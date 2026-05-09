Challenger 50 Bengaluru 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 50 Bengaluru 2 – Tabellone Principale – hard
(1) Keegan Smith vs Qualifier
Dominik Palan vs (WC) Maan Kesharwani
S D Prajwal Dev vs Joshua Charlton
(WC) Dev Javia vs (5) Ognjen Milic
(3) Petr Bar Biryukov vs Qualifier
Qualifier vs Manish Sureshkumar
Ilya Ivashka vs Kuan-Yi Lee
Kokoro Isomura vs (6) Karan Singh
(7) Maximus Jones vs Sidharth Rawat
Amit Vales vs Qualifier
Ryuki Matsuda vs Qualifier
Digvijaypratap Singh vs (4) Philip Sekulic
(8) Alex Hernandez vs Yuta Kawahashi
(WC) Kriish Tyagi vs Qualifier
Mitsuki Wei Kang Leong vs Mukund Sasikumar
Omar Jasika vs (2) Hamish Stewart
Challenger 50 Bengaluru 2 – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Alastair Gray vs Niki Kaliyanda Poonacha [ALT]
(8) Volodymyr Iakubenko vs Aryan Lakshmanan
(2) Taiyo Yamanaka vs Gandharv Gourav Kothapalli [WC]
(11) Tomohiro Masabayashi vs Sergey Betov
(3) Nitin Kumar Sinha vs Adil Kalyanpur
(10) Abhinav Sanjeev Shanmugam vs Christopher Papa [ALT]
(4) Naoya Honda vs Prakaash Sarran [WC]
(7) Ryotaro Taguchi vs Sai Karteek Reddy Ganta [ALT]
(5) Grigoriy Lomakin vs Jeevan Nedunchezhiyan [ALT]
(9) Aditya Vishal Balsekar vs Vishal Vasudev Mahesh Kumar [WC]
(6) Ronit Karki vs Aradhya Kshitij [WC]
(12) Kabir Hans [ALT] vs Parth Aggarwal [ALT]
CENTRE COURT – ore 07:30
Christopher Papa vs Abhinav Sanjeev Shanmugam
Ronit Karki vs Aradhya Kshitij
Aryan Lakshmanan vs Volodymyr Iakubenko
Alastair Gray vs Niki Kaliyanda Poonacha
COURT 1 – ore 07:30
Naoya Honda vs Prakaash Sarran
Parth Aggarwal vs Kabir Hans
Sergey Betov vs Tomohiro Masabayashi
Grigoriy Lomakin vs Jeevan Nedunchezhiyan
COURT 2 – ore 07:30
Nitin Kumar Sinha vs Adil Kalyanpur
Sai Karteek Reddy Ganta vs Ryotaro Taguchi
Taiyo Yamanaka vs Gandharv Gourav Kothapalli
Vishal Vasudev Mahesh Kumar vs Aditya Vishal Balsekar
