Combined Roma ATP, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo ben 10 azzurri (LIVE)

07/05/2026 08:53 5 commenti
Gianluca Cadenasso nella foto

Roma, Italia  ·  7 Maggio 2026
13°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 23°C
CIELO: Sole velato
PIOGGIA: Bassa
CAMPO: Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 7 Maggio
09:00
14°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
22°
15:00
23°
16:00
22°
17:00
22°
18:00
22°
⚠  Allerta gialla temporali nel Lazio nelle prime ore
🎾  Programma del giorno — 7 Maggio
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
1° Turno Maschile · Terra Battuta
WTA 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Femminile · Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Alexei Popyrin AUS vs Matteo Berrettini ITA

Alexei Popyrin
0
0
Matteo Berrettini
0
0
Jasmine Paolini ITA vs Leolia Jeanjean FRA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Coco Gauff USA vs Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Ignacio Buse PER (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Aryna Sabalenka BLR vs Barbora Krejcikova CZE (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




BNP Paribas Arena – ore 11:00
Antonia Ruzic CRO vs (8) Mirra Andreeva RUS

Antonia Ruzic
0
0
Mirra Andreeva [8]
0
0
Noemi Basiletti ITA vs Ajla Tomljanovic AUS Non prima 12:00

Noemi Basiletti
0
5
Ajla Tomljanovic
0
3
Roman Andres Burruchaga ARG vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipas GRE vs Tomas Machac CZE

Il match deve ancora iniziare

(12) Belinda Bencic SUI vs Bianca Andreescu CAN Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Luca Nardi ITA

Il match deve ancora iniziare




Supertennis Arena – ore 11:00
Cristina Bucsa ESP vs Qinwen Zheng CHN

Cristina Bucsa [30]
0
0
Qinwen Zheng
0
0
Federico Cina ITA vs Alexander Blockx BEL (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Roberto Bautista Agut ESP vs Francesco Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante ARG vs Gianluca Cadenasso ITA

Il match deve ancora iniziare

Denis Shapovalov CAN vs Mariano Navone ARG

Il match deve ancora iniziare




Pietrangeli – ore 11:00
Dalibor Svrcina CZE vs Miomir Kecmanovic SRB

Dalibor Svrcina
0
0
Miomir Kecmanovic
0
0
Jacob Fearnley GBR vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 12:00)

Jacob Fearnley
0
5
Giovanni Mpetshi Perricard
0
3
(29) Maya Joint AUS vs Viktorija Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare

Jelena Ostapenko LAT vs (6) Amanda Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Ofner AUT vs Alex Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare

McCartney Kessler USA vs (16) Iva Jovic USA

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – ore 11:00
Zizou Bergs BEL vs Terence Atmane FRA

Zizou Bergs
0
0
Terence Atmane
30
0
Marton Fucsovics HUN vs Dino Prizmic CRO (Non prima 12:00)

Marton Fucsovics
0
4
0
Dino Prizmic
0
6
0
Tatjana Maria GER vs (26) Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova CZE vs (22) Anna Kalinskaya RUS

Il match deve ancora iniziare

Solana Sierra ARG vs Anhelina Kalinina UKR

Il match deve ancora iniziare

(24) Marie Bouzkova CZE vs Taylor Townsend USA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Panna Udvardy HUN vs (21) Elise Mertens BEL

Panna Udvardy
0
0
Elise Mertens [21]
0
0
Marcos Giron USA vs Marin Cilic CRO

Il match deve ancora iniziare

(18) Clara Tauson DEN vs Oleksandra Oliynykova UKR

Il match deve ancora iniziare

Cristian Garin CHI vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Daniel Merida ESP

Nikoloz Basilashvili
30
0
Daniel Merida
0
0
Yuliia Starodubtseva UKR vs Simona Waltert SUI (Non prima 12:00)

Yuliia Starodubtseva
30
5
6
1
Simona Waltert
40
7
4
4
Anastasia Zakharova RUS vs Linda Noskova CZE

Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn USA vs Pablo Llamas Ruiz ESP

Il match deve ancora iniziare

alfredino (Guest) 07-05-2026 11:07

Meneschincheri tutto esaltato in apertura di programma su Supertennis, sottolinea che ci sono 8 italiani da vedere oggi, senza sottolineare che la maggior parte li vede grazie alle WC e non certo X meriti.
Questo e’ un modo X influenzare il pubblico che ascolta un programma.

Anche i tuoi sproloqui avrebbero la speranza (vana) di influenzare il pubblico che ti legge.

Maurantonio 07-05-2026 10:52

Meneschincheri tutto esaltato in apertura di programma su Supertennis, sottolinea che ci sono 8 italiani da vedere oggi, senza sottolineare che la maggior parte li vede grazie alle WC e non certo X meriti.
Questo e’ un modo X influenzare il pubblico che ascolta un programma.

Anche i tuoi sproloqui avrebbero la speranza (vana) di influenzare il pubblico che ti legge.

MAURO (Guest) 07-05-2026 10:38

Meneschincheri tutto esaltato in apertura di programma su Supertennis, sottolinea che ci sono 8 italiani da vedere oggi, senza sottolineare che la maggior parte li vede grazie alle WC e non certo X meriti.
Questo e’ un modo X influenzare il pubblico che ascolta un programma.

Gaz (Guest) 07-05-2026 09:31

2 i precedenti, entrambi in uno slam.
Furono 40 i vincenti messi a segno agli US Open 19 contro Bencic,1 ogni 3 minuti e 37 secondi,in una semifinale sulla lama,la cui differenza finale fu di 7 punti.
Un vincente ogni 6 minuti e 50 secondi 6 anni dopo,al Roland dello scorso anno,in una vittoria agevole della Bencic.
Una Andreescu che ha perso potenza muscolare,la palla viaggia molto al di sopra della rete, molti lo difensivi, rimane la qualità di giocare sempre colpi diversi,da palle corte a discese a rete,strettini lavorati a palle intermedie senza peso.
Nell’altro match clou è tutto più imprevedibile,una Ostapenko che sembra si sia già ambientata bene, anche se qualcuno potrebbe dire: “vabbè,con la Stefanini..” ed una Anisimova che non gioca da un po,ha avuto i suoi problemi e comunque quest’anno a parte una vittoria contro Andreeva a Dubai ( 7-6 al terzo),non ha ancora ottenuto risultati rilevati,qui i Bookmakers vedono comunque favorita l’americana.
La Valentova potrebbe rivelarsi un approccio al torneo insidioso per Gauff.

*molti lob difensivi

