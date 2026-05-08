Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Cocciaretto, Musetti e Darderi. Grant si ferma al secondo turno a Roma: Bartunkova rimonta e vola contro Madison Keys. Out Basiletti

Si ferma al secondo turno la corsa di Tyra Caterina Grant nel WTA 1000 di Roma. L’azzurra, dopo aver vinto il primo set, viene rimontata dalla lucky loser ceca Nikola Bartunkova, che si impone con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 e conquista l’accesso al terzo turno.

Per la ventenne di Praga si tratta di una vittoria importante, arrivata sfruttando alla perfezione l’occasione del ripescaggio in tabellone. Al prossimo turno Bartunkova affronterà Madison Keys, vincitrice quest’oggi in rimonta su Peyton Stearns.

Grant era partita meglio, riuscendo a conquistare il primo set per 6-4 grazie a una buona aggressività con il dritto e a una maggiore incisività nei momenti importanti. La partita però è cambiata con il passare dei game. Nel secondo parziale Bartunkova ha iniziato ad aggredire con grande continuità il servizio dell’italiana, mettendo pressione fin dalla risposta e prendendo sempre più campo nello scambio.

La ceca ha pareggiato i conti con il 6-3 del secondo set, poi nel terzo ha continuato a spingere nei colpi di inizio gioco. Grant ha avuto il merito di restare attaccata al match, recuperando un break e tornando sul 4-4, ma nel nono game è arrivato il passaggio decisivo: doppio fallo dell’azzurra e nuovo break per Bartunkova, che è poi andata a servire per l’incontro.

Nel game conclusivo la ceca ha chiuso senza tremare, trovando anche un ace e una prima vincente a uscire per mettere fine alla sfida. Per Grant resta comunque un torneo positivo, ma con il rammarico di un secondo set in cui è leggermente calata, soprattutto con il dritto. Tanti meriti, però, vanno a Bartunkova, brava a cambiare ritmo, a mettere pressione costante in risposta e a completare una rimonta di grande personalità.

Noemi Basiletti saluta gli Internazionali d’Italia al secondo turno. La giovane azzurra, numero 427 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, si è arresa alla maggiore esperienza e solidità di Elina Svitolina, numero 7 del seeding, vittoriosa con il punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e 17 minuti di gioco.

Nel primo set Basiletti ha provato a restare agganciata al match, recuperando immediatamente il break subito in apertura. Dall’1-1, però, Svitolina ha cambiato passo, alzando il livello in risposta e togliendo per tre volte consecutive il servizio all’azzurra, fino a chiudere il parziale sul 6-1 dopo 34 minuti.

Più combattuto il secondo set, nel quale Basiletti ha avuto diverse occasioni per provare a indirizzare la frazione. L’azzurra non ha sfruttato tre palle break nel terzo game, ha poi subito il break nel quarto, ma è stata brava a reagire e a rientrare fino al 3-3. La svolta è arrivata nell’ottavo gioco, quando la tennista italiana, avanti 30-0, ha perso quattro punti consecutivi cedendo nuovamente la battuta.

Svitolina ha poi chiuso al servizio, non senza qualche brivido: Basiletti ha annullato due match point e ha avuto anche due palle break per riaprire l’incontro, ma l’ucraina ha trovato la lucidità necessaria per archiviare la pratica alla terza occasione utile.

Le statistiche confermano il predominio di Svitolina, che ha vinto 70 punti contro 51 e ha sfruttato 6 palle break su 10, cancellandone 9 delle 11 concesse. Per Basiletti resta comunque un torneo da ricordare: dalle qualificazioni al secondo turno del main draw, con la conferma di avere qualità e personalità per crescere ancora.

Qualcosa continua a non funzionare nella gestione dei grandi tornei, almeno sul piano delle condizioni fisiche dei giocatori. Dopo le numerose assenze registrate a Madrid a causa di problemi legati a un’intossicazione alimentare, anche il WTA 1000 di Roma deve fare i conti con un primo ritiro pesante: Victoria Mboko è stata costretta a cancellarsi dal tabellone prima ancora del debutto per una gastroenterite.

La giovane canadese, attesa al secondo turno contro l’italiana Tyra Grant, non scenderà dunque in campo al Foro Italico. Al suo posto entrerà Nikola Bartunkova, che affronterà la romana in una sfida comunque interessante, ma diversa rispetto a quella immaginata al momento del sorteggio.

