Combined Roma ATP, Copertina

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto supera Kraus e vola al secondo turno: a Roma la sfida con Emma Navarro.Brancaccio lotta, ma Townsend passa in due set. Urgesi si ferma contro Golubic. Ostapenko vince – Stefanini travolta

06/05/2026 21:30 195 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

Elisabetta Cocciaretto supera il primo ostacolo agli Internazionali d’Italia e si regala un secondo turno di grande fascino contro Emma Navarro. L’azzurra ha battuto l’austriaca Sinja Kraus con il punteggio di 6-2 6-4, al termine di una partita resa più complicata dalla tensione, dal ritorno della pioggia e da un finale tutt’altro che lineare.
Per Cocciaretto sarà ora sfida alla statunitense Emma Navarro, nome che evoca dolci ricordi al tennis italiano: proprio la giocatrice americana, infatti, fu una delle protagoniste indirette del cammino che consegnò all’Italia la Billie Jean King Cup 2025.

Il match dell’anconetana era cominciato in salita. Cocciaretto ha ceduto subito il servizio nel game d’apertura, infastidita anche dalla risposta aggressiva di Kraus e dalla luminosità dei cartelloni a bordo campo. La reazione, però, è stata immediata. L’azzurra ha trovato subito il controbreak, poi ha preso progressivamente il controllo degli scambi, alternando accelerazioni di rovescio, variazioni e buona presenza nei pressi della rete.
Dal 2-1 in poi Cocciaretto ha cambiato marcia. Kraus ha faticato a tenere i propri turni di battuta e l’italiana ha infilato quattro giochi consecutivi, salendo fino al 4-1. Pur concedendo qualcosa nel sesto game, Cocciaretto ha chiuso il primo set con autorità sul 6-2, approfittando anche della confusione dell’austriaca e della maggiore solidità nei momenti importanti.
Il secondo parziale si è aperto nuovamente con un passaggio a vuoto dell’azzurra, tradito da un doppio fallo che ha regalato il break a Kraus. Anche in questo caso, però, la risposta è arrivata subito: Cocciaretto ha aggredito le seconde dell’avversaria, ha trovato il controbreak e ha provato a scappare sul 3-2.
La partita, però, è rimasta nervosa. Kraus ha continuato a restare agganciata, anche grazie ad alcune risposte profonde e a un gioco più diretto. Cocciaretto ha dovuto salvare situazioni delicate, soprattutto sul 4-3 e poi sul 5-4, quando la pioggia è tornata a complicare ulteriormente le condizioni e la tensione si è fatta sentire.
Il game conclusivo è stato una piccola battaglia psicologica. Cocciaretto ha avuto tre match point consecutivi sullo 0-40, ma Kraus è riuscita a risalire fino alla parità, alimentando i fantasmi di una possibile rimonta. L’azzurra ha continuato a spingere, ha avuto complessivamente sei palle match e alla fine ha trovato la chiusura grazie all’errore di rovescio dell’austriaca.

Una vittoria importante, non tanto per il livello espresso dall’avversaria, quanto per la capacità di Cocciaretto di restare lucida in un finale pieno di insidie. Il 6-2 6-4 le consegna il pass per il secondo turno e un appuntamento prestigioso contro Emma Navarro, test di alto livello per misurare ambizioni e condizione davanti al pubblico del Foro Italico.

Si ferma al primo turno la corsa di Nuria Brancaccio agli Internazionali d’Italia 2026. L’azzurra ha ceduto a Taylor Townsend con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 32 minuti, al termine di una partita in cui la statunitense ha fatto valere maggiore esperienza e solidità nei momenti chiave.
Brancaccio non ha però sfigurato. Nel primo set ha saputo variare bene il gioco, ricorrendo spesso alla palla corta e trovando il break per il momentaneo 3-2. Townsend, dopo aver mancato sei palle break in avvio, è riuscita però a rientrare quasi subito e ad approfittare di un calo dell’italiana nella parte finale del parziale, chiuso 6-3.
Nel secondo set l’americana è partita meglio, strappando subito il servizio a Brancaccio e salvando due palle dell’1-1. L’azzurra è rimasta comunque agganciata al match, procurandosi anche due chance per riaprire la partita nel sesto game. Sul 5-2 ha annullato con coraggio due match point, prima di arrendersi al terzo.
Decisivo il rendimento al servizio: Brancaccio ha messo in campo il 73% di prime, ma ha raccolto solo il 52% dei punti, mentre Townsend, pur con una percentuale più bassa di prime, ha ottenuto il 74% dei punti quando ha servito la prima. La statunitense affronterà ora Marie Bouzkova sul campo intitolato a Nicola Pietrangeli.

Finisce al primo turno l’avventura di Federica Urgesi nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2026. Dopo il grande percorso nelle qualificazioni, la classe 2005 marchigiana non è riuscita a ripetersi contro Viktorija Golubic, che si è imposta con un netto 6-1 6-1 in 1 ora e 4 minuti di gioco.
Una partita complicata fin dall’inizio per l’azzurra, che ha pagato emozione, inesperienza a questo livello e soprattutto la grande varietà di soluzioni della svizzera. Golubic ha imposto il suo tennis fatto di cambi di ritmo, rovesci a una mano, smorzate, slice e improvvise accelerazioni, rendendo difficile a Urgesi trovare continuità negli scambi.

La marchigiana, entrata in tabellone principale dopo due splendide vittorie nelle qualificazioni contro Renata Zarazua e Veronika Erjavec, ha scelto di ricevere dopo aver vinto il sorteggio. L’avvio, però, è stato tutto in salita: Golubic ha tenuto il servizio in apertura e ha subito trovato il break nel secondo game, approfittando degli errori dell’azzurra. La svizzera è salita rapidamente sul 4-0, mostrando grande sensibilità con la palla corta e solidità nei momenti importanti.
Urgesi ha provato a reagire nel quinto gioco, recuperando uno dei due break grazie a qualche errore di Golubic e a una maggiore aggressività in risposta. Ma il tentativo di rimonta è durato poco: la svizzera ha subito ripreso il controllo, ha strappato nuovamente il servizio all’italiana e ha chiuso il primo set con un ace sul 6-1 dopo appena 28 minuti.
Il dato più significativo del primo parziale ha riguardato la seconda di servizio: Urgesi non ha conquistato nemmeno un punto con questo colpo, mentre Golubic ha ottenuto oltre il 70% dei punti con la seconda, confermando una gestione molto più esperta degli scambi.

Nel secondo set l’azzurra ha provato a scuotersi. Dopo aver perso il servizio in apertura con un doppio fallo, Urgesi ha immediatamente recuperato il break portandosi sull’1-1. Sembrava il possibile inizio di una partita diversa, ma Golubic ha alzato di nuovo il livello, trovando profondità con il rovescio, precisione con il dritto e grande lucidità nelle variazioni.
Il game chiave è arrivato sul 1-1, quando Urgesi ha avuto diverse occasioni per restare agganciata alla partita. L’azzurra ha mostrato buone soluzioni, compresa una deliziosa smorzata di rovescio e un servizio vincente, ma non è riuscita a chiudere il turno di battuta. Golubic ha approfittato delle esitazioni dell’italiana, ha conquistato il break e da lì ha preso definitivamente il largo.
La svizzera ha confermato il vantaggio salendo sul 4-1, poi ha ottenuto un altro break e ha chiuso alla prima occasione utile: sul match point, dopo un bel contropiede di dritto della svizzera che si è procurata il match point, il rovescio dell’azzurra è terminato in corridoio.

