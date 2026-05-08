Paolini: “I WTA 1000 a due settimane? Serve più equilibrio”. Racchette più piccole per cambiare il tennis? Petchey appoggia Toni Nadal. Roig si rompe il tendine d’Achille ma resta con Swiatek. Musetti-Perricard, Rusedski lancia sospetto sugli orari. Quinn firma un gran colpo
Jasmine Paolini comincia con una vittoria il suo cammino nel WTA 1000 di Roma 2026. La campionessa in carica ha dovuto soffrire più del previsto all’esordio contro Leolia Jeanjean, ma è riuscita a superare una partita complicata e a mantenere vive le sue possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno al Foro Italico.
Un successo importante non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è arrivato. Paolini ha attraversato momenti difficili, ha dovuto gestire tensione, alti e bassi e la pressione inevitabile di giocare in casa da detentrice del titolo. Alla fine, però, ha trovato le risorse per restare dentro la partita e portarla dalla sua parte.
Dopo il match, la toscana è tornata anche su uno dei temi più discussi del circuito: i tornei WTA 1000 distribuiti su due settimane. Paolini non ha bocciato del tutto il format, ma ha chiesto più equilibrio nel calendario.
“Dovrebbero essere sempre misti. Indian Wells e Miami sono sempre stati eventi di due settimane, e sono fantastici. Però tutti gli eventi di due settimane sono duri. Restano poche settimane per allenarsi o riposare. Dovrebbe esserci più equilibrio”, ha spiegato l’azzurra.
Il tema è centrale, perché il calendario sempre più lungo e compresso sta diventando uno degli argomenti più delicati nel rapporto tra giocatori, tornei e organismi internazionali. La posizione di Paolini è chiara: i grandi eventi possono funzionare, ma non tutti devono avere lo stesso formato, soprattutto se questo riduce gli spazi per recuperare e prepararsi.
Fritz riparte da Ginevra prima del Roland Garros
Intanto Taylor Fritz prepara il rientro. Lo statunitense, dopo aver saltato tutta la stagione sulla terra battuta per problemi fisici, tornerà in campo all’ATP 250 di Ginevra, una settimana prima del Roland Garros.
L’obiettivo sarà ritrovare ritmo e sensazioni in vista del secondo Slam della stagione. Fritz giocherà sia il singolare sia il doppio, in coppia con Learner Tien. Sarà interessante capire in quali condizioni fisiche e mentali si presenterà, anche alla luce della recente separazione dalla compagna Morgan Riddle.
Toni Nadal e Petchey rilanciano: “Racchette più piccole per un tennis più tattico”
Fa discutere anche la proposta lanciata nei giorni scorsi da Toni Nadal. L’ex allenatore di Rafael Nadal ha suggerito una modifica radicale: ridurre le dimensioni delle racchette per rendere il tennis meno basato sulla potenza e più sulla tattica.
A sostenere questa idea è arrivato anche Mark Petchey, ex coach di Emma Raducanu, intervenuto a “The Big T Podcast”.
“Abbiamo visto Toni Nadal parlarne. Dobbiamo essere più realistici, dobbiamo creare più tattica nel gioco. Sono d’accordo con lui: probabilmente servono limitazioni su alcuni materiali attuali. Nel golf se ne parla con la pallina; renderla un po’ più corta rende il gioco più difficile”, ha detto Petchey.
Una proposta destinata a far discutere. Il tennis moderno è sempre più veloce, fisico e potente, e il dibattito su materiali, corde e racchette potrebbe diventare sempre più centrale nei prossimi anni.
Roig si rompe il tendine d’Achille ma resta accanto a Swiatek
Da Roma arriva anche una notizia sfortunata: Francis Roig, nuovo allenatore di Iga Swiatek, si è rotto il tendine d’Achille durante un allenamento.
Nonostante il grave infortunio, Roig ha continuato a seguire la polacca al Foro Italico, presentandosi con le stampelle e restando al suo fianco in campo. Un’immagine forte, che testimonia il suo senso di responsabilità e il grande impegno in una fase delicata della carriera di Swiatek, reduce da settimane complicate e alla ricerca di nuove certezze tecniche.
Rusedski punge Roma prima di Mpetshi Perricard-Musetti
Nel tabellone maschile cresce l’attesa per la sfida tra Giovanni Mpetshi Perricard e Lorenzo Musetti. Il francese, dopo la vittoria al primo turno, affronterà l’idolo di casa in un match molto interessante per caratteristiche tecniche e condizioni di gioco.
Greg Rusedski, nuovo allenatore di Mpetshi Perricard, ha però lanciato una frecciata all’organizzazione parlando a Sky Sports.
“Ho il sospetto che potrebbero farci giocare di sera, perché vogliono che si giochi in condizioni un po’ più lente. Lui ha affrontato Musetti varie volte e sono state partite molto equilibrate. Sappiamo di non partire favoriti, ma se riusciremo a migliorare e a servire bene, avremo delle possibilità”, ha dichiarato.
