Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Cocciaretto, Musetti e Darderi. Grant si ferma al secondo turno a Roma: Bartunkova rimonta e vola contro Madison Keys. Out Basiletti

08/05/2026 20:51 248 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP

Si ferma al secondo turno la corsa di Tyra Caterina Grant nel WTA 1000 di Roma. L’azzurra, dopo aver vinto il primo set, viene rimontata dalla lucky loser ceca Nikola Bartunkova, che si impone con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 e conquista l’accesso al terzo turno.

Per la ventenne di Praga si tratta di una vittoria importante, arrivata sfruttando alla perfezione l’occasione del ripescaggio in tabellone. Al prossimo turno Bartunkova affronterà Madison Keys, vincitrice quest’oggi in rimonta su Peyton Stearns.

Grant era partita meglio, riuscendo a conquistare il primo set per 6-4 grazie a una buona aggressività con il dritto e a una maggiore incisività nei momenti importanti. La partita però è cambiata con il passare dei game. Nel secondo parziale Bartunkova ha iniziato ad aggredire con grande continuità il servizio dell’italiana, mettendo pressione fin dalla risposta e prendendo sempre più campo nello scambio.

La ceca ha pareggiato i conti con il 6-3 del secondo set, poi nel terzo ha continuato a spingere nei colpi di inizio gioco. Grant ha avuto il merito di restare attaccata al match, recuperando un break e tornando sul 4-4, ma nel nono game è arrivato il passaggio decisivo: doppio fallo dell’azzurra e nuovo break per Bartunkova, che è poi andata a servire per l’incontro.

Nel game conclusivo la ceca ha chiuso senza tremare, trovando anche un ace e una prima vincente a uscire per mettere fine alla sfida. Per Grant resta comunque un torneo positivo, ma con il rammarico di un secondo set in cui è leggermente calata, soprattutto con il dritto. Tanti meriti, però, vanno a Bartunkova, brava a cambiare ritmo, a mettere pressione costante in risposta e a completare una rimonta di grande personalità.

Noemi Basiletti saluta gli Internazionali d’Italia al secondo turno. La giovane azzurra, numero 427 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, si è arresa alla maggiore esperienza e solidità di Elina Svitolina, numero 7 del seeding, vittoriosa con il punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e 17 minuti di gioco.
Nel primo set Basiletti ha provato a restare agganciata al match, recuperando immediatamente il break subito in apertura. Dall’1-1, però, Svitolina ha cambiato passo, alzando il livello in risposta e togliendo per tre volte consecutive il servizio all’azzurra, fino a chiudere il parziale sul 6-1 dopo 34 minuti.
Più combattuto il secondo set, nel quale Basiletti ha avuto diverse occasioni per provare a indirizzare la frazione. L’azzurra non ha sfruttato tre palle break nel terzo game, ha poi subito il break nel quarto, ma è stata brava a reagire e a rientrare fino al 3-3. La svolta è arrivata nell’ottavo gioco, quando la tennista italiana, avanti 30-0, ha perso quattro punti consecutivi cedendo nuovamente la battuta.
Svitolina ha poi chiuso al servizio, non senza qualche brivido: Basiletti ha annullato due match point e ha avuto anche due palle break per riaprire l’incontro, ma l’ucraina ha trovato la lucidità necessaria per archiviare la pratica alla terza occasione utile.
Le statistiche confermano il predominio di Svitolina, che ha vinto 70 punti contro 51 e ha sfruttato 6 palle break su 10, cancellandone 9 delle 11 concesse. Per Basiletti resta comunque un torneo da ricordare: dalle qualificazioni al secondo turno del main draw, con la conferma di avere qualità e personalità per crescere ancora.

Qualcosa continua a non funzionare nella gestione dei grandi tornei, almeno sul piano delle condizioni fisiche dei giocatori. Dopo le numerose assenze registrate a Madrid a causa di problemi legati a un’intossicazione alimentare, anche il WTA 1000 di Roma deve fare i conti con un primo ritiro pesante: Victoria Mboko è stata costretta a cancellarsi dal tabellone prima ancora del debutto per una gastroenterite.
La giovane canadese, attesa al secondo turno contro l’italiana Tyra Grant, non scenderà dunque in campo al Foro Italico. Al suo posto entrerà Nikola Bartunkova, che affronterà la romana in una sfida comunque interessante, ma diversa rispetto a quella immaginata al momento del sorteggio.
Per Grant cambia quindi l’avversaria, non l’occasione. Dopo il successo nel derby contro Lisa Pigato, l’azzurra avrà la possibilità di giocarsi l’accesso al turno successivo contro una rivale ripescata in tabellone. Resta però il tema generale: dopo Madrid, anche Roma registra subito un caso legato a problemi gastrointestinali. Una situazione che inevitabilmente fa discutere, perché a pagare sono sempre gli atleti, costretti a rinunciare o a scendere in campo in condizioni non ideali.