Per Grant cambia quindi l’avversaria, non l’occasione. Dopo il successo nel derby contro Lisa Pigato, l’azzurra avrà la possibilità di giocarsi l’accesso al turno successivo contro una rivale ripescata in tabellone. Resta però il tema generale: dopo Madrid, anche Roma registra subito un caso legato a problemi gastrointestinali. Una situazione che inevitabilmente fa discutere, perché a pagare sono sempre gli atleti, costretti a rinunciare o a scendere in campo in condizioni non ideali.

Nel frattempo, sul campo, Iga Swiatek ha vissuto un esordio molto più complicato del previsto. Guardando il sorteggio, non sembrava che la polacca dovesse avere particolari problemi contro Cathy McNally, giocatrice in crescita e reduce da buoni risultati, ma sulla carta ancora distante dal livello dell’ex numero uno del mondo, soprattutto sulla terra battuta.

Invece la statunitense ha saputo rendere la partita molto più insidiosa del previsto. Dopo un primo set dominato da Swiatek, chiuso 6-1, McNally ha reagito con grande personalità, trascinando il match al terzo set grazie al 7-6 del secondo parziale. Un segnale importante della sua competitività e della sua capacità di restare agganciata anche contro una delle migliori interpreti del circuito.

Nel momento decisivo, però, Swiatek ha ritrovato ordine e solidità. La polacca ha evitato la sorpresa e ha chiuso 6-1 6-7 6-3, conquistando una vittoria sofferta ma preziosa. Un successo che può aiutarla a costruire fiducia dopo giorni non semplici e che le permette di proseguire il cammino a Roma.

Il risultato finale racconta bene la doppia faccia della partita: da una parte una Swiatek ancora non perfetta, costretta a lottare più del previsto; dall’altra una McNally capace di confermare i progressi delle ultime settimane. Per la polacca, però, contava soprattutto superare il primo ostacolo. E, pur soffrendo, l’obiettivo è stato raggiunto.

🇮🇹 Combined Roma Roma, Italia · 8 Maggio 2026 ☁ 18°C Prevalentemente nuvoloso · Picco 22°C CIELO Nuvoloso PIOGGIA Rovesci serali CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 8 Maggio 09:00 ☁ 16° 10:00 ☁ 16° 11:00 ☁ 17° 12:00 ☁ 19° 13:00 ☁ 20° 14:00 ⛅ 21° 15:00 ⛅ 22° 16:00 ⛅ 22° 17:00 ⛅ 22° 18:00 ⛅ 21° ⚠ Allerta gialla temporali nel Lazio dalle 13:00 alle 19:59 🎾 Programma del giorno — 8 Maggio 🎾 ATP Masters 1000 · Tabellone Principale 2° Turno Maschile · Terra Battuta ATP R2 🎾 WTA 1000 · Tabellone Principale 2° Turno Femminile · Terra Battuta WTA R2 ☁ Nuvoloso

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Campo Centrale – ore 11:00

Caty McNally vs Iga Swiatek



WTA Rome Caty McNally Caty McNally 1 7 3 Iga Swiatek [4] Iga Swiatek [4] 6 6 6 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Caty McNally 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 5*-4 6-4* 6-5* 6-6 → 7-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Iga Swiatek 0-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Caty McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Daniel Altmaier vs Alexander Zverev (Non prima 13:00)



ATP Rome Daniel Altmaier Daniel Altmaier 5 3 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 7 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Dino Prizmic vs Novak Djokovic



ATP Rome Dino Prizmic Dino Prizmic 2 6 6 Novak Djokovic [3] Novak Djokovic [3] 6 2 4 Vincitore: Prizmic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Prizmic 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 N. Djokovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Emma Navarro vs Elisabetta Cocciaretto (Non prima 19:00)



WTA Rome Emma Navarro [28] Emma Navarro [28] 0 3 3 0 Elisabetta Cocciaretto • Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elisabetta Cocciaretto 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Lorenzo Musetti vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 20:30)



ATP Rome Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 0 0 Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

BNP Paribas Arena – ore 11:00

Alex de Minaur vs Matteo Arnaldi



ATP Rome Alex de Minaur [6] Alex de Minaur [6] 6 6 4 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 7 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Naomi Osaka vs Eva Lys (Non prima 13:00)



WTA Rome Naomi Osaka [15] Naomi Osaka [15] 6 4 6 Eva Lys Eva Lys 4 6 3 Vincitore: Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Eva Lys 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Tyra Caterina Grant vs Nikola Bartunkova



WTA Rome Tyra Caterina Grant Tyra Caterina Grant 6 3 4 Nikola Bartunkova Nikola Bartunkova 4 6 6 Vincitore: Bartunkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Nikola Bartunkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Nikola Bartunkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Nikola Bartunkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Nikola Bartunkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Maria Sakkari vs (2) Elena Rybakina



WTA Rome Maria Sakkari • Maria Sakkari 0 4 1 0 Elena Rybakina [2] Elena Rybakina [2] 0 6 6 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Sakkari 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Elena Rybakina 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Yannick Hanfmann vs Luciano Darderi



ATP Rome Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 0 0 Luciano Darderi [18] Luciano Darderi [18] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Supertennis Arena – ore 11:00

Nuno Borges vs Rafael Jodar



ATP Rome Nuno Borges Nuno Borges 6 4 Rafael Jodar [32] Rafael Jodar [32] 7 6 Vincitore: Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Jodar 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-2 → 1-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 0-2 → 1-2 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 0-2 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 4*-6 6-6 → 6-7 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Jodar 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Jodar 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 N. Borges 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 R. Jodar 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 N. Borges 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Casper Ruud vs Zachary Svajda



ATP Rome Casper Ruud [23] Casper Ruud [23] 6 6 Zachary Svajda Zachary Svajda 1 3 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Z. Svajda 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Z. Svajda 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 1-0

(5) Jessica Pegula vs Zeynep Sonmez



WTA Rome Jessica Pegula [5] • Jessica Pegula [5] 0 6 6 0 Zeynep Sonmez Zeynep Sonmez 0 4 0 0 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jessica Pegula 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Zeynep Sonmez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Zeynep Sonmez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jessica Pegula 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Zeynep Sonmez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Zeynep Sonmez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Sebastian Baez vs Alexander Bublik



ATP Rome Sebastian Baez Sebastian Baez 1 2 Alexander Bublik [9] Alexander Bublik [9] 6 6 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Bublik 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 S. Baez 15-0 15-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 S. Baez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 S. Baez 15-0 30-0 40-0 ace 0-5 → 1-5 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

(7) Elina Svitolina vs Noemi Basiletti



WTA Rome Elina Svitolina [7] • Elina Svitolina [7] 0 6 6 0 Noemi Basiletti Noemi Basiletti 0 1 3 0 Vincitore: Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elina Svitolina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elina Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Noemi Basiletti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Noemi Basiletti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Noemi Basiletti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Noemi Basiletti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Noemi Basiletti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Noemi Basiletti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Elina Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Noemi Basiletti 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Elina Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Noemi Basiletti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Pietrangeli – ore 11:00

(31) Xinyu Wang vs Alexandra Eala



WTA Rome Xinyu Wang [31] Xinyu Wang [31] 0 4 3 0 Alexandra Eala • Alexandra Eala 0 6 6 0 Vincitore: Eala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alexandra Eala 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Alexandra Eala 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Jan-Lennard Struff vs Jiri Lehecka



ATP Rome Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 3 Jiri Lehecka [11] Jiri Lehecka [11] 7 6 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 J. Struff 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Struff 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Struff 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 J. Struff 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Alejandro Tabilo vs Francisco Cerundolo



ATP Rome Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 0 2 Francisco Cerundolo [25] Francisco Cerundolo [25] 6 6 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 F. Cerundolo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-4 → 2-4 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-4 → 0-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-3 → 0-4 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

Tommy Paul vs Aleksandar Vukic



ATP Rome Tommy Paul [16] Tommy Paul [16] 6 6 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 4 2 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 6-2 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Vukic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Vukic 15-0 30-0 5-3 → 5-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Vukic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 T. Paul 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Vukic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Karolina Pliskova vs (33) Jaqueline Cristian



WTA Rome Karolina Pliskova Karolina Pliskova 0 6 7 5 Jaqueline Cristian [33] • Jaqueline Cristian [33] 15 7 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jaqueline Cristian 15-0 5-3 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 5*-0 6-0* 6-1* 6*-2 6-6 → 7-6 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 4*-3 4-4* 5-4* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 13 – ore 11:00

