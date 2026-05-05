Marcelo Ríos si scusa dopo l’incidente a Vitacura: “Ho esagerato con l’alcol” (Video)

Marcelo Ríos è tornato al centro dell’attenzione per un episodio avvenuto durante una serata al Taringa di Vitacura. L’ex numero 1 del mondo è stato protagonista di una discussione accesa con la sua compagna all’interno del locale e, secondo quanto emerso, sarebbe poi stato allontanato dal club con l’intervento dei carabineros (forza di polizia e gendarmeria nazionale del Cile).

Le immagini dell’accaduto sono rapidamente diventate virali sui social. Nel video si vede Ríos parlare con la polizia in evidente stato di ebbrezza dopo essere stato espulso dal locale. L’episodio ha generato molte reazioni in Cile, riportando l’ex campione sotto i riflettori per motivi extra-sportivi.

Dopo la diffusione del filmato, Ríos ha scelto di intervenire pubblicamente attraverso un post su Instagram, ammettendo le proprie responsabilità e chiedendo scusa per quanto accaduto.

En este minuto, Chino Rios haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana..solo faltaron los bomberos …#primerplano pic.twitter.com/1lf4zKuRyh — ypoliticom (@ypoliticom) May 3, 2026

“Mi dispiace molto per quello che è successo ieri sera nel locale Taringa. È vero che ho esagerato con l’alcol e voglio scusarmi con le persone che posso aver disturbato nel locale stesso; e con la mia fidanzata, perché non voglio che tutto ciò che di bello abbiamo costruito venga sporcato da atteggiamenti stupidi da parte mia”, ha scritto l’ex tennista cileno.

Parole con cui Ríos ha provato a chiudere rapidamente la polemica, riconoscendo di aver perso il controllo durante la serata. L’ex numero 1 ATP, figura storica del tennis sudamericano, ha dunque ammesso l’errore e si è assunto la responsabilità dell’accaduto.

Resta ora da capire se l’episodio avrà ulteriori conseguenze o se le scuse pubbliche basteranno a spegnere il caso. Di certo, il video diventato virale ha riportato il nome di Marcelo Ríos al centro della cronaca, questa volta non per le sue imprese in campo ma per una vicenda personale che lui stesso ha definito frutto di “atteggiamenti stupidi”.





Francesco Paolo Villarico