Nel frattempo, sul campo, Iga Swiatek ha vissuto un esordio molto più complicato del previsto. Guardando il sorteggio, non sembrava che la polacca dovesse avere particolari problemi contro Cathy McNally, giocatrice in crescita e reduce da buoni risultati, ma sulla carta ancora distante dal livello dell’ex numero uno del mondo, soprattutto sulla terra battuta.
Invece la statunitense ha saputo rendere la partita molto più insidiosa del previsto. Dopo un primo set dominato da Swiatek, chiuso 6-1, McNally ha reagito con grande personalità, trascinando il match al terzo set grazie al 7-6 del secondo parziale. Un segnale importante della sua competitività e della sua capacità di restare agganciata anche contro una delle migliori interpreti del circuito.
Nel momento decisivo, però, Swiatek ha ritrovato ordine e solidità. La polacca ha evitato la sorpresa e ha chiuso 6-1 6-7 6-3, conquistando una vittoria sofferta ma preziosa. Un successo che può aiutarla a costruire fiducia dopo giorni non semplici e che le permette di proseguire il cammino a Roma.
Il risultato finale racconta bene la doppia faccia della partita: da una parte una Swiatek ancora non perfetta, costretta a lottare più del previsto; dall’altra una McNally capace di confermare i progressi delle ultime settimane. Per la polacca, però, contava soprattutto superare il primo ostacolo. E, pur soffrendo, l’obiettivo è stato raggiunto.

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  8 Maggio 2026
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CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Rovesci serali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 8 Maggio
09:00
16°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
21°
15:00
22°
16:00
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17:00
22°
18:00
21°
⚠  Allerta gialla temporali nel Lazio dalle 13:00 alle 19:59
🎾  Programma del giorno — 8 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R2
🎾
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☁  Nuvoloso
⛈  Allerta temporali
🎾  2° Turno ATP
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🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Caty McNally USA vs Iga Swiatek POL

WTA Rome
Caty McNally
1
7
3
Iga Swiatek [4]
6
6
6
Vincitore: Swiatek
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Daniel Altmaier GER vs Alexander Zverev GER (Non prima 13:00)

ATP Rome
Daniel Altmaier
5
3
Alexander Zverev [2]
7
6
Vincitore: Zverev
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Dino Prizmic CRO vs Novak Djokovic SRB

ATP Rome
Dino Prizmic
2
6
6
Novak Djokovic [3]
6
2
4
Vincitore: Prizmic
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Emma Navarro USA vs Elisabetta Cocciaretto ITA (Non prima 19:00)

WTA Rome
Emma Navarro [28]
0
3
3
0
Elisabetta Cocciaretto
0
6
6
0
Vincitore: Cocciaretto
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Lorenzo Musetti ITA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 20:30)

ATP Rome
Lorenzo Musetti [8]
0
0
Giovanni Mpetshi Perricard
0
0
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BNP Paribas Arena – ore 11:00
Alex de Minaur AUS vs Matteo Arnaldi ITA

ATP Rome
Alex de Minaur [6]
6
6
4
Matteo Arnaldi
4
7
6
Vincitore: Arnaldi
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Naomi Osaka JPN vs Eva Lys GER (Non prima 13:00)

WTA Rome
Naomi Osaka [15]
6
4
6
Eva Lys
4
6
3
Vincitore: Osaka
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Tyra Caterina Grant ITA vs Nikola Bartunkova CZE

WTA Rome
Tyra Caterina Grant
6
3
4
Nikola Bartunkova
4
6
6
Vincitore: Bartunkova
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Maria Sakkari GRE vs (2) Elena Rybakina KAZ

WTA Rome
Maria Sakkari
0
4
1
0
Elena Rybakina [2]
0
6
6
0
Vincitore: Rybakina
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Yannick Hanfmann GER vs Luciano Darderi ITA

ATP Rome
Yannick Hanfmann
0
0
Luciano Darderi [18]
0
0
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Supertennis Arena – ore 11:00
Nuno Borges POR vs Rafael Jodar ESP

ATP Rome
Nuno Borges
6
4
Rafael Jodar [32]
7
6
Vincitore: Jodar
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Casper Ruud NOR vs Zachary Svajda USA

ATP Rome
Casper Ruud [23]
6
6
Zachary Svajda
1
3
Vincitore: Ruud
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(5) Jessica Pegula USA vs Zeynep Sonmez TUR

WTA Rome
Jessica Pegula [5]
0
6
6
0
Zeynep Sonmez
0
4
0
0
Vincitore: Pegula
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Sebastian Baez ARG vs Alexander Bublik KAZ

ATP Rome
Sebastian Baez
1
2
Alexander Bublik [9]
6
6
Vincitore: Bublik
Mostra dettagli

(7) Elina Svitolina UKR vs Noemi Basiletti ITA

WTA Rome
Elina Svitolina [7]
0
6
6
0
Noemi Basiletti
0
1
3
0
Vincitore: Svitolina
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Pietrangeli – ore 11:00
(31) Xinyu Wang CHN vs Alexandra Eala PHI

WTA Rome
Xinyu Wang [31]
0
4
3
0
Alexandra Eala
0
6
6
0
Vincitore: Eala
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Jan-Lennard Struff GER vs Jiri Lehecka CZE

ATP Rome
Jan-Lennard Struff
6
3
Jiri Lehecka [11]
7
6
Vincitore: Lehecka
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Alejandro Tabilo CHI vs Francisco Cerundolo ARG

ATP Rome
Alejandro Tabilo
0
2
Francisco Cerundolo [25]
6
6
Vincitore: Cerundolo
Mostra dettagli

Tommy Paul USA vs Aleksandar Vukic AUS

ATP Rome
Tommy Paul [16]
6
6
Aleksandar Vukic
4
2
Vincitore: Paul
Mostra dettagli

Karolina Pliskova CZE vs (33) Jaqueline Cristian ROU

WTA Rome
Karolina Pliskova
0
6
7
5
Jaqueline Cristian [33]
15
7
6
3
Mostra dettagli




Court 13 – ore 11:00
Talia Gibson AUS vs (19) Diana Shnaider RUS

WTA Rome
Talia Gibson
7
1
1
Diana Shnaider [19]
5
6
6
Vincitore: Shnaider
Mostra dettagli

(17) Madison Keys USA vs Peyton Stearns USA

WTA Rome
Madison Keys [17]
4
6
6
Peyton Stearns
6
4
2
Vincitore: Keys
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Tallon Griekspoor NED vs Alexander Blockx BEL

ATP Rome
Tallon Griekspoor [29]
7
3
4
Alexander Blockx
6
6
6
Vincitore: Blockx
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Ugo Humbert FRA vs Vit Kopriva CZE

ATP Rome
Ugo Humbert [31]
6
6
Vit Kopriva
3
2
Vincitore: Humbert
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Court 1 – ore 11:00
Karen Khachanov RUS vs Aleksandr Shevchenko KAZ

ATP Rome
Karen Khachanov [13]
6
6
Aleksandr Shevchenko
4
4
Vincitore: Khachanov
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Botic van de Zandschulp NED vs Aleksandar Kovacevic USA

ATP Rome
Botic van de Zandschulp
2
6
7
Aleksandar Kovacevic
6
2
6
Vincitore: van de Zandschulp
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(14) Ekaterina Alexandrova RUS vs Laura Siegemund GER

WTA Rome
Ekaterina Alexandrova [14]
4
7
1
Laura Siegemund
6
6
6
Vincitore: Siegemund
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Rebeka Masarova SUI vs (25) Leylah Fernandez CAN

WTA Rome
Rebeka Masarova
0
4
6
2
Leylah Fernandez [25]
0
6
4
2
Mostra dettagli




Court 2 – ore 11:00
(20) Liudmila Samsonova RUS vs Ann Li USA

WTA Rome
Liudmila Samsonova [20]
0
6
6
0
Ann Li
0
4
3
0
Vincitore: Samsonova
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Anastasia Potapova AUT vs (11) Karolina Muchova CZE

WTA Rome
Anastasia Potapova
0
6
6
0
Karolina Muchova [11]
0
3
2
0
Vincitore: Potapova
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Learner Tien USA vs Damir Dzumhur BIH

ATP Rome
Learner Tien [19]
6
6
Damir Dzumhur
2
1
Vincitore: Tien
Mostra dettagli

Simona Waltert SUI vs (32) Hailey Baptiste USA

WTA Rome
Simona Waltert
7
4
4
Hailey Baptiste [32]
6
6
6
Vincitore: Baptiste
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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Golden Shark 08-05-2026 22:30

Pliskova & Fernandez 2 partite estenuanti …

[strong]@ Gaz[/strong] … come non ti invidio !!!

😉

 248
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Golden Shark 08-05-2026 22:26

E vai con gli Internazionali ” After Hours ” !!!

😀

Sembra che sia anche appena salito in consolle David Guetta !!!

😀 😀

247
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Giuliano da Viareggio (Guest) 08-05-2026 22:21

E ORA FINALMENTE MUSO E DARDO????

 246
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Vasco90 08-05-2026 22:18

Brava Elisabetta! Una gioia mentre mi guardo diretta gol della serie B

 245
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Az67 (Guest) 08-05-2026 21:57

Navarro, la giocatrice più triste del circuito. Qualcuno l’ha mai vista sorridere o fare un minimo cenno dopo un bel punto? Nemmeno alla vittoria…

 244
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JannikUberAlles 08-05-2026 21:56

Agli spettatori di Musetti e Darderi verranno serviti gli spaghetti con aglio, olio e peperoncino?

Il vino… quello dei Castelli?

 243
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Mats 08-05-2026 21:54

La Navarro é l’ombra di se stessa

 242
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tinapica 08-05-2026 21:50

Scritto da Krik Kroc
Che pollastra Tyra. Meglio la Basiletti

Oh Patatino, ricordo che la pollastra ha 18 anni…

 241
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+1: Marco Tullio Cicerone
tinapica 08-05-2026 21:49

Non dico che lo sapessi, ma un po’ che Giocovic oggi rischiasse me la sentivo.
La superficie è la sua sfavorita, vi arrivava dopo un piccolo problema fisico e contro un avversario in crescita…insomma le premesse c’erano.
Ma resta una sconfitta, la sua, contro pronostico.
Non credo che farà un gran Rolando; piuttosto lì cercherà di recuperare ritmo agonistico per poi dare il tutto e per tutto a Uuimbledon, che probabilmente sarà la sua vera ultima, per quanto piccola, occasione di vincere un Torneo Maggiore.

 240
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forzaragazziforza (Guest) 08-05-2026 21:45

peccato tyra, un set e un break e poi si è sciolta per diversi game, poi ripresa e poi ripersa, è evidente la sua giovane età, 18 anni non quasi 19 ma compiuti da un mese e poco più, anche un anno fa la sua bella differenza a questa età; l’ho vista già molto più mobile di qualche mese fa e questo è buono, ha mille cose da migliorare a partire dal servizio sopratutto la seconda, ma ha una bella palla pesante quando attacca quindi vedremo

 239
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Kenobi 08-05-2026 21:41

Scritto da FabioR
Scusate senza voler fare body shaming…ma che è successo alla Navarro?

Ha un problema di salute, probabilmente assume corticosteroidi.

 238
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tinapica 08-05-2026 21:40

Gran peccato per Caterina: era un’occasionissima per fare tanta insperata strada in questo importante torneo.
Brava comunque: il tempo è dalla sua.
Da Basiletti contro una simile avversaria non era lecito aspettarsi di più.
Gran torneo per lei, che possa essere buon viatico per una carriera di alto livello.
Ora sta giocando la Coccia contro un’avversaria frastornata ed ombra della gran giocatrice che era due anni fa.
Che si sbrighi a vincere, così possiamo vedere Musetti.
Alè Coccia!

