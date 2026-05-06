Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto supera Kraus e vola al secondo turno: a Roma la sfida con Emma Navarro.Brancaccio lotta, ma Townsend passa in due set. Urgesi si ferma contro Golubic. Ostapenko vince – Stefanini travolta

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto supera il primo ostacolo agli Internazionali d’Italia e si regala un secondo turno di grande fascino contro Emma Navarro. L’azzurra ha battuto l’austriaca Sinja Kraus con il punteggio di 6-2 6-4, al termine di una partita resa più complicata dalla tensione, dal ritorno della pioggia e da un finale tutt’altro che lineare.
Per Cocciaretto sarà ora sfida alla statunitense Emma Navarro, nome che evoca dolci ricordi al tennis italiano: proprio la giocatrice americana, infatti, fu una delle protagoniste indirette del cammino che consegnò all’Italia la Billie Jean King Cup 2025.
Il match dell’anconetana era cominciato in salita. Cocciaretto ha ceduto subito il servizio nel game d’apertura, infastidita anche dalla risposta aggressiva di Kraus e dalla luminosità dei cartelloni a bordo campo. La reazione, però, è stata immediata. L’azzurra ha trovato subito il controbreak, poi ha preso progressivamente il controllo degli scambi, alternando accelerazioni di rovescio, variazioni e buona presenza nei pressi della rete.
Dal 2-1 in poi Cocciaretto ha cambiato marcia. Kraus ha faticato a tenere i propri turni di battuta e l’italiana ha infilato quattro giochi consecutivi, salendo fino al 4-1. Pur concedendo qualcosa nel sesto game, Cocciaretto ha chiuso il primo set con autorità sul 6-2, approfittando anche della confusione dell’austriaca e della maggiore solidità nei momenti importanti.
Il secondo parziale si è aperto nuovamente con un passaggio a vuoto dell’azzurra, tradito da un doppio fallo che ha regalato il break a Kraus. Anche in questo caso, però, la risposta è arrivata subito: Cocciaretto ha aggredito le seconde dell’avversaria, ha trovato il controbreak e ha provato a scappare sul 3-2.
La partita, però, è rimasta nervosa. Kraus ha continuato a restare agganciata, anche grazie ad alcune risposte profonde e a un gioco più diretto. Cocciaretto ha dovuto salvare situazioni delicate, soprattutto sul 4-3 e poi sul 5-4, quando la pioggia è tornata a complicare ulteriormente le condizioni e la tensione si è fatta sentire.
Il game conclusivo è stato una piccola battaglia psicologica. Cocciaretto ha avuto tre match point consecutivi sullo 0-40, ma Kraus è riuscita a risalire fino alla parità, alimentando i fantasmi di una possibile rimonta. L’azzurra ha continuato a spingere, ha avuto complessivamente sei palle match e alla fine ha trovato la chiusura grazie all’errore di rovescio dell’austriaca.
Una vittoria importante, non tanto per il livello espresso dall’avversaria, quanto per la capacità di Cocciaretto di restare lucida in un finale pieno di insidie. Il 6-2 6-4 le consegna il pass per il secondo turno e un appuntamento prestigioso contro Emma Navarro, test di alto livello per misurare ambizioni e condizione davanti al pubblico del Foro Italico.
Si ferma al primo turno la corsa di
Nuria Brancaccio agli Internazionali d’Italia 2026. L’azzurra ha ceduto a Taylor Townsend con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 32 minuti, al termine di una partita in cui la statunitense ha fatto valere maggiore esperienza e solidità nei momenti chiave.
Brancaccio non ha però sfigurato. Nel primo set ha saputo variare bene il gioco, ricorrendo spesso alla palla corta e trovando il break per il momentaneo 3-2. Townsend, dopo aver mancato sei palle break in avvio, è riuscita però a rientrare quasi subito e ad approfittare di un calo dell’italiana nella parte finale del parziale, chiuso 6-3.
Nel secondo set l’americana è partita meglio, strappando subito il servizio a Brancaccio e salvando due palle dell’1-1. L’azzurra è rimasta comunque agganciata al match, procurandosi anche due chance per riaprire la partita nel sesto game. Sul 5-2 ha annullato con coraggio due match point, prima di arrendersi al terzo.
Decisivo il rendimento al servizio: Brancaccio ha messo in campo il 73% di prime, ma ha raccolto solo il 52% dei punti, mentre Townsend, pur con una percentuale più bassa di prime, ha ottenuto il 74% dei punti quando ha servito la prima. La statunitense affronterà ora Marie Bouzkova sul campo intitolato a Nicola Pietrangeli.
Finisce al primo turno l’avventura di
Federica Urgesi nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2026. Dopo il grande percorso nelle qualificazioni, la classe 2005 marchigiana non è riuscita a ripetersi contro Viktorija Golubic, che si è imposta con un netto 6-1 6-1 in 1 ora e 4 minuti di gioco.
Una partita complicata fin dall’inizio per l’azzurra, che ha pagato emozione, inesperienza a questo livello e soprattutto la grande varietà di soluzioni della svizzera. Golubic ha imposto il suo tennis fatto di cambi di ritmo, rovesci a una mano, smorzate, slice e improvvise accelerazioni, rendendo difficile a Urgesi trovare continuità negli scambi.
La marchigiana, entrata in tabellone principale dopo due splendide vittorie nelle qualificazioni contro Renata Zarazua e Veronika Erjavec, ha scelto di ricevere dopo aver vinto il sorteggio. L’avvio, però, è stato tutto in salita: Golubic ha tenuto il servizio in apertura e ha subito trovato il break nel secondo game, approfittando degli errori dell’azzurra. La svizzera è salita rapidamente sul 4-0, mostrando grande sensibilità con la palla corta e solidità nei momenti importanti.
Urgesi ha provato a reagire nel quinto gioco, recuperando uno dei due break grazie a qualche errore di Golubic e a una maggiore aggressività in risposta. Ma il tentativo di rimonta è durato poco: la svizzera ha subito ripreso il controllo, ha strappato nuovamente il servizio all’italiana e ha chiuso il primo set con un ace sul 6-1 dopo appena 28 minuti.
Il dato più significativo del primo parziale ha riguardato la seconda di servizio: Urgesi non ha conquistato nemmeno un punto con questo colpo, mentre Golubic ha ottenuto oltre il 70% dei punti con la seconda, confermando una gestione molto più esperta degli scambi.
Nel secondo set l’azzurra ha provato a scuotersi. Dopo aver perso il servizio in apertura con un doppio fallo, Urgesi ha immediatamente recuperato il break portandosi sull’1-1. Sembrava il possibile inizio di una partita diversa, ma Golubic ha alzato di nuovo il livello, trovando profondità con il rovescio, precisione con il dritto e grande lucidità nelle variazioni.
Il game chiave è arrivato sul 1-1, quando Urgesi ha avuto diverse occasioni per restare agganciata alla partita. L’azzurra ha mostrato buone soluzioni, compresa una deliziosa smorzata di rovescio e un servizio vincente, ma non è riuscita a chiudere il turno di battuta. Golubic ha approfittato delle esitazioni dell’italiana, ha conquistato il break e da lì ha preso definitivamente il largo.
La svizzera ha confermato il vantaggio salendo sul 4-1, poi ha ottenuto un altro break e ha chiuso alla prima occasione utile: sul match point, dopo un bel contropiede di dritto della svizzera che si è procurata il match point, il rovescio dell’azzurra è terminato in corridoio.
Per Urgesi resta comunque un torneo importante. La marchigiana, partita con una wild card nelle qualificazioni, ha conquistato il main draw superando due giocatrici di grande esperienza e di classifica superiore. Contro Golubic il salto di livello si è fatto sentire, ma l’esperienza al Foro Italico rappresenta un passaggio prezioso nel suo percorso di crescita.
Golubic, invece, avanza con autorità al secondo turno, forte di una prestazione ordinata, intelligente e ricca di variazioni. Per Urgesi l’eliminazione è netta nel punteggio, ma Roma resta comunque una tappa da ricordare: il tabellone principale di un WTA 1000 è un punto di partenza, non di arrivo.
Esordio durissimo per
Lucrezia Stefanini agli Internazionali d’Italia 2026. La wildcard toscana si è arresa nettamente a Jelena Ostapenko, numero 36 del mondo, che ha dominato il match dall’inizio alla fine imponendosi con un secco 6-0 6-1 in meno di un’ora di gioco.
La lettone ha preso subito il controllo degli scambi, imponendo potenza, ritmo e profondità. Stefanini non è riuscita a trovare il modo di arginare l’aggressività dell’avversaria, finendo spesso sotto pressione già dai primi colpi dello scambio. Il primo set è scivolato via rapidamente, con Ostapenko capace di chiudere 6-0 senza concedere reali possibilità di rientro all’azzurra.
Nel secondo parziale Stefanini ha provato a reagire, ma il copione è cambiato solo parzialmente. L’unico vero momento in cui la toscana ha avuto l’occasione di riaprire la partita è arrivato nel quarto game, quando si è procurata due palle break. Ostapenko, però, ha gestito bene la situazione, annullando entrambe le chance e togliendo definitivamente fiducia all’italiana.
Per Stefanini si tratta di una sconfitta pesante, soprattutto nelle proporzioni, ma arrivata contro una giocatrice di grande esperienza e dal tennis estremamente aggressivo, capace nelle giornate giuste di mettere in difficoltà chiunque. L’azzurra ha faticato a trovare profondità e continuità, subendo costantemente l’iniziativa della lettone.
Quella del 2026 era la quarta partecipazione di Lucrezia Stefanini nel tabellone principale di un WTA 1000 e la terza agli Internazionali d’Italia. Finora, in carriera, è riuscita a superare il primo turno in questa categoria una sola volta, proprio a Roma nel 2024, quando batté la connazionale Vittoria Paganetti per 7-5 6-3 prima di arrendersi al secondo turno alla ceca Linda Noskova.
Il percorso romano di Stefanini si chiude quindi subito, mentre Ostapenko avanza con un successo netto e autoritario, confermando di poter essere una mina vagante per molte avversarie nel tabellone del Foro Italico.
🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia · 6 Maggio 2026
☁
17°C
Nuvoloso · Picco 22°C
CIELO
Nuvoloso
PIOGGIA
Rovesci
CAMPO
Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 6 Maggio
09:00
☁
16°
10:00
☁
17°
11:00
☁
18°
12:00
☁
20°
13:00
🌧
21°
14:00
☁
22°
15:00
☁
22°
16:00
☁
21°
17:00
☁
21°
18:00
🌧
20°
⚠ Allerta gialla per temporali e pioggia nel Lazio
🎾 Programma del giorno — 6 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R1
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R1
☁ Nuvoloso
⛈ Allerta meteo
🎾 1° Turno ATP
🎾 1° Turno WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Lucrezia Stefanini vs Jelena Ostapenko
WTA Rome
Lucrezia Stefanini
•
0
0
1
0
Jelena Ostapenko
0
6
6
0
Vincitore: Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
1-5 → 1-6
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-4 → 1-4
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-4 → 0-5
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Lucrezia Stefanini
0-2 → 0-3
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Lucrezia Stefanini
0-0 → 0-1
Hubert Hurkacz
vs Yannick Hanfmann (Non prima 13:00)
ATP Rome
Hubert Hurkacz
7
6
2
Yannick Hanfmann
6
7
6
Vincitore: Hanfmann
Servizio
Svolgimento
Set 3
Y. Hanfmann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
H. Hurkacz
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
1-3 → 1-4
H. Hurkacz
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
1-6*
2-6*
6-6 → 6-7
H. Hurkacz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
Y. Hanfmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
H. Hurkacz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-5 → 5-5
H. Hurkacz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
H. Hurkacz
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
ace
5-1*
5*-2
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
H. Hurkacz
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-1 → 2-2
H. Hurkacz
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-0 → 1-0 Matteo Arnaldi vs Jaume Munar
ATP Rome
Matteo Arnaldi
6
3
6
Jaume Munar
3
6
3
Vincitore: Arnaldi
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-3 → 6-3
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-2 → 5-2
J. Munar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Munar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Munar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Munar
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-5 → 3-6
M. Arnaldi
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
2-5 → 3-5
J. Munar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Arnaldi
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
1-4 → 2-4
J. Munar
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
M. Arnaldi
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
30-40
df
0-1 → 0-2
J. Munar
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
5-3 → 6-3
J. Munar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0 Elisabetta Cocciaretto vs Sinja Kraus (Non prima 19:00)
WTA Rome
Elisabetta Cocciaretto
0
6
6
0
Sinja Kraus
•
0
2
4
0
Vincitore: Cocciaretto
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sinja Kraus
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elisabetta Cocciaretto
4-2 → 5-2
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto
3-1 → 4-1
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Elisabetta Cocciaretto
1-1 → 2-1
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1 Federico Cina vs Alexander Blockx (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Jenson Brooksby vs Sebastian Baez
ATP Rome
Jenson Brooksby
3
6
Sebastian Baez
6
7
Vincitore: Baez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
J. Brooksby
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
J. Brooksby
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
S. Baez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Brooksby
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
S. Baez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
S. Baez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
J. Brooksby
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2 Lisa Pigato vs Tyra Caterina Grant
WTA Rome
Lisa Pigato
6
2
4
Tyra Caterina Grant
1
6
6
Vincitore: Grant
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tyra Caterina Grant
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Tyra Caterina Grant
1-2 → 2-2
Tyra Caterina Grant
1-0 → 1-1
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tyra Caterina Grant
2-5 → 2-6
Lisa Pigato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Tyra Caterina Grant
1-4 → 2-4
Lisa Pigato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Tyra Caterina Grant
1-2 → 1-3
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Lisa Pigato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tyra Caterina Grant
5-1 → 6-1
Lisa Pigato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Tyra Caterina Grant
1-1 → 2-1
Lisa Pigato
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tyra Caterina Grant
0-0 → 0-1
Lilli Tagger
vs Maria Sakkari Non prima 14:00
WTA Rome
Lilli Tagger
7
3
0
Maria Sakkari
5
6
6
Vincitore: Sakkari
Servizio
Svolgimento
Set 3
Maria Sakkari
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Lilli Tagger
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Sakkari
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Lilli Tagger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Lilli Tagger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lilli Tagger
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Maria Sakkari
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Lilli Tagger
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Lilli Tagger
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Maria Sakkari
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Pablo Carreno Busta
vs Alejandro Tabilo
ATP Rome
Pablo Carreno Busta
2
1
Alejandro Tabilo
6
6
Vincitore: Tabilo
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Tabilo
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
P. Carreno Busta
1-4 → 1-5
P. Carreno Busta
0-3 → 1-3
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
P. Carreno Busta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
P. Carreno Busta
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
P. Carreno Busta
0-1 → 1-1 Noemi Basiletti vs Ajla Tomljanovic
WTA Rome
Noemi Basiletti
0
5
Ajla Tomljanovic
•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ajla Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Noemi Basiletti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Ajla Tomljanovic
4-1 → 4-2
Noemi Basiletti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 4-1
Ajla Tomljanovic
3-0 → 4-0
Noemi Basiletti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Ajla Tomljanovic
0-15
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Noemi Basiletti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Supertennis Arena – ore 11:00
Zhizhen Zhang vs Daniel Altmaier
ATP Rome
Zhizhen Zhang
6
6
4
Daniel Altmaier
4
7
6
Vincitore: Altmaier
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Altmaier
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
Z. Zhang
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Z. Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
3*-6
ace
6-6 → 6-7
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
Z. Zhang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
5-4 → 5-5
D. Altmaier
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
Z. Zhang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
D. Altmaier
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
D. Altmaier
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
D. Altmaier
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Z. Zhang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Altmaier
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Viktorija Golubic
vs Federica Urgesi
WTA Rome
Viktorija Golubic
0
6
6
0
Federica Urgesi
0
1
1
0
Vincitore: Golubic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Federica Urgesi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Federica Urgesi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Viktorija Golubic
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktorija Golubic
5-1 → 6-1
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-0 → 4-1
Federica Urgesi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Viktorija Golubic
0-0 → 1-0
Taylor Townsend
vs Nuria Brancaccio
WTA Rome
Taylor Townsend
0
6
6
0
Nuria Brancaccio
0
3
2
0
Vincitore: Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Nuria Brancaccio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Nuria Brancaccio
2-0 → 2-1
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Nuria Brancaccio
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Taylor Townsend
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Nuria Brancaccio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Jesper de Jong
vs Nuno Borges
ATP Rome
Jesper de Jong
3
0
Nuno Borges
6
6
Vincitore: Borges
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. de Jong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-5 → 0-6
J. de Jong
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
J. de Jong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
N. Borges
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. de Jong
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
3-5 → 3-6
J. de Jong
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
N. Borges
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
3-2 → 3-3
J. de Jong
15-0
15-15
df
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
N. Borges
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. de Jong
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
N. Borges
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
J. de Jong
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Karolina Pliskova
vs Jessica Bouzas Maneiro
WTA Rome
Karolina Pliskova
4
6
7
Jessica Bouzas Maneiro
6
3
5
Vincitore: Pliskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Karolina Pliskova
6-5 → 7-5
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Karolina Pliskova
5-4 → 5-5
Jessica Bouzas Maneiro
5-3 → 5-4
Karolina Pliskova
4-3 → 5-3
Jessica Bouzas Maneiro
4-2 → 4-3
Karolina Pliskova
3-2 → 4-2
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Karolina Pliskova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Jessica Bouzas Maneiro
1-1 → 2-1
Karolina Pliskova
1-0 → 1-1
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Pliskova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Jessica Bouzas Maneiro
5-2 → 5-3
Karolina Pliskova
4-2 → 5-2
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Karolina Pliskova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Karolina Pliskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Karolina Pliskova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Bouzas Maneiro
4-5 → 4-6
Karolina Pliskova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Karolina Pliskova
2-4 → 3-4
Jessica Bouzas Maneiro
2-3 → 2-4
Karolina Pliskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Jessica Bouzas Maneiro
2-1 → 2-2
Karolina Pliskova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Karolina Pliskova
0-0 → 1-0
Pietrangeli – ore 11:00
Alexandra Eala vs Magdalena Frech
WTA Rome
Alexandra Eala
6
3
6
Magdalena Frech
0
6
4
Vincitore: Eala
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Magdalena Frech
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Magdalena Frech
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Magdalena Frech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Alexandra Eala
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Magdalena Frech
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Magdalena Frech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Alexandre Muller
vs Botic van de Zandschulp
ATP Rome
Alexandre Muller
5
3
Botic van de Zandschulp
7
6
Vincitore: van de Zandschulp
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. van de Zandschulp
0-15
df
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
B. van de Zandschulp
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-3 → 2-4
A. Muller
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
B. van de Zandschulp
1-2 → 1-3
A. Muller
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
B. van de Zandschulp
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
B. van de Zandschulp
0-15
df
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Muller
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
B. van de Zandschulp
3-2 → 3-3
A. Muller
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
B. van de Zandschulp
2-1 → 2-2
B. van de Zandschulp
1-0 → 1-1
Jan-Lennard Struff
vs Francisco Comesana
ATP Rome
Jan-Lennard Struff
6
6
Francisco Comesana
2
4
Vincitore: Struff
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Comesana
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
5-3 → 5-4
F. Comesana
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
J. Struff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
J. Struff
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
F. Comesana
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
J. Struff
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-0 → 2-0
F. Comesana
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Struff
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-2 → 6-2
F. Comesana
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
df
40-40
df
A-40
40-40
40-A
df
4-2 → 5-2
F. Comesana
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
J. Struff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
F. Comesana
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
F. Comesana
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Katie Boulter
vs Eva Lys
WTA Rome
Katie Boulter
4
6
4
Eva Lys
6
3
6
Vincitore: Lys
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katie Boulter
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Katie Boulter
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Eva Lys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Eva Lys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Katie Boulter
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Katie Boulter
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eva Lys
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Eva Lys
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Katie Boulter
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Eva Lys
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Katie Boulter
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Eva Lys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katie Boulter
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Katie Boulter
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Katie Boulter
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Eva Lys
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Katie Boulter
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Jacob Fearnley
vs Giovanni Mpetshi Perricard
ATP Rome
Jacob Fearnley
0
5
Giovanni Mpetshi Perricard
•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Mpetshi Perricard
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
40-40
A-40
4-2 → 4-3
J. Fearnley
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
40-A
df
40-40
A-40
3-2 → 4-2
G. Mpetshi Perricard
3-1 → 3-2
G. Mpetshi Perricard
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-1 → 2-1
J. Fearnley
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 13 – ore 11:00
Fabian Marozsan vs Vit Kopriva
ATP Rome
Fabian Marozsan
3
3
Vit Kopriva
6
6
Vincitore: Kopriva
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Marozsan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
