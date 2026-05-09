Challenger 50 Bengaluru 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

09/05/2026 16:01 Nessun commento
Omar Jasika nella foto - Foto Getty Images
IND Challenger 50 Bengaluru 2 – Tabellone Principale – hard
(1) Keegan Smith USA vs Qualifier
Dominik Palan CZE vs (WC) Maan Kesharwani IND
S D Prajwal Dev IND vs Joshua Charlton AUS
(WC) Dev Javia IND vs (5) Ognjen Milic SRB

(3) Petr Bar Biryukov RUS vs Qualifier
Qualifier vs Manish Sureshkumar IND
Ilya Ivashka BLR vs Kuan-Yi Lee TPE
Kokoro Isomura JPN vs (6) Karan Singh IND

(7) Maximus Jones THA vs Sidharth Rawat IND
Amit Vales ISR vs Qualifier
Ryuki Matsuda JPN vs Qualifier
Digvijaypratap Singh IND vs (4) Philip Sekulic AUS

(8) Alex Hernandez MEX vs Yuta Kawahashi JPN
(WC) Kriish Tyagi IND vs Qualifier
Mitsuki Wei Kang Leong MAS vs Mukund Sasikumar IND
Omar Jasika AUS vs (2) Hamish Stewart GBR



IND Challenger 50 Bengaluru 2 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Alastair Gray GBR vs Niki Kaliyanda Poonacha IND [ALT]
(8) Volodymyr Iakubenko UKR vs Aryan Lakshmanan IND

(2) Taiyo Yamanaka JPN vs Gandharv Gourav Kothapalli IND [WC]
(11) Tomohiro Masabayashi JPN vs Sergey Betov BLR

(3) Nitin Kumar Sinha IND vs Adil Kalyanpur IND
(10) Abhinav Sanjeev Shanmugam IND vs Christopher Papa USA [ALT]

(4) Naoya Honda JPN vs Prakaash Sarran IND [WC]
(7) Ryotaro Taguchi JPN vs Sai Karteek Reddy Ganta IND [ALT]

(5) Grigoriy Lomakin KAZ vs Jeevan Nedunchezhiyan IND [ALT]
(9) Aditya Vishal Balsekar IND vs Vishal Vasudev Mahesh Kumar IND [WC]

(6) Ronit Karki USA vs Aradhya Kshitij IND [WC]
(12) Kabir Hans IND [ALT] vs Parth Aggarwal IND [ALT]




CENTRE COURT – ore 07:30
Christopher Papa USA vs Abhinav Sanjeev Shanmugam IND

Ronit Karki USA vs Aradhya Kshitij IND

Aryan Lakshmanan IND vs Volodymyr Iakubenko UKR

Alastair Gray GBR vs Niki Kaliyanda Poonacha IND

COURT 1 – ore 07:30
Naoya Honda JPN vs Prakaash Sarran IND

Parth Aggarwal IND vs Kabir Hans IND

Sergey Betov BLR vs Tomohiro Masabayashi JPN

Grigoriy Lomakin KAZ vs Jeevan Nedunchezhiyan IND

COURT 2 – ore 07:30
Nitin Kumar Sinha IND vs Adil Kalyanpur IND

Sai Karteek Reddy Ganta IND vs Ryotaro Taguchi JPN

Taiyo Yamanaka JPN vs Gandharv Gourav Kothapalli IND

Vishal Vasudev Mahesh Kumar IND vs Aditya Vishal Balsekar IND

