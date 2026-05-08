WTA 125 Jiujiang, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Donna Vekic nella foto - Foto Getty Images
|
🇨🇳
|
WTA 125 Jiujiang
Jiujiang, Cina · 8 Maggio 2026
|
|
☁
|
20°C
Coperto · Picco 20°C
|
|CIELO
|Coperto
|PIOGGIA
|Rovesci
|CAMPO
|Cemento
|
CEMENTO
Andamento della giornata — 8 Maggio
|
16:00
⛅
19°
|
17:00
⛅
18°
|
18:00
⛅
18°
|
19:00
☁
20°
|
20:00
🌧
19°
|
21:00
🌧
19°
|
22:00
☁
18°
|
23:00
☁
18°
|
00:00
☁
18°
|
01:00
☁
17°
⚠ Rovesci possibili in serata
🎾 Programma del giorno — 8 Maggio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Cemento
|
QF
☁ Coperto
🌧 Rovesci
🎾 Quarti di Finale
🏀 Cemento
Center Court – ore 05:00
Lizette Cabrera vs Zhuoxuan Bai Inizio 04:00
WTA Jiujiang 125
Lizette Cabrera
0
4
2
0
Zhuoxuan Bai•
0
6
6
0
Vincitore: Bai
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zhuoxuan Bai
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
Zhuoxuan Bai
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Lizette Cabrera
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Zhuoxuan Bai
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Lizette Cabrera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Lizette Cabrera
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lizette Cabrera
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Zhuoxuan Bai
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Lizette Cabrera
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Zhuoxuan Bai
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Zhuoxuan Bai
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
(1) Lanlana Tararudee vs Xinxin Yao
WTA Jiujiang 125
Lanlana Tararudee [1]
0
4
4
0
Xinxin Yao•
0
6
6
0
Vincitore: Yao
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinxin Yao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Lanlana Tararudee
3-5 → 4-5
Xinxin Yao
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Lanlana Tararudee
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Lanlana Tararudee
0-2 → 1-2
Lanlana Tararudee
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lanlana Tararudee
3-5 → 4-5
Xinxin Yao
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Lanlana Tararudee
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Xinxin Yao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Lanlana Tararudee
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Xinxin Yao
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Lanlana Tararudee
0-2 → 1-2
Xinxin Yao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Lanlana Tararudee
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Yiming Dang / Xiaodi You vs Lizette Cabrera / Heather Watson Non prima 07:45
WTA Jiujiang 125
Yiming Dang / Xiaodi You•
0
6
6
0
Lizette Cabrera / Heather Watson
0
3
2
0
Vincitore: Dang / You
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yiming Dang / Xiaodi You
5-2 → 6-2
Lizette Cabrera / Heather Watson
5-1 → 5-2
Yiming Dang / Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Lizette Cabrera / Heather Watson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Yiming Dang / Xiaodi You
2-1 → 3-1
Lizette Cabrera / Heather Watson
2-0 → 2-1
Yiming Dang / Xiaodi You
1-0 → 2-0
Lizette Cabrera / Heather Watson
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yiming Dang / Xiaodi You
5-3 → 6-3
Lizette Cabrera / Heather Watson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Yiming Dang / Xiaodi You
3-3 → 4-3
Lizette Cabrera / Heather Watson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Yiming Dang / Xiaodi You
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Lizette Cabrera / Heather Watson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Yiming Dang / Xiaodi You
1-1 → 2-1
Lizette Cabrera / Heather Watson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Yiming Dang / Xiaodi You
0-0 → 1-0
Court 1 – ore 05:00
Heather Watson vs (5) Xiaodi You Inizio 04:00
WTA Jiujiang 125
Heather Watson
0
4
3
0
Xiaodi You [5]•
0
6
6
0
Vincitore: You
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xiaodi You
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Heather Watson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Heather Watson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Xiaodi You
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Heather Watson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Heather Watson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Xiaodi You
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Heather Watson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Heather Watson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Hayu Kinoshita vs En-Shuo Liang
WTA Jiujiang 125
Hayu Kinoshita
0
3
3
0
En-Shuo Liang•
0
6
6
0
Vincitore: Liang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Hayu Kinoshita
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Hayu Kinoshita
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
En-Shuo Liang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hayu Kinoshita
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Hayu Kinoshita
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Hayu Kinoshita
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Hayu Kinoshita
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin vs (4) Alexandra Osborne / (4) Wushuang Zheng
WTA Jiujiang 125
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin•
0
7
6
0
Alexandra Osborne / Wushuang Zheng [4]
0
5
1
0
Vincitore: Da Silva Fick / McGiffin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin
5-1 → 6-1
Alexandra Osborne / Wushuang Zheng
5-0 → 5-1
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin
4-0 → 5-0
Alexandra Osborne / Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Alexandra Osborne / Wushuang Zheng
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Osborne / Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
6-5 → 7-5
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin
5-5 → 6-5
Alexandra Osborne / Wushuang Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin
5-3 → 5-4
Alexandra Osborne / Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Alexandra Osborne / Wushuang Zheng
3-2 → 4-2
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin
2-2 → 3-2
Alexandra Osborne / Wushuang Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin
0-2 → 1-2
Alexandra Osborne / Wushuang Zheng
0-1 → 0-2
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 05:00
(1) Momoko Kobori / (1) Ayano Shimizu vs Elena Micic / Eri Shimizu Inizio 04:00
WTA Jiujiang 125
Momoko Kobori / Ayano Shimizu [1]
0
4
2
0
Elena Micic / Eri Shimizu
0
6
6
0
Vincitore: Micic / Shimizu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Micic / Eri Shimizu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Elena Micic / Eri Shimizu
2-3 → 2-4
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-3 → 2-3
Elena Micic / Eri Shimizu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Elena Micic / Eri Shimizu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena Micic / Eri Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-5 → 4-6
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
3-5 → 4-5
Elena Micic / Eri Shimizu
2-5 → 3-5
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 2-5
Elena Micic / Eri Shimizu
2-3 → 2-4
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
1-3 → 2-3
Elena Micic / Eri Shimizu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Elena Micic / Eri Shimizu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Momoko Kobori / Ayano Shimizu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Yu-Yun Li / Zongyu Li vs Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
WTA Jiujiang 125
Yu-Yun Li / Zongyu Li
0
4
5
0
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye•
0
6
7
0
Vincitore: Lee / Ye
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Yu-Yun Li / Zongyu Li
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Yu-Yun Li / Zongyu Li
4-4 → 5-4
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
3-4 → 4-4
Yu-Yun Li / Zongyu Li
3-3 → 3-4
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
3-2 → 3-3
Yu-Yun Li / Zongyu Li
2-2 → 3-2
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Yu-Yun Li / Zongyu Li
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
1-0 → 1-1
Yu-Yun Li / Zongyu Li
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
4-5 → 4-6
Yu-Yun Li / Zongyu Li
4-4 → 4-5
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Yu-Yun Li / Zongyu Li
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
2-3 → 2-4
Yu-Yun Li / Zongyu Li
1-3 → 2-3
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
1-2 → 1-3
Yu-Yun Li / Zongyu Li
1-1 → 1-2
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Yu-Yun Li / Zongyu Li
0-0 → 1-0
|
🇹🇷
|
WTA 125 Istanbul
Istanbul, Turchia · 8 Maggio 2026
|
|
☁
|
23°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 26°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 8 Maggio
|
11:00
⛅
22°
|
12:00
☁
23°
|
13:00
☁
24°
|
14:00
☁
25°
|
15:00
☁
26°
|
16:00
☁
25°
|
17:00
☁
24°
|
18:00
☁
23°
|
19:00
☁
22°
|
20:00
☁
20°
🎾 Programma del giorno — 8 Maggio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
QF
☁ Nuvoloso
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Alice Tubello vs (3) Polina Kudermetova Inizio 09:00
WTA Istanbul 125
Alice Tubello
0
4
6
0
Polina Kudermetova [3]•
0
6
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Polina Kudermetova
5-2 → 6-2
Alice Tubello
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Polina Kudermetova
3-2 → 4-2
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Polina Kudermetova
1-0 → 1-1
Alice Tubello
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Polina Kudermetova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Polina Kudermetova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Alice Tubello
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Polina Kudermetova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
(1) Donna Vekic vs Mia Ristic
Il match deve ancora iniziare
(3) Isabelle Haverlag / (3) Maia Lumsden vs (2) Anastasia Detiuc / (2) Makoto Ninomiya
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 10:00
Laura Pigossi
vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales
WTA Istanbul 125
Laura Pigossi•
0
0
2
0
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0
6
6
0
Vincitore: Maristany Zuleta De Reales
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
1-3 → 1-4
Laura Pigossi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-2 → 0-3
Laura Pigossi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-2 → 0-3
Laura Pigossi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(6) Maria Timofeeva vs (2) Francesca Jones
Il match deve ancora iniziare
Dalila Jakupovic / Nika Radisic vs (4) Mariia Kozyreva / (4) Laura Pigossi
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit