Cocciaretto da applausi a Roma: batte Navarro e si regala Swiatek al terzo turno

Elisabetta Cocciaretto firma una delle vittorie più importanti della sua carriera agli Internazionali d’Italia. L’azzurra supera la statunitense Emma Navarro con un doppio 6-3 e approda per la prima volta al terzo turno del WTA 1000 di Roma, dopo otto tentativi precedenti.

Una partita sempre condotta dall’anconetana, brava a restare avanti nel punteggio e a gestire i momenti più delicati, nonostante qualche errore di troppo con il rovescio. Cocciaretto ha saputo muovere bene l’avversaria, costringendola spesso a spostamenti laterali che hanno messo in evidenza una condizione atletica non ottimale.

Navarro, infatti, ha palesato i dubbi sulle condizioni di salute con cui si è presentata a Roma. La statunitense è apparsa lontana dalla miglior forma, soprattutto quando lo scambio si allungava o quando l’azzurra riusciva ad aprirsi il campo. Nonostante l’assenza dai tornei da mesi e una mobilità non brillante, la tennista a stelle e strisce ha comunque mostrato colpi di gran classe, confermando un talento ancora evidente nel polso.

Nel primo set Cocciaretto ha trovato il break nel terzo game, consolidandolo poi con autorità. L’azzurra ha alternato accelerazioni di dritto, rovesci lungolinea e buone soluzioni a rete, riuscendo a chiudere il parziale sul 6-3 con un nuovo strappo in risposta.

Nel secondo set la marchigiana è partita subito forte, salvando due palle break nel game d’apertura e strappando immediatamente il servizio a Navarro. La statunitense ha provato a rientrare, trovando anche alcuni colpi di altissimo livello, tra cui un dritto in corsa lungolinea da applausi per il controbreak del 3-2. Cocciaretto, però, non si è disunita: ha recuperato subito il vantaggio e, sul 4-2, ha salvato tre palle break in un game pesantissimo.

Nel momento decisivo, l’azzurra ha saputo chiudere con lucidità. Sul 5-3, chiamata a servire per il match, ha annullato due palle break e si è procurata il match point con un ottimo rovescio lungolinea vincente. Poco dopo, il rovescio largo in risposta di Navarro ha consegnato a Cocciaretto una vittoria pesantissima.

Al prossimo turno l’azzurra affronterà Iga Swiatek. La polacca non è apparsa finora la dominatrice del circuito WTA delle scorse stagioni e la sua condizione atletica non sembra al top, ma resta una super-campionessa, soprattutto sulla terra battuta. Per Cocciaretto sarà anche l’occasione di prendersi una rivincita: lo scorso anno fu proprio Swiatek a eliminarla al primo turno a Roma con un netto 6-0 6-1.

WTA Rome Emma Navarro [28] Emma Navarro [28] 0 3 3 0 Elisabetta Cocciaretto • Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elisabetta Cocciaretto 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi