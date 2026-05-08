Paolini: “I WTA 1000 a due settimane? Serve più equilibrio”. Racchette più piccole per cambiare il tennis? Petchey appoggia Toni Nadal. Roig si rompe il tendine d’Achille ma resta con Swiatek. Musetti-Perricard, Rusedski lancia sospetto sugli orari. Quinn firma un gran colpo

Jasmine Paolini comincia con una vittoria il suo cammino nel WTA 1000 di Roma 2026. La campionessa in carica ha dovuto soffrire più del previsto all’esordio contro Leolia Jeanjean, ma è riuscita a superare una partita complicata e a mantenere vive le sue possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno al Foro Italico.

Un successo importante non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è arrivato. Paolini ha attraversato momenti difficili, ha dovuto gestire tensione, alti e bassi e la pressione inevitabile di giocare in casa da detentrice del titolo. Alla fine, però, ha trovato le risorse per restare dentro la partita e portarla dalla sua parte.

Dopo il match, la toscana è tornata anche su uno dei temi più discussi del circuito: i tornei WTA 1000 distribuiti su due settimane. Paolini non ha bocciato del tutto il format, ma ha chiesto più equilibrio nel calendario.

“Dovrebbero essere sempre misti. Indian Wells e Miami sono sempre stati eventi di due settimane, e sono fantastici. Però tutti gli eventi di due settimane sono duri. Restano poche settimane per allenarsi o riposare. Dovrebbe esserci più equilibrio”, ha spiegato l’azzurra.

Il tema è centrale, perché il calendario sempre più lungo e compresso sta diventando uno degli argomenti più delicati nel rapporto tra giocatori, tornei e organismi internazionali. La posizione di Paolini è chiara: i grandi eventi possono funzionare, ma non tutti devono avere lo stesso formato, soprattutto se questo riduce gli spazi per recuperare e prepararsi.

Fritz riparte da Ginevra prima del Roland Garros

Intanto Taylor Fritz prepara il rientro. Lo statunitense, dopo aver saltato tutta la stagione sulla terra battuta per problemi fisici, tornerà in campo all’ATP 250 di Ginevra, una settimana prima del Roland Garros.

L’obiettivo sarà ritrovare ritmo e sensazioni in vista del secondo Slam della stagione. Fritz giocherà sia il singolare sia il doppio, in coppia con Learner Tien. Sarà interessante capire in quali condizioni fisiche e mentali si presenterà, anche alla luce della recente separazione dalla compagna Morgan Riddle.

Toni Nadal e Petchey rilanciano: “Racchette più piccole per un tennis più tattico”

Fa discutere anche la proposta lanciata nei giorni scorsi da Toni Nadal. L’ex allenatore di Rafael Nadal ha suggerito una modifica radicale: ridurre le dimensioni delle racchette per rendere il tennis meno basato sulla potenza e più sulla tattica.

A sostenere questa idea è arrivato anche Mark Petchey, ex coach di Emma Raducanu, intervenuto a “The Big T Podcast”.

“Abbiamo visto Toni Nadal parlarne. Dobbiamo essere più realistici, dobbiamo creare più tattica nel gioco. Sono d’accordo con lui: probabilmente servono limitazioni su alcuni materiali attuali. Nel golf se ne parla con la pallina; renderla un po’ più corta rende il gioco più difficile”, ha detto Petchey.

Una proposta destinata a far discutere. Il tennis moderno è sempre più veloce, fisico e potente, e il dibattito su materiali, corde e racchette potrebbe diventare sempre più centrale nei prossimi anni.

Roig si rompe il tendine d’Achille ma resta accanto a Swiatek

Da Roma arriva anche una notizia sfortunata: Francis Roig, nuovo allenatore di Iga Swiatek, si è rotto il tendine d’Achille durante un allenamento.

Nonostante il grave infortunio, Roig ha continuato a seguire la polacca al Foro Italico, presentandosi con le stampelle e restando al suo fianco in campo. Un’immagine forte, che testimonia il suo senso di responsabilità e il grande impegno in una fase delicata della carriera di Swiatek, reduce da settimane complicate e alla ricerca di nuove certezze tecniche.

Rusedski punge Roma prima di Mpetshi Perricard-Musetti

Nel tabellone maschile cresce l’attesa per la sfida tra Giovanni Mpetshi Perricard e Lorenzo Musetti. Il francese, dopo la vittoria al primo turno, affronterà l’idolo di casa in un match molto interessante per caratteristiche tecniche e condizioni di gioco.

Greg Rusedski, nuovo allenatore di Mpetshi Perricard, ha però lanciato una frecciata all’organizzazione parlando a Sky Sports.

“Ho il sospetto che potrebbero farci giocare di sera, perché vogliono che si giochi in condizioni un po’ più lente. Lui ha affrontato Musetti varie volte e sono state partite molto equilibrate. Sappiamo di non partire favoriti, ma se riusciremo a migliorare e a servire bene, avremo delle possibilità”, ha dichiarato.

Il servizio del francese sarà una delle chiavi del match. Musetti, dal canto suo, potrà contare sul pubblico romano e su condizioni che potrebbero favorire maggiormente il suo tennis vario e costruito.

Quinn perde, ma firma un colpo da applausi

Infine, spazio anche allo spettacolo. Ethan Quinn è uscito di scena dall’ATP Roma 2026 dopo la sconfitta in tre set contro Pablo Llamas, impostosi 6-3 5-7 6-3.

Lo statunitense, però, si è preso una piccola consolazione: un colpo destinato a entrare tra i candidati al punto dell’anno. Dopo un serve and volley e un pallonetto dello spagnolo, Quinn ha scelto una soluzione spettacolare sotto le gambe, riuscendo addirittura a trasformarla in un passante vincente. Un gesto tecnico che ha fatto esplodere il pubblico e che, almeno per qualche ora, gli ha regalato una copertina diversa dalla sconfitta.

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FENOMENALE Ethan Quinn con un colpo candidato al PUNTO dell'anno — LiveTennis.it (@livetennisit) May 8, 2026





Francesco Paolo Villarico