 237
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Lukas (Guest) 08-05-2026 21:38

@ Az67 (#4610251)
Vero, hai ragione, ma questo atteggiamento va raddrizzato adesso che è ancora una adolescente per non dire bambina, con tutto il rispetto che si conviene per l’atleta virtuosa che è…

 236
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zawix 08-05-2026 21:34

La Grant è ancora molto acerba tatticamente e mentalmente. Ha ottimi fondamentali che può migliorare. Va seguita e indirizzata.
Gran talento entrerà sicuramente in top ten

 235
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Giuliano da Viareggio (Guest) 08-05-2026 21:29

DOMANDA A CHI SA RISPONDERE CON CERTEZZA: MA STASERA, MUSO E DARDO GIOCHERANNO?

 234
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FabioR (Guest) 08-05-2026 21:26

Scusate senza voler fare body shaming…ma che è successo alla Navarro?

 233
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Annie3 08-05-2026 21:26

Solo complimenti alla Tyra, ha sfoderato dei colpi eccezionali, giocando come deve giocare una giovane ai suoi primi impegni importanti, liberamente e con coraggio, avrà tutto il tempo per rivedersi e migliorare quello che riterrà di dover migliorare…intanto mi ha fatto finalmente appassionare e divertire e, se il riferimento è Camila, credo che a Tyra non dispiaccia di battere top e vincere un 1000 come ha fatto Camila…e se poi vincerà anche di più sarò la prima ad applaudirla con entusiasmo: ma poi, avete sempre accusato Giorgi di essere troppo seria e musona, adesso che è arrivata la versione sorridente e comunicativa di che vi lamentate? Oltretutto non capisco quali atteggiamenti in campo sarebbero “riprovevoli”…ma per piacere, ragazza espansiva ma corretta, ben venga chi vivacizza con qualche sorriso o pacato entusiasmo un trend di inespressive dall’effetto soporifero

 232
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+1: Paolo Papa
Il vero tennis (Guest) 08-05-2026 21:23

Non si può entrare alle 10.45 di mattina e 7scite a mezzanotte binaghi. Quindi vai a quel paese. Senza tetto il prezzo è follia!

 231
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NonSoloSinner (Guest) 08-05-2026 21:23

Scritto da Tennislover
Brava lo stesso Caterina, la Grant ha solo 18 anni, e si vede. Fosse stata solo un poco più accorta si sarebbe trovata al tie break, peccato. La Bartunkova, giovane ma evidentemente più esperta, ha giocato meglio i punti pesanti. Una cosa però non mi piace. Quelle fasciature sulla gamba di appoggio di entrambe a questa età non sono un bel segnale ……

secondo me è solo per l’umidità, non mi è apparsa in qualche modo fisicamente menomata

 230
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Il vero tennis (Guest) 08-05-2026 21:21

I giocatori si lamentano dei premi…È il popolo quando del caro biglietti. 180 euro per un bel posto sul bnl paribas secondo campo per importanza senza tetto. Grant abbandonata al terzo set dalla gente e darderi a che ora gioca? Ecco quì siamo al ridicolo…
Senza piano b per 2 ore di stop. È io ho perso metà programma? Ne vogliamo parlare signori?

 229
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Giallo Naso (Guest) 08-05-2026 21:15

@ ska (#4610248)

ma infatti…mi dispiace moltissimo, è una ragazza molto carina, adesso però si vede in maniera molto chiara che è appesantita.

 228
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Az67 (Guest) 08-05-2026 21:14

Scritto da Lukas
La Grant ha talento, farà grandi cose ma a me non garba il suo atteggiamento in campo…

E ancora un po bambina, si vede….

 227
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+1: Taxi Driver
Diè (Guest) 08-05-2026 21:12

Scritto da Forchetta Antonio

Scritto da Krik Kroc

Scritto da Nena
Ma come sta giocando Prizmic!!

È un predestinato

E noi abbiamo Cinà…

Pensa un po’ che abbiamo pure un illuminato come te come commentatore tecnico, che fortuna!

 226
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+1: Marco Tullio Cicerone
ska (Guest) 08-05-2026 21:11

@ Pat (#4610219)

Premesso che la Navarro è fisicamente la mia preferita di tutto il circuito e speravo che il doppio misto con Sinner lo facessero… è evidente che i problemi che l han costretta a saltare il torneo di casa non li ha risolti. Alcune voci dicono problemi di tiroide o autoimmune prendendo cortisone.