Il servizio del francese sarà una delle chiavi del match. Musetti, dal canto suo, potrà contare sul pubblico romano e su condizioni che potrebbero favorire maggiormente il suo tennis vario e costruito.
Quinn perde, ma firma un colpo da applausi
Infine, spazio anche allo spettacolo. Ethan Quinn è uscito di scena dall’ATP Roma 2026 dopo la sconfitta in tre set contro Pablo Llamas, impostosi 6-3 5-7 6-3.
Lo statunitense, però, si è preso una piccola consolazione: un colpo destinato a entrare tra i candidati al punto dell’anno. Dopo un serve and volley e un pallonetto dello spagnolo, Quinn ha scelto una soluzione spettacolare sotto le gambe, riuscendo addirittura a trasformarla in un passante vincente. Un gesto tecnico che ha fatto esplodere il pubblico e che, almeno per qualche ora, gli ha regalato una copertina diversa dalla sconfitta.
pic.twitter.com/bNEGivjJvk
FENOMENALE Ethan Quinn con un colpo candidato al PUNTO dell'anno
— LiveTennis.it (@livetennisit) May 8, 2026
Francesco Paolo Villarico
TAG: Francisco Roig, Giovanni Mpetshi Perricard, Greg Rusedski, Jasmine Paolini
Rusedski chi, quello della battaglia di Custoza?
Musetti subisce sberle al servizio tutto l’ anno da lungagnoni insulsi ci mancherebbe che continuasse a subire anche in casa per fare piacere a mister so solo servire!
@ Bagel (#4609764)
Prima del turno che prevedeva Milan-Juventus c’era qualche “sensitivo” che aveva già previsto l’orario delle 20:45 😉
Forse Rusedski non segue il calcio, ma in un venerdì sera, con in programma una partita “inutile” (per la classifica) come Torino – Sassuolo, al pubblico italiano non puoi certo offrire un match come Humbert-Kopriva…
…diversamente riceveresti una serie di telefonate “irritate” (con 2 Zeta) dai tuoi sponsor, credo 😉
Giuro che se fanno le racchette piu’ piccole mi do al Padel.
Rusedski ha detto “I have a sneaky feeling (vaga sensazione) they might put us at night, because they want us in a little slower conditions”.
Non mi pare abbia detto nulla di male, ne preteso alcunché. Lo ha detto prima che accadesse e ci ha indovinato, perché non poteva essere altrimenti. Sa come gira il mondo del tennis, se ricapita lo stesso sorteggio al Rolando lo metteranno di giorno, quando Alcaraz fece la sua prima finale a Madrid diedero zero riposo a Zverev finalista, nei tornei americani anni 80 sospendevano le partite con scuse banali quando McEnroe o Connors erano sotto nel punteggio, poi tornavano e vincevano, etc.
Faccio veramente fatica a leggerci una critica agli organizzatori da parte di uno navigato come Rusedski, al massimo puó aver fatto un tentativo di “caricare” il suo pupillo
@ JannikUberAlles (#4609747)
Ma infatti ogni giorno se ne esce qualcuno con un’idea “geniale” per rivoluzionare il tennis… Il 99.9% delle quali sono stronzate e pure interessate.
Toni Nadal da quando il nipote lo ha mandato a spasso è diventato una piaga. Chissà perché ridurre la potenza non è un’idea che gli è venuta quando il nipote ammazzava gli avversari a suon di proiettili…
Accidenti,deve essere un complotto di tutti gli organizzatori
Perchè sarà colpa del fatto che lo fanno giocare sempre di sera che PeccioPericardio avrà vinto,forse,5 delle ultime 15 partite giocate
Come dite,non gioca mai di sera?
Posso dire che hanno rotto i cosiddetti con tutte queste polemiche e pretese?
La crescita esponenziale della comunicazione su web sta favorendo la produzione di dichiarazioni insensate, soprattutto da parte di soggetti che sono scesi dalla ribalta e sono finiti nello scantinato del teatro…
…da Mouratoglou che non è più il “coach” (ma lo è mai stato in realtà? Io pendo per la teoria del “caddie”) di Serena a Zio Toni che non è più il “tutor” (?) di un fenomeno come Rafa.
Possibile che NESSUNO abbia pensato al divieto di giocare il ROVESCIO con 2 mani??
Non c’è il concreto timore che QUALCUNO possa usare 2 racchette??
Rusedski, che dirige un podcast di livello piuttosto scarso, forse si è messo in testa che lui o il suo “protetto” (più un fenomeno da esibizione che un giocatore “completo”) possano “contare” nel circuito…
…SBAGLIATO, soprattutto vs Musetti, che oltretutto gioca in casa!!!
Buon tennis a tutti 😉