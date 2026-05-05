Inaugurato il Parma Ladies Open presented by Iren. Bosi: “Appuntamento strutturale per la città”. Iscritte le campionesse Slam Kenin e Krejcikova

Nella Sala di Rappresentanza della Residenza Municipale è stata presentata la sesta edizione del Parma Ladies Open presented by Iren, torneo WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events e Tennis Club Parma, in programma dall’11 al 16 maggio 2026. Saranno ventuno le Top 100 della classifica mondiale ai nastri di partenza della kermesse emiliana, il cui campo di partecipazione di prim’ordine è dettato anche dall’inserimento in una posizione strategica del calendario, nella seconda settimana degli Internazionali BNL d’Italia e a pochi giorni dal via del Roland Garros. Alla conferenza stampa hanno preso parte l’assessore allo sport del Comune di Parma, Marco Bosi; il consigliere di amministrazione di Iren e presidente di Ireti, Giacomo Malmesi; il presidente del Tennis Club Parma, Giampiero Alinovi; il presidente del comitato Emilia-Romagna della FITP, Gilberto Fantini; l’Assessora al Turismo, Sport e Commercio della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni; il Direttore Generale di UniCredit Allianz Assicurazioni, Paolo Novati; il vicepresidente del CONI Emilia-Romagna, Vittorio Andrea Vaccaro, e l’amministratore unico di MEF Tennis Events, Marcello Marchesini.

L’entusiasmo dell’assessore Bosi – “Il Parma Ladies Open è diventato negli anni un appuntamento strutturale per la città, capace di coniugare sport di alto livello, promozione del territorio e apertura internazionale”, ha dichiarato l’assessore allo Sport Marco Bosi. “Si tratta di un torneo che porta in città atlete di livello assoluto e che valorizza uno dei luoghi storici dello sport parmigiano come il Tennis Club Parma. È un risultato frutto di una collaborazione solida tra istituzioni, organizzatori e partner, che dimostra come investire con continuità negli eventi sportivi significhi generare opportunità, attrattività e partecipazione. Manifestazioni come questa rafforzano l’identità sportiva della città e hanno un valore che va oltre il campo da gioco, soprattutto per i ragazzi e le ragazze, che possono vedere da vicino modelli sportivi di grande qualità e professionalità”.

Parma “capitale” emiliano-romagnola del tennis – L’edizione 2026 del Parma Ladies Open presented by Iren consoliderà la posizione della città di Parma nell’organizzazione di tornei internazionali. “Questa è un’iniziativa di grandissimo valore per la Regione – spiega Roberta Frisoni, assessora al Turismo, Sport e Commercio della Regione Emilia-Romagna –. Il torneo si è consolidato nel calendario internazionale ed è inserito in una serie di eventi che stanno incoronando Parma nel mondo del tennis. Come Regione, siamo molto attenti a celebrare le eccellenze dello sport femminile”. Della stessa idea anche Gilberto Fantini, presidente del comitato Emilia-Romagna della FITP: “Il TC Parma è un riferimento unico per la Regione, mentre la città di Parma resta la capitale emiliano-romagnola del tennis. Siamo felicissimi di tornare a ospitare in questa città una manifestazione di punta per il circuito femminile. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a coinvolgere sempre più giovani nella pratica del tennis, uno sport che permette di crescere in maniera significativa e con l’educazione sempre al centro”.

Iren si conferma Title Sponsor – “Con grande entusiasmo confermiamo il sostegno di Iren al Parma Ladies Open, un appuntamento che rappresenta non solo eccellenza sportiva ma anche un’importante occasione di crescita per il territorio – dichiara Giacomo Malmesi, consigliere di amministrazione Iren e Presidente Ireti –. La nostra partecipazione come title sponsor riflette la volontà di promuovere valori in cui crediamo profondamente, come sostenibilità, inclusione e sviluppo delle nuove generazioni. In questa direzione si inserisce anche il progetto ‘Iren Play the Future – Parma Ladies Open School Days’, un’iniziativa dedicata agli studenti che offre un’esperienza immersiva nel mondo del tennis professionistico e sensibilizza sui temi dell’energia, dell’ambiente e delle opportunità future legate allo sport. Coinvolgere i più giovani significa investire concretamente nel domani, mettendo al centro consapevolezza e responsabilità. Attraverso queste attività, vogliamo contribuire a rendere il torneo sempre più sostenibile e vicino alla comunità, trasformando lo sport in uno strumento educativo e di valore condiviso”.

L’ingresso di UniCredit Allianz Assicurazioni – “Abbiamo scelto di essere Main Partner di questo torneo perché ci ha colpito fin da subito per ciò che rappresenta: non è solo un evento sportivo di livello, ma anche una manifestazione capace di dare visibilità, spazio e valore al tennis femminile, alle sue atlete e ai loro percorsi – ha dichiarato Paolo Novati, Direttore Generale di UniCredit Allianz Assicurazioni –. Crediamo nel talento, ma anche nell’importanza dei contesti che permettono al talento di esprimersi, di essere valorizzato e accompagnato nel tempo. Per questo il nostro impegno nasce da una scelta consapevole, coerente con i valori che guidano la nostra attività”.

Tante Top 100 a Parma – L’entry list dell’edizione 2026 del Parma Ladies Open presented by Iren è caratterizzata dalla presenza di ben ventuno Top 100, cinque delle quali comprese tra le prime cinquanta del ranking mondiale. Si metteranno alla prova in Emilia-Romagna anche due campionesse Slam in singolare come la statunitense Sofia Kenin, vincitrice degli Australian Open nel 2020, e la ceca Barbora Krejcikova, capace di conquistare il Roland Garros nel 2021 e Wimbledon nel 2024. Una delle principali attrazioni sarà rappresentata anche da Taylor Townsend, una delle migliori doppiste degli ultimi anni, cinque volte finalista in tornei Major e attuale numero due del ranking di specialità. Ritornerà a Parma l’egiziana Mayar Sherif, una delle giocatrici più vittoriose nella categoria WTA 125: campionessa in carica, la trentenne del Cairo andrà a caccia del terzo sigillo nel torneo emiliano, dopo aver conquistato anche il WTA 250 nel 2022, nella finale contro l’allora Top 10 Maria Sakkari.