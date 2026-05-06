Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 06 Maggio 2026

Federico Cina ITA, 30.03.2007
Masters 1000 Roma – terra
R128 Arnaldi – Munar 2° inc. ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
R128 Cina – Blockx Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 1000 Roma – terra
1T Stefanini – Ostapenko ore 11:00
WTA Rome
Lucrezia Stefanini•
0
0
1
0
Jelena Ostapenko
0
6
6
0
Vincitore: Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
1-5 → 1-6
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 0-5
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Lucrezia Stefanini
0-2 → 0-3
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
1T Cocciaretto – Kraus ore 19:00
Il match deve ancora iniziare
1T Pigato – Grant ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
1T Basiletti – Tomljanovic 2 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
1T Golubic – Urgesi ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
1T Townsend – Brancaccio 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Francavilla al Mare – terra
R16 Reymond
/Sanchez
– De Cesaris
/Pomilio 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Escobar /Serdarusic – Bilardo /Rapagnetta 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
🇨🇬 CH 50 Brazzaville – terra
R16 Covato – Marrero Curbelo 2° inc. ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Lalami /Marrero Curbelo – Artnak /Covato 4° inc. ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
* Da 0 a 2 vittorie su 8 … insufficiente
* 3 vittorie su 8 … contento ! 🙂
* 4 su 8 … molto contento !! 🙂 🙂
* 5 / 6 vittorie … festa grande !!! 😎
* 7 / 8 vittorie … impossibile , scenario non contemplato . 😆
Buon tennis !
La Ostapenko è talmente stupida da non capire che forse rallentando un po’ e permettendo alla Stefanini di giocare, forse, potrebbe apparire meno antipatica al pubblico… vedrai alla prossima…
Zelig sta cercando proprio Te..
Non concordo su atteggiamento cronisti suoertennis su asfaltata (prevedibile) della Stefanini (circa 3 categorie di differenza con la Ostapenko che sembra giochi un altro sport)
Di chi sarà la prima vittoria italica in questa edizione di Roma?
Secondo me una fra Pigato o Grant.
Mi correggo, a Bernet è stata proprio data una WC, la seconda JA è stata data ad Alexandrescou….
Si ma non è obbligatorio che sia JA che SE siano due in in Challenger…
Bernet, anche più dei due tedeschi e come Cinà, è stato molto sponsorizzato nell’ultimo anno, e ciononostante viene da una serie di sconfitte anche con tennisti di non grande fama, ed infatti è appena dentro i 500. Se gli danno una WC in Svizzera ci può stare, come la danno a Basile o Vasamì (che peraltro è più avanti di lui) in Italia, ma che ad un Challenger in Italia accettino due JA (lui e Schoenhaus, che ha sconfitto un Rapagnetta molto scarico, dopo aver giocato tre partite in tre giorni) e poi non diano la WC a Guerrieri e/o Agamenone lo trovo veramente assurdo. In più, cosa piuttosto insolita, hanno lasciato due SE, dei quali si sonno avvalsi Gadamauri (che ha avuto un giorno in più di riposo, gioca oggi) e Sanchez Izquierdo.
gli JA e SE fanno parte del regolamento annuale e quindi c’è poco da discutere se non leggere il regolamento.
poi si può essere più o meno concordi ma queste sono le regole e ci si deve inchinare ad esse.
personalmente vedo ben altri problemi in questo momento a livello ATP, in primis la “qualità” di hawk eye su terra e in generale sui vari campi.
