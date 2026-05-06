Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Cocciaretto supera Kraus e vola al secondo turno: a Roma la sfida con Emma Navarro.Brancaccio lotta, ma Townsend passa in due set. Urgesi si ferma contro Golubic. Ostapenko vince – Stefanini travolta

Elisabetta Cocciaretto supera il primo ostacolo agli Internazionali d’Italia e si regala un secondo turno di grande fascino contro Emma Navarro. L’azzurra ha battuto l’austriaca Sinja Kraus con il punteggio di 6-2 6-4, al termine di una partita resa più complicata dalla tensione, dal ritorno della pioggia e da un finale tutt’altro che lineare.

Per Cocciaretto sarà ora sfida alla statunitense Emma Navarro, nome che evoca dolci ricordi al tennis italiano: proprio la giocatrice americana, infatti, fu una delle protagoniste indirette del cammino che consegnò all’Italia la Billie Jean King Cup 2025.

Il match dell’anconetana era cominciato in salita. Cocciaretto ha ceduto subito il servizio nel game d’apertura, infastidita anche dalla risposta aggressiva di Kraus e dalla luminosità dei cartelloni a bordo campo. La reazione, però, è stata immediata. L’azzurra ha trovato subito il controbreak, poi ha preso progressivamente il controllo degli scambi, alternando accelerazioni di rovescio, variazioni e buona presenza nei pressi della rete.

Dal 2-1 in poi Cocciaretto ha cambiato marcia. Kraus ha faticato a tenere i propri turni di battuta e l’italiana ha infilato quattro giochi consecutivi, salendo fino al 4-1. Pur concedendo qualcosa nel sesto game, Cocciaretto ha chiuso il primo set con autorità sul 6-2, approfittando anche della confusione dell’austriaca e della maggiore solidità nei momenti importanti.

Il secondo parziale si è aperto nuovamente con un passaggio a vuoto dell’azzurra, tradito da un doppio fallo che ha regalato il break a Kraus. Anche in questo caso, però, la risposta è arrivata subito: Cocciaretto ha aggredito le seconde dell’avversaria, ha trovato il controbreak e ha provato a scappare sul 3-2.

La partita, però, è rimasta nervosa. Kraus ha continuato a restare agganciata, anche grazie ad alcune risposte profonde e a un gioco più diretto. Cocciaretto ha dovuto salvare situazioni delicate, soprattutto sul 4-3 e poi sul 5-4, quando la pioggia è tornata a complicare ulteriormente le condizioni e la tensione si è fatta sentire.

Il game conclusivo è stato una piccola battaglia psicologica. Cocciaretto ha avuto tre match point consecutivi sullo 0-40, ma Kraus è riuscita a risalire fino alla parità, alimentando i fantasmi di una possibile rimonta. L’azzurra ha continuato a spingere, ha avuto complessivamente sei palle match e alla fine ha trovato la chiusura grazie all’errore di rovescio dell’austriaca.

Una vittoria importante, non tanto per il livello espresso dall’avversaria, quanto per la capacità di Cocciaretto di restare lucida in un finale pieno di insidie. Il 6-2 6-4 le consegna il pass per il secondo turno e un appuntamento prestigioso contro Emma Navarro, test di alto livello per misurare ambizioni e condizione davanti al pubblico del Foro Italico.

Si ferma al primo turno la corsa di Nuria Brancaccio agli Internazionali d’Italia 2026. L’azzurra ha ceduto a Taylor Townsend con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 32 minuti, al termine di una partita in cui la statunitense ha fatto valere maggiore esperienza e solidità nei momenti chiave.

Brancaccio non ha però sfigurato. Nel primo set ha saputo variare bene il gioco, ricorrendo spesso alla palla corta e trovando il break per il momentaneo 3-2. Townsend, dopo aver mancato sei palle break in avvio, è riuscita però a rientrare quasi subito e ad approfittare di un calo dell’italiana nella parte finale del parziale, chiuso 6-3.

Nel secondo set l’americana è partita meglio, strappando subito il servizio a Brancaccio e salvando due palle dell’1-1. L’azzurra è rimasta comunque agganciata al match, procurandosi anche due chance per riaprire la partita nel sesto game. Sul 5-2 ha annullato con coraggio due match point, prima di arrendersi al terzo.

Decisivo il rendimento al servizio: Brancaccio ha messo in campo il 73% di prime, ma ha raccolto solo il 52% dei punti, mentre Townsend, pur con una percentuale più bassa di prime, ha ottenuto il 74% dei punti quando ha servito la prima. La statunitense affronterà ora Marie Bouzkova sul campo intitolato a Nicola Pietrangeli.

