
Daniel Merida vs Tomas Barrios Vera
Noemi Basiletti vs (18) Daria Snigur
Martin Landaluce vs Andrea Pellegrino
Jil Teichmann vs Rebeka Masarova
Court 14 – ore 10:00
Cristian Garin vs Jan Choinski
Yue Yuan vs (17) Simona Waltert
Aleksandar Kovacevic vs Jacob Fearnley
Court 3 – ore 10:00
(6) Ajla Tomljanovic vs Leolia Jeanjean
Hugo Dellien vs Jesper de Jong
Anhelina Kalinina vs (21) Katie Volynets
Court 4 – ore 10:00
Francisco Comesana vs Leandro Riedi
Dalibor Svrcina vs Nicolai Budkov Kjaer
Federica Urgesi vs (16) Veronika Erjavec
(10) Taylor Townsend vs Victoria Jimenez Kasintseva Non prima 14:30
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
3 commenti
Ma finiamola con questa trita tiritera. Wawrinka, un campione di anni 41, dicasi 41, non ha più la classifica per competere? Benissimo, che si faccia le quali. La federazione italiana nulla gli toglie e Stan si fa onore competendo sul campo (come, peraltro, ieri ha fatto). Facciamo più che bene a dare una chance ai nostri giovani: questo è il nostro dovere. Sarebbe uno scandalo il contrario.
Trovo semplicemente Vergognoso far disputare le qualificazioni a un campione come Wawrinka
Dov’è quello che ieri accusava gli organizzatori di provincialismo, che tutti gli italiani erano sui campi principali, gli altri sui campi coltivati a patate e altre menate simili??
Oggi sul Centrale nessun italiano.. cvd