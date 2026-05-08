WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Jiujiang, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

08/05/2026 09:09 Nessun commento
Donna Vekic nella foto - Foto Getty Images
Donna Vekic nella foto - Foto Getty Images

🇨🇳
WTA 125 Jiujiang
Jiujiang, Cina  ·  8 Maggio 2026
20°C
Coperto  ·  Picco 20°C
CIELO Coperto
PIOGGIA Rovesci
CAMPO Cemento

CEMENTO
Andamento della giornata — 8 Maggio
16:00
19°
17:00
18°
18:00
18°
19:00
20°
20:00
🌧
19°
21:00
🌧
19°
22:00
18°
23:00
18°
00:00
18°
01:00
17°
⚠  Rovesci possibili in serata
🎾  Programma del giorno — 8 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Cemento
QF
☁  Coperto
🌧  Rovesci
🎾  Quarti di Finale
🏀  Cemento

Center Court – ore 05:00
Lizette Cabrera AUS vs Zhuoxuan Bai CHN Inizio 04:00

WTA Jiujiang 125
Lizette Cabrera
0
4
2
0
Zhuoxuan Bai
0
6
6
0
Vincitore: Bai
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(1) Lanlana Tararudee THA vs Xinxin Yao CHN

WTA Jiujiang 125
Lanlana Tararudee [1]
0
4
4
0
Xinxin Yao
0
6
6
0
Vincitore: Yao
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Yiming Dang CHN / Xiaodi You CHN vs Lizette Cabrera AUS / Heather Watson GBR Non prima 07:45

WTA Jiujiang 125
Yiming Dang / Xiaodi You
0
6
6
0
Lizette Cabrera / Heather Watson
0
3
2
0
Vincitore: Dang / You
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Court 1 – ore 05:00
Heather Watson GBR vs (5) Xiaodi You CHN Inizio 04:00

WTA Jiujiang 125
Heather Watson
0
4
3
0
Xiaodi You [5]
0
6
6
0
Vincitore: You
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Hayu Kinoshita JPN vs En-Shuo Liang TPE

WTA Jiujiang 125
Hayu Kinoshita
0
3
3
0
En-Shuo Liang
0
6
6
0
Vincitore: Liang
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Gabriella Da Silva Fick AUS / Tenika McGiffin AUS vs (4) Alexandra Osborne AUS / (4) Wushuang Zheng CHN

WTA Jiujiang 125
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin
0
7
6
0
Alexandra Osborne / Wushuang Zheng [4]
0
5
1
0
Vincitore: Da Silva Fick / McGiffin
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Court 2 – ore 05:00
(1) Momoko Kobori JPN / (1) Ayano Shimizu JPN vs Elena Micic AUS / Eri Shimizu JPN Inizio 04:00

WTA Jiujiang 125
Momoko Kobori / Ayano Shimizu [1]
0
4
2
0
Elena Micic / Eri Shimizu
0
6
6
0
Vincitore: Micic / Shimizu
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Yu-Yun Li TPE / Zongyu Li CHN vs Ya Hsin Lee TPE / Qiu Yu Ye CHN

WTA Jiujiang 125
Yu-Yun Li / Zongyu Li
0
4
5
0
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
0
6
7
0
Vincitore: Lee / Ye
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🇹🇷
WTA 125 Istanbul
Istanbul, Turchia  ·  8 Maggio 2026
23°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 8 Maggio
11:00
22°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
25°
15:00
26°
16:00
25°
17:00
24°
18:00
23°
19:00
22°
20:00
20°
🎾  Programma del giorno — 8 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
☁  Nuvoloso
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Alice Tubello FRA vs (3) Polina Kudermetova UZB Inizio 09:00

WTA Istanbul 125
Alice Tubello
0
4
6
0
Polina Kudermetova [3]
0
6
2
0
Mostra dettagli

(1) Donna Vekic CRO vs Mia Ristic SRB

Il match deve ancora iniziare

(3) Isabelle Haverlag NED / (3) Maia Lumsden GBR vs (2) Anastasia Detiuc CZE / (2) Makoto Ninomiya JPN

Il match deve ancora iniziare





Grandstand – ore 10:00
Laura Pigossi BRA vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP
WTA Istanbul 125
Laura Pigossi
0
0
2
0
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0
6
6
0
Vincitore: Maristany Zuleta De Reales
Mostra dettagli

(6) Maria Timofeeva UZB vs (2) Francesca Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs (4) Mariia Kozyreva RUS / (4) Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare

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