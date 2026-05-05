Marcelo Ríos si scusa dopo l’incidente a Vitacura: “Ho esagerato con l’alcol” (Video)
Marcelo Ríos è tornato al centro dell’attenzione per un episodio avvenuto durante una serata al Taringa di Vitacura. L’ex numero 1 del mondo è stato protagonista di una discussione accesa con la sua compagna all’interno del locale e, secondo quanto emerso, sarebbe poi stato allontanato dal club con l’intervento dei carabineros (forza di polizia e gendarmeria nazionale del Cile).
Le immagini dell’accaduto sono rapidamente diventate virali sui social. Nel video si vede Ríos parlare con la polizia in evidente stato di ebbrezza dopo essere stato espulso dal locale. L’episodio ha generato molte reazioni in Cile, riportando l’ex campione sotto i riflettori per motivi extra-sportivi.
Dopo la diffusione del filmato, Ríos ha scelto di intervenire pubblicamente attraverso un post su Instagram, ammettendo le proprie responsabilità e chiedendo scusa per quanto accaduto.
En este minuto, Chino Rios haciendo escándalo en el bar Taringa de Vitacura. Borracho, se cae al suelo, se rompe la frente, amenaza clientes. Carabineros, seguridad ciudadana..solo faltaron los bomberos …#primerplano pic.twitter.com/1lf4zKuRyh
— ypoliticom (@ypoliticom) May 3, 2026
“Mi dispiace molto per quello che è successo ieri sera nel locale Taringa. È vero che ho esagerato con l’alcol e voglio scusarmi con le persone che posso aver disturbato nel locale stesso; e con la mia fidanzata, perché non voglio che tutto ciò che di bello abbiamo costruito venga sporcato da atteggiamenti stupidi da parte mia”, ha scritto l’ex tennista cileno.
Parole con cui Ríos ha provato a chiudere rapidamente la polemica, riconoscendo di aver perso il controllo durante la serata. L’ex numero 1 ATP, figura storica del tennis sudamericano, ha dunque ammesso l’errore e si è assunto la responsabilità dell’accaduto.
Resta ora da capire se l’episodio avrà ulteriori conseguenze o se le scuse pubbliche basteranno a spegnere il caso. Di certo, il video diventato virale ha riportato il nome di Marcelo Ríos al centro della cronaca, questa volta non per le sue imprese in campo ma per una vicenda personale che lui stesso ha definito frutto di “atteggiamenti stupidi”.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Marcelo Rios, Notizie dal mondo
E già, tutti santi e ascetici 🙂
S’è mbriacato,e che sarà mai
Nel femminile, Safina e Jankovic hanno realizzato questa “impresa”.
ma cosa dici!!! nalbandian mica è stato una testa calda! se ti riferisci all’incidente al queens quello è stato l’unico caso controverso con al centro l’argentino. nalbandian è sempre stato un giocatore correttissimo! ti perdono per l’affermazione che hai fatto perché hai iniziato a seguire il tennis l’altro ieri. ma veramente non si può leggere quello che hai scritto.
su rios invece nihil novi sub sole. tu non ricordi perché il tennis lo segui da 2 giorni, ma qualche decennio fa rios prese a cazzotti un taxista a roma
Grande Marcelino pane e forse troppo vino!!!
Anche Pliskova e Jankovic, a memoria.
Braccio d’oro, testa di m…..a
Nel femminile è accaduto eccome (Safina, Pliskova). Nel maschile solo lui.
@ Taxi Driver (#4607918)
Non 1, non 2 ma bensì 3 donne nel ventunesimo secolo sono state n 1 del mondo senza vincere slam in singolare entro la fine della carriera, alle due menzionate da Pier no guest, va aggiunta la ceca Pliskova….signor Taxi Driver, ma ci è o ci fa, non vorrei che quelle 2 righe all’apparenza innocue nascondessero ben altro, ignoranza, boria e frustrazione….
“Safina ha vinto Roma e Madrid” cit.
a memoria al femminile ce ne sono diverse, Jankovic, Safina, Pliskova…
Il Rios numero 1 al mondo senza mai vincere uno slam….mai accaduto in femminile e maschile
Eh vabbè,chi non ha mai sbloccato dopo una bevuta e dopo essere stato n.1 del mondo senza aver mai vinto uno Slam?
Non so se è più incredibile che non ci sia riuscito lui col talento pazzesco che aveva o aver assistito nel femminile al n.1 di Safina e Jankovic.
Per la serie “quando i numeri non dicono tutto”.
Niente che possa stupire. È sempre stato una testa calda. Alla Kirgios o alla Paire o alla Nalbandian, per intenderci.