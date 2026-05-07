Musetti: “Jannik ha aperto una strada nuova, gli standard di giudizio della gente, dei tifosi e degli addetti ai lavori si è alzato molto”

Lorenzo Musetti è atteso da una edizione del Masters 1000 di Roma molto importante, e non solo per la difesa dei punti conquistati con la semifinale 2025, persa contro Alcaraz. Il toscano infatti dopo un Australian Open tanto ben giocato quanto sfortunato per l’infortunio rimediato contro Djokovic, che gli ha impedito di arrivare in semifinale (contro Jannik…), ha stentato a ritrovare forma, colpi e fiducia. Discreti segnali tornato sulla terra battuta, ma contro Lehecka a Madrid ha perso nettamente, finendo davvero sotto sul piano del gioco e dell’intensità. Madrid è torneo un po’ diverso dal resto della stagione – anche se Lorenzo era arrivato in semifinale pure lì lo scorso anno – ora sul rosso di Roma è chiamato a ritrovare un livello da top 5, quello espresso nel 2025. Il suo esordio è fissato per venerdì (già al secondo turno), e già da diversi giorni si trova al Foro Italico in intensi allenamenti per ritrovare sensazioni e ritmo, e tornare competitivo nel massimo torneo italiano. Musetti ha rilasciato una intervista a Eurosport nella quale affronta temi interessanti. Tra questi un passaggio dedicato a come la percezione generale sugli italiani è cambiata grazie alla forza di Sinner, un livello così alto da aver spostato verso l’alto la percezione generale. Questi alcuni estratti dell’intervista.

“Arrivo a Roma sicuramente con meno partite rispetto all’anno scorso e con meno fiducia, inutile nasconderlo” afferma Musetti. “Come ho già detto in conferenza stampa, il fatto che ci sia il pubblico romano o comunque italiano credo sia un vantaggio enorme da sfruttare, infatti ho detto che mi piacerebbe sentire molto l’affetto dei fan e specialmente dei piccoli: sono loro che mi fanno svegliare tutte le mattine e che mi spingono a cercare sempre il meglio, come giocatore e come ragazzo. Gioco anche per loro, speriamo di sorprendermi e di sorprenderli”.

Ecco l’impatto di Sinner nella considerazione generale, che include tutti i giocatori italiani: “Jannik ha aperto una strada veramente nuova, se vogliamo chiamarla così, specialmente nel tennis italiano. Quello che sta facendo e quello che ha già fatto, è qualcosa che in Italia nessuno aveva mai fatto. Basta citare i tornei e le posizioni nel ranking, essendo lui il numero uno al mondo. Diciamo che gli standard di giudizio della gente, dei tifosi e degli addetti ai lavori si è alzato molto. E ovviamente è una cosa che sento. Nonostante sia stato il numero 5 al mondo, abbia raggiunto i quarti in tutti gli Slam e fatto due semifinali Slam, la prima cosa che sento è che Lorenzo Musetti non vince un titolo da quattro anni. Sicuramente quella è una cosa che mi gira un po’ nella testa. Poi ci sono state tante finali in questi anni, quindi non è così facile essere il secondo. Però si va avanti”.

Anche Musetti si è unito al gruppo di giocatori che chiede a Roland Garros e tutti gli Slam una distribuzione più equa dei compensi: “Ho appoggiato la lettera dei top ten. È un argomento che stiamo affrontando da un po’ di tempo tutti insieme: i leader delle due classifiche (ATP e WTA, ndr) stanno cercando di mettere un po’ di pressione per muoverci in termini di equità. Credo che più il gruppo è unito, più ci faremo sentire e magari più risultati arriveranno. Ci vuole pazienza, sappiamo che è un processo lungo. Abbiamo il tempo dalla nostra parte, visto che siamo un gruppo abbastanza giovane con idee abbastanza chiare”.

Lorenzo torna anche sul momento dell’infortunio contro Djokovic nei quarti a Melbourne, una partita che stava conducendo con grande qualità e che, per parole dello stesso Novak, Lorenzo avrebbe vinto se non si fosse fatto male. Un fatto che ha stravolto, in negativo, la prima parte della sua stagione. “È stato un momento bellissimo da un lato, ma molto drammatico dall’altro” racconta Musetti. “Sicuramente nella mia carriera è stato l’infortunio più grave e, specialmente per il momento in cui è arrivato, è stato abbastanza impattante sul mio fisico. Anche mentalmente è stato difficile gestirlo perché mi sentivo pronto per fare qualcosa di grande e poi quel qualcosa non è arrivato. Un po’ come se il sogno fosse svanito. Ci vuole un po’ di tempo per ricucire lo strappo e la ferita, non tanto fisicamente ma mentalmente. Ma credo che dopo averlo fatto si ritorna più forti”.

Mario Cecchi