Per Urgesi resta comunque un torneo importante. La marchigiana, partita con una wild card nelle qualificazioni, ha conquistato il main draw superando due giocatrici di grande esperienza e di classifica superiore. Contro Golubic il salto di livello si è fatto sentire, ma l’esperienza al Foro Italico rappresenta un passaggio prezioso nel suo percorso di crescita.
Golubic, invece, avanza con autorità al secondo turno, forte di una prestazione ordinata, intelligente e ricca di variazioni. Per Urgesi l’eliminazione è netta nel punteggio, ma Roma resta comunque una tappa da ricordare: il tabellone principale di un WTA 1000 è un punto di partenza, non di arrivo.

Esordio durissimo per Lucrezia Stefanini agli Internazionali d’Italia 2026. La wildcard toscana si è arresa nettamente a Jelena Ostapenko, numero 36 del mondo, che ha dominato il match dall’inizio alla fine imponendosi con un secco 6-0 6-1 in meno di un’ora di gioco.
La lettone ha preso subito il controllo degli scambi, imponendo potenza, ritmo e profondità. Stefanini non è riuscita a trovare il modo di arginare l’aggressività dell’avversaria, finendo spesso sotto pressione già dai primi colpi dello scambio. Il primo set è scivolato via rapidamente, con Ostapenko capace di chiudere 6-0 senza concedere reali possibilità di rientro all’azzurra.
Nel secondo parziale Stefanini ha provato a reagire, ma il copione è cambiato solo parzialmente. L’unico vero momento in cui la toscana ha avuto l’occasione di riaprire la partita è arrivato nel quarto game, quando si è procurata due palle break. Ostapenko, però, ha gestito bene la situazione, annullando entrambe le chance e togliendo definitivamente fiducia all’italiana.
Per Stefanini si tratta di una sconfitta pesante, soprattutto nelle proporzioni, ma arrivata contro una giocatrice di grande esperienza e dal tennis estremamente aggressivo, capace nelle giornate giuste di mettere in difficoltà chiunque. L’azzurra ha faticato a trovare profondità e continuità, subendo costantemente l’iniziativa della lettone.
Quella del 2026 era la quarta partecipazione di Lucrezia Stefanini nel tabellone principale di un WTA 1000 e la terza agli Internazionali d’Italia. Finora, in carriera, è riuscita a superare il primo turno in questa categoria una sola volta, proprio a Roma nel 2024, quando batté la connazionale Vittoria Paganetti per 7-5 6-3 prima di arrendersi al secondo turno alla ceca Linda Noskova.
Il percorso romano di Stefanini si chiude quindi subito, mentre Ostapenko avanza con un successo netto e autoritario, confermando di poter essere una mina vagante per molte avversarie nel tabellone del Foro Italico.

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  6 Maggio 2026
17°C
Nuvoloso  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Rovesci
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 6 Maggio
09:00
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
🌧
21°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
21°
17:00
21°
18:00
🌧
20°
⚠  Allerta gialla per temporali e pioggia nel Lazio
🎾  Programma del giorno — 6 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R1
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R1
☁  Nuvoloso
⛈  Allerta meteo
🎾  1° Turno ATP
🎾  1° Turno WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Lucrezia Stefanini ITA vs Jelena Ostapenko LAT

WTA Rome
Lucrezia Stefanini
0
0
1
0
Jelena Ostapenko
0
6
6
0
Vincitore: Ostapenko
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Hubert Hurkacz POL vs Yannick Hanfmann GER (Non prima 13:00)

ATP Rome
Hubert Hurkacz
7
6
2
Yannick Hanfmann
6
7
6
Vincitore: Hanfmann
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Matteo Arnaldi ITA vs Jaume Munar ESP

ATP Rome
Matteo Arnaldi
6
3
6
Jaume Munar
3
6
3
Vincitore: Arnaldi
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Elisabetta Cocciaretto ITA vs Sinja Kraus AUT (Non prima 19:00)

WTA Rome
Elisabetta Cocciaretto
0
6
6
0
Sinja Kraus
0
2
4
0
Vincitore: Cocciaretto
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Federico Cina ITA vs Alexander Blockx BEL (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




BNP Paribas Arena – ore 11:00
Jenson Brooksby USA vs Sebastian Baez ARG

ATP Rome
Jenson Brooksby
3
6
Sebastian Baez
6
7
Vincitore: Baez
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Lisa Pigato ITA vs Tyra Caterina Grant ITA

WTA Rome
Lisa Pigato
6
2
4
Tyra Caterina Grant
1
6
6
Vincitore: Grant
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Lilli Tagger AUT vs Maria Sakkari GRE Non prima 14:00

WTA Rome
Lilli Tagger
7
3
0
Maria Sakkari
5
6
6
Vincitore: Sakkari
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Pablo Carreno Busta ESP vs Alejandro Tabilo CHI

ATP Rome
Pablo Carreno Busta
2
1
Alejandro Tabilo
6
6
Vincitore: Tabilo
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Noemi Basiletti ITA vs Ajla Tomljanovic AUS

WTA Rome
Noemi Basiletti
0
5
Ajla Tomljanovic
0
3
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Supertennis Arena – ore 11:00
Zhizhen Zhang CHN vs Daniel Altmaier GER

ATP Rome
Zhizhen Zhang
6
6
4
Daniel Altmaier
4
7
6
Vincitore: Altmaier
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Viktorija Golubic SUI vs Federica Urgesi ITA

WTA Rome
Viktorija Golubic
0
6
6
0
Federica Urgesi
0
1
1
0
Vincitore: Golubic
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Taylor Townsend USA vs Nuria Brancaccio ITA

WTA Rome
Taylor Townsend
0
6
6
0
Nuria Brancaccio
0
3
2
0
Vincitore: Townsend
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Jesper de Jong NED vs Nuno Borges POR

ATP Rome
Jesper de Jong
3
0
Nuno Borges
6
6
Vincitore: Borges
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Karolina Pliskova CZE vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

WTA Rome
Karolina Pliskova
4
6
7
Jessica Bouzas Maneiro
6
3
5
Vincitore: Pliskova
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Pietrangeli – ore 11:00
Alexandra Eala PHI vs Magdalena Frech POL

WTA Rome
Alexandra Eala
6
3
6
Magdalena Frech
0
6
4
Vincitore: Eala
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Alexandre Muller FRA vs Botic van de Zandschulp NED

ATP Rome
Alexandre Muller
5
3
Botic van de Zandschulp
7
6
Vincitore: van de Zandschulp
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Jan-Lennard Struff GER vs Francisco Comesana ARG

ATP Rome
Jan-Lennard Struff
6
6
Francisco Comesana
2
4
Vincitore: Struff
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Katie Boulter GBR vs Eva Lys GER

WTA Rome
Katie Boulter
4
6
4
Eva Lys
6
3
6
Vincitore: Lys
Mostra dettagli

Jacob Fearnley GBR vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

ATP Rome
Jacob Fearnley
0
5
Giovanni Mpetshi Perricard
0
3
Mostra dettagli




Court 13 – ore 11:00
Fabian Marozsan HUN vs Vit Kopriva CZE

ATP Rome
Fabian Marozsan
3
3
Vit Kopriva
6
6
Vincitore: Kopriva
Mostra dettagli

Leolia Jeanjean FRA vs Beatriz Haddad Maia BRA

WTA Rome
Leolia Jeanjean
0
7
6
0
Beatriz Haddad Maia
0
6
4
0
Vincitore: Jeanjean
Mostra dettagli

Peyton Stearns USA vs Janice Tjen INA

WTA Rome
Peyton Stearns
0
6
6
0
Janice Tjen
0
4
4
0
Vincitore: Stearns
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Dalma Galfi HUN vs Anastasia Potapova AUT

WTA Rome
Dalma Galfi
7
2
4
Anastasia Potapova
5
6
6
Vincitore: Potapova
Mostra dettagli