Finisce al primo turno l’avventura di Federica Urgesi nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2026. Dopo il grande percorso nelle qualificazioni, la classe 2005 marchigiana non è riuscita a ripetersi contro Viktorija Golubic, che si è imposta con un netto 6-1 6-1 in 1 ora e 4 minuti di gioco.

Una partita complicata fin dall’inizio per l’azzurra, che ha pagato emozione, inesperienza a questo livello e soprattutto la grande varietà di soluzioni della svizzera. Golubic ha imposto il suo tennis fatto di cambi di ritmo, rovesci a una mano, smorzate, slice e improvvise accelerazioni, rendendo difficile a Urgesi trovare continuità negli scambi.

La marchigiana, entrata in tabellone principale dopo due splendide vittorie nelle qualificazioni contro Renata Zarazua e Veronika Erjavec, ha scelto di ricevere dopo aver vinto il sorteggio. L’avvio, però, è stato tutto in salita: Golubic ha tenuto il servizio in apertura e ha subito trovato il break nel secondo game, approfittando degli errori dell’azzurra. La svizzera è salita rapidamente sul 4-0, mostrando grande sensibilità con la palla corta e solidità nei momenti importanti.

Urgesi ha provato a reagire nel quinto gioco, recuperando uno dei due break grazie a qualche errore di Golubic e a una maggiore aggressività in risposta. Ma il tentativo di rimonta è durato poco: la svizzera ha subito ripreso il controllo, ha strappato nuovamente il servizio all’italiana e ha chiuso il primo set con un ace sul 6-1 dopo appena 28 minuti.

Il dato più significativo del primo parziale ha riguardato la seconda di servizio: Urgesi non ha conquistato nemmeno un punto con questo colpo, mentre Golubic ha ottenuto oltre il 70% dei punti con la seconda, confermando una gestione molto più esperta degli scambi.

Nel secondo set l’azzurra ha provato a scuotersi. Dopo aver perso il servizio in apertura con un doppio fallo, Urgesi ha immediatamente recuperato il break portandosi sull’1-1. Sembrava il possibile inizio di una partita diversa, ma Golubic ha alzato di nuovo il livello, trovando profondità con il rovescio, precisione con il dritto e grande lucidità nelle variazioni.

Il game chiave è arrivato sul 1-1, quando Urgesi ha avuto diverse occasioni per restare agganciata alla partita. L’azzurra ha mostrato buone soluzioni, compresa una deliziosa smorzata di rovescio e un servizio vincente, ma non è riuscita a chiudere il turno di battuta. Golubic ha approfittato delle esitazioni dell’italiana, ha conquistato il break e da lì ha preso definitivamente il largo.

La svizzera ha confermato il vantaggio salendo sul 4-1, poi ha ottenuto un altro break e ha chiuso alla prima occasione utile: sul match point, dopo un bel contropiede di dritto della svizzera che si è procurata il match point, il rovescio dell’azzurra è terminato in corridoio.

Per Urgesi resta comunque un torneo importante. La marchigiana, partita con una wild card nelle qualificazioni, ha conquistato il main draw superando due giocatrici di grande esperienza e di classifica superiore. Contro Golubic il salto di livello si è fatto sentire, ma l’esperienza al Foro Italico rappresenta un passaggio prezioso nel suo percorso di crescita.

Golubic, invece, avanza con autorità al secondo turno, forte di una prestazione ordinata, intelligente e ricca di variazioni. Per Urgesi l’eliminazione è netta nel punteggio, ma Roma resta comunque una tappa da ricordare: il tabellone principale di un WTA 1000 è un punto di partenza, non di arrivo.

Esordio durissimo per Lucrezia Stefanini agli Internazionali d’Italia 2026. La wildcard toscana si è arresa nettamente a Jelena Ostapenko, numero 36 del mondo, che ha dominato il match dall’inizio alla fine imponendosi con un secco 6-0 6-1 in meno di un’ora di gioco.

La lettone ha preso subito il controllo degli scambi, imponendo potenza, ritmo e profondità. Stefanini non è riuscita a trovare il modo di arginare l’aggressività dell’avversaria, finendo spesso sotto pressione già dai primi colpi dello scambio. Il primo set è scivolato via rapidamente, con Ostapenko capace di chiudere 6-0 senza concedere reali possibilità di rientro all’azzurra.

Nel secondo parziale Stefanini ha provato a reagire, ma il copione è cambiato solo parzialmente. L’unico vero momento in cui la toscana ha avuto l’occasione di riaprire la partita è arrivato nel quarto game, quando si è procurata due palle break. Ostapenko, però, ha gestito bene la situazione, annullando entrambe le chance e togliendo definitivamente fiducia all’italiana.

