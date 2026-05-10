Circuito Challenger Challenger, Copertina, WTA

Challenger Francavilla al Mare, Wuxi, Brazzaville e Santos, WTA 125 Jiujiang, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

10/05/2026 09:32 Nessun commento
Facundo Diaz Acosta - Foto Francesco Panunzio
Facundo Diaz Acosta - Foto Francesco Panunzio

🇮🇹
Challenger 75 Francavilla al Mare
Francavilla al Mare, Italia  ·  10 Maggio 2026
16°C
Variabile  ·  Picco 21°C
CIELO Sole e nubi
PIOGGIA Rovesci
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 10 Maggio
10:00
🌧
16°
11:00
18°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
🌧
21°
15:00
🌧
20°
16:00
19°
17:00
18°
18:00
18°
19:00
17°
⚠  Allerta gialla temporali in Abruzzo fino a lunedì alle 1:59
🎾  Programma del giorno — 10 Maggio
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
F
⛅  Variabile
🌧  Rovesci
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:30
Gustavo Heide BRA vs Facundo Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare







🇨🇳
Challenger 100 Wuxi
Wuxi, Cina  ·  10 Maggio 2026
27°C
Coperto  ·  Picco 28°C
CIELO Coperto
PIOGGIA Assente
CAMPO Cemento

CEMENTO
Andamento della giornata — 10 Maggio
16:00
28°
17:00
27°
18:00
26°
19:00
24°
20:00
23°
21:00
22°
22:00
20°
23:00
20°
00:00
20°
01:00
19°
🎾  Programma del giorno — 10 Maggio
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Finale · Cemento
F
☁  Coperto
🎾  Finale
🏀  Cemento

Center Court – ore 10:00
Yunchaokete Bu CHN vs Soonwoo Kwon KOR

ATP Wuxi
Yunchaokete Bu [5]
0
2
3
Soonwoo Kwon
0
6
2
Mostra dettagli







🇨🇬
Challenger 50 Brazzaville
Brazzaville, Repubblica del Congo  ·  10 Maggio 2026
26°C
Nuvoloso  ·  Picco 32°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Temporali serali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 10 Maggio
09:00
27°
10:00
28°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
31°
16:00
30°
17:00
30°
18:00
29°
⚠  Temporali possibili in serata
🎾  Programma del giorno — 10 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
F
☁  Nuvoloso
⛈  Temporali serali
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 16:00
Florent Bax FRA vs Calvin Hemery FRA

Il match deve ancora iniziare







🇧🇷
Challenger 50 Santos
Santos, Brasile  ·  10 Maggio 2026
🌧
22°C
Pioggia  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Forte pioggia
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 10 Maggio
07:00
🌧
22°
08:00
🌧
20°
09:00
18°
10:00
🌧
20°
11:00
🌧
20°
12:00
20°
13:00
19°
14:00
19°
15:00
18°
16:00
18°
⚠  Allerta gialla forte pioggia e calo temperatura fino alle 23:59
🎾  Programma del giorno — 10 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
F
🌧  Pioggia
⚠  Allerta meteo
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

QUADRA CENTRAL – ore 15:30
Hernan Casanova ARG vs Franco Roncadelli URU

Il match deve ancora iniziare







🇨🇳
WTA 125 Jiujiang
Jiujiang, Cina  ·  10 Maggio 2026
24°C
Nuvoloso  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Assente
CAMPO Cemento

CEMENTO
Andamento della giornata — 10 Maggio
16:00
25°
17:00
25°
18:00
24°
19:00
23°
20:00
22°
21:00
21°
22:00
20°
23:00
20°
00:00
20°
01:00
19°
🎾  Programma del giorno — 10 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finali · Cemento
F
☁  Nuvoloso
⛅  Sole velato
🎾  Finali
🏀  Cemento

Center Court – ore 06:00
(5) Xiaodi You CHN vs En-Shuo Liang TPE Inizio 06:00

WTA Jiujiang 125
Xiaodi You [5]
6
4
1
En-Shuo Liang
3
6
6
Vincitore: Liang
Mostra dettagli

Yiming Dang CHN / Xiaodi You CHN vs Ya Hsin Lee TPE / Qiu Yu Ye CHN

WTA Jiujiang 125
Yiming Dang / Xiaodi You
0
0
Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
0
0
Mostra dettagli







🇹🇷
WTA 125 Istanbul
Istanbul, Turchia  ·  10 Maggio 2026
22°C
Soleggiato  ·  Picco 25°C
CIELO Sole velato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 10 Maggio
11:00
22°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
24°
15:00
25°
16:00
24°
17:00
24°
18:00
23°
19:00
21°
20:00
20°
🎾  Programma del giorno — 10 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
F
☀  Soleggiato
⛅  Sole velato
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 13:00
(1) Donna Vekic CRO vs (6) Maria Timofeeva UZB

Il match deve ancora iniziare

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