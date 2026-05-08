ITF Forte Village Venerdì 8 maggio 2026

Saranno Arthur Nagel e Pyotr Nesterov a giocarsi il titolo nel singolare maschile del sesto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il francese, numero 5 del seeding, ha regolato 6-1, 6-3 l’ultimo italiano in gara, Michele Micarelli, mentre il bulgaro, numero 2 del tabellone, l’ha spuntata 6-3, 2-6, 6-2 sull’iraniano Kasra Rahmani.

Nella finale del doppio, Alessandro Spadola e Matteo Vavassori contenderanno il trofeo ai polacchi Piotr Matuszewski e Jan Werblinski.

Ci sarà una semifinale tutta italiana nel singolare femminile. E’ quella tra Verena Meliss (7-6, 1-6, 6-4 in 2h39′ sulla lettone Beatrise Zeltina) e la wild card Camilla Gennaro (3-6, 6-2, 6-2 in 2h13′ su Arianna Zucchini). Chi vince, affronterà nella finale di domenica la vincente della semifinale tra l’ucraina AnastasiiaSobolieva (numero 3 del seeding, ci ha messo 3h44′ per avere la meglio 4-6, 7-5, 6-2 sulla romena Elena Ruxandra Bertea, numero 2) e la finlandese Laura Hietaranta (numero 5, 7-6, 6-1 in 2h04′ sulla romena Oana Georgeta Simion).

Nella finale del doppio femminile, Bertea e l’elvetica Katerina Tsygourova affrontano Sobolieva e Zeltina.