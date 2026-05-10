Wta 125 Parigi: Il Tabellone Principale e dí Qualificazione

WTA 125 Parigi – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Madison Keys vs (WC) Fiona Ferro

Renata Zarazua vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah

Maddison Inglis vs Anastasia Zakharova

Kimberly Birrell vs (8) Katie Boulter

(4) Emma Navarro vs Lola Radivojevic

Alina Korneeva vs Katie Volynets

Shuai Zhang vs Himeno Sakatsume

Qualifier vs (7) Yuliia Starodubtseva

(6) McCartney Kessler vs Yulia Putintseva

Qualifier vs Sloane Stephens

Beatriz Haddad Maia vs Diane Parry

(WC) Chloe Paquet vs (3) Maya Joint

(5) Sara Bejlek vs Qualifier

(WC) Clara Burel vs Qualifier

Talia Gibson vs Aliaksandra Sasnovich

Anna Blinkova vs (2) Leylah Fernandez

WTA 125 Parigi – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Tamara Korpatsch vs (WC) Ksenia Efremova

(2) Alina Charaeva vs Alice Tubello

(3) Taylah Preston vs (WC) Hajar Crinebouch

(4) Veronika Podrez vs Hanyu Guo