 225
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+1: Taxi Driver
andrewthefirst (Guest) 08-05-2026 21:11

Caterina tira. Mi piace anche il suo atteggiamento giocoso e poco professionale-asettico.
Ma cambiategli la chiusura del dritto, magari efficace ma inguardabile e potenzialmente dannosa per infortuni.

 224
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Gaz (Guest) 08-05-2026 21:11

Bartunkova mi ricorda quella Shvedova Kazaka che inflisse un Golden set alla Errani a Wimbledon,robotica ,a tratti devastante ma con regolari e frequenti malfunzionamenti.
Menomale che un po di armonia oggi l’abbiamo vista nel primo match sul centrale.

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+1: Taxi Driver
PPF (Guest) 08-05-2026 21:10

Scritto da PPF

Scritto da magilla
che critiche si possono muovere ad una ragazza cosi giovane?…io nessuna!….il gioco c’è e questo si sapeva….deve imparare “solo” ad organizzarlo.e seconde me deve imparare a stare in campo con “maturita” non solo nel gioco ma anche negli atteggiamenti….di tempo ce n’è tanto…..

A me pare montatiella.

Un po’ come Musetti alla sua età.

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Pier no guest 08-05-2026 21:10

Io credo ci sia un errore di fondo ovvero guardare un match indipendente dai protagonisti.
In campo femminile l’elemento mentale è fondamentale non essendo il servizio molto spesso un punto fermo.
Nelle categorie under devi decidere se è meglio un uovo oggi che una gallina domani,se sia meglio buttare di là anche gli stracci per portare a casa un match oppure rendere automatica l’iniziativa.
Un po’ è ciò che si fece con la Giorgi che però non passò mai alla fase successiva ovvero valutare altre opzioni a seconda della fase del match.
Dispiace questa sconfitta ma il percorso che l’ha portata fin qui è proprio su questa riga,non è ancora il momento di cambiare.

 221
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NonSoloSinner (Guest) 08-05-2026 21:08

Scritto da PPF

Scritto da magilla
che critiche si possono muovere ad una ragazza cosi giovane?…io nessuna!….il gioco c’è e questo si sapeva….deve imparare “solo” ad organizzarlo.e seconde me deve imparare a stare in campo con “maturita” non solo nel gioco ma anche negli atteggiamenti….di tempo ce n’è tanto…..

A me pare montatiella.

Comunque un’occasione persa contro un’avversaria abbordabile, poi diamole tempo, ma deve migliorare un po’ in tutto e non solo fisicamente

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-1: Billy74
Giambi (Guest) 08-05-2026 21:08

La Navarro a mio parere la tennista più bella del circuito si è presentata a Roma molto appesantita irriconoscibile. Speriamo di rivederla bella e atletica come una volta. La mobilità è diminuita ma ho visto che i colpi sono rimasti belli pesanti.

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+1: Taxi Driver
Intenditore (Guest) 08-05-2026 21:06

Ha un braccio esagerato ma non può sparare tutti i colpi, nel tennis occorre anche pensare. Vederla è divertente, vincenti da paura ma anche errori sanguinosi e grossolani. L’età è dalla sua, se riesce a disciplinarsi e ragionare, con quel fisico da Williams e quelle bordate che tira, ci potrà far divertire.

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Gaz (Guest) 08-05-2026 21:05

Navarro cambiata molto fisicamente,disse che aveva cambiato tipo di preparazione e che questo avrebbe dato i frutti più avanti.
Si,ma sono già passati mesi e mesi e non è uscita ancora neanche un’albicocca.

 217
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+1: Taxi Driver
Paolo Papa 08-05-2026 21:05

Ma a che ora riusciamo a vedere Musetti? A mezzanotte?
Ma che programma di cacca

 216
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+1: Taxi Driver
Giambi (Guest) 08-05-2026 21:02

Caterina ha giocato un gran primo set con diritti potenti ma soprattutto con uno schema di gioco ed ha sfondato spesso e volentieri. Nel secondo si è disunità sbagliando molto e soprattutto ha giocato a sprazzi senza uno schema ma con colpi non destinati a preparare il secondo. Nel terzo si è rivisto Caterina ma poi la ceka alla fine ha prevalso. Va guidata perché è un diamante grezzo ma è una nostra risorsa , top 100 ci sta tutta.

