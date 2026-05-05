Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Mercoledì 06 Maggio 2026. Nove azzurri al via
Campo Centrale – ore 11:00
Lucrezia Stefanini vs Jelena Ostapenko
Hubert Hurkacz vs Yannick Hanfmann (Non prima 13:00)
Matteo Arnaldi vs Jaume Munar
Elisabetta Cocciaretto vs Sinja Kraus (Non prima 19:00)
Federico Cina vs Alexander Blockx (Non prima 20:30)
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Jenson Brooksby vs Sebastian Baez
Lisa Pigato vs Tyra Caterina Grant
Lilli Tagger vs Maria Sakkari Non prima 14:00
Pablo Carreno Busta vs Alejandro Tabilo
Noemi Basiletti vs Ajla Tomljanovic
Supertennis Arena – ore 11:00
Zhizhen Zhang vs Daniel Altmaier
Viktorija Golubic vs Federica Urgesi
Taylor Townsend vs Nuria Brancaccio
Jesper de Jong vs Nuno Borges
Karolina Pliskova vs Jessica Bouzas Maneiro
Pietrangeli – ore 11:00
Alexandra Eala vs Magdalena Frech
Alexandre Muller vs Botic van de Zandschulp
Jan-Lennard Struff vs Francisco Comesana
Katie Boulter vs Eva Lys
Jacob Fearnley vs Giovanni Mpetshi Perricard
Court 13 – ore 11:00
Fabian Marozsan vs Vit Kopriva
Leolia Jeanjean vs Beatriz Haddad Maia
Peyton Stearns vs Janice Tjen
Dalma Galfi vs Anastasia Potapova
Marton Fucsovics vs Dino Prizmic
Court 1 – ore 11:00
Damir Dzumhur vs Adrian Mannarino
Katerina Siniakova vs Lois Boisson
Laura Siegemund vs Sara Bejlek
Aleksandar Vukic vs Patrick Kypson
Caty McNally vs Daria Kasatkina
Court 2 – ore 11:00
Panna Udvardy vs Alina Korneeva
Camilo Ugo Carabelli vs Aleksandr Shevchenko
Yulia Putintseva vs Tereza Valentova
Yuliia Starodubtseva vs Simona Waltert
Oksana Selekhmeteva vs Rebeka Masarova
Court 14 – ore 11:00
Magda Linette vs Tatjana Maria
Marco Trungelliti vs Zachary Svajda
Solana Sierra vs Tamara Korpatsch
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
3 commenti
Brutta gatta da pelare per Diokovic..Dino Prizmic e per di più già in palla con i due turni di qualificazione. Secondo me esce..
Pietrangeli neanche un italiano. Vergogna
Il programma completo….
Solo i match maschili