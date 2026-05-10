Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo 4 azzurri in singolare e 8 in doppio (LIVE)

10/05/2026 10:50 33 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  10 Maggio 2026
16°C
Sole e nubi  ·  Picco 23°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Rovesci
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 10 Maggio
09:00
16°
10:00
🌧
17°
11:00
🌧
19°
12:00
🌧
21°
13:00
23°
14:00
22°
15:00
🌧
22°
16:00
🌧
22°
17:00
21°
18:00
21°
⚠  Allerta gialla nel Lazio per temporali, pioggia e vento
🎾  Programma del giorno — 10 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
3° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R3
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
3° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R3
⛅  Sole e nubi
🌧  Rovesci
⚠  Allerta meteo
🎾  3° Turno ATP
🎾  3° Turno WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
[7] Elina Svitolina UKR vs [32] Hailey Baptiste USA

WTA Rome
Elina Svitolina [7]
0
0
Hailey Baptiste [32]
0
0
Mostra dettagli

Alexander Blockx BEL vs Alexander Zverev GER (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti ITA vs Francisco Cerundolo ARG (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Elisabetta Cocciaretto ITA vs [4] Iga Swiatek POL (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi ITA vs Rafael Jodar ESP (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




BNP Paribas Arena – ore 11:00
Casper Ruud NOR vs Jiri Lehecka CZE

ATP Rome
Casper Ruud [23]
0
0
Jiri Lehecka [11]
0
0
Mostra dettagli

(5) Jessica Pegula USA vs Rebeka Masarova SUI Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

(15) Naomi Osaka JPN vs (19) Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare

Alexandra Eala PHI vs (2) Elena Rybakina KAZ Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Tommy Paul USA vs Luciano Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare




Supertennis Arena – ore 11:00
Gianluca Cadenasso ITA / Jacopo Vasami ITA vs Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG

ATP Rome
Gianluca Cadenasso / Jacopo Vasami
0
0
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [2]
0
0
Mostra dettagli

(20) Liudmila Samsonova RUS vs Anastasia Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS vs Botic van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Alexander Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare

Laura Siegemund GER vs Karolina Pliskova CZE (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare




Pietrangeli – ore 11:00
[17] Madison Keys USA vs Nikola Bartunkova CZE

WTA Rome
Madison Keys [17]
0
0
Nikola Bartunkova
0
0
Mostra dettagli

Ugo Humbert FRA vs Dino Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

[WC] Tyra Caterina Grant ITA / Jennifer Ruggeri ITA vs Sorana Cirstea ROU / Jaqueline Cristian ROU

Il match deve ancora iniziare

Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Flavio Cobolli ITA / Lorenzo Sonego ITA

Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti ITA / Filippo Romano ITA vs Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – ore 11:00
Linda Noskova CZE / Tereza Valentova CZE vs Hao-Ching Chan TPE / Fanny Stollar HUN

WTA Rome
Linda Noskova / Tereza Valentova
0
0
Hao-Ching Chan / Fanny Stollar
0
0
Mostra dettagli

Francisco Cabral POR / Joe Salisbury GBR vs Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE

Il match deve ancora iniziare

(3) Elise Mertens BEL / (3) Shuai Zhang CHN vs Su-Wei Hsieh TPE / Xinyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

Robert Galloway USA / Santiago Gonzalez MEX vs Sander Arends NED / David Pel NED

Il match deve ancora iniziare

Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry ARG / Alejandro Tabilo CHI vs Andre Goransson SWE / Evan King USA

ATP Rome
Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo
0
0
Andre Goransson / Evan King
0
0
Mostra dettagli

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

Il match deve ancora iniziare

Iva Jovic USA / Anna Kalinskaya RUS vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA vs (5) Jelena Ostapenko LAT / (5) Erin Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 12:00
Coco Gauff USA / Caty McNally USA vs Aldila Sutjiadi INA / Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

(8) Ellen Perez AUS / (8) Demi Schuurs NED vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare

Irina Khromacheva RUS / Giuliana Olmos MEX vs Sofia Kenin USA / Liudmila Samsonova RUS

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,

33 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

FabioR (Guest) 10-05-2026 10:56

@ Angel (#4611140)

Parlavo appunto di Roma o cmq di un mille

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 10-05-2026 10:54

@ utente non registrato (#4611165)

Abbiamo capito (io) che non ti piace che, a parte (o forse nemmeno quelli) gli specialisti della disciplina, quantomeno gli italiani, debbano/vogliano frequentare anche il doppio se sono impegnati con il singolare.

