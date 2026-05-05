Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Martedì 05 Maggio 2026

Sono complessivamente undici i tennisti italiani che accedono agli ottavi di finale del singolare maschile del sesto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Al numero 6 del seeding Enrico Dalla Valle, al 7 Gianmarco Ferrari, al lucky loser Lorenzo Berto e alla wild card Lorenzo Comino, vincenti ieri, si aggiungono Michele Mecarelli (che sorprende 6-2, 7-5 la testa di serie numero 3, l’indiano Manas Dhamne), Lorenzo Rottoli (5-7, 6-2, 6-1 al qualificato elvetico Nicolas Parizzia), Gabriele Maria Noce (6-7, 6-3, 6-1 sul qualificato Lorenzo Ferri), i qualificati Tobia Costanzo Baragiola Mordini (6-4, 6-2 al qualificato Matteo Vavassori), Giacomo Crisostomo (6-2, 7-5 a Niccolò Ciavarella) e Francesco Ferrari (che ha vinto i primi otto giochi prima che la wild card polacca Jan Werblinski alzasse bandiera bianca), la wild card Sebastiano Cocola (3-6, 6-0, 6-3 sul qualificato Silvio Mencaglia)-

Sconfitto il qualificato Simone Massucco (doppio 6-4 dal russo Andrey Chepelev, numero 1 del seeding).

Cinque italiane strappano il pass per il main draw femminile.

Sono Sara Milanese (6-2, 6-7, 13-11 sulla francese Cindy Langlais), Barbara Dessolis (6-2, 6-0 su Carlotta Bassotti), Micol Salvadori (3-6, 6-4, 10-6 su Cecilia Manitto), Benedetta Ortenzi (doppio 6-3 sulla lettone Odeta Panasa) e Noemi La Cagnina (6-4, 4-6, 10-5 su Lisa Peer).

Sconfitte Emma Martellenghi (4-6, 6-3, 10-8 dalla bulgara Viktoria Veleva) e Galatea Ferro (6-4, 7-5 dalla russa Mariia Masiianskaia).

Esordio positivo nel main draw per Angelica Raggi (che sorprende 6-4, 6-4 la bulgara Denislava Glushkova, testa di serie numero 7) e per la wild card Marcella Dessolis (che supera 6-4, 6-1 Eleonora Alvisi).

Si ritira sotto 6-3, 4-0 Laura Mair, opposta all’ucraina Anastasiia Sobolieva, numero 3 del seeding.