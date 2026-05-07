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Rublev attacca i campi di Roma: “Sono storti, i rimbalzi sono sempre stati pessimi”. Anche a Parigi i campi sono cambiati

07/05/2026 11:29 20 commenti
Andrey Rublev nella foto - Foto Getty Images
Andrey Rublev nella foto - Foto Getty Images

La giornata del Media Day al Masters 1000 di Roma sembrava scorrere senza particolari scossoni, fino alle parole di Andrey Rublev. Il russo, intervistato dal media Championat, non ha usato mezzi termini per criticare lo stato dei campi del Foro Italico, sollevando un tema spesso delicato durante la stagione sulla terra battuta: la qualità dei rimbalzi e la manutenzione delle superfici.

Secondo Rublev, i campi romani non sarebbero tra i migliori del circuito su terra. Un problema non secondario, soprattutto su una superficie in cui i cattivi rimbalzi possono incidere pesantemente sul ritmo, sulla fiducia e sulla gestione emotiva dei giocatori. Il russo, noto per la sua sincerità, ha espresso il proprio punto di vista in maniera molto diretta.

“I campi qui sono sempre stati così”, ha dichiarato Rublev. “Succede con qualsiasi rimbalzo banale, è sempre la stessa cosa. I campi sono storti come potete immaginare. È sempre stato così, sarebbe sorprendente sorprendersene quando arriviamo qui”.
Il numero 14 del mondo ha poi rincarato la dose: “Non so se in qualche momento i rimbalzi siano stati buoni e poi siano peggiorati. Ma se sono sempre stati così brutti, non capisco molto il senso della domanda”.

Rublev ha anche respinto il paragone spesso proposto tra i campi di Roma e quelli del Roland Garros. Dal torneo si sottolinea spesso la somiglianza con le condizioni parigine, ma il russo non è affatto d’accordo.
“Non hanno alcuna somiglianza con quelle di Parigi”, ha spiegato. “Gioco a Parigi da molti anni e lì è tutto più scivoloso, non c’è molta terra, soprattutto sui campi esterni”.
Rublev ha poi allargato il discorso anche allo Slam francese, sostenendo che le condizioni siano cambiate negli ultimi anni: “Anche lì le cose sono cambiate dalla pandemia. È come se non ci fosse più terra. Nei campi piccoli quasi non ce n’è. Vedremo come saranno quest’anno, ma negli ultimi due o tre anni non c’era praticamente terra”.
Se il giudizio sui campi del Foro Italico è stato durissimo, completamente diverso è stato il tono quando Rublev ha parlato della città. Roma, per il russo, resta uno dei luoghi più affascinanti del circuito, anche se il suo bilancio nel torneo non è particolarmente brillante: 6 vittorie e 6 sconfitte.
“La città è bellissima, non ho molto da dire su questo posto perché lo amo”, ha raccontato. “È una città fantastica. Da turista è meraviglioso passeggiare qui, è splendida tutta la storia che si può trovare in ogni angolo. Bisogna venire qui almeno una volta nella vita”.
Il russo ha anche ricordato di aver sfruttato una precoce eliminazione nella scorsa edizione per visitare la città: “L’anno scorso ho perso presto e ne ho approfittato per fare escursioni per un paio di giorni. Ci sono tantissime cose da vedere e da fare a Roma, ogni luogo ha una storia molto speciale da raccontare”.
Parole d’amore per la Capitale, dunque, ma non per i suoi campi. Rublev arriva agli Internazionali d’Italia con la voglia di migliorare un rendimento finora altalenante al Foro Italico, ma le sue dichiarazioni riaccendono il dibattito su un aspetto centrale per un torneo di questo livello: offrire ai giocatori una superficie all’altezza del prestigio dell’evento.



Francesco Paolo Villarico

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20 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Koko (Guest) 07-05-2026 13:28

Sono campi che rispettano la storicità del luogo: storti ma efficaci per chi è terraiolo ma persino con chi si Agassa sbruffone e piatto. Chiaro che sono soggetti al clima e alle piogge senza coperture e nel maggio piovoso. Nonostante questo vi ha vinto Medvedev quindi sono comunque campi onesti con chiunque giochi bene!

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Pier no guest 07-05-2026 13:25

-Si Foro?Salve non è che avete un campo disponibile? 20-21?
-Ah buongiorno aspetti…manutenzione…mancano le righe del singolo…buca dietro area servizio…si ce l’ho! Tesserato vero?
-Be’ si credo valga…nome Rublev
– Ah lei? Aspe’ che chiedo (Aò ce sta’ er simpatia…si quello dei campi storti…mmm…ma uno brutto davvero ce sta? Ah ecco).. eccomi allora: il campo bello che le ho proposto è andato via in contemporanea,ne un altro ma la rete dovrebbe portarla lei.
-No grazie,ero passato per trovare il 5° Slam ma mi pare più il terzo mondo,mi sembrate presi con le bombe
-Ah noi eh…coe bombe noi…ma va’ va’ che tra poco manco su a sabbia te fanno giocá.

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+1: Pippolivetennis
NonSoloSinner (Guest) 07-05-2026 13:18

Scritto da ilpallettaro
sarebbe interessante approfondire il tema, magari mettendo a confronto i vari tornei in terra e sentire da loro come organizzano le manutenzioni

i campi del foro italico sono perfetti, meglio di quelli di Montecarlo e Madrid, che con la pioggia di ieri si sarebbero subito allagati… poi Rublev si ama comunque, anche quando spacca racchette o spara cazzate

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Maurantonio 07-05-2026 13:16

Scritto da Angel
@ Pat (#4609118)
A te ti piace ? Hai fatto almeno le elementari?