Per Stefanini si tratta di una sconfitta pesante, soprattutto nelle proporzioni, ma arrivata contro una giocatrice di grande esperienza e dal tennis estremamente aggressivo, capace nelle giornate giuste di mettere in difficoltà chiunque. L’azzurra ha faticato a trovare profondità e continuità, subendo costantemente l’iniziativa della lettone.

Quella del 2026 era la quarta partecipazione di Lucrezia Stefanini nel tabellone principale di un WTA 1000 e la terza agli Internazionali d’Italia. Finora, in carriera, è riuscita a superare il primo turno in questa categoria una sola volta, proprio a Roma nel 2024, quando batté la connazionale Vittoria Paganetti per 7-5 6-3 prima di arrendersi al secondo turno alla ceca Linda Noskova.

Il percorso romano di Stefanini si chiude quindi subito, mentre Ostapenko avanza con un successo netto e autoritario, confermando di poter essere una mina vagante per molte avversarie nel tabellone del Foro Italico.

🇮🇹 Combined Roma Roma, Italia · 6 Maggio 2026 ☁ 17°C Nuvoloso · Picco 22°C CIELO Nuvoloso PIOGGIA Rovesci CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 6 Maggio 09:00 ☁ 16° 10:00 ☁ 17° 11:00 ☁ 18° 12:00 ☁ 20° 13:00 🌧 21° 14:00 ☁ 22° 15:00 ☁ 22° 16:00 ☁ 21° 17:00 ☁ 21° 18:00 🌧 20° ⚠ Allerta gialla per temporali e pioggia nel Lazio 🎾 Programma del giorno — 6 Maggio 🎾 ATP Masters 1000 · Tabellone Principale 1° Turno Maschile · Terra Battuta ATP R1 🎾 WTA 1000 · Tabellone Principale 1° Turno Femminile · Terra Battuta WTA R1 ☁ Nuvoloso

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Campo Centrale – ore 11:00

Lucrezia Stefanini vs Jelena Ostapenko



WTA Rome Lucrezia Stefanini • Lucrezia Stefanini 0 0 1 0 Jelena Ostapenko Jelena Ostapenko 0 6 6 0 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lucrezia Stefanini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Hubert Hurkacz vs Yannick Hanfmann (Non prima 13:00)



ATP Rome Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 7 6 2 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 7 6 Vincitore: Hanfmann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 Y. Hanfmann 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 40-0 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

Matteo Arnaldi vs Jaume Munar



ATP Rome Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 3 6 Jaume Munar Jaume Munar 3 6 3 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Munar 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-4 → 2-4 J. Munar 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Elisabetta Cocciaretto vs Sinja Kraus (Non prima 19:00)



WTA Rome Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Sinja Kraus • Sinja Kraus 0 2 4 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sinja Kraus 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Sinja Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sinja Kraus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Sinja Kraus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 3-1 → 4-1 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sinja Kraus 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Federico Cina vs Alexander Blockx (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

BNP Paribas Arena – ore 11:00

Jenson Brooksby vs Sebastian Baez



ATP Rome Jenson Brooksby Jenson Brooksby 3 6 Sebastian Baez Sebastian Baez 6 7 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Baez 15-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 S. Baez 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Brooksby 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Lisa Pigato vs Tyra Caterina Grant



WTA Rome Lisa Pigato Lisa Pigato 6 2 4 Tyra Caterina Grant Tyra Caterina Grant 1 6 6 Vincitore: Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Lisa Pigato 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Lisa Pigato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Lisa Pigato 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Lisa Pigato 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lisa Pigato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Lisa Pigato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Tyra Caterina Grant 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Lisa Pigato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Lisa Pigato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lisa Pigato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 5-1 → 6-1 Lisa Pigato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Lisa Pigato 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Lisa Pigato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Lilli Tagger vs Maria Sakkari Non prima 14:00



WTA Rome Lilli Tagger Lilli Tagger 7 3 0 Maria Sakkari Maria Sakkari 5 6 6 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Lilli Tagger 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Lilli Tagger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Lilli Tagger 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Lilli Tagger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Lilli Tagger 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Lilli Tagger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Lilli Tagger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Lilli Tagger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Pablo Carreno Busta vs Alejandro Tabilo



ATP Rome Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 2 1 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 6 6 Vincitore: Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Noemi Basiletti vs Ajla Tomljanovic



WTA Rome Noemi Basiletti Noemi Basiletti 0 5 Ajla Tomljanovic • Ajla Tomljanovic 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Ajla Tomljanovic 5-3 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Noemi Basiletti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Noemi Basiletti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Noemi Basiletti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Ajla Tomljanovic 0-15 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Noemi Basiletti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Supertennis Arena – ore 11:00

Zhizhen Zhang vs Daniel Altmaier



ATP Rome Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 6 6 4 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 4 7 6 Vincitore: Altmaier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Z. Zhang 30-0 3-5 → 4-5 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 Z. Zhang 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 ace 6-6 → 6-7 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 5-4 → 5-5 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Viktorija Golubic vs Federica Urgesi



WTA Rome Viktorija Golubic Viktorija Golubic 0 6 6 0 Federica Urgesi Federica Urgesi 0 1 1 0 Vincitore: Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Federica Urgesi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Federica Urgesi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Federica Urgesi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Federica Urgesi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Federica Urgesi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 4-1 Federica Urgesi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Federica Urgesi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Viktorija Golubic 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Taylor Townsend vs Nuria Brancaccio



WTA Rome Taylor Townsend Taylor Townsend 0 6 6 0 Nuria Brancaccio Nuria Brancaccio 0 3 2 0 Vincitore: Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Jesper de Jong vs Nuno Borges



ATP Rome Jesper de Jong Jesper de Jong 3 0 Nuno Borges Nuno Borges 6 6 Vincitore: Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 N. Borges 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 J. de Jong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. de Jong 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 N. Borges 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. de Jong 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 N. Borges 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 J. de Jong 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. de Jong 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 J. de Jong 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Karolina Pliskova vs Jessica Bouzas Maneiro



WTA Rome Karolina Pliskova Karolina Pliskova 4 6 7 Jessica Bouzas Maneiro Jessica Bouzas Maneiro 6 3 5 Vincitore: Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Karolina Pliskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Pietrangeli – ore 11:00

Alexandra Eala vs Magdalena Frech



WTA Rome Alexandra Eala Alexandra Eala 6 3 6 Magdalena Frech Magdalena Frech 0 6 4 Vincitore: Eala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Alexandra Eala 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Alexandra Eala 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Magdalena Frech 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Alexandre Muller vs Botic van de Zandschulp



ATP Rome Alexandre Muller Alexandre Muller 5 3 Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 7 6 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 B. van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jan-Lennard Struff vs Francisco Comesana



ATP Rome Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 6 Francisco Comesana Francisco Comesana 2 4 Vincitore: Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Comesana 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 5-4 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 3-2 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Struff 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 6-2 F. Comesana 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 F. Comesana 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Comesana 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Katie Boulter vs Eva Lys



WTA Rome Katie Boulter Katie Boulter 4 6 4 Eva Lys Eva Lys 6 3 6 Vincitore: Lys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Eva Lys 0-15 30-15 30-30 5-3 → 6-3 Katie Boulter 15-0 15-15 40-30 4-3 → 5-3 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Katie Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Katie Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Katie Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 4-4 → 4-5 Katie Boulter 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Katie Boulter 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Katie Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Eva Lys 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Katie Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Jacob Fearnley vs Giovanni Mpetshi Perricard



ATP Rome Jacob Fearnley Jacob Fearnley 0 5 Giovanni Mpetshi Perricard • Giovanni Mpetshi Perricard 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Mpetshi Perricard 5-3 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Fearnley 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 13 – ore 11:00

Fabian Marozsan vs Vit Kopriva



ATP Rome Fabian Marozsan Fabian Marozsan 3 3 Vit Kopriva Vit Kopriva 6 6 Vincitore: Kopriva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 V. Kopriva 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 F. Marozsan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 V. Kopriva 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Leolia Jeanjean vs Beatriz Haddad Maia



WTA Rome Leolia Jeanjean • Leolia Jeanjean 0 7 6 0 Beatriz Haddad Maia Beatriz Haddad Maia 0 6 4 0 Vincitore: Jeanjean Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Leolia Jeanjean 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 1*-3 2*-3 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6*-6 7*-6 6-6 → 7-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Peyton Stearns vs Janice Tjen



WTA Rome Peyton Stearns • Peyton Stearns 0 6 6 0 Janice Tjen Janice Tjen 0 4 4 0 Vincitore: Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Peyton Stearns 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Janice Tjen 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Janice Tjen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Janice Tjen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Janice Tjen 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Dalma Galfi vs Anastasia Potapova



WTA Rome Dalma Galfi Dalma Galfi 7 2 4 Anastasia Potapova Anastasia Potapova 5 6 6 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Dalma Galfi 0-15 0-40 2-5 → 2-6 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Marton Fucsovics vs Dino Prizmic



