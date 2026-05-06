42° Itf Junior Città di Prato ai quarti e gli applausi sono tutti per la giocatrice di casa Vittoria Vignolini

Al 42° Itf Junior Città di Prato si sono giocati gli ottavi di finale e pur al coperto sono state partite combattute e di altissimo livello. Al via anche il 2à Torneo Junior Wheelchair “Estra” con le prime sfide dei gironi all’italiana che si concluderanno venerdi 8 maggio con le premiazioni dei vincitori della manifestazione che ha aperto all’integrazione dell’attività olimpica e paralimpica.

“Lo avevamo detto che non bisognava guardare le classifiche ma il fatto che a Prato arrivano atleti da tutti i continenti con modi diversi di giocare e in prospettiva – spiega il direttore sportivo del Tc Prato Franco Mazzoni – sia a livello maschile che femminile abbiamo visto sfide davvero avvincenti e combattute perché andare avanti a questo torneo è una certificazione assoluta. Poi insieme assistere alle sfide di tennis in carrozzina è qualcosa di straordinario e che dimostra che il tennis è davvero globale e integrato. Un plauso alla nostra Vittoria Vignolini che ha fatto una partita davvero eccezionale e ci fa sognare”.

In campo maschile arrivano due sorprese nella parte alta con il vincitore di Salsomaggiore lo sloveno Svit Suljic che continua nel suo momento magico ed elimina il favorito il colombiano Idarraga Bolivar 64 76 mentre il qualificato Dennis Ciprian Spircu di nazionalità rumena ma che si allena in Italia sconfigge il numero 3 il nigeriano Ogunsakin per 64 76 e conquista la sua quinta vittoria consecutiva nel torneo. Nella parte bassa non ha problemi il numero due l’israeliano Dan Brand che sconfigge 61 61 l’italiano Mattia Baroni. mentre il derby tra Tommaso Pedretti e Antonio Marigliano dopo oltre tre ore di lotta se lo aggiudica Pedretti 63 67 75 e il triestino giocherà nei quarti con lo svizzero, numero 4 del tabellone, Felix Roussel che ha sconfitto 75 46 76 Glauser proveniente dalle qualificazioni.

A livello femminile continua il percorso della favorita la rumena Maria Valentina Pop che vince 64 75 con la francese Ninon Carpentier e punta alle fasi finali del torneo. Bene l’italiana Viola Severi (entrata in tabellone grazie a una wild card assegnata dal settore tecnico) è brava ad eliminare la terza favorita la coreana Yeri Hong per 63 75 ed ora affronterà la russa Anna Bazderova che ha sconfitto 63 62 l’olandese Kleinenberg. Nella parte bassa vince al terzo 62 36 64 la giocatrice di casa Vittoria Vignolini su Alexandra Cheishvili, numero 7 del seeding. la portacolori del Tc Prato ha giocato un match davvero di alto livello sempre concentrata. .

In programma anche i doppi dove le favorite al femminile sono la venezuelana Sabrina Balderrama e la coreana Yeri Hong [1] mentre al maschile è la coppia israelo canadese Dan Brand e Felix Roussel la favorita.

Il direttore del torneo è il maestro Andrea De Marni mentre come referee è stato confermato Aniello Santonicola assistenti Fiorella Puggelli e Igor Gradi. Il servizio medico a cura della Pubblica Assistenza.

Come tradizione verrà assegnato il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive, i vincitori verranno premiati con il Trofeo delle Nazioni e sono in palio il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Prato, dal Coni e dal Cip.

Ha preso il via la 2ª edizione del torneo Junior Wheelchair Estra che terminerà venerdi 8 maggio con i seguenti giocatori:

Maschile: Lorenzo Politanò (ITA – 11), Jeremy Che (SWE – 12) – Sam Gomez Samblas (SPA – 21) – Lorenzo Valentini (ITA – 37)

Femminile: Ellen Tribley (GB- 9) – Beatrice Alessia Draghici (ROU – 11) – Maria Grazia Colella (ITA – 22)

Saranno due gironi all’italiana (tre giornate) dove si affronteranno gli atleti e le atlete per conquistare il Trofeo pratese che è stato il primo a livello mondiale ad unire il Torneo Internazionale Junior con quello wheelchair ed è stato il precursore di un sistema integrato che nel 2026 vede numerose manifestazione che hanno imitato il modello del Tc Prato.

Eventi collaterali:

Giornata Wheelchair

Giovedì 7 maggio durante il Torneo ITF Junior Wheelchair si svolgerà una giornata dove i protagonisti del torneo giocheranno con i bambini della Scuola Tennis del Tc Prato e con altri giocatori del tennis in carrozzina della Toscana per il progetto Fitp-Cip “Il Tennis in carrozzina scende in Provincia”.

Coppa Davis padel (Tc Prato – Ussi)

Durante la kermesse laniera (il match è previsto per venerdi 8 maggio). ci sarà la sfida, a padel, tra i giornalisti toscani dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Toscana) contro la rappresentativa del Tc Prato per conquistare la Coppa Davis messa in palio dal circolo laniero.

Tabellone maschile

SULJIC, Svit b BOLIVAR IDARRAGA, J [1] 64 76

WANG, Yen-Chun – DA ROSA CASTRO, G

SPIRCU, Dennis Ciprian b OGUNSAKIN, O [3] 64 76

COSIMI, Luca – LOGRIPPO, Mattia

PEDRETTI, Tommaso b MARIGLIANO, Antonio 63 67 75

ROUSSEL, Felix [4] b GLAUSER, Moritz 75 46 76

ALFANO, Filippo [7] – MARTIN, Matisse

BRAND, Dan [2] b BARONI, MATTIA 61 61

A livello femminile

POP, M [1] b CARPENTIER, Ninon 64 75

CASTRACANI, C – BALDERRAMA, S [8]

SEVERI, VIOLA b HONG, Yeri [3] 63 75

BAZDEROVA, Anna b KLEINENBERG, Nouk 63 62

VIGNOLINI, Vittoria b CHEISHVILI, A [7] 62 36 64

SORSKA, Anastasiia – WIESENFELD, E

CEDILLO- VAYSON DE PRADENNE, C [6] – PIERI, Elisa

SITAR, SARA NICOLE – SVIGLEROVA, P [2]