Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo sei azzurri (LIVE)

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
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🇮🇹
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Combined Roma
Roma, Italia · 8 Maggio 2026
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18°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 22°C
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|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci serali
|CAMPO
|Terra Battuta
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TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 8 Maggio
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09:00
☁
16°
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10:00
☁
16°
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11:00
☁
17°
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12:00
☁
19°
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13:00
☁
20°
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14:00
⛅
21°
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15:00
⛅
22°
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16:00
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22°
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17:00
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22°
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18:00
⛅
21°
⚠ Allerta gialla temporali nel Lazio dalle 13:00 alle 19:59
🎾 Programma del giorno — 8 Maggio
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ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Maschile · Terra Battuta
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ATP R2
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🎾
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WTA 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Femminile · Terra Battuta
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WTA R2
☁ Nuvoloso
⛈ Allerta temporali
🎾 2° Turno ATP
🎾 2° Turno WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Caty McNally vs Iga Swiatek
WTA Rome
Caty McNally•
30
1
Iga Swiatek [4]
30
0
Daniel Altmaier vs Alexander Zverev (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Dino Prizmic vs Novak Djokovic
Il match deve ancora iniziare
Emma Navarro vs Elisabetta Cocciaretto (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Musetti vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Alex de Minaur vs Matteo Arnaldi
ATP Rome
Alex de Minaur [6]•
0
0
Matteo Arnaldi
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arnaldi
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Naomi Osaka vs Eva Lys (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Tyra Caterina Grant vs (10) Victoria Mboko
Il match deve ancora iniziare
Maria Sakkari vs (2) Elena Rybakina
Il match deve ancora iniziare
Yannick Hanfmann vs Luciano Darderi
Il match deve ancora iniziare
Supertennis Arena – ore 11:00
Nuno Borges vs Rafael Jodar
ATP Rome
Nuno Borges
40
1
Rafael Jodar [32]•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Borges
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Casper Ruud vs Zachary Svajda
Il match deve ancora iniziare
(5) Jessica Pegula vs Zeynep Sonmez
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Baez vs Alexander Bublik
Il match deve ancora iniziare
(7) Elina Svitolina vs Noemi Basiletti
Il match deve ancora iniziare
Pietrangeli – ore 11:00
(31) Xinyu Wang vs Alexandra Eala
WTA Rome
Xinyu Wang [31]
15
2
Alexandra Eala•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Jan-Lennard Struff vs Jiri Lehecka
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Tabilo vs Francisco Cerundolo
Il match deve ancora iniziare
Tommy Paul vs Aleksandar Vukic
Il match deve ancora iniziare
Karolina Pliskova vs (33) Jaqueline Cristian
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – ore 11:00
Talia Gibson vs (19) Diana Shnaider
WTA Rome
Talia Gibson
0
1
Diana Shnaider [19]•
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(17) Madison Keys vs Peyton Stearns
Il match deve ancora iniziare
Tallon Griekspoor vs Alexander Blockx
Il match deve ancora iniziare
Ugo Humbert vs Vit Kopriva
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Karen Khachanov vs Aleksandr Shevchenko
ATP Rome
Karen Khachanov [13]
30
0
Aleksandr Shevchenko•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Shevchenko
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
Botic van de Zandschulp vs Aleksandar Kovacevic
Il match deve ancora iniziare
(14) Ekaterina Alexandrova vs Laura Siegemund
Il match deve ancora iniziare
Rebeka Masarova vs (25) Leylah Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
(20) Liudmila Samsonova vs Ann Li
WTA Rome
Liudmila Samsonova [20]
15
1
Ann Li•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Anastasia Potapova vs (11) Karolina Muchova
Il match deve ancora iniziare
Learner Tien vs Damir Dzumhur
Il match deve ancora iniziare
Simona Waltert vs (32) Hailey Baptiste
Il match deve ancora iniziare
Ed anche per l’altra mia beniamina, Leila, pericolo svizzero…vade retro Helvetia!
Gaz, secondo Lei la Baptista oggi rischia?
La Svizzera potrebbe farle lo sgambetto?
Una umile richiesta,per gli amici e utenti che volessero accoglierla, si intende:non potendo seguire le partite ed essendoci,da quel che ho capito,molti match interessanti(non solo degli italiani) o eventi come il Roland Garros o Wimbledon che si avvicinano,secondo me sarebbe fondamentale ascoltare e concentrarsi maggiormente,per esempio,sui commenti o i resoconti sulle singole partite,analisi tattiche anche sugli avversari in vista dei prossimi incontri….
Chiaramente,non è una pretesa o una volontà di limitare il confronto di opinioni anche qui sul forum,ma mi piacerebbe sentire più tennis e meno polemiche gratuite.
Ho spesso apprezzato i post degli amici che parlano dell’esecuzione dei colpi,di dritto,di tipologie di impugnatura dell’attrezzo,di differenze tra il rovescio a una mano e quello a due mani:ecco,da utente che scrive poco e capisce ancor meno,mi piacerebbe che la discussione fosse improntata più su questi argomenti,sull’essenza
del tennis e sulla sua divulgazione anche a chi,come il sottoscritto è un mero appassionato da bambino ma non ha mai preso una racchetta in mano.