ATP Rome Marton Fucsovics Marton Fucsovics 0 4 0 Dino Prizmic • Dino Prizmic 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Prizmic 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Rome Damir Dzumhur Damir Dzumhur 6 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 4 0 Vincitore: Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-3 → 5-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-0 → 2-1 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Dzumhur 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

Damir Dzumhurvs Adrian Mannarino

Katerina Siniakova vs Lois Boisson



WTA Rome Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 6 6 0 Lois Boisson • Lois Boisson 0 2 3 0 Vincitore: Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lois Boisson 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lois Boisson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Lois Boisson 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lois Boisson 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Lois Boisson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Lois Boisson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Lois Boisson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Lois Boisson 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Laura Siegemund vs Sara Bejlek



WTA Rome Laura Siegemund Laura Siegemund 0 6 6 0 Sara Bejlek Sara Bejlek 0 4 4 0 Vincitore: Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Sara Bejlek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Sara Bejlek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Sara Bejlek 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Sara Bejlek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sara Bejlek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Sara Bejlek 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Sara Bejlek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Sara Bejlek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Sara Bejlek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Sara Bejlek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Aleksandar Vukic vs Patrick Kypson



ATP Rome Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 6 5 6 Patrick Kypson Patrick Kypson 3 7 0 Vincitore: Vukic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 A. Vukic 30-0 40-0 ace 5-0 → 6-0 P. Kypson 0-15 0-30 0-40 df 4-0 → 5-0 A. Vukic 15-0 30-0 3-0 → 4-0 P. Kypson 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Kypson 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 P. Kypson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Vukic 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 P. Kypson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 P. Kypson 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 A. Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Kypson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 P. Kypson 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 P. Kypson 15-0 ace 30-0 5-2 → 5-3 A. Vukic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 P. Kypson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-1 → 5-1 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 P. Kypson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 P. Kypson 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0

Caty McNally vs Daria Kasatkina



WTA Rome Caty McNally • Caty McNally 0 6 6 0 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 0 2 3 0 Vincitore: McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Caty McNally 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Tiebreak 15-0 30-0 30-15 30-30 30-15 40-15 40-30 40-40 40-15 5-3 → 6-3 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Daria Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 11:00

Panna Udvardy vs Alina Korneeva



WTA Rome Panna Udvardy • Panna Udvardy 0 6 7 0 Alina Korneeva Alina Korneeva 0 2 6 0 Vincitore: Udvardy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Panna Udvardy 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 3*-1 3*-2 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Alina Korneeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Alina Korneeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Panna Udvardy 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Alina Korneeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Alina Korneeva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Alina Korneeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Panna Udvardy 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Alina Korneeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Alina Korneeva 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Camilo Ugo Carabelli vs Aleksandr Shevchenko



ATP Rome Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 3 6 6 Aleksandr Shevchenko Aleksandr Shevchenko 6 4 7 Vincitore: Shevchenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Shevchenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 3-2 → 4-2 A. Shevchenko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-5 → 3-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Shevchenko 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Yulia Putintseva vs Tereza Valentova



WTA Rome Yulia Putintseva • Yulia Putintseva 0 3 2 0 Tereza Valentova Tereza Valentova 0 6 6 0 Vincitore: Valentova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Yulia Putintseva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Yulia Putintseva 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Tereza Valentova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Yulia Putintseva 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Tereza Valentova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Tereza Valentova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Yuliia Starodubtseva vs Simona Waltert



WTA Rome Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 30 5 6 1 Simona Waltert Simona Waltert 40 7 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 30-40 1-4 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Simona Waltert 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Simona Waltert 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Simona Waltert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Simona Waltert 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Simona Waltert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Simona Waltert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Simona Waltert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Oksana Selekhmeteva vs Rebeka Masarova



WTA Rome Oksana Selekhmeteva Oksana Selekhmeteva 5 7 1 Rebeka Masarova Rebeka Masarova 7 5 6 Vincitore: Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 14 – ore 11:00

Magda Linette vs Tatjana Maria



WTA Rome Magda Linette • Magda Linette 0 0 3 0 Tatjana Maria Tatjana Maria 0 6 6 0 Vincitore: Maria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Magda Linette 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Tatjana Maria 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Tatjana Maria 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Magda Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Marco Trungelliti vs Zachary Svajda



ATP Rome Marco Trungelliti Marco Trungelliti 6 4 6 Zachary Svajda Zachary Svajda 0 6 7 Vincitore: Svajda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 5-5 → 6-5 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 3-4 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-0 → 6-0 M. Trungelliti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 5-0 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Solana Sierra vs Tamara Korpatsch

