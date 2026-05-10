Musetti: “Non ero al 100%, ma questa vittoria mi dà tanta consapevolezza”

Una vittoria sofferta, nervosa, quasi una battaglia contro se stesso oltre che contro Francisco Cerundolo. Lorenzo Musetti ha conquistato gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia superando l’argentino 7-6(7) 6-4, interrompendo una serie di due sconfitte consecutive contro il numero 27 del mondo. A pesare durante il match non solo la qualità dell’avversario, ma anche una condizione fisica tutt’altro che perfetta. La coscia sinistra fasciata, i dubbi fino all’ultimo sulla possibilità di scendere in campo e quei crampi arrivati nel finale, che il carrarino collega soprattutto alla tensione emotiva accumulata durante la partita.

Alla fine però Musetti si è lasciato andare, spiegando anche l’emozione vissuta davanti al pubblico romano.

“Finire il match davanti al pubblico di casa, davanti ai miei tifosi e per me stesso significa tantissimo. Qui c’è un’atmosfera speciale, ci sono tifosi molto appassionati che sono felici di vedermi ottenere qualcosa di importante. Durante tutta la partita ho trattenuto le emozioni e probabilmente quel finale è stato una sorta di liberazione per tutto quello che mi ero tenuto dentro durante il match”.

Nel corso della conferenza stampa Musetti ha parlato anche del suo rovescio a una mano, ormai una rarità nel tennis moderno.

“Ho iniziato a giocare il rovescio a una mano da quando avevo quattro anni e non l’ho mai cambiato. Credo che il vantaggio, soprattutto sulla terra battuta, sia la varietà che puoi utilizzare, specialmente con il back e con il tocco che sviluppi crescendo dai tornei junior fino al professionismo. Però ci sono molte più difficoltà rispetto ai vantaggi, soprattutto nel tennis moderno. Giocare il rovescio a una mano oggi non è facile, specialmente con le velocità e l’intensità del tennis attuale. Probabilmente sono uno degli ultimi nel tour, soprattutto a questo livello di classifica, quindi non è semplice adattarsi al tennis moderno con questo colpo”.

Interessante anche il passaggio sul problema crescente degli scommettitori presenti sugli spalti durante le partite.

“Succede tante volte, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Purtroppo questo problema esiste ancora. In alcuni match si capisce chiaramente che ci sono persone sugli spalti che hanno scommesso e tifano per un giocatore oppure contro un altro. A volte disturbano anche il gioco. L’unica cosa che possiamo fare è cercare di ignorarli. Però credo che l’ATP dovrebbe fare qualcosa in più, magari aumentando i controlli e la sicurezza sugli spalti, perché noi in campo possiamo fare poco”.

Dal punto di vista personale, Musetti considera questa vittoria molto importante soprattutto per la fiducia.

“Mi dà tanta gioia e tanta consapevolezza dei miei mezzi. Nonostante oggi non fossi al 100% fisicamente, sono riuscito a vincere in due set contro un avversario molto difficile. Questo mi deve far capire che posso dire la mia. Spero che questa partita sia un punto di partenza per il prossimo turno, anche se troverò un altro avversario molto forte su questa superficie. Sarà un’altra sfida da affrontare”.

Inevitabile poi tornare sulle condizioni fisiche, tema centrale della giornata del carrarino.

“Non sentendomi al meglio, probabilmente in un altro torneo non sarei sceso in campo e non avrei preso certi rischi. Da qualche giorno sto faticando a sentirmi al 100% e sinceramente non so nemmeno bene cosa sia. Sto vivendo un po’ alla giornata. Oggi però non era il dolore che avevo sentito nei giorni scorsi. La fasciatura era più una questione legata alla tensione, allo stress emotivo accumulato durante il match. È stato quello a portarmi poi ai crampi nel finale. Fortunatamente sono riuscito a chiudere la partita prima che la situazione peggiorasse”.

Musetti ha poi commentato anche il momento del circuito ATP, dominato da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

“È sicuramente così. Jannik ha dimostrato con i fatti e con il ranking di essere nettamente il migliore al mondo in questo momento. Vincere cinque Masters 1000 consecutivi è qualcosa di incredibile. Anche Carlos ha iniziato l’anno nel migliore dei modi vincendo l’unico Slam che gli mancava, prima dell’infortunio. Onestamente credo che in questo momento anche il miglior Zverev, che considero forse il giocatore più vicino a loro, sia comunque due o tre passi dietro. Noi altri possiamo solo cercare di avvicinarci il più possibile, ma bisogna essere realistici e condivido quello che diceva Sasha”.

Infine Lorenzo è tornato a chiarire il tema dei problemi fisici e della componente emotiva.

“Credo che alcune dinamiche debbano restare all’interno del team. Non ho nascosto nulla: ho semplicemente detto che non sono ancora al 100%. Ho avuto qualche fastidio nei giorni prima dell’inizio del torneo e quindi ho dovuto rallentare un po’, sia negli allenamenti sia nelle partite. Giocare fasciato è stata una scelta preventiva. Oggi però il fastidio che ho sentito era diverso ed era molto probabilmente legato alla tensione e all’emotività. Infatti si trattava soprattutto di un principio di crampi”.





Dal nostro inviato al Foro Italico, Enrico Milani