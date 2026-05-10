Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo 4 azzurri in singolare e 8 in doppio (LIVE)
Campo Centrale – ore 11:00
[7] Elina Svitolina vs [32] Hailey Baptiste
Alexander Blockx vs Alexander Zverev (Non prima 13:00)
Lorenzo Musetti vs Francisco Cerundolo (Non prima 15:00)
Elisabetta Cocciaretto vs [4] Iga Swiatek (Non prima 19:00)
Matteo Arnaldi vs Rafael Jodar (Non prima 20:30)
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Casper Ruud vs Jiri Lehecka
(5) Jessica Pegula vs Rebeka Masarova Non prima 13:00
(15) Naomi Osaka vs (19) Diana Shnaider
Alexandra Eala vs (2) Elena Rybakina Non prima 16:00
Tommy Paul vs Luciano Darderi
Supertennis Arena – ore 11:00
Gianluca Cadenasso / Jacopo Vasami vs Marcel Granollers / Horacio Zeballos
(20) Liudmila Samsonova vs Anastasia Potapova
Karen Khachanov vs Botic van de Zandschulp
Learner Tien vs Alexander Bublik
Laura Siegemund vs Karolina Pliskova (Non prima 19:00)
Pietrangeli – ore 11:00
[17] Madison Keys vs Nikola Bartunkova
Ugo Humbert vs Dino Prizmic
[WC] Tyra Caterina Grant / Jennifer Ruggeri vs Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Flavio Cobolli / Lorenzo Sonego
Francesco Forti / Filippo Romano vs Alexander Erler / Lucas Miedler
Court 13 – ore 11:00
Linda Noskova / Tereza Valentova vs Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
Francisco Cabral / Joe Salisbury vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl
(3) Elise Mertens / (3) Shuai Zhang vs Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang
Robert Galloway / Santiago Gonzalez vs Sander Arends / David Pel
Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
Court 1 – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo vs Andre Goransson / Evan King
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
Iva Jovic / Anna Kalinskaya vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu Non prima 14:00
Storm Hunter / Jessica Pegula vs (5) Jelena Ostapenko / (5) Erin Routliffe
Court 2 – ore 12:00
Coco Gauff / Caty McNally vs Aldila Sutjiadi / Janice Tjen
(8) Ellen Perez / (8) Demi Schuurs vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos vs Sofia Kenin / Liudmila Samsonova
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
@ Angel (#4611140)
Parlavo appunto di Roma o cmq di un mille
@ utente non registrato (#4611165)
Abbiamo capito (io) che non ti piace che, a parte (o forse nemmeno quelli) gli specialisti della disciplina, quantomeno gli italiani, debbano/vogliano frequentare anche il doppio se sono impegnati con il singolare.
Tra cui un certo Darren…
Un po’ di ottimismo ragazzi! Io su Musetti ed Arnaldi ci credo, gli altri un po’ meno ma dipende anche dagli avversari, soprattutto Paul su terra.
Un commento sui doppi: ma davvero, con questa scellerata idea di spostare il torneo alla seconda settimana abbiamo impedito a gente come Ruggeri, Paganetti, maduzzi, grant, cadenasso, vasamì di fare qualche punto utile in altri tornei, peraltro piu abbordabili, visto che sono privi di chi si è qualificato per il Rg? Il tutto poi per cosa? Fare 3/4 game in doppio con errani/paolini? C e gente che tra pre-quali, quali ecc non gioca per guadagnare punti da piu di un mese
@ Tiger Woods (#4611148)
A meno di problemi fisici o di altra natura quali virus, come per Fils (non sono sicuro di Mensik, avendolo visto tutto ieri ma non proprio vigilissimo, vista l’ora) bisogna dar merito ai loro avversari che se li hanno battuti significa che possono essere in forma e comunque hanno giocato meglio, solo per dire che non c’è nulla di spianato/aperto, anche se gli incontri più difficili sono i primi 2 turni e superati quelli si dovrebbe arrivare in fondo con una certa tranquillità.
Di Jodar si dicono le stesse cose che si diceva di Fonseca e che si diceva prima di Rune e prima ancora di Shapovalov che mio padre un topolino comprò.
Anche se vince non dimostra nulla, ricordiamo che il nostro Arnaldi ha fatto le quali, non gioca contro un topten-
Per me non parte favorito contro Arnaldi, se ovviamente è l’Arnaldi visto contro l’australiano.
Di solito i giovani sono discontinui.
Mi aspetto invece una bella partita, come quella di Tien che è un po’ snobbato e per questo mi piace ancora di più.
Tien sta facendo la sua crescita relativamente al riparo dei fenomeni che vedono i fenomeni ogni settimana.
Infine sono curioso di Blockx, una rivincita, anche lui in ombra, uno che ha fatto semifinale a Madrid è “robetta”.
@ Tiger Woods (#4611148)
Gli incontri che giocherà fino alla finale sono assimilabili a semplici allenamenti, il problema potrebbero essere solo eventuali infortuni.
Pardon,a distanza di 13 anni,era l’agosto 2013 quando la 23enne Cirstea raggiungeva il ranking 21,mai più raggiunto e superato in una carriera da sciagurata nella quale è diventata una bestia nera per chi credeva in lei.
@ il capitano (#4611110)
Ma come: “Semplice” Capitano? E la tua ironia che ti contraddistingue?
Sbaglio o su Roma c’è allerta meteo? C’è un discreto rischio che la pioggia metta i bastoni tra le ruote
Mah, magari è fatto di pasta del capitano 🙂
Con la uscite di scena di Mensik (possibile avversario ai 16mi), Fils (ottavi), Shelton (quarti), Fonseca e Aliassime (semi) il tabellone di Sinner si è completamente aperto, ed ora è davvero difficile non vederlo in finale.
Resto purtroppo dell’idea che a Parigi arriverà troppo stanco.
Per quanto riguarda la nostra ultima rappresentate che dire……. peggio non poteva capitare,nei primi 45 minuti contro una McNally che non stava giocando male,come è venuto fuori dopo quando è un po calata Swiatek,si è rivista una Swiatek disumana.
Oggi non è tanto la questione principale chi vincerà,ma il minutaggio, qualcuno dice che sarà match dalla durata di 1h 17 minuti. Mah ,non lo so.
Tra l’altro Cocciaretto,se non sbaglio è la terza volta che gioca sul centrale alle 19.00
@ JOA20 (#4611143)
Darderi è l’unico che può vincere oggi.
Oggi partite complicate per i singolaristi azzurri, già 1 vittoria su 4 mi sembra tanto. Non so a chi darei maggiori chance tra Arnaldi, Cocciaretto, Darderi e Musetti
In teoria solo il Muso sarebbe favorito se fosse il Musetti del 2025…
Purtroppo finora lo si è visto poco e a sprazzi e temo molto un Cerundolo che da due anni è in crescita continua. Non sarei sorpreso da una sconfitta e lo sarei moltissimo (in positivo, ovviamente) per una vittoria senza problemi.
Darderi contro Paul può giocarsela, su terra la partita è apertissima con un leggero favore per il nostro.
Arnaldi partirebbe nettamente sfavorito se non avesse fatto due belle partite all’esordio. Resta sotto nei pronostici, ma può giocarsela col giovane spagnolo e il Matteo ammirato finora credo che non abbia nessuna voglia di fare la vittima sacrificale, vedremo…
Cocciaretto chiusa, però anche lei potrebbe beneficiare dell’aria di Roma e magari rendere la vita un po’ più difficile a Iga rispetto al loro incontro dello scorso anno.
Purtroppo giocano tutti a orari per me incompatibili, forse riuscirò a vedere il primo set del Muso per poi scappare al lavoro da dove seguirò la Live soffrendo in silenzio…
Negli altri incontri può uscire una bella lotta tra Ruud e Lehecka e tra Bublik e Tien.
Per me scontata la vittoria di Prizmic…
@ FabioR (#4611135)
No ,ce ne furono 8 in un 175 qualche anno fa.
Nelle giornate come ieri certi risultati femminili che meritano una sottolineatura e dovrebbero enfatizzati di più e posti davanti all’attenzione, passano invece inosservati , soprattutto se avvengono alle 23.00 dopo una giornata di commenti sugli italiani.
L’unico momento è questo,siamo freschi e le bocce sono ferme per fare il punto sul torneo e su quello che è successo ieri.
Innanzitutto la vittoria di Kalinskaya sulla Bencic,lo avevo proprio detto ieri a quest’ora ad inizio giornata,in presentazione di questo match,per la curiosità di vedere la Kalinskaya giocare contro la favorita Bencic da sopravvissuta a ben 9 match points, scrissi proprio quel giorno della vittoria contro Siniakova che certi tipi di vittoria,per come si sviluppano possono avere un peso non indifferente sul cambiamento di registro di una tennista, possono fare da “detonante o detonatore”questo il termine che usai,la conferma è arrivata ieri,e ora dico: “Attenzione a questa Kalinskaya”
Qualcuno a fine giornata ha scritto: “pensavo che Bencic fosse la favorita”
Certo che lo era ,ma vincono anche le sfavorite, grazie a Dio.
L’altro risultato da sottolineare è quello della Ostapenko contro Zheng, l’abbiamo vista subito con tutti i fluidi ben allineati la Ostapenko nel match d’esordio contro la povera Stefanini.
Negli ultimi 41 tornei è successo solo 4 volte che la Ostapenko vincesse 3 match consecutivi e quando è successo non si è poi mai fermata negli ottavi o nei quarti,e avvenuta invece la definitiva la trasformazione in PenkoDoll, tutto questo da Roma 2024,quando invece dopo 3 successi perse da Sabalenka agli ottavi.
Nonostante la pioggia qui su Milano non si sono spenti ancora i clamori per la sconfitta della numero 1 che ha colto tutti di sorpresa,tranne la Cirstea.
Sto parlando diverse volte quest’anno della romena, come non mai, probabilmente, perché credo che a distanza di 11 possa ritoccare il best ranking, sarebbe incredibile, credo non sia mai successo nel tennis femminile.
Ma tutto questo è capace di fare la leggerezza mentale di chi ha annunciato che sarà comunque l’ultimo anno,vivi tutto al massimo e con spensieratezza, sapendo poi che tra un po tutto questo non ci sarà più e probabilmente lo si rimpiangerà, quindi ogni match, ogni torneo viene vissuto nel pieno di sé stessa,e questi sono i risultati.
Non pasta “de Cecco”, quella è un’ altra pasta …
Però sbaglio o è la prima volta in cui ci sono 7 italiani al 3° turno di Roma e in generale di un master 1000?
Musetti
A parte i singolaristi….ma che sfiga di sorteggio per tutti i nostri doppisti,sono tutti nettamente sfavoriti.
Abbiamo mai portato sette giocatori, nel tabellone maschile al terzo turno? In termini % il 25% dei giocatori è italiano.
Lo chiedo anche qui perché forse è più visibile: sapete quale match verrà trasmesso in streaming da tv8?
Telecronisti di merda! Quando il pubblico romano applaude tra prima e seconda “eh che brutto, ci facciamo sempre riconoscere”, quando i brasiliani ieri INSULTANO UN GIOCATORE chiamandolo zingaro in portoghese “che emozione, che partita, che tennis”
Non voglio più sentire commenti sul pubblico italiano
@ il capitano (#4611110)
Jodar è favorito oggi. Arnaldi ha giocato 7 partite in 14 giorni mi sembra e molte al terzo set.
Per me si è già vista, poi forse io mi faccio condizionare dal pensiero che la testa valga più del braccio per cui stravedo per Lui e Tien (e per ora un gradino sotto Ciná).
Mentre gli altri sono solo bei colpitori di palla, con buona pace delle insopportabili claque che infestano gli spalti…
@ Angel (#4611114)
Cocciaretto ovviamente out…
Un mio amico,un noto giornalista di un noto quotidiano, quando vuole parlare male di qualcuno o di qualcosa sul suo giornale, non ne parla. Non c’è peggior torto che puoi fare a queste persone che del detto “parlarne bene o parlarne male,l’importante è che se ne parli” ne fanno lo scopo della vita. Anch’io vorrei parlare della bella vittoria di Medjedovic di ieri sera, in un clima difficile per il ponentino che Lando Fiorini canta nella canzone” Roma non fare la STUPIDA stasera”
@ JannikUberAlles (#4611111)
Concordo
Comunque darderi dovrebbe vincere
Musetti perdere
arnaldi svavorito ma con de minaur ha giocato veramente bene quindi vedremo…
Oggi non c’è 1 solo incontro con un italiano “assolutamente favorito”…
…prepariamoci ad una Domenica davvero tutta da soffrire 🙁
Oggi si vedrà di che pasta è fatto Rafael Jodar.