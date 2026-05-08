Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo sei azzurri (LIVE)

08/05/2026 09:55 14 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  8 Maggio 2026
18°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Rovesci serali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 8 Maggio
09:00
16°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
22°
18:00
21°
⚠  Allerta gialla temporali nel Lazio dalle 13:00 alle 19:59
🎾  Programma del giorno — 8 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R2
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R2
☁  Nuvoloso
⛈  Allerta temporali
🎾  2° Turno ATP
🎾  2° Turno WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Caty McNally USA vs Iga Swiatek POL

WTA Rome
Caty McNally
30
1
Iga Swiatek [4]
30
0
Mostra dettagli

Daniel Altmaier GER vs Alexander Zverev GER (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Dino Prizmic CRO vs Novak Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Emma Navarro USA vs Elisabetta Cocciaretto ITA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti ITA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




BNP Paribas Arena – ore 11:00
Alex de Minaur AUS vs Matteo Arnaldi ITA

ATP Rome
Alex de Minaur [6]
0
0
Matteo Arnaldi
0
1
Mostra dettagli

Naomi Osaka JPN vs Eva Lys GER (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Tyra Caterina Grant ITA vs (10) Victoria Mboko CAN

Il match deve ancora iniziare

Maria Sakkari GRE vs (2) Elena Rybakina KAZ

Il match deve ancora iniziare

Yannick Hanfmann GER vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare




Supertennis Arena – ore 11:00
Nuno Borges POR vs Rafael Jodar ESP

ATP Rome
Nuno Borges
40
1
Rafael Jodar [32]
15
1
Mostra dettagli

Casper Ruud NOR vs Zachary Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

(5) Jessica Pegula USA vs Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare

(7) Elina Svitolina UKR vs Noemi Basiletti ITA

Il match deve ancora iniziare




Pietrangeli – ore 11:00
(31) Xinyu Wang CHN vs Alexandra Eala PHI

WTA Rome
Xinyu Wang [31]
15
2
Alexandra Eala
0
0
Mostra dettagli

Jan-Lennard Struff GER vs Jiri Lehecka CZE

Il match deve ancora iniziare

Alejandro Tabilo CHI vs Francisco Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

Tommy Paul USA vs Aleksandar Vukic AUS

Il match deve ancora iniziare

Karolina Pliskova CZE vs (33) Jaqueline Cristian ROU

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – ore 11:00
Talia Gibson AUS vs (19) Diana Shnaider RUS

WTA Rome
Talia Gibson
0
1
Diana Shnaider [19]
30
0
Mostra dettagli

(17) Madison Keys USA vs Peyton Stearns USA

Il match deve ancora iniziare

Tallon Griekspoor NED vs Alexander Blockx BEL

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Karen Khachanov RUS vs Aleksandr Shevchenko KAZ

ATP Rome
Karen Khachanov [13]
30
0
Aleksandr Shevchenko
40
0
Mostra dettagli

Botic van de Zandschulp NED vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

(14) Ekaterina Alexandrova RUS vs Laura Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

Rebeka Masarova SUI vs (25) Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
(20) Liudmila Samsonova RUS vs Ann Li USA

WTA Rome
Liudmila Samsonova [20]
15
1
Ann Li
30
1
Mostra dettagli

Anastasia Potapova AUT vs (11) Karolina Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

Simona Waltert SUI vs (32) Hailey Baptiste USA

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,

14 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

tinapica 08-05-2026 11:16

Scritto da tinapica
Gaz, secondo Lei la Baptista oggi rischia?
La Svizzera potrebbe farle lo sgambetto?

Ed anche per l’altra mia beniamina, Leila, pericolo svizzero…vade retro Helvetia!

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 08-05-2026 11:07

Gaz, secondo Lei la Baptista oggi rischia?
La Svizzera potrebbe farle lo sgambetto?

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
nicola 1984 (Guest) 08-05-2026 11:05

Una umile richiesta,per gli amici e utenti che volessero accoglierla, si intende:non potendo seguire le partite ed essendoci,da quel che ho capito,molti match interessanti(non solo degli italiani) o eventi come il Roland Garros o Wimbledon che si avvicinano,secondo me sarebbe fondamentale ascoltare e concentrarsi maggiormente,per esempio,sui commenti o i resoconti sulle singole partite,analisi tattiche anche sugli avversari in vista dei prossimi incontri….
Chiaramente,non è una pretesa o una volontà di limitare il confronto di opinioni anche qui sul forum,ma mi piacerebbe sentire più tennis e meno polemiche gratuite.
Ho spesso apprezzato i post degli amici che parlano dell’esecuzione dei colpi,di dritto,di tipologie di impugnatura dell’attrezzo,di differenze tra il rovescio a una mano e quello a due mani:ecco,da utente che scrive poco e capisce ancor meno,mi piacerebbe che la discussione fosse improntata più su questi argomenti,sull’essenza
del tennis e sulla sua divulgazione anche a chi,come il sottoscritto è un mero appassionato da bambino ma non ha mai preso una racchetta in mano.
Per esempio,ho sentito del brillante risultato,finora raggiunto dalla nostra Noemi Basiletti:ovviamente,non la conoscevo e faccio ammenda,
ma se qualcuno,oltre alla redazione,potesse dedicare qualche riga per descriverla,descrivendone pregi e difetti,personalmente mi farebbe un gran regalo e lo ringrazio anticipatamente.
Ripeto,mi scuso per l’appello,ma credetemi,cerchiamo di riportare il tennis per quello che è,senza infarcire i dialoghi di provocazioni, offese gratuite o affermazioni iperboliche e irrealistiche:a volte anche ascoltare la lettura dei commenti diventa difficile e caotica, non si riesce a percepire della stessa partita o del medesimo giocatore una visione più o meno uniforme ed esaustiva.
Grazie di nuovo a chi vorrà condividere impressioni,esperienze di match dal vivo e contribuire a ricreare così anche qui nel forum
un clima più disteso,costruttivo e informativo.
P.S.dimenticavo la cosa,per me,più importante:anche oggi,come sempre,
forza azzurri.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 08-05-2026 11:03