Marton Fucsovics HUN vs Dino Prizmic CRO

ATP Rome
Marton Fucsovics
0
4
0
Dino Prizmic
0
6
0
Mostra dettagli





Court 1 – ore 11:00
Damir Dzumhur BIH vs Adrian Mannarino FRA
ATP Rome
Damir Dzumhur
6
6
Adrian Mannarino
4
0
Vincitore: Dzumhur
Mostra dettagli

Katerina Siniakova CZE vs Lois Boisson FRA

WTA Rome
Katerina Siniakova
0
6
6
0
Lois Boisson
0
2
3
0
Vincitore: Siniakova
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER vs Sara Bejlek CZE

WTA Rome
Laura Siegemund
0
6
6
0
Sara Bejlek
0
4
4
0
Vincitore: Siegemund
Mostra dettagli

Aleksandar Vukic AUS vs Patrick Kypson USA

ATP Rome
Aleksandar Vukic
6
5
6
Patrick Kypson
3
7
0
Vincitore: Vukic
Mostra dettagli

Caty McNally USA vs Daria Kasatkina AUS

WTA Rome
Caty McNally
0
6
6
0
Daria Kasatkina
0
2
3
0
Vincitore: McNally
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Court 2 – ore 11:00
Panna Udvardy HUN vs Alina Korneeva RUS

WTA Rome
Panna Udvardy
0
6
7
0
Alina Korneeva
0
2
6
0
Vincitore: Udvardy
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Camilo Ugo Carabelli ARG vs Aleksandr Shevchenko KAZ

ATP Rome
Camilo Ugo Carabelli
3
6
6
Aleksandr Shevchenko
6
4
7
Vincitore: Shevchenko
Mostra dettagli

Yulia Putintseva KAZ vs Tereza Valentova CZE

WTA Rome
Yulia Putintseva
0
3
2
0
Tereza Valentova
0
6
6
0
Vincitore: Valentova
Mostra dettagli

Yuliia Starodubtseva UKR vs Simona Waltert SUI

WTA Rome
Yuliia Starodubtseva
30
5
6
1
Simona Waltert
40
7
4
4
Mostra dettagli

Oksana Selekhmeteva RUS vs Rebeka Masarova SUI

WTA Rome
Oksana Selekhmeteva
5
7
1
Rebeka Masarova
7
5
6
Vincitore: Masarova
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Court 14 – ore 11:00
Magda Linette POL vs Tatjana Maria GER

WTA Rome
Magda Linette
0
0
3
0
Tatjana Maria
0
6
6
0
Vincitore: Maria
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Marco Trungelliti ARG vs Zachary Svajda USA

ATP Rome
Marco Trungelliti
6
4
6
Zachary Svajda
0
6
7
Vincitore: Svajda
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Solana Sierra ARG vs Tamara Korpatsch GER

WTA Rome
Solana Sierra
0
6
6
0
Tamara Korpatsch
0
3
1
0
Vincitore: Sierra
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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Tony_65 (Guest) 06-05-2026 23:30

Scritto da Annie3
E intanto in LT ci informano, con tutti i giusti dubbi del caso, che la copertura dovrebbe essere disponibile per il 2028…raga, se ne parla dal 2015, tempi biblici e “finché non si farà, su Roma pioverà”…poi sicuramente dal 2028 splendera’ il sole ma intanto il tetto sarà lì, nuovo di pacca, pronto per ogni evenienza…magari, perché no, per riparare da un sole eccessivo!

Bene. Almeno una data di riferimento ce l’abbiamo. Lo chiedevo giusto stamattina…

 195
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Annie3 06-05-2026 22:57

E intanto in LT ci informano, con tutti i giusti dubbi del caso, che la copertura dovrebbe essere disponibile per il 2028…raga, se ne parla dal 2015, tempi biblici e “finché non si farà, su Roma pioverà”…poi sicuramente dal 2028 splendera’ il sole ma intanto il tetto sarà lì, nuovo di pacca, pronto per ogni evenienza…magari, perché no, per riparare da un sole eccessivo!

 194
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Marco Tullio Cicerone 06-05-2026 22:51

Scritto da Marco Tullio Cicerone

Scritto da Annie3
Ma non se la sono ancora data che a Roma piove praticamente solo quando c’è il torneo 1000? Spendono in abbellimenti, che tanto la grande bellezza c’è già da sempre, e non provvedono a un campo coperto…una desolazione

L’obiettivo è per il 2027, vedremo se sarà così. Sicuramente il primo anno e magari anche gli altri 2 o 3 dopo che ci sarà il campo coperto il cielo sarà sereno per tutto il torneo.

E infatti siamo già all’obiettivo 2028…

 193
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sergioat 06-05-2026 22:42

Scritto da Annie3
Ma non se la sono ancora data che a Roma piove praticamente solo quando c’è il torneo 1000? Spendono in abbellimenti, che tanto la grande bellezza c’è già da sempre, e non provvedono a un campo coperto…una desolazione

Ma se c’era il campo coperto avrebbero giocato solo una partita in più. Sugli altri campi non avrebbero giocato in ogni modo. Ogni anno la stessa storia!

 192
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+1: tinapica
Marco Tullio Cicerone 06-05-2026 22:40

Scritto da Annie3
Ma non se la sono ancora data che a Roma piove praticamente solo quando c’è il torneo 1000? Spendono in abbellimenti, che tanto la grande bellezza c’è già da sempre, e non provvedono a un campo coperto…una desolazione

L’obiettivo è per il 2027, vedremo se sarà così. Sicuramente il primo anno e magari anche gli altri 2 o 3 dopo che ci sarà il campo coperto il cielo sarà sereno per tutto il torneo. 😛

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MAURO (Guest) 06-05-2026 22:29

Ma quei poveracci che avevano il biglietto X la sessione serale sul centrale, saranno rimborsati?

 190
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Detuqueridapresencia 06-05-2026 22:17

@ Brufen (#4608913)

Ahhahah il tennis eufonico …….. Bernabè Domingo Miralles 😀

 189
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Giambi (Guest) 06-05-2026 22:14

Risultato meno netto di quanto dica il punteggio. L’austriaca ha mostrato in alcuni momenti un gran tennis con palle forti e spesso nei pressi della riga, non sfruttando diverse palle break consecutive nel secondo set. Di conseguenza due volte brava Cociaretto a prevalere in soli 2 set. Ora un ostacolo molto arduo ,la bella Emma Navarro.

 188
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+1: Marco M.
Gaz (Guest) 06-05-2026 22:05

Sta maturando Mc,il best ranking non è lontano,ma purtroppo al prossimo turno c’è una polacca che qualcosina ha vinto.
Non ci voleva ora,ma sono confidente che sarà all’altezza un’altra volta contro una top player.

 187
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Annie3 06-05-2026 21:58

Ma non se la sono ancora data che a Roma piove praticamente solo quando c’è il torneo 1000? Spendono in abbellimenti, che tanto la grande bellezza c’è già da sempre, e non provvedono a un campo coperto…una desolazione

 186
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+1: Il_tennista_affaticato, Inox, Marco Tullio Cicerone
Silvy__89 (Guest) 06-05-2026 21:57

E anche Cocciaretto vince, brava!

 185
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+1: Marco Tullio Cicerone, Marco M.
Detuqueridapresencia 06-05-2026 21:54

Scritto da robi

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO

Scritto da Silvio74
Quando un challenger di Cagliari potrebbe rappresentare un punto di svolta di una stagione fino a questo momento disastrosa.
Bravissimo Matteo, battere Munar su terra non era per niente semplice.
La fiducia e l’autostima si acquisiscono con i risultati.

13 aprile 2026: Barcellona – Jodar b. Munar 61 62
25 aprile 2026: Madrid – Ruud b. Munar 60 61

Quindi?

Quuindi: è sempre un ipocrita.

