Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Cocciaretto, Musetti e Darderi. Grant si ferma al secondo turno a Roma: Bartunkova rimonta e vola contro Madison Keys. Out Basiletti

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP
Si ferma al secondo turno la corsa di
Tyra Caterina Grant nel WTA 1000 di Roma. L’azzurra, dopo aver vinto il primo set, viene rimontata dalla lucky loser ceca Nikola Bartunkova, che si impone con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 e conquista l’accesso al terzo turno.
Per la ventenne di Praga si tratta di una vittoria importante, arrivata sfruttando alla perfezione l’occasione del ripescaggio in tabellone. Al prossimo turno
Bartunkova affronterà Madison Keys, vincitrice quest’oggi in rimonta su Peyton Stearns.
Grant era partita meglio, riuscendo a conquistare il primo set per 6-4 grazie a una buona aggressività con il dritto e a una maggiore incisività nei momenti importanti. La partita però è cambiata con il passare dei game. Nel secondo parziale Bartunkova ha iniziato ad aggredire con grande continuità il servizio dell’italiana, mettendo pressione fin dalla risposta e prendendo sempre più campo nello scambio.
La ceca ha pareggiato i conti con il
6-3 del secondo set, poi nel terzo ha continuato a spingere nei colpi di inizio gioco. Grant ha avuto il merito di restare attaccata al match, recuperando un break e tornando sul 4-4, ma nel nono game è arrivato il passaggio decisivo: doppio fallo dell’azzurra e nuovo break per Bartunkova, che è poi andata a servire per l’incontro.
Nel game conclusivo la ceca ha chiuso senza tremare, trovando anche un ace e una prima vincente a uscire per mettere fine alla sfida. Per
Grant resta comunque un torneo positivo, ma con il rammarico di un secondo set in cui è leggermente calata, soprattutto con il dritto. Tanti meriti, però, vanno a Bartunkova, brava a cambiare ritmo, a mettere pressione costante in risposta e a completare una rimonta di grande personalità.
Noemi Basiletti saluta gli Internazionali d’Italia al secondo turno. La giovane azzurra, numero 427 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, si è arresa alla maggiore esperienza e solidità di Elina Svitolina, numero 7 del seeding, vittoriosa con il punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e 17 minuti di gioco.
Nel primo set Basiletti ha provato a restare agganciata al match, recuperando immediatamente il break subito in apertura. Dall’1-1, però, Svitolina ha cambiato passo, alzando il livello in risposta e togliendo per tre volte consecutive il servizio all’azzurra, fino a chiudere il parziale sul 6-1 dopo 34 minuti.
Più combattuto il secondo set, nel quale Basiletti ha avuto diverse occasioni per provare a indirizzare la frazione. L’azzurra non ha sfruttato tre palle break nel terzo game, ha poi subito il break nel quarto, ma è stata brava a reagire e a rientrare fino al 3-3. La svolta è arrivata nell’ottavo gioco, quando la tennista italiana, avanti 30-0, ha perso quattro punti consecutivi cedendo nuovamente la battuta.
Svitolina ha poi chiuso al servizio, non senza qualche brivido: Basiletti ha annullato due match point e ha avuto anche due palle break per riaprire l’incontro, ma l’ucraina ha trovato la lucidità necessaria per archiviare la pratica alla terza occasione utile.
Le statistiche confermano il predominio di Svitolina, che ha vinto 70 punti contro 51 e ha sfruttato 6 palle break su 10, cancellandone 9 delle 11 concesse. Per Basiletti resta comunque un torneo da ricordare: dalle qualificazioni al secondo turno del main draw, con la conferma di avere qualità e personalità per crescere ancora.
Qualcosa continua a non funzionare nella gestione dei grandi tornei, almeno sul piano delle condizioni fisiche dei giocatori. Dopo le numerose assenze registrate a Madrid a causa di problemi legati a un’intossicazione alimentare, anche il WTA 1000 di Roma deve fare i conti con un primo ritiro pesante:
Victoria Mboko è stata costretta a cancellarsi dal tabellone prima ancora del debutto per una gastroenterite.
La giovane canadese, attesa al secondo turno contro l’italiana Tyra Grant, non scenderà dunque in campo al Foro Italico. Al suo posto entrerà Nikola Bartunkova, che affronterà la romana in una sfida comunque interessante, ma diversa rispetto a quella immaginata al momento del sorteggio.