V. Kopriva
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Marozsan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
V. Kopriva
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
F. Marozsan
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-4 → 3-4
F. Marozsan
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
Leolia Jeanjean
vs Beatriz Haddad Maia
WTA Rome
Leolia Jeanjean
•
0
7
6
0
Beatriz Haddad Maia
0
6
4
0
Vincitore: Jeanjean
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leolia Jeanjean
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Beatriz Haddad Maia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Beatriz Haddad Maia
2-2 → 2-3
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Beatriz Haddad Maia
0-2 → 1-2
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Beatriz Haddad Maia
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
1*-3
2*-3
3-3*
4-3*
4*-4
5*-4
5-5*
5-6*
6*-6
7*-6
6-6 → 7-6
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Beatriz Haddad Maia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Beatriz Haddad Maia
4-3 → 4-4
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Beatriz Haddad Maia
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Leolia Jeanjean
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Beatriz Haddad Maia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Beatriz Haddad Maia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Leolia Jeanjean
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Peyton Stearns
vs Janice Tjen
WTA Rome
Peyton Stearns
•
0
6
6
0
Janice Tjen
0
4
4
0
Vincitore: Stearns
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Peyton Stearns
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Janice Tjen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Peyton Stearns
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Peyton Stearns
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Dalma Galfi
vs Anastasia Potapova
WTA Rome
Dalma Galfi
7
2
4
Anastasia Potapova
5
6
6
Vincitore: Potapova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Dalma Galfi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Anastasia Potapova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Anastasia Potapova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Anastasia Potapova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Anastasia Potapova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Dalma Galfi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Anastasia Potapova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Anastasia Potapova
1-1 → 1-2
Dalma Galfi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Anastasia Potapova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Potapova
5-5 → 6-5
Dalma Galfi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Anastasia Potapova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Anastasia Potapova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Anastasia Potapova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Anastasia Potapova
1-1 → 2-1
Anastasia Potapova
0-0 → 0-1
Marton Fucsovics
vs Dino Prizmic
ATP Rome
Marton Fucsovics
0
4
0
Dino Prizmic
•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Fucsovics
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-4 → 4-5
D. Prizmic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
3-3 → 4-3
M. Fucsovics
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
M. Fucsovics
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
M. Fucsovics
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 11:00
Damir Dzumhur
vs Adrian Mannarino
ATP Rome
Damir Dzumhur
6
6
Adrian Mannarino
4
0
Vincitore: Dzumhur
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
A. Mannarino
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Mannarino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Mannarino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Dzumhur
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
2-0 → 2-1
D. Dzumhur
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
0-0 → 1-0
Katerina Siniakova
vs Lois Boisson
WTA Rome
Katerina Siniakova
0
6
6
0
Lois Boisson
•
0
2
3
0
Vincitore: Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lois Boisson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Lois Boisson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Katerina Siniakova
2-3 → 3-3
Katerina Siniakova
1-2 → 2-2
Katerina Siniakova
0-1 → 1-1
Lois Boisson
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katerina Siniakova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Lois Boisson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Laura Siegemund
vs Sara Bejlek
WTA Rome
Laura Siegemund
0
6
6
0
Sara Bejlek
0
4
4
0
Vincitore: Siegemund
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Siegemund
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Sara Bejlek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Laura Siegemund
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Sara Bejlek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Laura Siegemund
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Sara Bejlek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sara Bejlek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Laura Siegemund
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Sara Bejlek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Aleksandar Vukic
vs Patrick Kypson
ATP Rome
Aleksandar Vukic
6
5
6
Patrick Kypson
3
7
0
Vincitore: Vukic
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Kypson
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
P. Kypson
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Kypson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
A. Vukic
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
4-3 → 5-3
P. Kypson
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
A. Vukic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
A. Vukic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
P. Kypson
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vukic
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
5-1 → 5-2
P. Kypson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
4-1 → 5-1
A. Vukic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
P. Kypson
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-0 → 3-1
A. Vukic
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 3-0
P. Kypson
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
1-0 → 2-0
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-0 → 1-0
Caty McNally
vs Daria Kasatkina
WTA Rome
Caty McNally
•
0
6
6
0
Daria Kasatkina
0
2
3
0
Vincitore: McNally
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
15-0
30-0
30-15
30-30
30-15
40-15
40-30
40-40
40-15
5-3 → 6-3
Daria Kasatkina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Caty McNally
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Daria Kasatkina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Daria Kasatkina
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Daria Kasatkina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Court 2 – ore 11:00
Panna Udvardy vs Alina Korneeva
WTA Rome
Panna Udvardy
•
0
6
7
0
Alina Korneeva
0
2
6
0
Vincitore: Udvardy
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
3*-1
3*-2
4-2*
5-2*
6*-2
6-6 → 7-6
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Alina Korneeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Alina Korneeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Alina Korneeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Alina Korneeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Panna Udvardy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Camilo Ugo Carabelli
vs Aleksandr Shevchenko
ATP Rome
Camilo Ugo Carabelli
3
6
6
Aleksandr Shevchenko
6
4
7