:mrgreen:

 184
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Detuqueridapresencia 06-05-2026 21:54

Scritto da MAURO

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Silvio74
Quando un challenger di Cagliari potrebbe rappresentare un punto di svolta di una stagione fino a questo momento disastrosa.
Bravissimo Matteo, battere Munar su terra non era per niente semplice.
La fiducia e l’autostima si acquisiscono con i risultati.

Come per Musetti….

E allora dovrebbero ringraziare il CHALLENGERONE NOSTRANO.

Ma c’ha una fissa lei mizzica 🙄

 183
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antoniov 06-05-2026 21:53

Ecco che la pioggia costringe all’interruzione !

 182
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Detuqueridapresencia 06-05-2026 21:53

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Golden Shark
Oggi con il match tra PIGATO e GRANT si è rischiato… il coma etilico !
Che mix devastante !!
Scusate , oggi mi sento particolarmente stupido .

Lo Fiasco avvistato nei pressi facendo cross selling di Tavernello Enzaia, il nuovo supertuscazzulans

cos’è un vitigno friulano? o sardo?

I supertuscans sono in genere cabernet sauvignon e merlot con sangiovese…

 181
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antoniov 06-05-2026 21:48

Elisabetta Cocciaretto passa al turno successivo.
Bene così.

 180
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+1: Marco Tullio Cicerone, sergioat, Detuqueridapresencia, piper
Leprotto (Guest) 06-05-2026 21:48

Per vincere Cocciaretto deve sprecare l impossibile. Due match point regalati. Per fortuna ha vinto. La testa, la testa

 179
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Brufen (Guest) 06-05-2026 21:31

Scritto da MAURO

Scritto da Tony_65

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da Tweener_Lob
Qualcuno che sta guardando mi sa dire come è maturato questo 6-3 di Arnaldi?

Scarsezza avversario.
29 anni e non ha mai vinto nulla.

Vedere volée sul 63 24 40 pari.

Non continuare a screditare i tuoi conterranei iberici: non sta bene.

X quanto mi riguarda, se Martinez Pedro e Munar Jaume prendessero la cittadinanza italica, ne sarei felice.
Ma non Creto che gli appassionati italiani sarebbero felici.

Intanto abbiamo adottato il buon Bernabè Zapata, che sta portando il suo tennis elegante ed eufonico a giro per i campetti della B2 (mi pare per una squadra marchigiana, non ricordo)

 178
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+1: Detuqueridapresencia
Inox 06-05-2026 21:30

Vai Noemiiiiiiiiiii

 177
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+1: piper
FabioR (Guest) 06-05-2026 21:29

Scusate ma sul campo dove gioca la Basiletti è scoppiato di nuovo il covid?

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Gaz (Guest) 06-05-2026 21:02

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz

Scritto da Brufen

Scritto da Gaz
Oggi il 6-0 finirà per tradire la Eala,ci sono tenniste più smaliziate di altre.
Una volta che sei già 4-0 devi anche cominciare a staccare il piede dall’acceleratore,non continuare a tutta, tanto il set per l’avversaria è già compromesso,a quel punto sono i primi games del secondo set da pensare,quelli importanti,perché se l’avversaria ti sorprende di controbalzo aspettando che si concluda il primo set poi non te le lascia più le redini.

Anche stavolta ci hai azzeccato!
Oh wait…

Sotto 1-3 nel terzo ho dovuto farlo il commento propiziatorio.
Avendo sul mio personalissimo cartellino:
Lys 2,35
McNally 2.00
Pigato 1,90
Eala 1,75
Valentova 1,65
Siamo ancora vivi,per poco,ma siamo ancora vivi.
Alla prossima

Adesso vincono sicuro anche Lys e McNally, spero a questo punto di no.
Perché la malasorte compiuto il suo lavoro rimane lì a schernirti sadicamente.
Mi sono infilato in un ginepraio inserendo un derby nel quale poteva succedere di tutto, quando invece mi sentivo sia la vittoria di Maria, così come una possibile vittoria della Maneiro contro Pliskova, match che comunque al momento è ancora tutto da giocare.

Guarda te se più passano i minuti e più bisogna imprecare per la scelta fatta innanzitutto,e poi per quel secondo game del secondo set interminabile,con 3 palle break per il possibile 6-1 2-0 che probabilmente non avrebbero permesso di accedere quella scintilla nella Grant.

 175
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Marco M. 06-05-2026 21:02

Scritto da walden

Scritto da Golden Shark

Scritto da Tweener_Lob

Scritto da Golden Shark
Oggi con il match tra PIGATO e GRANT si è rischiato… il coma etilico !
Che mix devastante !!
Scusate , oggi mi sento particolarmente stupido .

Pigato è il vino, ok, Grant?
Ah! colore chiaro, gusto pulito… (ma devi essere parecchio vecchio per cogliere)

Sono un boomer . . .

Michele il grande intenditore… visto che sei genovese, ti ricordi la pubblicità rivista da “Onde storte” su Radio Liguria?

Colore paglierino, gusto deciso 😀

 174
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+1: Detuqueridapresencia, piper
MAURO (Guest) 06-05-2026 20:36

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Silvio74
Quando un challenger di Cagliari potrebbe rappresentare un punto di svolta di una stagione fino a questo momento disastrosa.
Bravissimo Matteo, battere Munar su terra non era per niente semplice.
La fiducia e l’autostima si acquisiscono con i risultati.

Come per Musetti….

E allora dovrebbero ringraziare il CHALLENGERONE NOSTRANO.

 173
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+1: Taxi Driver
-1: Marco M., Detuqueridapresencia
robi (Guest) 06-05-2026 20:36

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO

Scritto da Silvio74
Quando un challenger di Cagliari potrebbe rappresentare un punto di svolta di una stagione fino a questo momento disastrosa.
Bravissimo Matteo, battere Munar su terra non era per niente semplice.
La fiducia e l’autostima si acquisiscono con i risultati.

13 aprile 2026: Barcellona – Jodar b. Munar 61 62
25 aprile 2026: Madrid – Ruud b. Munar 60 61

Quindi?

Quuindi: è sempre un ipocrita.

 172
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+1: Taxi Driver, Detuqueridapresencia
Tony_65 (Guest) 06-05-2026 20:27

Scritto da MAURO

Scritto da Tony_65

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da Tweener_Lob
Qualcuno che sta guardando mi sa dire come è maturato questo 6-3 di Arnaldi?

Scarsezza avversario.
29 anni e non ha mai vinto nulla.

Vedere volée sul 63 24 40 pari.

Non continuare a screditare i tuoi conterranei iberici: non sta bene.

X quanto mi riguarda, se Martinez Pedro e Munar Jaume prendessero la cittadinanza italica, ne sarei felice.
Ma non Creto che gli appassionati italiani sarebbero felici.

Con il tricolore italiano arriverebbero subito in top 10!

 171
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+1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 06-05-2026 20:07

Scritto da Detuqueridapresencia
Maurantonio ci mancano le sue sapide battute di spirito sull’Arnaldo der Colosseo …

Forse, da quando non lo catalogo più, mi sembra che qualche risultato stia arrivando.
Naturalmente al Roland Garros sarò costretto a reinvocarlo in una delle sue versioni migliori…..l’ ARNALDO NAPOLEONICO.

 170
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+1: Taxi Driver, Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 06-05-2026 20:05

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da MAURO

Scritto da Silvio74
Quando un challenger di Cagliari potrebbe rappresentare un punto di svolta di una stagione fino a questo momento disastrosa.
Bravissimo Matteo, battere Munar su terra non era per niente semplice.
La fiducia e l’autostima si acquisiscono con i risultati.

13 aprile 2026: Barcellona – Jodar b. Munar 61 62
25 aprile 2026: Madrid – Ruud b. Munar 60 61

Quindi?