Per Grant cambia quindi l’avversaria, non l’occasione. Dopo il successo nel derby contro Lisa Pigato, l’azzurra avrà la possibilità di giocarsi l’accesso al turno successivo contro una rivale ripescata in tabellone. Resta però il tema generale: dopo Madrid, anche Roma registra subito un caso legato a problemi gastrointestinali. Una situazione che inevitabilmente fa discutere, perché a pagare sono sempre gli atleti, costretti a rinunciare o a scendere in campo in condizioni non ideali.
Nel frattempo, sul campo,
Iga Swiatek ha vissuto un esordio molto più complicato del previsto. Guardando il sorteggio, non sembrava che la polacca dovesse avere particolari problemi contro Cathy McNally, giocatrice in crescita e reduce da buoni risultati, ma sulla carta ancora distante dal livello dell’ex numero uno del mondo, soprattutto sulla terra battuta.
Invece la statunitense ha saputo rendere la partita molto più insidiosa del previsto. Dopo un primo set dominato da Swiatek, chiuso 6-1, McNally ha reagito con grande personalità, trascinando il match al terzo set grazie al 7-6 del secondo parziale. Un segnale importante della sua competitività e della sua capacità di restare agganciata anche contro una delle migliori interpreti del circuito.
Nel momento decisivo, però, Swiatek ha ritrovato ordine e solidità. La polacca ha evitato la sorpresa e ha chiuso 6-1 6-7 6-3, conquistando una vittoria sofferta ma preziosa. Un successo che può aiutarla a costruire fiducia dopo giorni non semplici e che le permette di proseguire il cammino a Roma.
Il risultato finale racconta bene la doppia faccia della partita: da una parte una Swiatek ancora non perfetta, costretta a lottare più del previsto; dall’altra una McNally capace di confermare i progressi delle ultime settimane. Per la polacca, però, contava soprattutto superare il primo ostacolo. E, pur soffrendo, l’obiettivo è stato raggiunto.
🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia · 8 Maggio 2026
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Terra Battuta
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Andamento della giornata — 8 Maggio
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16°
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17°
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20°
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21°
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⚠ Allerta gialla temporali nel Lazio dalle 13:00 alle 19:59
🎾 Programma del giorno — 8 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R2
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R2
☁ Nuvoloso
⛈ Allerta temporali
🎾 2° Turno ATP
🎾 2° Turno WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Caty McNally vs Iga Swiatek
WTA Rome
Caty McNally
1
7
3
Iga Swiatek [4]
6
6
6
Vincitore: Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Iga Swiatek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Caty McNally
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
2*-2
3*-2
4-2*
4-3*
4*-4
5*-4
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 6-6
Caty McNally
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Iga Swiatek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Caty McNally
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Caty McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Daniel Altmaier
vs Alexander Zverev (Non prima 13:00)
ATP Rome
Daniel Altmaier
5
3
Alexander Zverev [2]
7
6
Vincitore: Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
D. Altmaier
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
A. Zverev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Altmaier
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Altmaier
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
D. Altmaier
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
A. Zverev
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-4 → 2-5
D. Altmaier
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
A. Zverev
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Dino Prizmic
vs Novak Djokovic
ATP Rome
Dino Prizmic
2
6
6
Novak Djokovic [3]
6
2
4
Vincitore: Prizmic
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Djokovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
4-0 → 4-1
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
N. Djokovic
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
D. Prizmic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
D. Prizmic
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
D. Prizmic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
Emma Navarro
vs Elisabetta Cocciaretto (Non prima 19:00)
WTA Rome
Emma Navarro [28]
0
3
3
0
Elisabetta Cocciaretto
•
0
6
6
0
Vincitore: Cocciaretto
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Emma Navarro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Emma Navarro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emma Navarro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Elisabetta Cocciaretto
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Emma Navarro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Elisabetta Cocciaretto
1-2 → 1-3
Elisabetta Cocciaretto
1-0 → 1-1
Emma Navarro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Lorenzo Musetti
vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 20:30)
ATP Rome
Lorenzo Musetti [8]
0
0
Giovanni Mpetshi Perricard
0
0
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Alex de Minaur vs Matteo Arnaldi
ATP Rome
Alex de Minaur [6]
6
6
4
Matteo Arnaldi
4
7
6
Vincitore: Arnaldi
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
4-5 → 4-6
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-2 → 3-3
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-2 → 3-2
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
A. de Minaur
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
M. Arnaldi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 3-4
M. Arnaldi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 2-3
