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Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Sabato 09 Maggio 2026. Jannik Sinner in sessione serale

08/05/2026 16:13 6 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Campo Centrale – ore 11:00
Tomas Machac CZE vs (7) Daniil Medvedev RUS
(9) Jasmine Paolini ITA vs (21) Elise Mertens BEL Non prima 13:00
(1) Aryna Sabalenka BLR vs (26) Sorana Cirstea ROU
(1) Jannik Sinner ITA vs Sebastian Ofner AUT Non prima 19:00
(12) Belinda Bencic SUI vs (22) Anna Kalinskaya RUS Non prima 20:30

BNP Paribas Arena – ore 11:00
(3) Coco Gauff USA vs Solana Sierra ARG
(4) Felix Auger-Aliassime CAN vs Mariano Navone ARG
(10) Flavio Cobolli ITA vs Terence Atmane FRA
Viktorija Golubic SUI vs (8) Mirra Andreeva RUS Non prima 17:00
(Q) Andrea Pellegrino ITA vs (15) Arthur Fils FRA

Supertennis Arena – ore 11:00
(12) Andrey Rublev RUS vs Miomir Kecmanovic SRB
(24) Tomas Martin Etcheverry ARG vs Mattia Bellucci ITA
(Q) Nikoloz Basilashvili GEO vs (5) Ben Shelton USA
Hamad Medjedovic SRB vs (27) Joao Fonseca BRA
Alexei Popyrin AUS vs (26) Jakub Mensik CZE

Pietrangeli – ore 11:00
Thiago Agustin Tirante ARG vs (17) Cameron Norrie GBR
Marin Cilic CRO vs (LL) Martin Landaluce ESP
Qinwen Zheng CHN vs Jelena Ostapenko LAT
(20) Frances Tiafoe USA vs Ignacio Buse PER
(Q) Taylor Townsend USA vs (16) Iva Jovic USA

Court 1 – ore 11:00
(28) Corentin Moutet FRA vs (Q) Pablo Llamas Ruiz ESP
Oleksandra Oliynykova UKR vs (13) Linda Noskova CZE
(Q) Cristian Garin CHI vs (21) Alejandro Davidovich Fokina ESP
(30) Brandon Nakashima USA vs Roberto Bautista Agut ESP

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6 commenti

zedarioz 08-05-2026 17:04

Scritto da pablito
Qualcuno ricorda Ortisei ?

Che fu un chiaro segnale, ormai l’ennesimo in quel 2019, della forza di Sinner.
Arrivò stanco da una prima stagione da pro molto intensa e dal trionfo nella next gen atp, ma onorò l’impegno dominando il torneo.

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Taxi Driver 08-05-2026 16:57

E pensare che nel 2022 quando ci feci la foto insieme e gli predissi il numero 1 (“speriamo” rispose) a piazza Esedra, stava al cellulare e la gente che passava neanche lo conosceva….domani ci sarà l’esodo al Centrale, tipo Messia…

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+1: Aleee
guido Guest 08-05-2026 16:57

Scritto da pablito
Qualcuno ricorda Ortisei ?

Ofner di sicuro

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guido Guest 08-05-2026 16:56

Scritto da JannikUberAlles
Domani ci saranno da fare quadrare gli orari del tennis (Sinner e Cobolli, in primis) con:
– Giro d’Italia in Bulgaria, da Burgas a Veliko Tarnovo (ore 12-17)
– gara SPRINT di MotoGP (ore 15)
– Lazio/Inter (ore 18)
Mentre alla sera c’è in programma Lecce-Juventus (ore 20:45).
Una gestione complicata!

Lazio-Inter è praticamente un’amichevole (un allenamento per la Finale pochi giorni dopo)

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JannikUberAlles 08-05-2026 16:46

Domani ci saranno da fare quadrare gli orari del tennis (Sinner e Cobolli, in primis) con:

– Giro d’Italia in Bulgaria, da Burgas a Veliko Tarnovo (ore 12-17)
– gara SPRINT di MotoGP (ore 15)
– Lazio/Inter (ore 18)

Mentre alla sera c’è in programma Lecce-Juventus (ore 20:45).

Una gestione complicata!

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pablito 08-05-2026 16:45

Qualcuno ricorda Ortisei ? 😉

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