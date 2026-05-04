Wawrinka saluterà il tennis a Basilea: l’ultimo torneo sarà davanti al suo pubblico

Stan Wawrinka ha scelto dove e quando chiudere la sua carriera da tennista professionista. Il campione svizzero, vincitore di tre titoli del Grande Slam, disputerà il suo ultimo torneo all’ATP di Basilea, davanti al pubblico di casa.

Wawrinka aveva già anticipato nelle scorse settimane l’intenzione di proseguire fino alla fine della stagione e ora è arrivata la conferma ufficiale da parte dell’organizzazione del torneo svizzero. Il suo addio avverrà dunque in un contesto speciale, nel torneo più simbolico possibile per un giocatore che ha scritto pagine importanti della storia recente del tennis elvetico.

Il momento più emozionante è già fissato: lunedì 26 ottobre, giorno del suo debutto nel torneo, Wawrinka riceverà un omaggio speciale da parte degli organizzatori. Sarà l’occasione per celebrare una carriera straordinaria, segnata da trionfi memorabili, grandi battaglie e dalla capacità di imporsi nell’epoca dei campioni più dominanti.

Con tre Slam in bacheca, Wawrinka è stato uno dei pochi giocatori capaci di rompere con forza l’egemonia dei Fab Four nei tornei più importanti. Il suo rovescio a una mano, la sua potenza da fondo campo e la sua personalità combattiva lo hanno reso uno dei tennisti più riconoscibili e amati del circuito.

Basilea si prepara così a vivere una settimana dal forte valore emotivo. Per Wawrinka sarà l’ultima recita da professionista, il modo più naturale per chiudere il cerchio: salutare il tennis nel proprio Paese, davanti ai tifosi che lo hanno seguito e sostenuto per tutta la carriera.





Marco Rossi