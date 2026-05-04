Sinner-Antonelli, la coppia più bella d’Italia: in quota è obiettivo “Career Grand Slam” e titolo piloti

Sinner come Antonelli, Antonelli come Sinner. Che sia tennis o Formula 1 a dominare sono il tricolore e l’inno di Mameli. Con il trionfo agli Atp di Madrid, l’altoatesino ha conquistato ieri pomeriggio il quinto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita prima.

Ha risposto in serata, da Miami, il bolognese della Mercedes, facendo sua la terza gara consecutiva. Una tripletta che ha sempre coinciso con i successi del numero uno al mondo: prima di ieri la “coppia più bella” d’Italia” aveva già colpito agli Atp di Miami e nel Gran Premio del Giappone (29 marzo) e a Indian Wells e in Cina (15 marzo). E ora per l’Italia il titolo mondiale di Formula 1 non è più un miraggio: come riporta Agipronews, Antonelli campione del mondo (come Ascari nel 1953, ultimo italiano iridato) paga 2,00 e 2,15.

Sinner è stato già numero 1 e ha riconquistato il trono Atp, ma per lui, nel 2026, il “titolo mondiale” ha il colore rosso della terra del Roland Garros, unico Slam ancora assente nella sua già ricchissima bacheca di trofei. Il colpo che vale il “Career Grand Slam” è offerto a 1,40, con l’altoatesino nettamente in “pole”, in lavagna, complice l’assenza per infortunio del campione uscente Carlos Alcaraz.