La Crusca aveva sdoganato da tempo il pleonastico ma solo nella lingua parlata

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Pippolivetennis 07-05-2026 13:16

Vabbè dai Andrea, che i campi siano storti non lo so, che non siano il massimo lo si è sempre saputo, ma non è il caso di attribuire ai campi i propri insuccessi. Del resto il grande Nadal ha vinto gli Internazionali 10 volte, Barcellona 12, Madrid 5, RG 14, Montecarlo 11… vuol dire che se hai il tennis giusto si può vincere anche da noi.
Che poi è anche bello che il rimbalzo sia imprevedibile, rende il tennis meno regolare, esalta le capacità tecniche e di adattamento del giocatore…
Su dai, du spaghi cacio e pepe, due bicchieri di Frascati DOCG e tutto si raddrizza…

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Maurantonio 07-05-2026 13:15

Scritto da givaldo barbosa
E non ha visto la manutenzione delle strade…
Un paese ormai da barzelletta.

Potrebbe andare a chiedere il rinnovo della carta di identità
Così la valutazione sul Bruttpaese sarebbe completa

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tinapica 07-05-2026 13:14

Che i campi del Foro siano accidentati e pieni di avvallamenti si è sempre saputo: ricordo che se ne lamentò anche Federer (!) al tempo della sua ultima partecipazione al torneo (ma forse si era risentito perché il Presidentissimo aveva pubblicamente dichiarato il proprio tifo pro NadalParera…salvo poi raddoppiare i prezzi dei biglietti non appena ebbe conferma che Federer vi avrebbe preso parte 😀 )…
Ma addirittura “campi storti” ?!?
Cioè le linee non sono precisamente ortogonali?
Se fosse vero sarebbe scandaloso.

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NonSoloSinner (Guest) 07-05-2026 12:39

A me Rublev piace davvero, ma chiunque giochi a tennis sa bene che un campo di tennis su terra o erba non è come un campo da tennis su cemento

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givaldo barbosa (Guest) 07-05-2026 12:11

E non ha visto la manutenzione delle strade…
Un paese ormai da barzelletta.

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+1: JannikUberAlles, Scolaretto
Onurb (Guest) 07-05-2026 12:05

Con tutti i soldi che vogliono x i biglietti potrebbero sistemare meglio i campi….non vedo perché rublev si debba inventare le cose ….

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Angel (Guest) 07-05-2026 12:01

@ Pat (#4609118)

A te ti piace ? Hai fatto almeno le elementari?

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Giampi 07-05-2026 12:00

Scritto da Pikario Furioso
Con i campi storti prevedo che settimana prossima andra’ a visitare in sequenza: terme di Caracalla, Cinecitra’ e forse fara’ una puntatita a Ostia antica.

Che non sarà Pompei ma Ostia antica è fantastica…

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+1: Detuqueridapresencia
Betafasan 07-05-2026 11:57

Roma è indubbiamente una città meravigliosa da tanti punti di vista! Unico neo sono i POLITICI!

 8
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Purple Rain 07-05-2026 11:55

Come osa criticare i campi del” quinto slam”?

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-1: Detuqueridapresencia
Pat (Guest) 07-05-2026 11:53

Rublev è un personaggio veramente a parte del circuito ma a me mi piace.

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+1: Betafasan
Detuqueridapresencia 07-05-2026 11:51

Scritto da Pikario Furioso
Con i campi storti prevedo che settimana prossima andra’ a visitare in sequenza: terme di Caracalla, Cinecitra’ e forse fara’ una puntatita a Ostia antica.

Anche una visita oculistica ci starebbe bene. Conosco una bravissima oculista a Roma zona Baldo degli Ubaldi. Gli faccio fare anche uno sconto al prode Andrea

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+1: Pippolivetennis
-1: Taxi Driver
Detuqueridapresencia 07-05-2026 11:49

Quando i tuoi risultati cominciano a fare schifo ecco che la colpa è delle palline, del campo, dei coromrani, della guerra …..

Ma va a ciapa i rat Andrea!

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+1: Pippolivetennis
-1: MarcoP
Pikario Furioso 07-05-2026 11:48

Con i campi storti prevedo che settimana prossima andra’ a visitare in sequenza: terme di Caracalla, Cinecitra’ e forse fara’ una puntatita a Ostia antica.

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+1: Detuqueridapresencia
JannikUberAlles 07-05-2026 11:48

Anche nel podcast di Isner si parla della bellezza di Roma e dell’occasione (specie per chi viene eliminato nella 1° settimana) per fare turismo, anche gastronomico.

Dice che alla Trattoria Trilussa ogni sera si possono incontrare 2-10 giocatori “pro”, ovviamente intenti a gustare le paste tradizionali della cucina romana.

Pare che il proprietario sia un vero “fanatico” del tennis 😉

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+1: Detuqueridapresencia
ilpallettaro (Guest) 07-05-2026 11:45

sarebbe interessante approfondire il tema, magari mettendo a confronto i vari tornei in terra e sentire da loro come organizzano le manutenzioni

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+1: MarcoP