Campo Centrale coperto a Roma: se ne parla da 11 anni, ma il tetto arriverà, forse, nel 2028

Da anni gli Internazionali d’Italia ripetono la stessa ambizione: crescere, avvicinarsi agli Slam, diventare un torneo sempre più grande, sempre più moderno, sempre più internazionale. È un obiettivo legittimo, sostenuto dai numeri, dal pubblico, dal richiamo dei campioni e da un movimento italiano mai così forte. Ma c’è un punto su cui Roma continua a rimanere indietro: la copertura del Campo Centrale.

La questione non nasce oggi. Già nell’aprile 2015 Angelo Binaghi parlava dell’attesa per la copertura del Centrale, definendola un “regalo” collegato anche all’ampliamento della capienza. Da allora sono passati undici anni. Undici anni di annunci, auspici, progetti, rendering, conferenze stampa e promesse. Ora la prospettiva indicata è quella del 2028: a quel punto, dal primo riferimento concreto del 2015, saranno passati tredici anni. Per un evento del peso degli Internazionali d’Italia, tredici anni sono troppi.

Il problema non è soltanto architettonico. È soprattutto sportivo e di rispetto verso il pubblico. Roma è un torneo combined, dura quasi due settimane, muove centinaia di migliaia di spettatori e ambisce dichiaratamente a stare nel gruppo dei grandissimi eventi del tennis mondiale. Ma un torneo di questa dimensione non può permettersi di restare completamente esposto alla pioggia o al caldo estremo sul suo campo principale.

Nel 2023 era stato annunciato che il Centrale avrebbe avuto la copertura entro il 2026: “mai più grandi match sospesi o rinviati”, fu il messaggio lanciato durante la conferenza di chiusura degli Internazionali. Due anni dopo, però, la nuova scadenza comunicata è diventata il 2028. È un rinvio pesante, perché sposta ancora più avanti una soluzione che a Roma viene discussa da troppo tempo.

E la questione diventa ancora più delicata se si guarda al costo dei biglietti. Per il 2026 il listino ufficiale del Campo Centrale mostra sessioni con prezzi da diverse centinaia di euro e, nella giornata finale, anche il settore più economico del Centrale arriva a 597 euro, mentre le categorie più alte superano abbondantemente i mille euro. Con cifre del genere, il pubblico ha diritto a un servizio all’altezza dell’evento.

Non si pretende l’impossibile. Si pretende uno standard. Gli Slam lo hanno già fissato da tempo: Wimbledon ha il tetto sul Centre Court dal 2009 e sul No.1 Court dal 2019; lo US Open ha coperture su Arthur Ashe e Louis Armstrong; il Roland Garros ha coperto il Philippe-Chatrier e poi anche il Suzanne-Lenglen; l’Australian Open può contare su più arene dotate di tetto retrattile. Roma non è uno Slam, ma se vuole avvicinarsi davvero a quel modello deve offrire almeno una garanzia minima: un campo principale coperto.

Il Foro Italico resta una delle cornici più belle del tennis mondiale. Questo non si discute. Ma la bellezza, da sola, non basta più. Non basta quando il torneo cresce, quando i prezzi salgono, quando il pubblico arriva da tutta Italia e dall’estero, quando le sessioni vengono vendute come grandi eventi e quando il calendario tennistico moderno non concede margini infiniti per recuperi e rinvii.

La copertura del Centrale non deve essere raccontata come un lusso, ma come un’infrastruttura necessaria. Necessaria per i giocatori, per le televisioni, per l’organizzazione, per chi paga il biglietto e per la credibilità internazionale del torneo. Nel 2025 Binaghi ha detto che non è più possibile “procrastinare” scelte di questo tipo. È una frase condivisibile. Il punto è che, per molti appassionati, questa scelta è già stata procrastinata troppo.

Roma vuole crescere, vuole sognare in grande, vuole sentirsi sempre più vicina agli Slam. Bene. Ma la grandezza passa anche dai dettagli concreti: sedersi al Centrale, pagare un biglietto importante e sapere che, almeno lì, il tennis potrà continuare anche se piove.

Perché tredici anni per avere un tetto, in un torneo di questa importanza, non sono un tempo tecnico. Sono un ritardo.





Francesco Paolo Villarico