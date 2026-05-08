Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Sabato 09 Maggio 2026. Jannik Sinner in sessione serale
Campo Centrale – ore 11:00
Tomas Machac vs (7) Daniil Medvedev
(9) Jasmine Paolini vs (21) Elise Mertens Non prima 13:00
(1) Aryna Sabalenka vs (26) Sorana Cirstea
(1) Jannik Sinner vs Sebastian Ofner Non prima 19:00
(12) Belinda Bencic vs (22) Anna Kalinskaya Non prima 20:30
BNP Paribas Arena – ore 11:00
(3) Coco Gauff vs Solana Sierra
(4) Felix Auger-Aliassime vs Mariano Navone
(10) Flavio Cobolli vs Terence Atmane
Viktorija Golubic vs (8) Mirra Andreeva Non prima 17:00
(Q) Andrea Pellegrino vs (15) Arthur Fils
Supertennis Arena – ore 11:00
(12) Andrey Rublev vs Miomir Kecmanovic
(24) Tomas Martin Etcheverry vs Mattia Bellucci
(Q) Nikoloz Basilashvili vs (5) Ben Shelton
Hamad Medjedovic vs (27) Joao Fonseca
Alexei Popyrin vs (26) Jakub Mensik
Pietrangeli – ore 11:00
Thiago Agustin Tirante vs (17) Cameron Norrie
Marin Cilic vs (LL) Martin Landaluce
Qinwen Zheng vs Jelena Ostapenko
(20) Frances Tiafoe vs Ignacio Buse
(Q) Taylor Townsend vs (16) Iva Jovic
Court 1 – ore 11:00
(28) Corentin Moutet vs (Q) Pablo Llamas Ruiz
Oleksandra Oliynykova vs (13) Linda Noskova
(Q) Cristian Garin vs (21) Alejandro Davidovich Fokina
(30) Brandon Nakashima vs Roberto Bautista Agut
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
6 commenti
Che fu un chiaro segnale, ormai l’ennesimo in quel 2019, della forza di Sinner.
Arrivò stanco da una prima stagione da pro molto intensa e dal trionfo nella next gen atp, ma onorò l’impegno dominando il torneo.
E pensare che nel 2022 quando ci feci la foto insieme e gli predissi il numero 1 (“speriamo” rispose) a piazza Esedra, stava al cellulare e la gente che passava neanche lo conosceva….domani ci sarà l’esodo al Centrale, tipo Messia…
Ofner di sicuro
Lazio-Inter è praticamente un’amichevole (un allenamento per la Finale pochi giorni dopo)
Domani ci saranno da fare quadrare gli orari del tennis (Sinner e Cobolli, in primis) con:
– Giro d’Italia in Bulgaria, da Burgas a Veliko Tarnovo (ore 12-17)
– gara SPRINT di MotoGP (ore 15)
– Lazio/Inter (ore 18)
Mentre alla sera c’è in programma Lecce-Juventus (ore 20:45).
Una gestione complicata!
Qualcuno ricorda Ortisei ? 😉