Talia Gibson vs (19) Diana Shnaider



WTA Rome Talia Gibson Talia Gibson 7 1 1 Diana Shnaider [19] Diana Shnaider [19] 5 6 6 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 1-4 → 1-5 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Talia Gibson 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Talia Gibson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Talia Gibson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Talia Gibson 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Talia Gibson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(17) Madison Keys vs Peyton Stearns



WTA Rome Madison Keys [17] Madison Keys [17] 4 6 6 Peyton Stearns Peyton Stearns 6 4 2 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Tallon Griekspoor vs Alexander Blockx



ATP Rome Tallon Griekspoor [29] Tallon Griekspoor [29] 7 3 4 Alexander Blockx Alexander Blockx 6 6 6 Vincitore: Blockx Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Blockx 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 A. Blockx 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Blockx 15-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Blockx 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 0-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Blockx 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Blockx 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Blockx 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Blockx 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 A. Blockx 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Ugo Humbert vs Vit Kopriva



ATP Rome Ugo Humbert [31] Ugo Humbert [31] 6 6 Vit Kopriva Vit Kopriva 3 2 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 4-1 → 5-1 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 U. Humbert 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 V. Kopriva 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 11:00

Karen Khachanov vs Aleksandr Shevchenko



ATP Rome Karen Khachanov [13] Karen Khachanov [13] 6 6 Aleksandr Shevchenko Aleksandr Shevchenko 4 4 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Shevchenko 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 A. Shevchenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Botic van de Zandschulp vs Aleksandar Kovacevic



ATP Rome Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 2 6 7 Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 6 2 6 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* ace 3-1* ace 3*-2 ace 4*-2 4-3* ace 4-4* ace 5*-4 ace 6*-4 6-5* ace 6-6 → 7-6 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 ace 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 ace 40-A ace 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 5-5 → 5-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 5-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 B. van de Zandschulp 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 B. van de Zandschulp 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 B. van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 ace 30-15 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 0-40 df ace 15-40 ace 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 15-0 ace 15-15 ace 30-15 30-30 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. van de Zandschulp 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 ace 40-30 ace ace 5-2 → 6-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-1 → 5-2 B. van de Zandschulp 0-15 ace 15-15 30-15 30-30 ace 40-30 4-1 → 5-1 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 30-40 ace ace 3-1 → 4-1 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df ace 2-1 → 3-1 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 df 15-30 ace 15-40 ace 30-40 ace ace 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. van de Zandschulp 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-30 30-40 ace ace 2-5 → 2-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 B. van de Zandschulp 0-15 ace 15-15 15-30 ace 15-40 ace df 2-3 → 2-4 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 B. van de Zandschulp 0-15 ace 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

(14) Ekaterina Alexandrova vs Laura Siegemund



WTA Rome Ekaterina Alexandrova [14] Ekaterina Alexandrova [14] 4 7 1 Laura Siegemund Laura Siegemund 6 6 6 Vincitore: Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 4*-1 4-2* 4-3* 5*-3 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Laura Siegemund 15-0 30-0 5-4 → 5-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Rebeka Masarova vs (25) Leylah Fernandez



WTA Rome Rebeka Masarova • Rebeka Masarova 0 4 6 2 Leylah Fernandez [25] Leylah Fernandez [25] 0 6 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Rebeka Masarova 2-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Rebeka Masarova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 11:00

(20) Liudmila Samsonova vs Ann Li



WTA Rome Liudmila Samsonova [20] Liudmila Samsonova [20] 0 6 6 0 Ann Li • Ann Li 0 4 3 0 Vincitore: Samsonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ann Li 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ann Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Ann Li 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Ann Li 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ann Li 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Anastasia Potapova vs (11) Karolina Muchova



WTA Rome Anastasia Potapova Anastasia Potapova 0 6 6 0 Karolina Muchova [11] Karolina Muchova [11] 0 3 2 0 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Anastasia Potapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Learner Tien vs Damir Dzumhur



ATP Rome Learner Tien [19] Learner Tien [19] 6 6 Damir Dzumhur Damir Dzumhur 2 1 Vincitore: Tien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 L. Tien 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 L. Tien 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Tien 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-1 → 3-2 L. Tien 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Simona Waltert vs (32) Hailey Baptiste