Quindi sulla terra e’ facilmente battibile, specie in questo momento.
Se guarda, caro Doge, i risultati di Munar degli ultimi 2 anni, noterà che su cemento gioca meglio.
Conclusione: sempre scarso e’ perché ha la palla molto leggera.

 169
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+1: Taxi Driver
Il_tennista_affaticato 06-05-2026 20:05

Come va la pioggia? E’ stata diramata una previsione di ripresa?

 168
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-1: Taxi Driver
walden 06-05-2026 19:59

Scritto da Golden Shark

Scritto da Tweener_Lob

Scritto da Golden Shark
Oggi con il match tra PIGATO e GRANT si è rischiato… il coma etilico !
Che mix devastante !!
Scusate , oggi mi sento particolarmente stupido .

Pigato è il vino, ok, Grant?
Ah! colore chiaro, gusto pulito… (ma devi essere parecchio vecchio per cogliere)

Sono un boomer . . .

Michele il grande intenditore… visto che sei genovese, ti ricordi la pubblicità rivista da “Onde storte” su Radio Liguria?

 167
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
walden 06-05-2026 19:56

Scritto da Marco Tullio Cicerone

Scritto da Tweener_Lob

Scritto da Golden Shark
Oggi con il match tra PIGATO e GRANT si è rischiato… il coma etilico !
Che mix devastante !!
Scusate , oggi mi sento particolarmente stupido .

Pigato è il vino, ok, Grant?
Ah! colore chiaro, gusto pulito… (ma devi essere parecchio vecchio per cogliere)

Vado OT: mi hai fatto venire in mente un episodio raccontato dal radiocronista RAI Bruno Gentili. Era appena stato assunto, l’anno credo fosse il 1982, e c’era la partita di calcio Italia Scozia. Primo radiocronista il mitico Sandro Ciotti che recita la formazione dell’Italia poi dice: “Per la formazione scozzese do la parola al collega Bruno Gentili”. Gentili la formazione della Scozia non l’aveva ancora ricevuta e allora se la inventa: Glen Grant, Johnnie Walker… Tutta così, con gli whiskey scozzesi. Sandro Ciotti invece di dirgliene quattro lo approva: “Bravo! Così si fa!”

il Chivas giocava centravanti!

 166
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+1: sergioat, Detuqueridapresencia
-1: Taxi Driver
walden 06-05-2026 19:55

Scritto da Tweener_Lob

Scritto da MAURO

Scritto da Tweener_Lob
Qualcuno che sta guardando mi sa dire come è maturato questo 6-3 di Arnaldi?

Scarsezza avversario.
29 anni e non ha mai vinto nulla.

In effetti un best ranking 33 con zeru tituli è strano, però 6-700K l’anno se li è portati a casa.

Davidovich Fokina è stato come BR, mi sembra 13 o 14, e non ha mai vinto alcun titolo ATP… e, se ci pensi, Musetti sono quasi 4 anni che non ne vince…

 165
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+1: Detuqueridapresencia
walden 06-05-2026 19:52

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Golden Shark
Oggi con il match tra PIGATO e GRANT si è rischiato… il coma etilico !
Che mix devastante !!
Scusate , oggi mi sento particolarmente stupido .

Lo Fiasco avvistato nei pressi facendo cross selling di Tavernello Enzaia, il nuovo supertuscazzulans

cos’è un vitigno friulano? o sardo?

 164
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Harlan (Guest) 06-05-2026 19:40

Scritto da MAURO

Scritto da Silvio74
Quando un challenger di Cagliari potrebbe rappresentare un punto di svolta di una stagione fino a questo momento disastrosa.
Bravissimo Matteo, battere Munar su terra non era per niente semplice.
La fiducia e l’autostima si acquisiscono con i risultati.

13 aprile 2026: Barcellona – Jodar b. Munar 61 62
25 aprile 2026: Madrid – Ruud b. Munar 60 61

Maurone, fai tenerezza
Stacca un po’ dal tennis live
Vatti a rivedere Carlone-Jannik del Rolando scorso, così ti ripigli

 163
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Detuqueridapresencia 06-05-2026 19:26

Scritto da Marco Tullio Cicerone

Scritto da Tweener_Lob

Scritto da Golden Shark
Oggi con il match tra PIGATO e GRANT si è rischiato… il coma etilico !
Che mix devastante !!
Scusate , oggi mi sento particolarmente stupido .

Pigato è il vino, ok, Grant?
Ah! colore chiaro, gusto pulito… (ma devi essere parecchio vecchio per cogliere)

Vado OT: mi hai fatto venire in mente un episodio raccontato dal radiocronista RAI Bruno Gentili. Era appena stato assunto, l’anno credo fosse il 1982, e c’era la partita di calcio Italia Scozia. Primo radiocronista il mitico Sandro Ciotti che recita la formazione dell’Italia poi dice: “per la formazione scozzese do la parola al collega Bruno Gentili”. Gentili la formazione della Scozia non l’aveva ancora ricevuta e allora se la inventa: Glen Grant, Johnnie Walker… Tutta così, con gli whiskey scozzesi. Sandro Ciotti invece di dirgliene quattro lo approva: “Bravo! Così si fa!”

Che meraviglia 😉

 162
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+1: sergioat, antoniov
-1: Taxi Driver
Golden Shark 06-05-2026 19:22

Scritto da Marco Tullio Cicerone

Scritto da Tweener_Lob

Scritto da Golden Shark
Oggi con il match tra PIGATO e GRANT si è rischiato… il coma etilico !
Che mix devastante !!
Scusate , oggi mi sento particolarmente stupido .

Pigato è il vino, ok, Grant?
Ah! colore chiaro, gusto pulito… (ma devi essere parecchio vecchio per cogliere)

Vado OT: mi hai fatto venire in mente un episodio raccontato dal radiocronista RAI Bruno Gentili. Era appena stato assunto, l’anno credo fosse il 1982, e c’era la partita di calcio Italia Scozia. Primo radiocronista il mitico Sandro Ciotti che recita la formazione dell’Italia poi dice: “per la formazione scozzese do la parola al collega Bruno Gentili”. Gentili la formazione della Scozia non l’aveva ancora ricevuta e allora se la inventa: Glen Grant, Johnnie Walker… Tutta così, con gli whiskey scozzesi. Sandro Ciotti invece di dirgliene quattro lo approva: “Bravo! Così si fa!”

Amarcord spettacolare ! :mrgreen:

 161
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+1: Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone, antoniov
Detuqueridapresencia 06-05-2026 19:18

Scritto da Golden Shark
@ Detuqueridapresencia (#4608846)

😉 oppure …. Tignenzello … 😆

 160
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Marco Tullio Cicerone 06-05-2026 19:17

Scritto da Tweener_Lob

Scritto da Golden Shark
Oggi con il match tra PIGATO e GRANT si è rischiato… il coma etilico !
Che mix devastante !!
Scusate , oggi mi sento particolarmente stupido .

Pigato è il vino, ok, Grant?
Ah! colore chiaro, gusto pulito… (ma devi essere parecchio vecchio per cogliere)

Vado OT: mi hai fatto venire in mente un episodio raccontato dal radiocronista RAI Bruno Gentili. Era appena stato assunto, l’anno credo fosse il 1982, e c’era la partita di calcio Italia Scozia. Primo radiocronista il mitico Sandro Ciotti che recita la formazione dell’Italia poi dice: “Per la formazione scozzese do la parola al collega Bruno Gentili”. Gentili la formazione della Scozia non l’aveva ancora ricevuta e allora se la inventa: Glen Grant, Johnnie Walker… Tutta così, con gli whiskey scozzesi. Sandro Ciotti invece di dirgliene quattro lo approva: “Bravo! Così si fa!”