A. de Minaur
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Arnaldi
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Arnaldi
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-2 → 3-2
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
M. Arnaldi
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Naomi Osaka
vs Eva Lys (Non prima 13:00)
WTA Rome
Naomi Osaka [15]
6
4
6
Eva Lys
4
6
3
Vincitore: Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Eva Lys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Eva Lys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Eva Lys
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Eva Lys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Naomi Osaka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Naomi Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Eva Lys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eva Lys
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Tyra Caterina Grant
vs Nikola Bartunkova
WTA Rome
Tyra Caterina Grant
6
3
4
Nikola Bartunkova
4
6
6
Vincitore: Bartunkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Nikola Bartunkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Nikola Bartunkova
3-2 → 3-3
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Nikola Bartunkova
1-2 → 2-2
Tyra Caterina Grant
0-2 → 1-2
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Tyra Caterina Grant
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Nikola Bartunkova
2-4 → 2-5
Tyra Caterina Grant
2-3 → 2-4
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Nikola Bartunkova
1-1 → 1-2
Tyra Caterina Grant
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Nikola Bartunkova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tyra Caterina Grant
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Tyra Caterina Grant
4-3 → 5-3
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Tyra Caterina Grant
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Tyra Caterina Grant
1-2 → 2-2
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Tyra Caterina Grant
0-1 → 1-1
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Maria Sakkari
vs (2) Elena Rybakina
WTA Rome
Maria Sakkari
•
0
4
1
0
Elena Rybakina [2]
0
6
6
0
Vincitore: Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Maria Sakkari
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Elena Rybakina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
Maria Sakkari
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Maria Sakkari
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Sakkari
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Elena Rybakina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Maria Sakkari
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Elena Rybakina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Yannick Hanfmann
vs Luciano Darderi
ATP Rome
Yannick Hanfmann
0
0
Luciano Darderi [18]
0
0
Supertennis Arena – ore 11:00
Nuno Borges vs Rafael Jodar
ATP Rome
Nuno Borges
6
4
Rafael Jodar [32]
7
6
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Jodar
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
N. Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
N. Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
2-4 → 3-4
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
N. Borges
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
1-2 → 1-3
N. Borges
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
0-2 → 1-2
N. Borges
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
ace
4*-6
6-6 → 6-7
N. Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
R. Jodar
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Jodar
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 4-5
R. Jodar
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-2 → 4-3
N. Borges
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-1 → 3-2
N. Borges
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
N. Borges
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Casper Ruud
vs Zachary Svajda
ATP Rome
Casper Ruud [23]
6
6
Zachary Svajda
1
3
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
C. Ruud
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Z. Svajda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
df
3-2 → 4-2
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
Z. Svajda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
C. Ruud
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
(5) Jessica Pegula
vs Zeynep Sonmez
WTA Rome
Jessica Pegula [5]
•
0
6
6
0
Zeynep Sonmez
0
4
0
0
Vincitore: Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Zeynep Sonmez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Zeynep Sonmez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pegula
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Zeynep Sonmez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Zeynep Sonmez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Sebastian Baez
vs Alexander Bublik
ATP Rome
Sebastian Baez
1
2
Alexander Bublik [9]
6
6
Vincitore: Bublik
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bublik
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-4 → 1-5
A. Bublik
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-3 → 0-4
S. Baez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bublik
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-5 → 1-6
S. Baez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
A. Bublik
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
S. Baez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
A. Bublik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
(7) Elina Svitolina
vs Noemi Basiletti
WTA Rome
Elina Svitolina [7]
•
0
6
6
0
Noemi Basiletti
0
1
3
0