Vincitore: Shevchenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
df
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
C. Ugo Carabelli
5-6 → 6-6
C. Ugo Carabelli
4-5 → 5-5
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
C. Ugo Carabelli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Shevchenko
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
C. Ugo Carabelli
3-2 → 4-2
A. Shevchenko
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-1 → 3-2
C. Ugo Carabelli
2-1 → 3-1
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ugo Carabelli
3-5 → 3-6
C. Ugo Carabelli
2-4 → 3-4
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Shevchenko
15-0
15-15
df
15-30
15-40
0-1 → 1-1
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Yulia Putintseva
vs Tereza Valentova
WTA Rome
Yulia Putintseva
•
0
3
2
0
Tereza Valentova
0
6
6
0
Vincitore: Valentova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yulia Putintseva
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Tereza Valentova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Yulia Putintseva
2-3 → 2-4
Tereza Valentova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Yulia Putintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Tereza Valentova
1-1 → 1-2
Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Tereza Valentova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yulia Putintseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Yulia Putintseva
2-4 → 3-4
Tereza Valentova
2-3 → 2-4
Yulia Putintseva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Tereza Valentova
2-1 → 2-2
Yulia Putintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Tereza Valentova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Yuliia Starodubtseva
vs Simona Waltert
WTA Rome
Yuliia Starodubtseva
30
5
6
1
Simona Waltert
40
7
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
30-40
Yuliia Starodubtseva
1-2 → 1-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Simona Waltert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Simona Waltert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
Simona Waltert
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
1-0 → 1-1
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
5-6 → 5-7
Simona Waltert
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
Yuliia Starodubtseva
4-5 → 5-5
Simona Waltert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Yuliia Starodubtseva
2-1 → 2-2
Simona Waltert
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Yuliia Starodubtseva
1-0 → 1-1
Simona Waltert
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Oksana Selekhmeteva
vs Rebeka Masarova
WTA Rome
Oksana Selekhmeteva
5
7
1
Rebeka Masarova
7
5
6
Vincitore: Masarova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Rebeka Masarova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Rebeka Masarova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Rebeka Masarova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oksana Selekhmeteva
6-5 → 7-5
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Oksana Selekhmeteva
4-3 → 5-3
Rebeka Masarova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Rebeka Masarova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oksana Selekhmeteva
5-6 → 5-7
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Rebeka Masarova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Oksana Selekhmeteva
3-4 → 4-4
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Oksana Selekhmeteva
1-2 → 2-2
Rebeka Masarova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Rebeka Masarova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 14 – ore 11:00
Magda Linette vs Tatjana Maria
WTA Rome
Magda Linette
•
0
0
3
0
Tatjana Maria
0
6
6
0
Vincitore: Maria
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magda Linette
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Magda Linette
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Tatjana Maria
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Magda Linette
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Marco Trungelliti
vs Zachary Svajda
ATP Rome
Marco Trungelliti
6
4
6
Zachary Svajda
0
6
7
Vincitore: Svajda
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
ace
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
6-5 → 6-6
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
ace
5-5 → 6-5
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
M. Trungelliti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Z. Svajda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Z. Svajda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. Trungelliti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Svajda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Z. Svajda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-4 → 3-4
M. Trungelliti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
M. Trungelliti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-2 → 1-2
Z. Svajda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
M. Trungelliti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
5-0 → 6-0
M. Trungelliti
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
4-0 → 5-0
M. Trungelliti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Solana Sierra
vs Tamara Korpatsch
WTA Rome
Solana Sierra
•
0
6
6
0
Tamara Korpatsch
0
3
1
0
Vincitore: Sierra
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Solana Sierra
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
Tamara Korpatsch
5-0 → 5-1
Tamara Korpatsch
3-0 → 4-0
Tamara Korpatsch
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Tamara Korpatsch
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Tamara Korpatsch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Solana Sierra
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Tamara Korpatsch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Bene. Almeno una data di riferimento ce l’abbiamo. Lo chiedevo giusto stamattina…
E intanto in LT ci informano, con tutti i giusti dubbi del caso, che la copertura dovrebbe essere disponibile per il 2028…raga, se ne parla dal 2015, tempi biblici e “finché non si farà, su Roma pioverà”…poi sicuramente dal 2028 splendera’ il sole ma intanto il tetto sarà lì, nuovo di pacca, pronto per ogni evenienza…magari, perché no, per riparare da un sole eccessivo!
E infatti siamo già all’obiettivo 2028…
Ma se c’era il campo coperto avrebbero giocato solo una partita in più. Sugli altri campi non avrebbero giocato in ogni modo. Ogni anno la stessa storia!
L’obiettivo è per il 2027, vedremo se sarà così. Sicuramente il primo anno e magari anche gli altri 2 o 3 dopo che ci sarà il campo coperto il cielo sarà sereno per tutto il torneo. 😛
Ma quei poveracci che avevano il biglietto X la sessione serale sul centrale, saranno rimborsati?
@ Brufen (#4608913)
Ahhahah il tennis eufonico …….. Bernabè Domingo Miralles 😀
Risultato meno netto di quanto dica il punteggio. L’austriaca ha mostrato in alcuni momenti un gran tennis con palle forti e spesso nei pressi della riga, non sfruttando diverse palle break consecutive nel secondo set. Di conseguenza due volte brava Cociaretto a prevalere in soli 2 set. Ora un ostacolo molto arduo ,la bella Emma Navarro.
Sta maturando Mc,il best ranking non è lontano,ma purtroppo al prossimo turno c’è una polacca che qualcosina ha vinto.
Non ci voleva ora,ma sono confidente che sarà all’altezza un’altra volta contro una top player.
Ma non se la sono ancora data che a Roma piove praticamente solo quando c’è il torneo 1000? Spendono in abbellimenti, che tanto la grande bellezza c’è già da sempre, e non provvedono a un campo coperto…una desolazione
E anche Cocciaretto vince, brava!
Ma c’ha una fissa lei mizzica 🙄
Ecco che la pioggia costringe all’interruzione !
I supertuscans sono in genere cabernet sauvignon e merlot con sangiovese…
Elisabetta Cocciaretto passa al turno successivo.
Bene così.
Per vincere Cocciaretto deve sprecare l impossibile. Due match point regalati. Per fortuna ha vinto. La testa, la testa
Intanto abbiamo adottato il buon Bernabè Zapata, che sta portando il suo tennis elegante ed eufonico a giro per i campetti della B2 (mi pare per una squadra marchigiana, non ricordo)
Vai Noemiiiiiiiiiii
Scusate ma sul campo dove gioca la Basiletti è scoppiato di nuovo il covid?
Guarda te se più passano i minuti e più bisogna imprecare per la scelta fatta innanzitutto,e poi per quel secondo game del secondo set interminabile,con 3 palle break per il possibile 6-1 2-0 che probabilmente non avrebbero permesso di accedere quella scintilla nella Grant.
Colore paglierino, gusto deciso 😀
E allora dovrebbero ringraziare il CHALLENGERONE NOSTRANO.
Quuindi: è sempre un ipocrita.
Con il tricolore italiano arriverebbero subito in top 10!
Forse, da quando non lo catalogo più, mi sembra che qualche risultato stia arrivando.
Naturalmente al Roland Garros sarò costretto a reinvocarlo in una delle sue versioni migliori…..l’ ARNALDO NAPOLEONICO.
Quindi sulla terra e’ facilmente battibile, specie in questo momento.
Se guarda, caro Doge, i risultati di Munar degli ultimi 2 anni, noterà che su cemento gioca meglio.
Conclusione: sempre scarso e’ perché ha la palla molto leggera.
Come va la pioggia? E’ stata diramata una previsione di ripresa?
Michele il grande intenditore… visto che sei genovese, ti ricordi la pubblicità rivista da “Onde storte” su Radio Liguria?
il Chivas giocava centravanti!
Davidovich Fokina è stato come BR, mi sembra 13 o 14, e non ha mai vinto alcun titolo ATP… e, se ci pensi, Musetti sono quasi 4 anni che non ne vince…
cos’è un vitigno friulano? o sardo?
Maurone, fai tenerezza
Stacca un po’ dal tennis live
Vatti a rivedere Carlone-Jannik del Rolando scorso, così ti ripigli
Che meraviglia 😉
Amarcord spettacolare !
😉 oppure …. Tignenzello … 😆
Vado OT: mi hai fatto venire in mente un episodio raccontato dal radiocronista RAI Bruno Gentili. Era appena stato assunto, l’anno credo fosse il 1982, e c’era la partita di calcio Italia Scozia. Primo radiocronista il mitico Sandro Ciotti che recita la formazione dell’Italia poi dice: “Per la formazione scozzese do la parola al collega Bruno Gentili”. Gentili la formazione della Scozia non l’aveva ancora ricevuta e allora se la inventa: Glen Grant, Johnnie Walker… Tutta così, con gli whiskey scozzesi. Sandro Ciotti invece di dirgliene quattro lo approva: “Bravo! Così si fa!”
Quindi?
Se è quella che è passata qui un’oretta fa, è durata 10 minuti e poi è diventata pioggerella. Secondo me si riprende presto.
@ Detuqueridapresencia (#4608846)
😆
Finisce qui per stasera o è una pioggia passeggera?
In effetti un best ranking 33 con zeru tituli è strano, però 6-700K l’anno se li è portati a casa.
… e pioggia fu ! 😎
Sono un boomer . . . 🙂
Elementare,caro il mio Watson.
Più preciso di me non c’è nessuno strumento scientifico.
Lo Fiasco avvistato nei pressi facendo cross selling di Tavernello Enzaia, il nuovo supertuscazzulans
Pigato è il vino, ok, Grant?
Ah! colore chiaro, gusto pulito… (ma devi essere parecchio vecchio per cogliere)
Come per Musetti….
Adesso vincono sicuro anche Lys e McNally, spero a questo punto di no.
Perché la malasorte compiuto il suo lavoro rimane lì a schernirti sadicamente.
Mi sono infilato in un ginepraio inserendo un derby nel quale poteva succedere di tutto, quando invece mi sentivo sia la vittoria di Maria, così come una possibile vittoria della Maneiro contro Pliskova, match che comunque al momento è ancora tutto da giocare.
13 aprile 2026: Barcellona – Jodar b. Munar 61 62
25 aprile 2026: Madrid – Ruud b. Munar 60 61
Ahahahaha
@ Di Passaggio (#4608786)
🙂
Scusa eh ma solo Givaldo può fare previsioni meteo…. 😆
Maurantonio ci mancano le sue sapide battute di spirito sull’Arnaldo der Colosseo …
Quando un challenger di Cagliari potrebbe rappresentare un punto di svolta di una stagione fino a questo momento disastrosa.
Bravissimo Matteo, battere Munar su terra non era per niente semplice.
La fiducia e l’autostima si acquisiscono con i risultati.
Oggi con il match tra PIGATO e GRANT si è rischiato… il coma etilico !
Che mix devastante !!
Scusate , oggi mi sento particolarmente stupido .
X quanto mi riguarda, se Martinez Pedro e Munar Jaume prendessero la cittadinanza italica, ne sarei felice.
Ma non Creto che gli appassionati italiani sarebbero felici.
Più che screditare i tennisti iberici, scredita la sua competenza….
Arnaldi ha un tennis bello da vedere: non è potente ma esplosivo, preciso ed efficace. Se riuscisse a ragionare un attimino in certi frangenti farebbe molti di meno gratuiti…Comunque bravissimo oggi a tenere saldo il polso nei momenti decisivi.