 159
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+1: Golden Shark, Detuqueridapresencia, Il cubo di Bublik, Inox, antoniov, Bagel
Detuqueridapresencia 06-05-2026 19:17

Scritto da MAURO

Scritto da Silvio74
Quando un challenger di Cagliari potrebbe rappresentare un punto di svolta di una stagione fino a questo momento disastrosa.
Bravissimo Matteo, battere Munar su terra non era per niente semplice.
La fiducia e l’autostima si acquisiscono con i risultati.

13 aprile 2026: Barcellona – Jodar b. Munar 61 62
25 aprile 2026: Madrid – Ruud b. Munar 60 61

Quindi?

 158
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Tweener_Lob 06-05-2026 19:15

Scritto da Golden Shark

Scritto da Golden Shark
❗ Avviso Meteorologico ❗
* Offerto dal Monitoraggio Radar Live di Golden Shark
Precipitazioni in arrivo dal mare sulla Capitale … probabile sospensione del gioco entro 60 / 90 minuti e , comunque , dalle ore 20 nell’ipotesi piu’ ottimistica .
Le piogge andranno esaurendosi durante la notte , lasciando spazio alla regolare ripresa del torneo domattina .

… e pioggia fu !

Se è quella che è passata qui un’oretta fa, è durata 10 minuti e poi è diventata pioggerella. Secondo me si riprende presto.

 157
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+1: Golden Shark
Golden Shark 06-05-2026 19:12

@ Detuqueridapresencia (#4608846)

😆

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+1: Detuqueridapresencia
Silvy__89 (Guest) 06-05-2026 19:11

Finisce qui per stasera o è una pioggia passeggera?

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Tweener_Lob 06-05-2026 19:09

Scritto da MAURO

Scritto da Tweener_Lob
Qualcuno che sta guardando mi sa dire come è maturato questo 6-3 di Arnaldi?

Scarsezza avversario.
29 anni e non ha mai vinto nulla.

In effetti un best ranking 33 con zeru tituli è strano, però 6-700K l’anno se li è portati a casa.

 154
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+1: Detuqueridapresencia
Golden Shark 06-05-2026 19:07

Scritto da Golden Shark
❗ Avviso Meteorologico ❗
* Offerto dal Monitoraggio Radar Live di Golden Shark
Precipitazioni in arrivo dal mare sulla Capitale … probabile sospensione del gioco entro 60 / 90 minuti e , comunque , dalle ore 20 nell’ipotesi piu’ ottimistica .
Le piogge andranno esaurendosi durante la notte , lasciando spazio alla regolare ripresa del torneo domattina .

… e pioggia fu ! 😎

 153
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-1: Taxi Driver
Golden Shark 06-05-2026 19:06

Scritto da Tweener_Lob

Scritto da Golden Shark
Oggi con il match tra PIGATO e GRANT si è rischiato… il coma etilico !
Che mix devastante !!
Scusate , oggi mi sento particolarmente stupido .

Pigato è il vino, ok, Grant?
Ah! colore chiaro, gusto pulito… (ma devi essere parecchio vecchio per cogliere)

Sono un boomer . . . 🙂

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+1: marcauro, Detuqueridapresencia, Inox
Gaz (Guest) 06-05-2026 19:05

Scritto da Gaz

Scritto da Golden Shark
❗ Avviso Meteorologico ❗
* Offerto dal Monitoraggio Radar Live di Golden Shark
Precipitazioni in arrivo dal mare sulla Capitale … probabile sospensione del gioco entro 60 / 90 minuti e , comunque , dalle ore 20 nell’ipotesi piu’ ottimistica .
Le piogge andranno esaurendosi durante la notte , lasciando spazio alla regolare ripresa del torneo domattina .

Pioverà quando McNally e Kasatkina scenderanno in campo per il riscaldamento, nonostante il mio timore tutti i match precedenti si sono conclusosi in 2 set .
Ma la legge di Murphy aveva già il suo programma meteorologico quando aspetti di vedere un match te lo metteno sempre come quinto e con probabilità di pioggia.
È un complotto.

Elementare,caro il mio Watson.
Più preciso di me non c’è nessuno strumento scientifico.

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-1: Just is Back
Detuqueridapresencia 06-05-2026 19:04

Scritto da Golden Shark
Oggi con il match tra PIGATO e GRANT si è rischiato… il coma etilico !
Che mix devastante !!
Scusate , oggi mi sento particolarmente stupido .

Lo Fiasco avvistato nei pressi facendo cross selling di Tavernello Enzaia, il nuovo supertuscazzulans

 150
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+1: marcauro, Golden Shark
Tweener_Lob 06-05-2026 19:01

Scritto da Golden Shark
Oggi con il match tra PIGATO e GRANT si è rischiato… il coma etilico !
Che mix devastante !!
Scusate , oggi mi sento particolarmente stupido .

Pigato è il vino, ok, Grant?
Ah! colore chiaro, gusto pulito… (ma devi essere parecchio vecchio per cogliere)

 149
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+1: Detuqueridapresencia, Golden Shark, Inox
Detuqueridapresencia 06-05-2026 19:01

Scritto da Silvio74
Quando un challenger di Cagliari potrebbe rappresentare un punto di svolta di una stagione fino a questo momento disastrosa.
Bravissimo Matteo, battere Munar su terra non era per niente semplice.
La fiducia e l’autostima si acquisiscono con i risultati.

Come per Musetti….

 148
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Gaz (Guest) 06-05-2026 18:59

Scritto da Gaz

Scritto da Brufen

Scritto da Gaz
Oggi il 6-0 finirà per tradire la Eala,ci sono tenniste più smaliziate di altre.
Una volta che sei già 4-0 devi anche cominciare a staccare il piede dall’acceleratore,non continuare a tutta, tanto il set per l’avversaria è già compromesso,a quel punto sono i primi games del secondo set da pensare,quelli importanti,perché se l’avversaria ti sorprende di controbalzo aspettando che si concluda il primo set poi non te le lascia più le redini.

Anche stavolta ci hai azzeccato!
Oh wait…

Sotto 1-3 nel terzo ho dovuto farlo il commento propiziatorio.
Avendo sul mio personalissimo cartellino:
Lys 2,35
McNally 2.00
Pigato 1,90
Eala 1,75
Valentova 1,65
Siamo ancora vivi,per poco,ma siamo ancora vivi.
Alla prossima

Adesso vincono sicuro anche Lys e McNally, spero a questo punto di no.
Perché la malasorte compiuto il suo lavoro rimane lì a schernirti sadicamente.
Mi sono infilato in un ginepraio inserendo un derby nel quale poteva succedere di tutto, quando invece mi sentivo sia la vittoria di Maria, così come una possibile vittoria della Maneiro contro Pliskova, match che comunque al momento è ancora tutto da giocare.

 147
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-1: Just is Back
MAURO (Guest) 06-05-2026 18:53

Scritto da Silvio74
Quando un challenger di Cagliari potrebbe rappresentare un punto di svolta di una stagione fino a questo momento disastrosa.
Bravissimo Matteo, battere Munar su terra non era per niente semplice.
La fiducia e l’autostima si acquisiscono con i risultati.

13 aprile 2026: Barcellona – Jodar b. Munar 61 62
25 aprile 2026: Madrid – Ruud b. Munar 60 61

 146
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-1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 06-05-2026 18:47

Scritto da walden

Scritto da Detuqueridapresencia
@ Marco M. (#4608675)
Vox clamanti in deserto, Marco ….
La soluzione ci sarebbe… Quella del nodo di Gordio ….

si, al collo…

Ahahahaha

 145
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Detuqueridapresencia 06-05-2026 18:47

@ Di Passaggio (#4608786)

🙂

 144
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Detuqueridapresencia 06-05-2026 18:46

Scritto da Golden Shark
❗ Avviso Meteorologico ❗
* Offerto dal Monitoraggio Radar Live di Golden Shark
Precipitazioni in arrivo dal mare sulla Capitale … probabile sospensione del gioco entro 60 / 90 minuti e , comunque , dalle ore 20 nell’ipotesi piu’ ottimistica .
Le piogge andranno esaurendosi durante la notte , lasciando spazio alla regolare ripresa del torneo domattina .