Vincitore: Svitolina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elina Svitolina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Noemi Basiletti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Noemi Basiletti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Elina Svitolina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Noemi Basiletti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Elina Svitolina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Noemi Basiletti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Noemi Basiletti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Noemi Basiletti
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Elina Svitolina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Elina Svitolina
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Noemi Basiletti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Pietrangeli – ore 11:00
(31) Xinyu Wang vs Alexandra Eala
WTA Rome
Xinyu Wang [31]
0
4
3
0
Alexandra Eala
•
0
6
6
0
Vincitore: Eala
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Xinyu Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 3-3
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Alexandra Eala
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Xinyu Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Xinyu Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
Xinyu Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Jan-Lennard Struff
vs Jiri Lehecka
ATP Rome
Jan-Lennard Struff
6
3
Jiri Lehecka [11]
7
6
Vincitore: Lehecka
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
J. Struff
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
J. Struff
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-3 → 3-3
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
ace
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
J. Lehecka
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
J. Struff
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-2 → 3-3
J. Struff
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
J. Struff
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
Alejandro Tabilo
vs Francisco Cerundolo
ATP Rome
Alejandro Tabilo
0
2
Francisco Cerundolo [25]
6
6
Vincitore: Cerundolo
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
F. Cerundolo
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
0-4 → 0-5
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
0-3 → 0-4
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
0-1 → 0-2
A. Tabilo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Tommy Paul
vs Aleksandar Vukic
ATP Rome
Tommy Paul [16]
6
6
Aleksandar Vukic
4
2
Vincitore: Paul
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Paul
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
A. Vukic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
A. Vukic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
T. Paul
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
1-0 → 2-0
A. Vukic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 6-4
A. Vukic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Vukic
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Karolina Pliskova
vs (33) Jaqueline Cristian
WTA Rome
Karolina Pliskova
0
6
7
5
Jaqueline Cristian [33]
•
15
7
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
Karolina Pliskova
4-3 → 5-3
Jaqueline Cristian
3-3 → 4-3
Karolina Pliskova
2-3 → 3-3
Jaqueline Cristian
2-2 → 2-3
Karolina Pliskova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Jaqueline Cristian
0-2 → 1-2
Karolina Pliskova
0-1 → 0-2
Jaqueline Cristian
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
4*-0
5*-0
6-0*
6-1*
6*-2
6-6 → 7-6
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Karolina Pliskova
5-5 → 5-6
Jaqueline Cristian
5-4 → 5-5
Karolina Pliskova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Jaqueline Cristian
4-3 → 4-4
Karolina Pliskova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Karolina Pliskova
2-2 → 3-2
Jaqueline Cristian
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Karolina Pliskova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Jaqueline Cristian
0-1 → 0-2
Karolina Pliskova
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
4*-3
4-4*
5-4*
5*-5
5*-6
6-6 → 6-7
Karolina Pliskova
5-6 → 6-6
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Karolina Pliskova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Karolina Pliskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Karolina Pliskova
2-3 → 3-3
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Karolina Pliskova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Karolina Pliskova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Jaqueline Cristian
0-0 → 0-1
Court 13 – ore 11:00
Talia Gibson vs (19) Diana Shnaider
WTA Rome
Talia Gibson
7
1
1
Diana Shnaider [19]
5
6
6
Vincitore: Shnaider
Servizio
Svolgimento
Set 3
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Talia Gibson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Diana Shnaider
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Talia Gibson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Talia Gibson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Diana Shnaider
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(17) Madison Keys
vs Peyton Stearns
WTA Rome
Madison Keys [17]
4
6
6
Peyton Stearns
6
4
2
Vincitore: Keys
Servizio
Svolgimento
Set 3
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Madison Keys
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Peyton Stearns
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Madison Keys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Madison Keys
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Madison Keys
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Madison Keys
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Madison Keys
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Peyton Stearns
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Peyton Stearns
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Tallon Griekspoor
vs Alexander Blockx
ATP Rome
Tallon Griekspoor [29]
7
3
4
Alexander Blockx
6
6
6
Vincitore: Blockx
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Blockx