Per esempio,ho sentito del brillante risultato,finora raggiunto dalla nostra Noemi Basiletti:ovviamente,non la conoscevo e faccio ammenda,
ma se qualcuno,oltre alla redazione,potesse dedicare qualche riga per descriverla,descrivendone pregi e difetti,personalmente mi farebbe un gran regalo e lo ringrazio anticipatamente.
Ripeto,mi scuso per l’appello,ma credetemi,cerchiamo di riportare il tennis per quello che è,senza infarcire i dialoghi di provocazioni, offese gratuite o affermazioni iperboliche e irrealistiche:a volte anche ascoltare la lettura dei commenti diventa difficile e caotica, non si riesce a percepire della stessa partita o del medesimo giocatore una visione più o meno uniforme ed esaustiva.
Grazie di nuovo a chi vorrà condividere impressioni,esperienze di match dal vivo e contribuire a ricreare così anche qui nel forum
un clima più disteso,costruttivo e informativo.
P.S.dimenticavo la cosa,per me,più importante:anche oggi,come sempre,
forza azzurri.
@ Gaz (#4609742)
Per far capitare, a metà, quel miracolo a cui Lei accenna, Grant-Mboco avrebbe dovuto essere programmato nello Stadio del Tennis, come regolarmente sarebbe accaduto fino al 2019.
Invece ormai purtroppo abbiamo capito che a chi rappresenti l’Italia sono destinati solo campi a pagamento suppletivo.
E l’impresa è rimandata… grazie alla FIT.
Nessun commento di Mauro sul ripescaggio di Jodar? Che strano
Il mio sogno è vedere Mauro ai lavori forzati
Lo so che comunque non vi importa perché siete esterofili ed amate tutti i tennisti non italiani che vincono
Però negli altri paesi hanno palesemente il permesso della Wada di doparsi mentre noi no
Guardate qui: https://x.com/i/status/2051400923931402678
Noi siamo così scemi che nemmeno abbiamo legalizzato la camera iperbarica
Orsù Prode Arnaldo!
Alto il cimiero e senza paura (che, trattandosi del Prode Arnaldo, è un suggerimento del tutto pleonastico)!
Ah , non lo so .
Però mi hai suggerito un’idea per rilanciare la belinata dell’altro giorno 😆 :
Se convochiamo Pigato , Grant e appunto Cinà(r) … potremmo vincere l’Hopman Cup ” ubriacando ” tutti gli avversari !!! 😛 😛
Però un post singolo sulla Basiletti lo potevate fare: un po’ di storia, recuperare qualche intervista vecchia. Io capisco che di Sinner vada detto tutto e il contrario di tutto, pure di Musetti e Paolini ma l’impresa della Basiletti merita qualcosa di più
La quota della Cocciaretto è tra quelle più in picchiata.
In molte agenzie da 2,25 a 1,50.
Altre agenzie davano il match già alla pari, quindi da 1,80 si è già passati a 1,50.
Insomma,la Navarro viene vista sfuocata.
A chi segue i ragazzi: Come mai Cinà ti lascia sempre l’amaro in bocca?
Dopo Barty,Halep(e possiamo dire Andreescu) rimane la mia ultima pupilla(rinnegata per essersi data a quella disciplina) che affronta madre terra,dopo il primo match sul centrale potrei anche chiudere la giornata.
Gibson-Shnaider meritava una visibilità migliore,se Paolini ha vinto Roma i meriti andrebbero divisi al 33% tra lei,la pioggia e la Shnaider.
La Gibson mi piace proprio,ha una coordinazione come poche,sia sul dritto che sul rovescio la palla esce rapida dalla racchetta seppur il gesto è quasi impercettibile,con naturalezza,senza mostra di sforzo alcuno,dal movimento del braccio non pensi mai che possa venire fuori un vincente, vorrei tanto vederla sui manti erbosi,tra l’altro ha un servizio invidiabile.
Svitolina è quella tennista che non vorresti mai incontrare, mentre Mboko dopo il flop di Madrid, anche grazie a McNally è chiamata ad un riscatto, quindi la vedo dura, magari Grant un qualcosina potrebbe fare contro una tennista che ha un potenziale incredibile ma che ancora di terra ne deve masticare, è giovanissima e un pubblico avverso potrebbe anche incidere negativamente, sono anche queste prove da superare per una che arriverà in alto.
Cocciaretto può senz’altro farcela, perché nel primo set ho visto una delle migliori Cocciaretto da tempo a questa parte,poi però entra spesso in questa fase nevrotica,dove,come un attore teatrale incomincia a parlare con sé stessa,sgridarsi,parlare con la racchetta,fare dell’espressioni da mimo nell’aria,ecc.. tutta una scena convulsa e nervosa che Gianni Clerici avrebbe potuto ben descrivere alla sua maniera.
La Navarro ha perso quel momento magico e penso che lo ritroverà più su altre superfici,non so adesso quale è stato l’ultimo torneo,forse Charleston.
Forza ItalTennis
Esigo almeno 3 vittorie dei nostri 😛 :
Musetti
Cocciaretto
Darderi ( Hanfmann attuale da prendere con le molle , attenzione ! )
Anche solo una vittoria nei restanti 3 match è da pensarsi piuttosto fantasiosa …
… ma chissà ?
Nell’ordine , dalla meno clamorosa alla piu’ incredibile :
Arnaldi
Grant
Basiletti ( … per distacco )
Stupiteci !!!
🙂 🙂
In campo 6 azzurri e 0 finalisti cugini di Shanghai …
ahia ! …