Scusa eh ma solo Givaldo può fare previsioni meteo…. 😆

 143
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+1: Golden Shark
Detuqueridapresencia 06-05-2026 18:45

Maurantonio ci mancano le sue sapide battute di spirito sull’Arnaldo der Colosseo …

 142
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Silvio74 (Guest) 06-05-2026 18:44

Quando un challenger di Cagliari potrebbe rappresentare un punto di svolta di una stagione fino a questo momento disastrosa.
Bravissimo Matteo, battere Munar su terra non era per niente semplice.
La fiducia e l’autostima si acquisiscono con i risultati.

 141
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+1: Detuqueridapresencia, Golden Shark, marcusmin, Marco M.
Golden Shark 06-05-2026 18:39

Oggi con il match tra PIGATO e GRANT si è rischiato… il coma etilico !

Che mix devastante !! :mrgreen:

Scusate , oggi mi sento particolarmente stupido .

 140
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+1: tinapica, Detuqueridapresencia, Marco Tullio Cicerone, walden, sergioat, antoniov, Marco M.
MAURO (Guest) 06-05-2026 18:39

Scritto da Tony_65

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da Tweener_Lob
Qualcuno che sta guardando mi sa dire come è maturato questo 6-3 di Arnaldi?

Scarsezza avversario.
29 anni e non ha mai vinto nulla.

Vedere volée sul 63 24 40 pari.

Non continuare a screditare i tuoi conterranei iberici: non sta bene.

X quanto mi riguarda, se Martinez Pedro e Munar Jaume prendessero la cittadinanza italica, ne sarei felice.
Ma non Creto che gli appassionati italiani sarebbero felici.

139
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-1: Detuqueridapresencia
walden 06-05-2026 18:38

Scritto da Tony_65

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da Tweener_Lob
Qualcuno che sta guardando mi sa dire come è maturato questo 6-3 di Arnaldi?

Scarsezza avversario.
29 anni e non ha mai vinto nulla.

Vedere volée sul 63 24 40 pari.

Non continuare a screditare i tuoi conterranei iberici: non sta bene.

Più che screditare i tennisti iberici, scredita la sua competenza….

 138
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Tony_65 (Guest) 06-05-2026 18:38

Arnaldi ha un tennis bello da vedere: non è potente ma esplosivo, preciso ed efficace. Se riuscisse a ragionare un attimino in certi frangenti farebbe molti di meno gratuiti…Comunque bravissimo oggi a tenere saldo il polso nei momenti decisivi.

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+1: Marco M.
Leprotto (Guest) 06-05-2026 18:37

Scritto da NonSoloSinner
Obiettivamente per ora tutte sconfitte ampiamente previste, ci rifaremo nei prossimi giorni

Ops

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walden 06-05-2026 18:37

Con questa vittoria Matteo rientra (provvisoriamente) in top100, adesso avrà DeMinaur, che viene da un periodo poco felice. Vincere sarebbe un bel colpo, anche per la fiducia…

 135
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+1: Detuqueridapresencia, antoniov, Marco M.
Ziocarlo (Guest) 06-05-2026 18:32

Vincere aiuta a vincere bentornato Matteo!

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+1: Marco M.
Giambi (Guest) 06-05-2026 18:30

Scritto da Giambi
5/2 assolutamente bugiardo.

Avevo visto giusto ed il terzo set ha confermato la mia impressione.
Vittoria meritata Arnaldi superiore e senza quella maledetta frattura al sesamoide Matteo ritornerà nelle posizione più consone al suo valore. Bravo complimenti

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+1: Marco M.
Nike (Guest) 06-05-2026 18:29

Bentornato Matteo ,si continua in fiducia ,forza .

 132
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+1: Scolaretto, Detuqueridapresencia, Inox, antoniov, Marco M.
walden 06-05-2026 18:29

Scritto da tinapica
Purtroppo Lilli a questi livelli (non dimenticando però che aveva perso all’ultimo turno delle quali) ha un’autonomia ancora limitata.
Ma quanto fatto vedere nella prima ora consente di nutrire fondato ottimismo per un futuro, neanche troppo lontano.
C’è ancora tanto lavoro da fare, ad esempio sulla gestione dell’ingombrante corporatura soprattutto nei pressi della rete, ma anche sulla continuità in battuta.
Confido che Francesca Schiavone sappia guidarla nella crescita, con la giusta gradualità.
Comunque la stoffa c’è e non lo scopriamo oggi.

Secondo me deve cambiare coach 😆 (sto scherzando, eh!)

 131
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+1: Marco M.
magilla 06-05-2026 18:27

Arnaldi da continuita’ ai progressi visti a cagliari….Bentornato Matteo!!!

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+1: walden, Scolaretto, Detuqueridapresencia, Inox, Il cubo di Bublik, Massi, antoniov, Marco M.
Pheanes (Guest) 06-05-2026 18:26

Scritto da Ozzastru

Scritto da Non tennista
Townsend con quelle forme non può definirsi una tennista professionista

Towsend ti smentisce sul campo: 89 nel ranking con 46 BR , 71 nella race, in singolare.
2° nel doppio.
Tu?

Uguale. Lui è 89 tra i familiari stretti e 71 tra gli iscritti al club universali. Non è entrato in classifica tra i frequentatori del bar che bazzica.

 129
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+1: Marco M.
Max (Guest) 06-05-2026 18:26

Bella vittoria Matteo! Sembra sulla strada giusta!

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+1: Scolaretto, Marco M.
Tony_65 (Guest) 06-05-2026 18:25

Scritto da MAURO

Scritto da MAURO

Scritto da Tweener_Lob
Qualcuno che sta guardando mi sa dire come è maturato questo 6-3 di Arnaldi?

Scarsezza avversario.
29 anni e non ha mai vinto nulla.

Vedere volée sul 63 24 40 pari.

Non continuare a screditare i tuoi conterranei iberici: non sta bene.

 127
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+1: Detuqueridapresencia
tinapica 06-05-2026 18:25

Gran punto conclusivo del Prode Arnaldo!
Speriamo trovi continuità, che in realtà mai, anche nei suoi mesi migliori, ha avuta.

 126
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+1: Detuqueridapresencia, sergioat
Marco Tullio Cicerone 06-05-2026 18:25

Bravo Matteo!

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+1: Detuqueridapresencia, antoniov, Marco M.
Tweener_Lob 06-05-2026 18:24

Bravo Matteo! Munar falloso e meno aiutato dal servizio sulla terra lenta del centrale, ma lui il suo l’ha fatto. Fisicamente sembra a posto.

 124
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+1: Marco M.
piper 06-05-2026 18:24

Matteo speriamo si stia ritrovando.

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+1: antoniov, Marco M.
tinapica 06-05-2026 18:19

Purtroppo Lilli a questi livelli (non dimenticando però che aveva già perso all’ultimo turno delle quali) ha un’autonomia ancora limitata.
Ma quanto fatto vedere nella prima ora consente di nutrire fondato ottimismo per un futuro, neanche troppo lontano.
C’è ancora tanto lavoro da fare, ad esempio sulla gestione dell’ingombrante corporatura soprattutto nei pressi della rete, ma anche sulla continuità in battuta.
Confido che Francesca Schiavone sappia guidarla nella crescita, con la giusta gradualità.
Comunque la stoffa c’è e non lo scopriamo oggi.