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-5 → 4-6
T. Griekspoor
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
3-5 → 4-5
T. Griekspoor
15-0
ace
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
A. Blockx
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Blockx
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 3-6
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
2-3 → 2-4
T. Griekspoor
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Blockx
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
A. Blockx
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
A. Blockx
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
T. Griekspoor
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
T. Griekspoor
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
T. Griekspoor
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Griekspoor
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
A. Blockx
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
T. Griekspoor
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Ugo Humbert
vs Vit Kopriva
ATP Rome
Ugo Humbert [31]
6
6
Vit Kopriva
3
2
Vincitore: Humbert
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 5-2
U. Humbert
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
ace
4-1 → 5-1
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
U. Humbert
0-15
0-30
df
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
U. Humbert
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-2 → 3-2
U. Humbert
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Court 1 – ore 11:00
Karen Khachanov vs Aleksandr Shevchenko
ATP Rome
Karen Khachanov [13]
6
6
Aleksandr Shevchenko
4
4
Vincitore: Khachanov
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Khachanov
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
5-4 → 6-4
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Shevchenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
K. Khachanov
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Shevchenko
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Khachanov
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
5-4 → 6-4
K. Khachanov
0-15
15-15
ace
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
A. Shevchenko
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. Shevchenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Shevchenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
A. Shevchenko
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Botic van de Zandschulp
vs Aleksandar Kovacevic
ATP Rome
Botic van de Zandschulp
2
6
7
Aleksandar Kovacevic
6
2
6
Vincitore: van de Zandschulp
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
ace
3-1*
ace
3*-2
ace
4*-2
4-3*
ace
4-4*
ace
5*-4
ace
6*-4
6-5*
ace
6-6 → 7-6
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
ace
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
ace
40-A
ace
40-40
A-40
ace
5-6 → 6-6
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
5-5 → 5-6
B. van de Zandschulp
4-5 → 5-5
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-4 → 4-5
B. van de Zandschulp
0-15
ace
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
3-3 → 3-4
B. van de Zandschulp
0-15
ace
0-30
ace
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
2-2 → 2-3
B. van de Zandschulp
15-0
ace
15-15
ace
30-15
30-30
ace
40-30
1-2 → 2-2
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
0-40
df
ace
15-40
ace
30-40
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
1-1 → 1-2
B. van de Zandschulp
15-0
ace
15-15
ace
30-15
30-30
ace
40-30
ace
0-1 → 1-1
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. van de Zandschulp
0-15
ace
15-15
30-15
30-30
ace
40-30
ace
ace
5-2 → 6-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
5-1 → 5-2
B. van de Zandschulp
0-15
ace
15-15
30-15
30-30
ace
40-30
4-1 → 5-1
A. Kovacevic
0-15
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
30-40
ace
ace
3-1 → 4-1
B. van de Zandschulp
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
ace
2-1 → 3-1
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
df
15-30
ace
15-40
ace
30-40
ace
ace
1-1 → 2-1
B. van de Zandschulp
0-15
ace
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
0-15
ace
0-30
ace
15-30
30-30
30-40
ace
ace
2-5 → 2-6
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
2-4 → 2-5
B. van de Zandschulp
0-15
ace
15-15
15-30
ace
15-40
ace
df
2-3 → 2-4
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
2-2 → 2-3
B. van de Zandschulp
0-15
ace
15-15
ace
30-15
40-15
ace
ace
1-2 → 2-2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-1 → 1-2
B. van de Zandschulp
0-1 → 1-1
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
(14) Ekaterina Alexandrova
vs Laura Siegemund
WTA Rome
Ekaterina Alexandrova [14]
4
7
1
Laura Siegemund
6
6
6
Vincitore: Siegemund
Servizio
Svolgimento
Set 3
Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Laura Siegemund
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Ekaterina Alexandrova
0-3 → 0-4
Laura Siegemund
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Ekaterina Alexandrova
0-1 → 0-2
Laura Siegemund
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
4-2*
4-3*
5*-3
5*-4
6-4*
6-6 → 7-6
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Ekaterina Alexandrova
4-4 → 5-4
Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Laura Siegemund
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Laura Siegemund
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterina Alexandrova
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Ekaterina Alexandrova
2-4 → 3-4
Laura Siegemund
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
Ekaterina Alexandrova
1-3 → 1-4
Ekaterina Alexandrova
0-2 → 1-2
Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Rebeka Masarova
vs (25) Leylah Fernandez
WTA Rome
Rebeka Masarova
•
0
4
6
2
Leylah Fernandez [25]
0
6
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Rebeka Masarova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Leylah Fernandez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
Leylah Fernandez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
Rebeka Masarova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Leylah Fernandez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Rebeka Masarova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Leylah Fernandez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Leylah Fernandez
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leylah Fernandez
4-4 → 4-5
Rebeka Masarova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Leylah Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Leylah Fernandez
2-2 → 2-3
Rebeka Masarova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Leylah Fernandez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Rebeka Masarova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Leylah Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 2 – ore 11:00
(20) Liudmila Samsonova vs Ann Li
WTA Rome
Liudmila Samsonova [20]
0
6
6
0
Ann Li
•
0
4
3
0
Vincitore: Samsonova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ann Li
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Ann Li
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Liudmila Samsonova
0-1 → 1-1
Ann Li
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Liudmila Samsonova
5-4 → 6-4
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Liudmila Samsonova
2-3 → 3-3
Liudmila Samsonova
1-2 → 2-2
Ann Li
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Anastasia Potapova
vs (11) Karolina Muchova
WTA Rome
Anastasia Potapova
0
6
6
0
Karolina Muchova [11]
0
3
2
0
Vincitore: Potapova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Potapova
5-2 → 6-2
Karolina Muchova
5-1 → 5-2
Anastasia Potapova
4-1 → 5-1
Karolina Muchova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Anastasia Potapova
3-0 → 4-0
Karolina Muchova
2-0 → 3-0
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Potapova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Karolina Muchova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Karolina Muchova
3-2 → 4-2
Anastasia Potapova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Karolina Muchova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Anastasia Potapova
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Karolina Muchova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Anastasia Potapova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Learner Tien
vs Damir Dzumhur
ATP Rome
Learner Tien [19]
6
6
Damir Dzumhur
2
1
Vincitore: Tien
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Dzumhur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
5-1 → 6-1
L. Tien
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
D. Dzumhur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
L. Tien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
L. Tien
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 2-0
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Dzumhur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
L. Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
L. Tien
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 3-1
D. Dzumhur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
L. Tien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Simona Waltert
vs (32) Hailey Baptiste
WTA Rome
Simona Waltert
7
4
4
Hailey Baptiste [32]
6
6
6
Vincitore: Baptiste
Servizio
Svolgimento
Set 3
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Simona Waltert
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Hailey Baptiste
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Simona Waltert
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
2*-1
2-2*
3-2*
3*-3
4*-3
4-4*
4-5*
4*-6
5*-6
6-6*
6-7*
7*-7
7*-8
8-8*
9-8*
9*-9
10*-9
6-6 → 7-6
Simona Waltert
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Simona Waltert
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Simona Waltert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Simona Waltert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Simona Waltert
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Pliskova & Fernandez 2 partite estenuanti …
[strong]@ Gaz[/strong] … come non ti invidio !!!
😉
E vai con gli Internazionali ” After Hours ” !!!
😀
Sembra che sia anche appena salito in consolle David Guetta !!!
😀 😀
E ORA FINALMENTE MUSO E DARDO????
Brava Elisabetta! Una gioia mentre mi guardo diretta gol della serie B
Navarro, la giocatrice più triste del circuito. Qualcuno l’ha mai vista sorridere o fare un minimo cenno dopo un bel punto? Nemmeno alla vittoria…
Agli spettatori di Musetti e Darderi verranno serviti gli spaghetti con aglio, olio e peperoncino?
Il vino… quello dei Castelli?
La Navarro é l’ombra di se stessa
Oh Patatino, ricordo che la pollastra ha 18 anni…
Non dico che lo sapessi, ma un po’ che Giocovic oggi rischiasse me la sentivo.
La superficie è la sua sfavorita, vi arrivava dopo un piccolo problema fisico e contro un avversario in crescita…insomma le premesse c’erano.
Ma resta una sconfitta, la sua, contro pronostico.
Non credo che farà un gran Rolando; piuttosto lì cercherà di recuperare ritmo agonistico per poi dare il tutto e per tutto a Uuimbledon, che probabilmente sarà la sua vera ultima, per quanto piccola, occasione di vincere un Torneo Maggiore.
peccato tyra, un set e un break e poi si è sciolta per diversi game, poi ripresa e poi ripersa, è evidente la sua giovane età, 18 anni non quasi 19 ma compiuti da un mese e poco più, anche un anno fa la sua bella differenza a questa età; l’ho vista già molto più mobile di qualche mese fa e questo è buono, ha mille cose da migliorare a partire dal servizio sopratutto la seconda, ma ha una bella palla pesante quando attacca quindi vedremo
Ha un problema di salute, probabilmente assume corticosteroidi.
Gran peccato per Caterina: era un’occasionissima per fare tanta insperata strada in questo importante torneo.