Ops
Con questa vittoria Matteo rientra (provvisoriamente) in top100, adesso avrà DeMinaur, che viene da un periodo poco felice. Vincere sarebbe un bel colpo, anche per la fiducia…
Vincere aiuta a vincere bentornato Matteo!
Avevo visto giusto ed il terzo set ha confermato la mia impressione.
Vittoria meritata Arnaldi superiore e senza quella maledetta frattura al sesamoide Matteo ritornerà nelle posizione più consone al suo valore. Bravo complimenti
Bentornato Matteo ,si continua in fiducia ,forza .
Secondo me deve cambiare coach 😆 (sto scherzando, eh!)
Arnaldi da continuita’ ai progressi visti a cagliari….Bentornato Matteo!!!
Uguale. Lui è 89 tra i familiari stretti e 71 tra gli iscritti al club universali. Non è entrato in classifica tra i frequentatori del bar che bazzica.
Bella vittoria Matteo! Sembra sulla strada giusta!
Non continuare a screditare i tuoi conterranei iberici: non sta bene.
Gran punto conclusivo del Prode Arnaldo!
Speriamo trovi continuità, che in realtà mai, anche nei suoi mesi migliori, ha avuta.
Bravo Matteo!
Bravo Matteo! Munar falloso e meno aiutato dal servizio sulla terra lenta del centrale, ma lui il suo l’ha fatto. Fisicamente sembra a posto.
Matteo speriamo si stia ritrovando.
Purtroppo Lilli a questi livelli (non dimenticando però che aveva già perso all’ultimo turno delle quali) ha un’autonomia ancora limitata.
Ma quanto fatto vedere nella prima ora consente di nutrire fondato ottimismo per un futuro, neanche troppo lontano.
C’è ancora tanto lavoro da fare, ad esempio sulla gestione dell’ingombrante corporatura soprattutto nei pressi della rete, ma anche sulla continuità in battuta.
Confido che Francesca Schiavone sappia guidarla nella crescita, con la giusta gradualità.
Comunque la stoffa c’è e non lo scopriamo oggi.
Purtroppo Lilli a questi livelli (non dimenticando però che aveva già perso all’ultimo turno delle quali) ha un’autonomia ancora limitata.
Ma quanto fatto vedere nella prima ora consente di nutrire fondato ottimismo per un futuro, neanche troppo lontano.
C’è ancora tanto lavoro da fare, ad esempio sulla gestione dell’ingombrante corporatura soprattutto nei pressi della rete, ma anche sulla continuità in battuta.
Confido che Francesca Schiavone sappia guidarla nella crescita, con la giusta gradualità.
Comunque la stoffa c’è e non lo scopriamo oggi.
Maria un bagel a Lilli per chiudere @ tinapica. 🙁
Break consolidato. Male che vada Matteo servirà per il match
Ormai ti controllano a vista, Detu.
Obiettivamente per ora tutte sconfitte ampiamente previste, ci rifaremo nei prossimi giorni
dovrebbero rendere obbligatorio il tettuccio almeno nei centrali di tutti i tornei 1000, se non vuoi spendere, è una tua scelta, ma retrocessione automatica a 500 o 250… girano davvero tanti soldi in quei tornei, e sarebbe il minimo
Oggi vedo che si è sorvolato come aquile sopra l’appennino tosco-emiliano(non so a quanti piedi dal suolo)dopo le belle dediche di ieri,meritate.
Ma come Ve lo spiegate questi risultati alternanti della Urgesi,dal non vincere due match di flia in tornei infimi a battere 2 top 100 in surplus e oggi prendersi un doppio 6-1 da una Golubic che non credo arriverà a partecipare alle finals eight.
…loro…
Roma nord, sono a 5 km dal foro italico e ha dato un bello sgrullone, ma si sta calmando
Per quando sarà la copertura del centrale? Se n’è parlato spesso in questi anni…
Pioverà quando McNally e Kasatkina scenderanno in campo per il riscaldamento, nonostante il mio timore tutti i match precedenti si sono conclusosi in 2 set .
Ma la legge di Murphy aveva già il suo programma meteorologico quando aspetti di vedere un match te lo metteno sempre come quinto e con probabilità di pioggia.
È un complotto.
Purtroppo Lilli nei pressi della rete sta combinando solo disastri.
Ed anche atleticamente sembra sovrastata dalla Greca che dal canto sua ancora corre come un’indemoniata.
❗ Avviso Meteorologico ❗
* Offerto dal Monitoraggio Radar Live di Golden Shark 😛
Precipitazioni in arrivo dal mare sulla Capitale … probabile sospensione del gioco entro 60 / 90 minuti e , comunque , dalle ore 20 nell’ipotesi piu’ ottimistica .
Le piogge andranno esaurendosi durante la notte , lasciando spazio alla regolare ripresa del torneo domattina .
🙂
5/2 assolutamente bugiardo.
Vedere volée sul 63 24 40 pari.
Sì gioca
ha vinto 6 game e persi 3
Insomma, Trevisan ha fatto semi al Roland Garros cosa che x Pigato non sarà facile, non è un wta 125
Lilli tagger a breve top 10 facile facile,assurdo non aveŕla naturalizzata visto che è un prodotto tennistico 100% italiano
È maturato perché ha servito bene giocato profondo ,muovendo Munar che quando non gioca con i piedi ben piantati per terra ma in corsa tende a sbagliare. Arnaldi poi ha sbagliato poco. Partita molto attenta. Speriamo continui così
E figuriamoci se questi commenti vengono bannati ….