Ma Bernet lo vedi così male? Io lui onestamente spero riesca a emergere perché mi piace come giocatore e ho un debole per il rovescio a una mano, sta faticando ma mi sembra che tutti i suoi coetanei stiano facendo fatica a emergere. Dei 2007 ce ne sono solo 10 in top 500, solo 3 in top 300 e uno solo in top 200. Engel è il primo di questi ed è in crisi nera, da inizio anno non ha mai superato il secondo turno Challenger e sembrava il più pronto; Cinà ha si vinto un Challenger quest’anno, ma anche lui sta faticando un po’, mi pare abbia battuto solo Harris quest’anno tra i primi 200; poi c’è Darwin Blanch che forse è quello che quest’anno sta crescendo un po’ di più in termini di risultati; scorrendo c’è Mrva che mi sembra anche lui abbastanza fermo fuori dai 300, Milic che non conosco minimamente ha vinto un po’ di Future a inizio anno e nei Challenger cinesi si sta ben comportando, tutti gli altri fuori dai 400. Io credo che abbiano bisogno un po’ tutti di tempo, l’anno prossimo o quello dopo ancora qualcuno di questi (i 10 in top 500 intendo, non solo quelli citati) esploderà. Un esempio molto attuale è Blockx, che ha 2 anni in più e due anni fa era intorno al 300, l’anno scorso ha avvicinato solo a fine anno i primi 100 e di punto in bianco è esploso sulla superficie in cui ha sempre fatto fatica, a volte basta davvero un clic per svoltare e personalmente oltre a tifare e sperare nei nostri Cinà, Vasamì e Basile, Bernet è quello tra gli stranieri che mi auguro possa emergere
Più che “nuovo” Arnaldi potremmo sperare in un giocatore “ritrovato”…
…ricordando il suo #30 del Gennaio 2024 😉
@ Lo Scriba (#4608431)
Leggo spesso, ma scrivo molto meno spesso, anzi quasi mai. Per tanti motivi sui quali elegantemente preferisco glissare. Ma il nuovo Arnaldi (si spera…) meritava un paio di righe di commento.
Bentornato! Era un po’ che non ti leggevo…
Alla fine, pur classificandosi solo in 3, Pellegrino, Basiletti ed Urgesi, tutti i partecipanti alle Q hanno comunque per lo meno evitato brutte figure. Frutto sicuramente del campo “amico” e, probabilmente, di una preparazione attenta, ma anche del fatto, per quel che ho potuto vedere di un livello dei/delle nostri/e ben più alto di quello che ci dice la loro classifica. Per fare un esempio, Martin Manzano, che non avevo mai visto, mi è sembrato avere buone potenzialità, Bondioli è sicuramente migliorato rispetto a l’ultima volta in cui l’ho visto. Piuttosto dimostrano una scarsa tenuta, come appunto i citati nelle partite perse. È per questo che, a fronte delle sciocchezze che scrivono alcuni, secondo inquali le WC andrebbero assegnate a dei vecchi dinosauri palancari, è invece importante che vengano offerte a nostre/i giovani, per offrirgli l’opportunità di crescere. Purtroppo continuiamo ad avere un solo torneo, per quanto prestigioso, e molti challengers e futures (parlo a livello maschile) dove però i nostri giocano spesso fra di loro, oppure, come a Francavilla, per scelte demenziali degli organizzatori, sono sovrastati dagli avversari. Ieri ho visto Guerrieri, che viene da un periodo buono ma impegnativo, perdere contro il forte (almeno a questo livello) Tseng, avendo giocato tre partite in tre giorni. Perché non è stata data a lui la Wc , invece che al solito Piraino, che continua a riceverne a fronte dei modesti risultati di questi anni? Per non parlare delle due SE date ad uno spagnolo ed ad un rumeno il JA ad un altro paraculato come Bernet. Forse il nostro avrebbe meritato più considerazione, se non altro per i risultati di questi ultimi mesi.
Arnaldi ha il morale a 1000 per questo 1000 dopo aver vinto il Super CH sardo, battendo in finale HH. Matteo pare avere risolto il problema al piede che tanto lo ha condizionato negli ultimi mesi e soprattutto mi sembra che il fresco sodalizio con Colangelo ci abbia restituito un tennista piu’ ordinato in campo, meno incline a sparacchiare colpi a destra e a manca, come se non ci fosse un domani. Arnaldi agli inizi della sua carriera ad alti livelli si presentava come un difensore straordinario e da li’ deve ripartire, come sembra stia facendo ora sotto la nuova guida tecnica. I winner nel braccio li ha, ma vanno scoccati al momento propizio, con la giusta preparazione, soprattutto sul rosso. Vedremo oggi in campo se la pazienza sia tornata ad essere una sua virtù stabile, che potrebbe riportarlo in alto nel ranking.
Arnaldi ha un bel test. Se lo passa,potrebbe essere la svolta buona. Da Cinà mi aspetto una buona partita anche se non credo che vinca. Le ragazze a parte la Stefanini che mi pare chiusa, dalla Grant e spero Cocciaretto, due vittorie. Urgesi e Basiletti che la Madonna le accompagni
Munar è quel tipo di giocatore che sbaglia poco e ti fa sempre giocare un punto in più mentre Arnaldi si prende rischi, a volte troppi. La vedo dura oggi.