Brava comunque: il tempo è dalla sua.
Da Basiletti contro una simile avversaria non era lecito aspettarsi di più.
Gran torneo per lei, che possa essere buon viatico per una carriera di alto livello.
Ora sta giocando la Coccia contro un’avversaria frastornata ed ombra della gran giocatrice che era due anni fa.
Che si sbrighi a vincere, così possiamo vedere Musetti.
Alè Coccia!
@ Az67 (#4610251)
Vero, hai ragione, ma questo atteggiamento va raddrizzato adesso che è ancora una adolescente per non dire bambina, con tutto il rispetto che si conviene per l’atleta virtuosa che è…
La Grant è ancora molto acerba tatticamente e mentalmente. Ha ottimi fondamentali che può migliorare. Va seguita e indirizzata.
Gran talento entrerà sicuramente in top ten
DOMANDA A CHI SA RISPONDERE CON CERTEZZA: MA STASERA, MUSO E DARDO GIOCHERANNO?
Scusate senza voler fare body shaming…ma che è successo alla Navarro?
Solo complimenti alla Tyra, ha sfoderato dei colpi eccezionali, giocando come deve giocare una giovane ai suoi primi impegni importanti, liberamente e con coraggio, avrà tutto il tempo per rivedersi e migliorare quello che riterrà di dover migliorare…intanto mi ha fatto finalmente appassionare e divertire e, se il riferimento è Camila, credo che a Tyra non dispiaccia di battere top e vincere un 1000 come ha fatto Camila…e se poi vincerà anche di più sarò la prima ad applaudirla con entusiasmo: ma poi, avete sempre accusato Giorgi di essere troppo seria e musona, adesso che è arrivata la versione sorridente e comunicativa di che vi lamentate? Oltretutto non capisco quali atteggiamenti in campo sarebbero “riprovevoli”…ma per piacere, ragazza espansiva ma corretta, ben venga chi vivacizza con qualche sorriso o pacato entusiasmo un trend di inespressive dall’effetto soporifero
Non si può entrare alle 10.45 di mattina e 7scite a mezzanotte binaghi. Quindi vai a quel paese. Senza tetto il prezzo è follia!
secondo me è solo per l’umidità, non mi è apparsa in qualche modo fisicamente menomata
I giocatori si lamentano dei premi…È il popolo quando del caro biglietti. 180 euro per un bel posto sul bnl paribas secondo campo per importanza senza tetto. Grant abbandonata al terzo set dalla gente e darderi a che ora gioca? Ecco quì siamo al ridicolo…
Senza piano b per 2 ore di stop. È io ho perso metà programma? Ne vogliamo parlare signori?
@ ska (#4610248)
ma infatti…mi dispiace moltissimo, è una ragazza molto carina, adesso però si vede in maniera molto chiara che è appesantita.
E ancora un po bambina, si vede….
Pensa un po’ che abbiamo pure un illuminato come te come commentatore tecnico, che fortuna!
@ Pat (#4610219)
Premesso che la Navarro è fisicamente la mia preferita di tutto il circuito e speravo che il doppio misto con Sinner lo facessero… è evidente che i problemi che l han costretta a saltare il torneo di casa non li ha risolti. Alcune voci dicono problemi di tiroide o autoimmune prendendo cortisone.
Caterina tira. Mi piace anche il suo atteggiamento giocoso e poco professionale-asettico.
Ma cambiategli la chiusura del dritto, magari efficace ma inguardabile e potenzialmente dannosa per infortuni.
Bartunkova mi ricorda quella Shvedova Kazaka che inflisse un Golden set alla Errani a Wimbledon,robotica ,a tratti devastante ma con regolari e frequenti malfunzionamenti.
Menomale che un po di armonia oggi l’abbiamo vista nel primo match sul centrale.
Un po’ come Musetti alla sua età.
Io credo ci sia un errore di fondo ovvero guardare un match indipendente dai protagonisti.
In campo femminile l’elemento mentale è fondamentale non essendo il servizio molto spesso un punto fermo.
Nelle categorie under devi decidere se è meglio un uovo oggi che una gallina domani,se sia meglio buttare di là anche gli stracci per portare a casa un match oppure rendere automatica l’iniziativa.
Un po’ è ciò che si fece con la Giorgi che però non passò mai alla fase successiva ovvero valutare altre opzioni a seconda della fase del match.
Dispiace questa sconfitta ma il percorso che l’ha portata fin qui è proprio su questa riga,non è ancora il momento di cambiare.
Comunque un’occasione persa contro un’avversaria abbordabile, poi diamole tempo, ma deve migliorare un po’ in tutto e non solo fisicamente
La Navarro a mio parere la tennista più bella del circuito si è presentata a Roma molto appesantita irriconoscibile. Speriamo di rivederla bella e atletica come una volta. La mobilità è diminuita ma ho visto che i colpi sono rimasti belli pesanti.
Ha un braccio esagerato ma non può sparare tutti i colpi, nel tennis occorre anche pensare. Vederla è divertente, vincenti da paura ma anche errori sanguinosi e grossolani. L’età è dalla sua, se riesce a disciplinarsi e ragionare, con quel fisico da Williams e quelle bordate che tira, ci potrà far divertire.
Navarro cambiata molto fisicamente,disse che aveva cambiato tipo di preparazione e che questo avrebbe dato i frutti più avanti.
Si,ma sono già passati mesi e mesi e non è uscita ancora neanche un’albicocca.
Ma a che ora riusciamo a vedere Musetti? A mezzanotte?
Ma che programma di cacca
Caterina ha giocato un gran primo set con diritti potenti ma soprattutto con uno schema di gioco ed ha sfondato spesso e volentieri. Nel secondo si è disunità sbagliando molto e soprattutto ha giocato a sprazzi senza uno schema ma con colpi non destinati a preparare il secondo. Nel terzo si è rivisto Caterina ma poi la ceka alla fine ha prevalso. Va guidata perché è un diamante grezzo ma è una nostra risorsa , top 100 ci sta tutta.
Attenzione Musetti: chi dorme non piglia Mpetshi
@ tomasol (#4610201)
Mah, a me risulta che non sia incorso in alcun procedimento, sanzione o altri problemi di questo genere, solo piu’ volte premiato come miglior sportivo dell’anno…quindi non capisco a cosa tu ti riferisca, anche se le motivazioni di questa tua uscita sono facilmente attribuibili al solito inestinguibile livore che ti qualifica
@ magilla (#4610218)
Ma infatti! Deve solo mettere ordine nel suo gioco e capire i momenti, ma sa fare tutto: ha servizio, risposta , un bel rovescio, bella mano e anche coraggio. A me piace molto.
Eccola là,dopo il quarto di finale a Madrid arriva il torneo di passaggio a Roma.
L’ho incominciato a sentire nell’area prima del match dopo il primo set vinto dalla dalla Stearn.
Qualcuno deve sempre venir meno all’appello, c’è poco da fare.
Fino a che ora può iniziare una partita prima di rimandare al giorno dopo?
A me pare montatiella.
Ma cosa gli è successo alla Navarro, alle prime immagini pensavo che fosse la Cocciaretto (con tutto rispetto).
che critiche si possono muovere ad una ragazza cosi giovane?…io nessuna!….il gioco c’è e questo si sapeva….deve imparare “solo” ad organizzarlo.e seconde me deve imparare a stare in campo con “maturita” non solo nel gioco ma anche negli atteggiamenti….di tempo ce n’è tanto…..
Grant colpi straordinari ma anche strafalcioni clamorosi
Non condivido alcuni commenti su Tyra, ha appena 18 anni, inevitabile inesperienza ma grandi potenzialità. I prossimi 2 anni saranno decisivi per la sua crescita, personalmente sono decisamente ottimista.
Brava lo stesso Caterina, la Grant ha solo 18 anni, e si vede. Fosse stata solo un poco più accorta si sarebbe trovata al tie break, peccato. La Bartunkova, giovane ma evidentemente più esperta, ha giocato meglio i punti pesanti. Una cosa però non mi piace. Quelle fasciature sulla gamba di appoggio di entrambe a questa età non sono un bel segnale ……
Pliskova non riesce a mettere il naso avanti,con i denti la Cristian tiene i servizi, sono quei match segnati.
5-6 Pliskova al servizio.
A me sembra Giorgi, ma con grosse limitazioni fisiche. Non credo possa arrivare mai in top ten.
Che pollastra Tyra. Meglio la Basiletti