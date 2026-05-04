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Sinner-Antonelli, la coppia più bella d’Italia: in quota è obiettivo “Career Grand Slam” e titolo piloti

04/05/2026 18:32 7 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Sinner come Antonelli, Antonelli come Sinner. Che sia tennis o Formula 1 a dominare sono il tricolore e l’inno di Mameli. Con il trionfo agli Atp di Madrid, l’altoatesino ha conquistato ieri pomeriggio il quinto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita prima.

Ha risposto in serata, da Miami, il bolognese della Mercedes, facendo sua la terza gara consecutiva. Una tripletta che ha sempre coinciso con i successi del numero uno al mondo: prima di ieri la “coppia più bella” d’Italia” aveva già colpito agli Atp di Miami e nel Gran Premio del Giappone (29 marzo) e a Indian Wells e in Cina (15 marzo). E ora per l’Italia il titolo mondiale di Formula 1 non è più un miraggio: come riporta Agipronews, Antonelli campione del mondo (come Ascari nel 1953, ultimo italiano iridato) paga 2,00 e 2,15.

Sinner è stato già numero 1 e ha riconquistato il trono Atp, ma per lui, nel 2026, il “titolo mondiale” ha il colore rosso della terra del Roland Garros, unico Slam ancora assente nella sua già ricchissima bacheca di trofei. Il colpo che vale il “Career Grand Slam” è offerto a 1,40, con l’altoatesino nettamente in “pole”, in lavagna, complice l’assenza per infortunio del campione uscente Carlos Alcaraz.

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7 commenti

Roberto Toscano (Guest) 04-05-2026 19:52

Grandi entrambi ma certo Sinner lo è da più tempo, Kimi deve consolidare certi obbiettivi. Poi non dimentichiamoci di Bezzecchi in MotoGP.Insomma grande Italia. Poveri tifosi di Calcio.
Ma si comprende: troppo provincialismo con attenzione esasperata al campionato invece del calcio internazionale ossia quello che conta.Risultato:figure meschine mondiali.

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Di Passaggio 04-05-2026 19:49

Scritto da antoniov

Spiace che non guidi una “rossa” … intendo una Ferrari, per chi non segue la F1

Perderebbe, e lo percu.erebbero, proprio gli italiani-brava-gente, come bambino viziato e raccomandato. Buon per lui che ha una macchina vincente.

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giallu 04-05-2026 19:02

Appunto…

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antoniov 04-05-2026 19:01

Scritto da Golden Shark

Persino piu’ dell’aperitivo biondo …
Ce li invidia tutto il mondo !!!

D’altra parte ieri, e non solo ieri, il giovanissimo Kimi non è stato affatto meno bravo di Jannik … 😉

Spiace che non guidi una “rossa” … intendo una Ferrari, per chi non segue la F1 🙂

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+1: Golden Shark, Inox
Golden Shark 04-05-2026 18:48

😎 :mrgreen: 😎

# J a n n 1 K i m i #

:mrgreen: 😎 :mrgreen:

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+1: marcauro
Golden Shark 04-05-2026 18:46

Persino piu’ dell’aperitivo biondo …

Ce li invidia tutto il mondo !!! 😆

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+1: Inox, antoniov
Italo (Guest) 04-05-2026 18:37

In quota?
È il risultato più probabile

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