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tinapica 06-05-2026 18:19

Purtroppo Lilli a questi livelli (non dimenticando però che aveva già perso all’ultimo turno delle quali) ha un’autonomia ancora limitata.
Ma quanto fatto vedere nella prima ora consente di nutrire fondato ottimismo per un futuro, neanche troppo lontano.
C’è ancora tanto lavoro da fare, ad esempio sulla gestione dell’ingombrante corporatura soprattutto nei pressi della rete, ma anche sulla continuità in battuta.
Confido che Francesca Schiavone sappia guidarla nella crescita, con la giusta gradualità.
Comunque la stoffa c’è e non lo scopriamo oggi.

 121
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+1: piper
piper 06-05-2026 18:17

Maria un bagel a Lilli per chiudere @ tinapica. 🙁

120
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+1: tinapica
Tweener_Lob 06-05-2026 18:17

Break consolidato. Male che vada Matteo servirà per il match

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Di Passaggio 06-05-2026 18:11

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Alain

Scritto da j

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Alain
oramai è diventato facilissimo leggere i commenti degli scommettitori falliti su questo forum, oltre che dei “troll multinick” che si danno ragione tra di loro

ma che problemi c’avete voi che fate tanto gli snob e poi siete solo capaci di sputare cattiverie e sentenze? Che poi siete davvero quelli che si scambiano i pollicioni alti e magari ci credete davvero di aver detto qualcosa di intelligente

Non è snobismo, qualcuno si è stancato dei giudizi tranchant espressi da utenti in maniera seriale. Pigato stessa ne fu vittima anni fa, adesso Grant e solo per rimanere al femminile. Paolini avesse ascoltato questi utenti si sarebbe data al bridge

esattamente, gente che scrive senza supportare con dati quello che scrive.
o gente che passa il tempo e che molto probabilmente nemmeno pratica uno sport, o addirittura poco sa (in questo caso) del tennis.

E pensa te che questa gente viene pubblicata, mentre (ad esempio) un mio commento “canzonatorio” ma non offensivo sul solito utente “federal” multinick in cui semicitavo una vecchia canzone di Falco (Der Kommissar) per canzonarlo sulla solita (s)trollata sui giovani italiani è stato bannato.
Pensa te a che punto siamo!

Ormai ti controllano a vista, Detu.

118
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+1: Detuqueridapresencia
NonSoloSinner (Guest) 06-05-2026 18:08

Obiettivamente per ora tutte sconfitte ampiamente previste, ci rifaremo nei prossimi giorni

 117
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NonSoloSinner (Guest) 06-05-2026 18:02

Scritto da Tony_65
Per quando sarà la copertura del centrale? Se n’è parlato spesso in questi anni…

dovrebbero rendere obbligatorio il tettuccio almeno nei centrali di tutti i tornei 1000, se non vuoi spendere, è una tua scelta, ma retrocessione automatica a 500 o 250… girano davvero tanti soldi in quei tornei, e sarebbe il minimo

 116
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-1: sergioat
Gaz (Guest) 06-05-2026 18:00

Oggi vedo che si è sorvolato come aquile sopra l’appennino tosco-emiliano(non so a quanti piedi dal suolo)dopo le belle dediche di ieri,meritate.
Ma come Ve lo spiegate questi risultati alternanti della Urgesi,dal non vincere due match di flia in tornei infimi a battere 2 top 100 in surplus e oggi prendersi un doppio 6-1 da una Golubic che non credo arriverà a partecipare alle finals eight.

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-1: Just is Back
andrewthefirst (Guest) 06-05-2026 17:59

…loro…

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Tweener_Lob 06-05-2026 17:51

Roma nord, sono a 5 km dal foro italico e ha dato un bello sgrullone, ma si sta calmando

 113
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Tony_65 (Guest) 06-05-2026 17:47

Per quando sarà la copertura del centrale? Se n’è parlato spesso in questi anni…

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Gaz (Guest) 06-05-2026 17:47

Scritto da Golden Shark
❗ Avviso Meteorologico ❗
* Offerto dal Monitoraggio Radar Live di Golden Shark
Precipitazioni in arrivo dal mare sulla Capitale … probabile sospensione del gioco entro 60 / 90 minuti e , comunque , dalle ore 20 nell’ipotesi piu’ ottimistica .
Le piogge andranno esaurendosi durante la notte , lasciando spazio alla regolare ripresa del torneo domattina .

Pioverà quando McNally e Kasatkina scenderanno in campo per il riscaldamento, nonostante il mio timore tutti i match precedenti si sono conclusosi in 2 set .
Ma la legge di Murphy aveva già il suo programma meteorologico quando aspetti di vedere un match te lo metteno sempre come quinto e con probabilità di pioggia.
È un complotto.

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-1: Just is Back, Marco M.
tinapica 06-05-2026 17:43

Purtroppo Lilli nei pressi della rete sta combinando solo disastri.
Ed anche atleticamente sembra sovrastata dalla Greca che dal canto sua ancora corre come un’indemoniata.

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Golden Shark 06-05-2026 17:39

❗ Avviso Meteorologico ❗

* Offerto dal Monitoraggio Radar Live di Golden Shark 😛

Precipitazioni in arrivo dal mare sulla Capitale … probabile sospensione del gioco entro 60 / 90 minuti e , comunque , dalle ore 20 nell’ipotesi piu’ ottimistica .

Le piogge andranno esaurendosi durante la notte , lasciando spazio alla regolare ripresa del torneo domattina .

🙂

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+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Giambi (Guest) 06-05-2026 17:19

5/2 assolutamente bugiardo.

 108
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MAURO (Guest) 06-05-2026 17:13

Scritto da MAURO

Scritto da Tweener_Lob
Qualcuno che sta guardando mi sa dire come è maturato questo 6-3 di Arnaldi?

Scarsezza avversario.
29 anni e non ha mai vinto nulla.

Vedere volée sul 63 24 40 pari.

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-1: Detuqueridapresencia
Simona (Guest) 06-05-2026 17:03

Scritto da Andrea
Buongiorno come sono le condizioni per oggi? Si gioca ?
O piove?

Sì gioca

 106
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Simona (Guest) 06-05-2026 17:02

Scritto da Tweener_Lob
Qualcuno che sta guardando mi sa dire come è maturato questo 6-3 di Arnaldi?

ha vinto 6 game e persi 3

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+1: Just is Back, Marco M.
Purple Rain 06-05-2026 16:57

Scritto da Ilverotennis
Stefanini spiace dirlo ma come tennista è scadente. Pigato meglio di bronzetti e trevisan. Manca un pò di servizio

Insomma, Trevisan ha fatto semi al Roland Garros cosa che x Pigato non sarà facile, non è un wta 125

 104
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Angy003 (Guest) 06-05-2026 16:53

Lilli tagger a breve top 10 facile facile,assurdo non aveŕla naturalizzata visto che è un prodotto tennistico 100% italiano

 103
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Giambi (Guest) 06-05-2026 16:42

Scritto da Tweener_Lob
Qualcuno che sta guardando mi sa dire come è maturato questo 6-3 di Arnaldi?

È maturato perché ha servito bene giocato profondo ,muovendo Munar che quando non gioca con i piedi ben piantati per terra ma in corsa tende a sbagliare. Arnaldi poi ha sbagliato poco. Partita molto attenta. Speriamo continui così

 102
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Detuqueridapresencia 06-05-2026 16:40

Scritto da Alain

Scritto da Non tennista
Townsend con quelle forme non può definirsi una tennista professionista

si diceva di commenti poco “edificanti” ed eccone qua uno.

E figuriamoci se questi commenti vengono bannati ….

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+1: walden, sergioat, Marco M.
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