Roma, prezzi alle stelle: il vero problema non è il costo dei biglietti, ma l’assenza di altri tornei ATP in Italia

Il tema dei prezzi agli Internazionali d’Italia sta facendo discutere, ma va affrontato senza ipocrisie. Se uno spettacolo aumenta il proprio valore, se la domanda cresce e se il prodotto diventa sempre più appetibile, è normale che anche il prezzo salga. Il tennis italiano sta vivendo un momento storico, Roma è diventata una delle capitali mondiali del movimento e la presenza di Jannik Sinner ha moltiplicato l’interesse del pubblico. In un mercato in cui la domanda è altissima, aumentare i prezzi dei biglietti è una scelta comprensibile: il profitto va massimizzato, soprattutto quando il prodotto offerto ha acquisito un valore molto superiore rispetto al passato.

Certo, vedere cifre che arrivano anche oltre i 500 euro per una sessione diurna dei primi turni può colpire. Ma il punto è proprio questo: se quei biglietti vengono venduti, significa che il pubblico è disposto a pagarli. Roma oggi non è più soltanto un grande torneo di tennis, è un evento premium, un appuntamento mondano e sportivo di enorme richiamo. Come accade per concerti, Formula 1, calcio di alto livello o grandi eventi internazionali, quando l’interesse esplode, il prezzo segue inevitabilmente quella crescita.

Il vero problema, però, non è che Roma costi tanto. Il vero problema è che in Italia manca un’offerta intermedia. Non esistono tornei ATP 500 o ATP 250 capaci di dare al pubblico italiano la possibilità di vedere tanti top 100 dal vivo a prezzi più accessibili e in contesti diversi. Così gli Internazionali d’Italia diventano l’unica grande valvola di sfogo per migliaia di appassionati. Chi vuole vedere i migliori giocatori del mondo non ha alternative: o va a Roma, oppure deve spostarsi all’estero.

Questo crea inevitabilmente una pressione enorme sul torneo del Foro Italico. Tutta la domanda si concentra lì: appassionati, curiosi, tifosi di Sinner, famiglie, aziende, sponsor, pubblico internazionale. In una situazione del genere è quasi inevitabile che i prezzi salgano, perché l’evento è unico nel calendario italiano e il valore percepito è altissimo.

Per questo la discussione dovrebbe spostarsi su un altro piano: non tanto “Roma costa troppo”, ma “perché in Italia abbiamo solo Roma?”. Un Paese che oggi è al centro del tennis mondiale, con Sinner numero uno, Musetti, Cobolli, Berrettini, Darderi e tanti altri protagonisti, avrebbe bisogno di più eventi ATP sul territorio. Servirebbero tornei 250 o 500 in grado di distribuire meglio la domanda, avvicinare il pubblico al tennis e offrire esperienze di alto livello anche fuori dal Foro Italico.

Bisognerà aspettare il 2028 per avere un ATP 250 su erba, ma nel frattempo resta un vuoto evidente. Roma fa il suo mestiere: cresce, aumenta il proprio valore e monetizza un prodotto sempre più richiesto. Il problema non è il successo economico degli Internazionali d’Italia, ma l’assenza di altri tornei che permettano agli appassionati italiani di vivere il grande tennis senza dover concentrare tutto, economicamente e sportivamente, in due settimane all’anno.





Francesco Paolo Villarico