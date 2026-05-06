Grant rimonta Pigato nel derby azzurro: a Roma sarà sfida con Victoria Mboko

Tyra Grant non trema nel momento più importante e conquista il secondo turno agli Internazionali d’Italia 2026. Nel derby azzurro contro Lisa Pigato, la giovane romana è riuscita a ribaltare una partita complicata, imponendosi in tre set con il punteggio di 1-6 6-2 6-4 al termine di un match ricco di tensione, break e continui cambi di inerzia.

Una vittoria di carattere per Grant, che dopo un primo set molto difficile ha saputo cambiare marcia, ritrovare profondità con i colpi da fondo e soprattutto maggiore efficacia al servizio nei momenti chiave. Al secondo turno l’azzurra troverà una sfida di grande fascino contro Victoria Mboko, canadese di 19 anni, alta 178 centimetri e già stabilmente tra le giocatrici più interessanti del circuito.

Pigato parte fortissimo, Grant fatica a entrare in partita

L’inizio di match è stato tutto di Lisa Pigato. La bergamasca ha mostrato grande lucidità tattica, variando spesso il gioco e utilizzando con grande efficacia la palla corta, colpo che ha messo più volte in difficoltà Grant. La romana, apparsa inizialmente contratta e forse condizionata anche da una fasciatura alla coscia sinistra, ha faticato a trovare continuità.

Pigato ha preso rapidamente il largo, approfittando anche dei doppi falli e degli errori gratuiti della connazionale. Grant non è riuscita a ritrovare le sensazioni mostrate nelle ultime settimane e ha ceduto il primo set con un netto 6-1, chiuso da un altro doppio fallo. Un parziale dominato dalla bergamasca, brava a comandare gli scambi e a togliere ritmo alla rivale.

La reazione di Grant: secondo set dominato

Dopo una breve pausa negli spogliatoi, Grant è rientrata in campo con un atteggiamento diverso. La romana ha iniziato a spingere con maggiore decisione, trovando vincenti con il dritto e più profondità con il rovescio. Il secondo set ha segnato il cambio di partita: dopo aver interrotto una serie di sette giochi consecutivi vinti da Pigato, Grant ha preso fiducia e ha cominciato a comandare.

Il break nel terzo game ha indirizzato il parziale, poi l’azzurra ha allungato fino al 4-1 con un doppio break. Pigato ha provato a rientrare, recuperando uno dei due break, ma Grant ha risposto subito, tornando avanti 5-2 e chiudendo il set con una prima vincente per il 6-2. Un parziale che ha restituito fiducia alla classe 2008, sostenuta anche dalla presenza di Tathiana Garbin sugli spalti, attenta come sempre alle giovani promesse italiane.

Terzo set folle: break, controbreak e tensione

Il terzo set è stato il più intenso e nervoso. Pigato ha provato a ripartire bene, ma Grant ha trovato il break sul 1-1, salvo poi subire un immediato passaggio a vuoto e consegnare il controbreak con una serie di errori di dritto. La partita è diventata una battaglia di nervi, con entrambe le giocatrici molto tese e con il servizio spesso vulnerabile.

Grant ha rimesso la testa avanti sul 3-3 grazie a un rovescio diagonale molto pesante, ma anche in quel caso Pigato ha reagito immediatamente, recuperando il break per il 4-4. Nel game successivo, però, la romana ha trovato l’ultimo allungo: ha aggredito da fondo, ha costretto Pigato all’errore e si è procurata una nuova chance di servire per il match.

Sul 5-4 Grant non ha tremato. Dopo aver ottenuto due match point con un grande dritto lungolinea, ha chiuso l’incontro con una prima palla vincente, lasciandosi andare alla gioia per una vittoria pesante, arrivata dopo un match complicatissimo.

Ora Mboko: test durissimo al secondo turno

Per Grant il premio è una sfida di grande prestigio contro Victoria Mboko. La canadese, nata il 26 agosto 2006, è una delle giovani più promettenti del panorama internazionale: potente, fisicamente strutturata e capace di imporre ritmi alti da fondo campo.

Sarà un banco di prova molto più duro per l’azzurra, ma la rimonta contro Pigato può darle fiducia e consapevolezza. Dopo un primo set quasi da dimenticare, Grant ha mostrato carattere, reazione e personalità: qualità fondamentali per affrontare un secondo turno che si annuncia molto impegnativo, ma anche ricco di stimoli.

WTA Rome Lisa Pigato Lisa Pigato 6 2 4 Tyra Caterina Grant Tyra Caterina Grant 1 6 6 Vincitore: Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Lisa Pigato 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Lisa Pigato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Lisa Pigato 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Lisa Pigato 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lisa Pigato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Lisa Pigato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Tyra Caterina Grant 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Lisa Pigato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Lisa Pigato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Lisa Pigato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 5-1 → 6-1 Lisa Pigato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Lisa Pigato 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Lisa Pigato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico