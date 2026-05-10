Wta 125 Parigi: Il Tabellone Principale e dí Qualificazione
WTA 125 Parigi – Tabellone Principale – terra
(1/WC) Madison Keys vs (WC) Fiona Ferro
Renata Zarazua vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Maddison Inglis vs Anastasia Zakharova
Kimberly Birrell vs (8) Katie Boulter
(4) Emma Navarro vs Lola Radivojevic
Alina Korneeva vs Katie Volynets
Shuai Zhang vs Himeno Sakatsume
Qualifier vs (7) Yuliia Starodubtseva
(6) McCartney Kessler vs Yulia Putintseva
Qualifier vs Sloane Stephens
Beatriz Haddad Maia vs Diane Parry
(WC) Chloe Paquet vs (3) Maya Joint
(5) Sara Bejlek vs Qualifier
(WC) Clara Burel vs Qualifier
Talia Gibson vs Aliaksandra Sasnovich
Anna Blinkova vs (2) Leylah Fernandez
WTA 125 Parigi – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Tamara Korpatsch vs (WC) Ksenia Efremova
(2) Alina Charaeva vs Alice Tubello
(3) Taylah Preston vs (WC) Hajar Crinebouch
(4) Veronika Podrez vs Hanyu Guo
