Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Mercoledì 06 Maggio 2026. Nove azzurri al via

05/05/2026 20:54 3 commenti
Matteo Arnaldi nella foto

Campo Centrale – ore 11:00
Lucrezia Stefanini ITA vs Jelena Ostapenko LAT
Hubert Hurkacz POL vs Yannick Hanfmann GER (Non prima 13:00)
Matteo Arnaldi ITA vs Jaume Munar ESP
Elisabetta Cocciaretto ITA vs Sinja Kraus AUT (Non prima 19:00)
Federico Cina ITA vs Alexander Blockx BEL (Non prima 20:30)

BNP Paribas Arena – ore 11:00
Jenson Brooksby USA vs Sebastian Baez ARG
Lisa Pigato ITA vs Tyra Caterina Grant ITA
Lilli Tagger AUT vs Maria Sakkari GRE Non prima 14:00
Pablo Carreno Busta ESP vs Alejandro Tabilo CHI
Noemi Basiletti ITA vs Ajla Tomljanovic AUS

Supertennis Arena – ore 11:00
Zhizhen Zhang CHN vs Daniel Altmaier GER
Viktorija Golubic SUI vs Federica Urgesi ITA
Taylor Townsend USA vs Nuria Brancaccio ITA
Jesper de Jong NED vs Nuno Borges POR
Karolina Pliskova CZE vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Pietrangeli – ore 11:00
Alexandra Eala PHI vs Magdalena Frech POL
Alexandre Muller FRA vs Botic van de Zandschulp NED
Jan-Lennard Struff GER vs Francisco Comesana ARG
Katie Boulter GBR vs Eva Lys GER
Jacob Fearnley GBR vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

Court 13 – ore 11:00
Fabian Marozsan HUN vs Vit Kopriva CZE
Leolia Jeanjean FRA vs Beatriz Haddad Maia BRA
Peyton Stearns USA vs Janice Tjen INA
Dalma Galfi HUN vs Anastasia Potapova AUT
Marton Fucsovics HUN vs Dino Prizmic CRO

Court 1 – ore 11:00
Damir Dzumhur BIH vs Adrian Mannarino FRA
Katerina Siniakova CZE vs Lois Boisson FRA
Laura Siegemund GER vs Sara Bejlek CZE
Aleksandar Vukic AUS vs Patrick Kypson USA
Caty McNally USA vs Daria Kasatkina AUS

Court 2 – ore 11:00
Panna Udvardy HUN vs Alina Korneeva RUS
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Aleksandr Shevchenko KAZ
Yulia Putintseva KAZ vs Tereza Valentova CZE
Yuliia Starodubtseva UKR vs Simona Waltert SUI
Oksana Selekhmeteva RUS vs Rebeka Masarova SUI

Court 14 – ore 11:00
Magda Linette POL vs Tatjana Maria GER
Marco Trungelliti ARG vs Zachary Svajda USA
Solana Sierra ARG vs Tamara Korpatsch GER

3 commenti

Giampi 05-05-2026 21:55

Brutta gatta da pelare per Diokovic..Dino Prizmic e per di più già in palla con i due turni di qualificazione. Secondo me esce..

Ilverotennis (Guest) 05-05-2026 21:21

Pietrangeli neanche un italiano. Vergogna

akgul num.1 05-05-2026 20:40

Il programma completo….
Solo i match maschili