@ Gaz (#4609742)

Per far capitare, a metà, quel miracolo a cui Lei accenna, Grant-Mboco avrebbe dovuto essere programmato nello Stadio del Tennis, come regolarmente sarebbe accaduto fino al 2019.
Invece ormai purtroppo abbiamo capito che a chi rappresenti l’Italia sono destinati solo campi a pagamento suppletivo.
E l’impresa è rimandata… grazie alla FIT.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 08-05-2026 11:01

Nessun commento di Mauro sul ripescaggio di Jodar? Che strano

Il mio sogno è vedere Mauro ai lavori forzati

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 08-05-2026 11:00

Lo so che comunque non vi importa perché siete esterofili ed amate tutti i tennisti non italiani che vincono

Però negli altri paesi hanno palesemente il permesso della Wada di doparsi mentre noi no

Guardate qui: https://x.com/i/status/2051400923931402678

Noi siamo così scemi che nemmeno abbiamo legalizzato la camera iperbarica

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 08-05-2026 10:57

Orsù Prode Arnaldo!
Alto il cimiero e senza paura (che, trattandosi del Prode Arnaldo, è un suggerimento del tutto pleonastico)!

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Golden Shark 08-05-2026 09:54

Scritto da Gaz

A chi segue i ragazzi: Come mai Cinà ti lascia sempre l’amaro in bocca?

Ah , non lo so .

Però mi hai suggerito un’idea per rilanciare la belinata dell’altro giorno 😆 :

Se convochiamo Pigato , Grant e appunto Cinà(r) … potremmo vincere l’Hopman Cup ” ubriacando ” tutti gli avversari !!! 😛 😛

 7
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles, il capitano, walden, Marco M., tinapica
Sangalletto (Guest) 08-05-2026 09:29

Però un post singolo sulla Basiletti lo potevate fare: un po’ di storia, recuperare qualche intervista vecchia. Io capisco che di Sinner vada detto tutto e il contrario di tutto, pure di Musetti e Paolini ma l’impresa della Basiletti merita qualcosa di più

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
Gaz (Guest) 08-05-2026 09:27

La quota della Cocciaretto è tra quelle più in picchiata.
In molte agenzie da 2,25 a 1,50.
Altre agenzie davano il match già alla pari, quindi da 1,80 si è già passati a 1,50.
Insomma,la Navarro viene vista sfuocata.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 08-05-2026 09:20

A chi segue i ragazzi: Come mai Cinà ti lascia sempre l’amaro in bocca?

Dopo Barty,Halep(e possiamo dire Andreescu) rimane la mia ultima pupilla(rinnegata per essersi data a quella disciplina) che affronta madre terra,dopo il primo match sul centrale potrei anche chiudere la giornata.

Gibson-Shnaider meritava una visibilità migliore,se Paolini ha vinto Roma i meriti andrebbero divisi al 33% tra lei,la pioggia e la Shnaider.
La Gibson mi piace proprio,ha una coordinazione come poche,sia sul dritto che sul rovescio la palla esce rapida dalla racchetta seppur il gesto è quasi impercettibile,con naturalezza,senza mostra di sforzo alcuno,dal movimento del braccio non pensi mai che possa venire fuori un vincente, vorrei tanto vederla sui manti erbosi,tra l’altro ha un servizio invidiabile.

Svitolina è quella tennista che non vorresti mai incontrare, mentre Mboko dopo il flop di Madrid, anche grazie a McNally è chiamata ad un riscatto, quindi la vedo dura, magari Grant un qualcosina potrebbe fare contro una tennista che ha un potenziale incredibile ma che ancora di terra ne deve masticare, è giovanissima e un pubblico avverso potrebbe anche incidere negativamente, sono anche queste prove da superare per una che arriverà in alto.

Cocciaretto può senz’altro farcela, perché nel primo set ho visto una delle migliori Cocciaretto da tempo a questa parte,poi però entra spesso in questa fase nevrotica,dove,come un attore teatrale incomincia a parlare con sé stessa,sgridarsi,parlare con la racchetta,fare dell’espressioni da mimo nell’aria,ecc.. tutta una scena convulsa e nervosa che Gianni Clerici avrebbe potuto ben descrivere alla sua maniera.
La Navarro ha perso quel momento magico e penso che lo ritroverà più su altre superfici,non so adesso quale è stato l’ultimo torneo,forse Charleston.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nike (Guest) 08-05-2026 09:19

Forza ItalTennis

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Marco Tullio Cicerone
Golden Shark 08-05-2026 09:16

Esigo almeno 3 vittorie dei nostri 😛 :

Musetti
Cocciaretto
Darderi ( Hanfmann attuale da prendere con le molle , attenzione ! )

Anche solo una vittoria nei restanti 3 match è da pensarsi piuttosto fantasiosa …
… ma chissà ?

Nell’ordine , dalla meno clamorosa alla piu’ incredibile :

Arnaldi
Grant
Basiletti ( … per distacco )

Stupiteci !!!

🙂 🙂

 2
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Apota, tinapica, Marco Tullio Cicerone
GIALAPPA SBANDY REMIX 08-05-2026 08:54

In campo 6 azzurri e 0 finalisti cugini di Shanghai …
ahia ! …

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!