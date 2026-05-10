Challenger Francavilla al Mare, Wuxi, Brazzaville e Santos, WTA 125 Jiujiang, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Facundo Diaz Acosta - Foto Francesco Panunzio
|
🇮🇹
|
Challenger 75 Francavilla al Mare
Francavilla al Mare, Italia · 10 Maggio 2026
|
|
⛅
|
16°C
Variabile · Picco 21°C
|
|CIELO
|Sole e nubi
|PIOGGIA
|Rovesci
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 10 Maggio
|
10:00
🌧
16°
|
11:00
☁
18°
|
12:00
⛅
19°
|
13:00
⛅
20°
|
14:00
🌧
21°
|
15:00
🌧
20°
|
16:00
⛅
19°
|
17:00
☀
18°
|
18:00
⛅
18°
|
19:00
⛅
17°
⚠ Allerta gialla temporali in Abruzzo fino a lunedì alle 1:59
🎾 Programma del giorno — 10 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
F
⛅ Variabile
🌧 Rovesci
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:30
Gustavo Heide vs Facundo Diaz Acosta
Il match deve ancora iniziare
|
🇨🇳
|
Challenger 100 Wuxi
Wuxi, Cina · 10 Maggio 2026
|
|
☁
|
27°C
Coperto · Picco 28°C
|
|CIELO
|Coperto
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Cemento
|
CEMENTO
Andamento della giornata — 10 Maggio
|
16:00
☁
28°
|
17:00
☁
27°
|
18:00
☁
26°
|
19:00
☁
24°
|
20:00
☁
23°
|
21:00
☁
22°
|
22:00
☁
20°
|
23:00
☁
20°
|
00:00
☁
20°
|
01:00
☁
19°
🎾 Programma del giorno — 10 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Finale · Cemento
|
F
☁ Coperto
🎾 Finale
🏀 Cemento
Center Court – ore 10:00
Yunchaokete Bu vs Soonwoo Kwon
ATP Wuxi
Yunchaokete Bu [5]•
0
2
3
Soonwoo Kwon
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kwon
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Y. Bu
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
S. Kwon
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
S. Kwon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
Y. Bu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
S. Kwon
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-4 → 1-4
Y. Bu
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
0-3 → 0-4
|
🇨🇬
|
Challenger 50 Brazzaville
Brazzaville, Repubblica del Congo · 10 Maggio 2026
|
|
☁
|
26°C
Nuvoloso · Picco 32°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Temporali serali
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 10 Maggio
|
09:00
☁
27°
|
10:00
☁
28°
|
11:00
☁
29°
|
12:00
☁
30°
|
13:00
☁
31°
|
14:00
☁
32°
|
15:00
⛅
31°
|
16:00
⛅
30°
|
17:00
⛅
30°
|
18:00
⛅
29°
⚠ Temporali possibili in serata
🎾 Programma del giorno — 10 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
F
☁ Nuvoloso
⛈ Temporali serali
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 16:00
Florent Bax vs Calvin Hemery
Il match deve ancora iniziare
|
🇧🇷
|
Challenger 50 Santos
Santos, Brasile · 10 Maggio 2026
|
|
🌧
|
22°C
Pioggia · Picco 22°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Forte pioggia
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 10 Maggio
|
07:00
🌧
22°
|
08:00
🌧
20°
|
09:00
☁
18°
|
10:00
🌧
20°
|
11:00
🌧
20°
|
12:00
☁
20°
|
13:00
☁
19°
|
14:00
☁
19°
|
15:00
☁
18°
|
16:00
☁
18°
⚠ Allerta gialla forte pioggia e calo temperatura fino alle 23:59
🎾 Programma del giorno — 10 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
F
🌧 Pioggia
⚠ Allerta meteo
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
QUADRA CENTRAL – ore 15:30
Hernan Casanova vs Franco Roncadelli
Il match deve ancora iniziare
|
🇨🇳
|
WTA 125 Jiujiang
Jiujiang, Cina · 10 Maggio 2026
|
|
☁
|
24°C
Nuvoloso · Picco 25°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Cemento
|
CEMENTO
Andamento della giornata — 10 Maggio
|
16:00
⛅
25°
|
17:00
⛅
25°
|
18:00
⛅
24°
|
19:00
☁
23°
|
20:00
☁
22°
|
21:00
☁
21°
|
22:00
☁
20°
|
23:00
☁
20°
|
00:00
☁
20°
|
01:00
☁
19°
🎾 Programma del giorno — 10 Maggio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
Finali · Cemento
|
F
☁ Nuvoloso
⛅ Sole velato
🎾 Finali
🏀 Cemento
Center Court – ore 06:00
(5) Xiaodi You vs En-Shuo Liang Inizio 06:00
WTA Jiujiang 125
Xiaodi You [5]
6
4
1
En-Shuo Liang
3
6
6
Vincitore: Liang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Xiaodi You
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
En-Shuo Liang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Xiaodi You
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
En-Shuo Liang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Xiaodi You
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Xiaodi You
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Xiaodi You
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
En-Shuo Liang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
Xiaodi You
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
En-Shuo Liang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Xiaodi You
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Xiaodi You
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
En-Shuo Liang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Yiming Dang / Xiaodi You vs Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
WTA Jiujiang 125
Yiming Dang / Xiaodi You
0
0
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
0
0
|
🇹🇷
|
WTA 125 Istanbul
Istanbul, Turchia · 10 Maggio 2026
|
|
☀
|
22°C
Soleggiato · Picco 25°C
|
|CIELO
|Sole velato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 10 Maggio
|
11:00
⛅
22°
|
12:00
⛅
23°
|
13:00
⛅
24°
|
14:00
⛅
24°
|
15:00
⛅
25°
|
16:00
⛅
24°
|
17:00
⛅
24°
|
18:00
⛅
23°
|
19:00
⛅
21°
|
20:00
⛅
20°
🎾 Programma del giorno — 10 Maggio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
|
F
☀ Soleggiato
⛅ Sole velato
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 13:00
(1) Donna Vekic vs (6) Maria Timofeeva
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit