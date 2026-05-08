Cocciaretto da applausi a Roma: batte Navarro e si regala Swiatek al terzo turno
Elisabetta Cocciaretto firma una delle vittorie più importanti della sua carriera agli Internazionali d’Italia. L’azzurra supera la statunitense Emma Navarro con un doppio 6-3 e approda per la prima volta al terzo turno del WTA 1000 di Roma, dopo otto tentativi precedenti.
Una partita sempre condotta dall’anconetana, brava a restare avanti nel punteggio e a gestire i momenti più delicati, nonostante qualche errore di troppo con il rovescio. Cocciaretto ha saputo muovere bene l’avversaria, costringendola spesso a spostamenti laterali che hanno messo in evidenza una condizione atletica non ottimale.
Navarro, infatti, ha palesato i dubbi sulle condizioni di salute con cui si è presentata a Roma. La statunitense è apparsa lontana dalla miglior forma, soprattutto quando lo scambio si allungava o quando l’azzurra riusciva ad aprirsi il campo. Nonostante l’assenza dai tornei da mesi e una mobilità non brillante, la tennista a stelle e strisce ha comunque mostrato colpi di gran classe, confermando un talento ancora evidente nel polso.
Nel primo set Cocciaretto ha trovato il break nel terzo game, consolidandolo poi con autorità. L’azzurra ha alternato accelerazioni di dritto, rovesci lungolinea e buone soluzioni a rete, riuscendo a chiudere il parziale sul 6-3 con un nuovo strappo in risposta.
Nel secondo set la marchigiana è partita subito forte, salvando due palle break nel game d’apertura e strappando immediatamente il servizio a Navarro. La statunitense ha provato a rientrare, trovando anche alcuni colpi di altissimo livello, tra cui un dritto in corsa lungolinea da applausi per il controbreak del 3-2. Cocciaretto, però, non si è disunita: ha recuperato subito il vantaggio e, sul 4-2, ha salvato tre palle break in un game pesantissimo.
Nel momento decisivo, l’azzurra ha saputo chiudere con lucidità. Sul 5-3, chiamata a servire per il match, ha annullato due palle break e si è procurata il match point con un ottimo rovescio lungolinea vincente. Poco dopo, il rovescio largo in risposta di Navarro ha consegnato a Cocciaretto una vittoria pesantissima.
Al prossimo turno l’azzurra affronterà Iga Swiatek. La polacca non è apparsa finora la dominatrice del circuito WTA delle scorse stagioni e la sua condizione atletica non sembra al top, ma resta una super-campionessa, soprattutto sulla terra battuta. Per Cocciaretto sarà anche l’occasione di prendersi una rivincita: lo scorso anno fu proprio Swiatek a eliminarla al primo turno a Roma con un netto 6-0 6-1.
Marco Rossi
TAG: Elisabetta Cocciaretto, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
8 commenti
Emma in molte sue interviste ha ricordato che il suo bisnonno è di origini napoletane o delle zone di Napoli e che lei sente molto questo legame con l’Italia e che la chiamano : la napoletana. Anche per questo forza Emma !
Emma la considero la ragazza più bella del circuito, ovviamente sarà ingrassata in questo modo per qualche disfunzione ma sono certo che la rivedremo presto con il suo bellissimo viso, fisico e gioco.
È un regalo che eviterebbe volentieri di ricevere.
Lo scorso anno Coccia non incontrò la polacca al secondo turno? Ricordo male?
Se riesce a limitare gli errori gratuiti con la Swiatek se la gioca
Ha problemi di salute .
Brava Betta, seppur con una Navarro chiaramente fuori condizione, ora il pronostico sarebbe chiuso, ma la polacca ormai è imprevedibile: può vincere 6-0, 6-0, ma anche perdere con lo stesso risultato
Navarro mi è preso un colpo a vederla in tv ora…ma cosa gli è successo? Fino a pochi mesi fa aveva un corpo fenomenale!!
Stupenda tutta era