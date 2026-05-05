Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Mercoledì 06 Maggio 2026. Nove azzurri al via

Campo Centrale – ore 11:00

Lucrezia Stefanini vs Jelena Ostapenko

Hubert Hurkacz vs Yannick Hanfmann (Non prima 13:00)

Matteo Arnaldi vs Jaume Munar

Elisabetta Cocciaretto vs Sinja Kraus (Non prima 19:00)

Federico Cina vs Alexander Blockx (Non prima 20:30)

BNP Paribas Arena – ore 11:00

Jenson Brooksby vs Sebastian Baez

Lisa Pigato vs Tyra Caterina Grant

Lilli Tagger vs Maria Sakkari Non prima 14:00

Pablo Carreno Busta vs Alejandro Tabilo

Noemi Basiletti vs Ajla Tomljanovic

Supertennis Arena – ore 11:00

Zhizhen Zhang vs Daniel Altmaier

Viktorija Golubic vs Federica Urgesi

Taylor Townsend vs Nuria Brancaccio

Jesper de Jong vs Nuno Borges

Karolina Pliskova vs Jessica Bouzas Maneiro

Pietrangeli – ore 11:00

Alexandra Eala vs Magdalena Frech

Alexandre Muller vs Botic van de Zandschulp

Jan-Lennard Struff vs Francisco Comesana

Katie Boulter vs Eva Lys

Jacob Fearnley vs Giovanni Mpetshi Perricard

Court 13 – ore 11:00

Fabian Marozsan vs Vit Kopriva

Leolia Jeanjean vs Beatriz Haddad Maia

Peyton Stearns vs Janice Tjen

Dalma Galfi vs Anastasia Potapova

Marton Fucsovics vs Dino Prizmic

Court 1 – ore 11:00

Damir Dzumhur vs Adrian Mannarino

Katerina Siniakova vs Lois Boisson

Laura Siegemund vs Sara Bejlek

Aleksandar Vukic vs Patrick Kypson

Caty McNally vs Daria Kasatkina

Court 2 – ore 11:00

Panna Udvardy vs Alina Korneeva

Camilo Ugo Carabelli vs Aleksandr Shevchenko

Yulia Putintseva vs Tereza Valentova

Yuliia Starodubtseva vs Simona Waltert

Oksana Selekhmeteva vs Rebeka Masarova

Court 14 – ore 11:00

Magda Linette vs Tatjana Maria

Marco Trungelliti vs Zachary Svajda

Solana Sierra vs Tamara Korpatsch