Sinner, Roma per entrare nell’Olimpo dei Masters: gli manca solo l’ultimo Masters 1000

Pochi avrebbero immaginato una risposta così feroce. Dopo la sconfitta nei quarti di finale a Doha e il ko contro Novak Djokovic nelle semifinali dell’Australian Open, Jannik Sinner sembrava chiamato a una fase di riassestamento. Invece il numero uno del mondo ha tirato fuori la versione più dominante, continua e spietata del suo tennis, trasformando la primavera sulla terra battuta in una nuova dimostrazione di forza.

Prima il titolo a Montecarlo, poi il trionfo al Mutua Madrid Open: due successi che hanno confermato quanto il suo gioco sia ormai competitivo anche sulla superficie che, fino a poco tempo fa, sembrava offrirgli meno certezze rispetto al cemento. La crescita si era già vista nella scorsa stagione, quando solo Carlos Alcaraz riuscì a fermarlo a Roma e poi nella memorabile finale del Roland Garros. Nel 2026, però, lo scenario è cambiato: Sinner ha già battuto lo spagnolo nella finale di Montecarlo e, con l’assenza del murciano a Roma, il cammino sembra portarlo verso una nuova occasione storica.

Prima di pensare a Parigi, dove potrebbe completare il Career Grand Slam, Sinner ha davanti a sé un appuntamento che può cambiare la sua dimensione nella storia dei Masters 1000. Se dovesse conquistare il titolo agli Internazionali BNL d’Italia, domenica 17 maggio, diventerebbe il secondo giocatore dopo Novak Djokovic ad aver vinto tutti e nove i Masters 1000: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Canada, Cincinnati, Shanghai e Parigi-Bercy.

Al momento il quadro dei grandi campioni in questa speciale classifica parla chiaro: Djokovic è l’unico a quota 9 su 9, Sinner è salito a 8 su 9, mentre Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal e Andy Murray si sono fermati a 7. Più indietro Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev con 6, poi Marcelo Ríos, Pete Sampras e Alexander Zverev con 5.

Guardando a quanto accaduto a Madrid, è difficile non considerare Sinner il grande favorito anche al Foro Italico. Nella Caja Mágica ha sofferto solo all’esordio contro Benjamin Bonzi, lasciando un set, e in alcuni passaggi del match contro Rafa Jódar. Per il resto, il suo torneo è stato una prova di controllo assoluto, chiusa con una finale dominata contro Zverev.

Eppure, l’unico vero interrogativo non riguarda gli avversari, ma il fisico. Lo stesso Sinner, dopo il trionfo di Madrid, non aveva dato certezze assolute sulla partecipazione a Roma, anche a causa di alcune noie al polso emerse in semifinale. Il debutto al Foro Italico non è previsto prima di sabato e, al momento, la sua presenza è confermata, ma la gestione delle energie sarà decisiva.

C’è poi un dato curioso: Roma non è ancora stata terra di conquista per Sinner. Il suo bilancio agli Internazionali è di 14 vittorie e 6 sconfitte. Prima della finale persa lo scorso anno contro Alcaraz, il suo miglior risultato era stato il quarto di finale del 2022. Nel 2019, al debutto, ottenne proprio al Foro la prima vittoria in un Masters 1000 contro Steve Johnson, prima di arrendersi a Stefanos Tsitsipas. Nel 2021 si prese la rivincita sul greco, ma uscì poi contro Grigor Dimitrov. Nel 2022 trovò sulla sua strada Rafael Nadal già al secondo turno, nel 2023 fu eliminato da Francisco Cerúndolo agli ottavi, mentre nel 2024 non partecipò per infortunio.

Il passato, però, pesa molto meno rispetto al presente. E il presente dice che Sinner sta giocando un tennis fuori scala. Se il fisico lo assisterà, Roma può diventare il luogo della consacrazione definitiva: il torneo di casa, l’unico Masters 1000 che ancora gli manca, l’ultimo tassello per entrare in una dimensione riservata finora soltanto a Djokovic.

La porta dell’Olimpo è lì, a pochi passi. E Jannik Sinner sembra pronto a varcarla.





Francesco Paolo Villarico