 215
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Non tennista (Guest) 08-05-2026 21:00

Attenzione Musetti: chi dorme non piglia Mpetshi

 214
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+1: tinapica
Annie3 08-05-2026 21:00

@ tomasol (#4610201)

Mah, a me risulta che non sia incorso in alcun procedimento, sanzione o altri problemi di questo genere, solo piu’ volte premiato come miglior sportivo dell’anno…quindi non capisco a cosa tu ti riferisca, anche se le motivazioni di questa tua uscita sono facilmente attribuibili al solito inestinguibile livore che ti qualifica

 213
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AleLora (Guest) 08-05-2026 20:59

@ magilla (#4610218)

Ma infatti! Deve solo mettere ordine nel suo gioco e capire i momenti, ma sa fare tutto: ha servizio, risposta , un bel rovescio, bella mano e anche coraggio. A me piace molto.

 212
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+1: magilla
Gaz (Guest) 08-05-2026 20:59

Scritto da Gaz
Pliskova non riesce a mettere il naso avanti,con i denti la Cristian tiene i servizi, sono quei match segnati.
5-6 Pliskova al servizio.

Eccola là,dopo il quarto di finale a Madrid arriva il torneo di passaggio a Roma.
L’ho incominciato a sentire nell’area prima del match dopo il primo set vinto dalla dalla Stearn.
Qualcuno deve sempre venir meno all’appello, c’è poco da fare.

 211
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+1: Taxi Driver
Miles (Guest) 08-05-2026 20:51

Fino a che ora può iniziare una partita prima di rimandare al giorno dopo?

 210
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PPF (Guest) 08-05-2026 20:50

Scritto da magilla
che critiche si possono muovere ad una ragazza cosi giovane?…io nessuna!….il gioco c’è e questo si sapeva….deve imparare “solo” ad organizzarlo.e seconde me deve imparare a stare in campo con “maturita” non solo nel gioco ma anche negli atteggiamenti….di tempo ce n’è tanto…..

A me pare montatiella.

 209
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-1: Detuqueridapresencia, Annie3, Lukaa
Pat (Guest) 08-05-2026 20:47

Ma cosa gli è successo alla Navarro, alle prime immagini pensavo che fosse la Cocciaretto (con tutto rispetto).

 208
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-1: Kenobi
magilla 08-05-2026 20:47

che critiche si possono muovere ad una ragazza cosi giovane?…io nessuna!….il gioco c’è e questo si sapeva….deve imparare “solo” ad organizzarlo.e seconde me deve imparare a stare in campo con “maturita” non solo nel gioco ma anche negli atteggiamenti….di tempo ce n’è tanto…..

 207
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+1: Marco Tullio Cicerone, Golden Shark, Detuqueridapresencia, Pier no guest
Lucio68el (Guest) 08-05-2026 20:47

Grant colpi straordinari ma anche strafalcioni clamorosi

 206
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Scolaretto 08-05-2026 20:46

Non condivido alcuni commenti su Tyra, ha appena 18 anni, inevitabile inesperienza ma grandi potenzialità. I prossimi 2 anni saranno decisivi per la sua crescita, personalmente sono decisamente ottimista.

 205
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+1: Marco Tullio Cicerone, Detuqueridapresencia
Tennislover (Guest) 08-05-2026 20:44

Brava lo stesso Caterina, la Grant ha solo 18 anni, e si vede. Fosse stata solo un poco più accorta si sarebbe trovata al tie break, peccato. La Bartunkova, giovane ma evidentemente più esperta, ha giocato meglio i punti pesanti. Una cosa però non mi piace. Quelle fasciature sulla gamba di appoggio di entrambe a questa età non sono un bel segnale ……

 204
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+1: Arnarderi, magilla
Gaz (Guest) 08-05-2026 20:41

Pliskova non riesce a mettere il naso avanti,con i denti la Cristian tiene i servizi, sono quei match segnati.
5-6 Pliskova al servizio.

 203
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Pietropaolo Hess (Guest) 08-05-2026 20:41

Scritto da Krik Kroc
Che pollastra Tyra. Meglio la Basiletti

A me sembra Giorgi, ma con grosse limitazioni fisiche. Non credo possa arrivare mai in top ten.

 202
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Krik Kroc 08-05-2026 20:39

Che pollastra Tyra. Meglio la Basiletti

 201
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-1: Detuqueridapresencia, magilla
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