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il cubo di Bublik 10-05-2026 10:54

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Nelle giornate come ieri certi risultati femminili che meritano una sottolineatura e dovrebbero enfatizzati di più e posti davanti all’attenzione, passano invece inosservati , soprattutto se avvengono alle 23.00 dopo una giornata di commenti sugli italiani.
L’unico momento è questo,siamo freschi e le bocce sono ferme per fare il punto sul torneo e su quello che è successo ieri.
Innanzitutto la vittoria di Kalinskaya sulla Bencic,lo avevo proprio detto ieri a quest’ora ad inizio giornata,in presentazione di questo match,per la curiosità di vedere la Kalinskaya giocare contro la favorita Bencic da sopravvissuta a ben 9 match points, scrissi proprio quel giorno della vittoria contro Siniakova che certi tipi di vittoria,per come si sviluppano possono avere un peso non indifferente sul cambiamento di registro di una tennista, possono fare da “detonante o detonatore”questo il termine che usai,la conferma è arrivata ieri,e ora dico: “Attenzione a questa Kalinskaya”
Qualcuno a fine giornata ha scritto: “pensavo che Bencic fosse la favorita”
Certo che lo era ,ma vincono anche le sfavorite, grazie a Dio.
L’altro risultato da sottolineare è quello della Ostapenko contro Zheng, l’abbiamo vista subito con tutti i fluidi ben allineati la Ostapenko nel match d’esordio contro la povera Stefanini.
Negli ultimi 41 tornei è successo solo 4 volte che la Ostapenko vincesse 3 match consecutivi e quando è successo non si è poi mai fermata negli ottavi o nei quarti,e avvenuta invece la definitiva la trasformazione in PenkoDoll, tutto questo da Roma 2024,quando invece dopo 3 successi perse da Sabalenka agli ottavi.
Nonostante la pioggia qui su Milano non si sono spenti ancora i clamori per la sconfitta della numero 1 che ha colto tutti di sorpresa,tranne la Cirstea.
Sto parlando diverse volte quest’anno della romena, come non mai, probabilmente, perché credo che a distanza di 11 possa ritoccare il best ranking, sarebbe incredibile, credo non sia mai successo nel tennis femminile.
Ma tutto questo è capace di fare la leggerezza mentale di chi ha annunciato che sarà comunque l’ultimo anno,vivi tutto al massimo e con spensieratezza, sapendo poi che tra un po tutto questo non ci sarà più e probabilmente lo si rimpiangerà, quindi ogni match, ogni torneo viene vissuto nel pieno di sé stessa,e questi sono i risultati.

Pardon,a distanza di 13 anni,era l’agosto 2013 quando la 23enne Cirstea raggiungeva il ranking 21,mai più raggiunto e superato in una carriera da sciagurata nella quale è diventata una bestia nera per chi credeva in lei.

Tra cui un certo Darren…

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 10-05-2026 10:49

Un po’ di ottimismo ragazzi! Io su Musetti ed Arnaldi ci credo, gli altri un po’ meno ma dipende anche dagli avversari, soprattutto Paul su terra.

 30
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il cubo di Bublik
utente non registrato 10-05-2026 10:47

Un commento sui doppi: ma davvero, con questa scellerata idea di spostare il torneo alla seconda settimana abbiamo impedito a gente come Ruggeri, Paganetti, maduzzi, grant, cadenasso, vasamì di fare qualche punto utile in altri tornei, peraltro piu abbordabili, visto che sono privi di chi si è qualificato per il Rg? Il tutto poi per cosa? Fare 3/4 game in doppio con errani/paolini? C e gente che tra pre-quali, quali ecc non gioca per guadagnare punti da piu di un mese

 29
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 10-05-2026 10:39

@ Tiger Woods (#4611148)

A meno di problemi fisici o di altra natura quali virus, come per Fils (non sono sicuro di Mensik, avendolo visto tutto ieri ma non proprio vigilissimo, vista l’ora) bisogna dar merito ai loro avversari che se li hanno battuti significa che possono essere in forma e comunque hanno giocato meglio, solo per dire che non c’è nulla di spianato/aperto, anche se gli incontri più difficili sono i primi 2 turni e superati quelli si dovrebbe arrivare in fondo con una certa tranquillità.

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Kenobi 10-05-2026 10:37

Di Jodar si dicono le stesse cose che si diceva di Fonseca e che si diceva prima di Rune e prima ancora di Shapovalov che mio padre un topolino comprò.
Anche se vince non dimostra nulla, ricordiamo che il nostro Arnaldi ha fatto le quali, non gioca contro un topten-

Per me non parte favorito contro Arnaldi, se ovviamente è l’Arnaldi visto contro l’australiano.
Di solito i giovani sono discontinui.

Mi aspetto invece una bella partita, come quella di Tien che è un po’ snobbato e per questo mi piace ancora di più.
Tien sta facendo la sua crescita relativamente al riparo dei fenomeni che vedono i fenomeni ogni settimana.
Infine sono curioso di Blockx, una rivincita, anche lui in ombra, uno che ha fatto semifinale a Madrid è “robetta”.

 27
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Aquila., Il cubo di Bublik
Angel (Guest) 10-05-2026 10:36

@ Tiger Woods (#4611148)

Gli incontri che giocherà fino alla finale sono assimilabili a semplici allenamenti, il problema potrebbero essere solo eventuali infortuni.

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 10-05-2026 10:33

Scritto da Gaz
Nelle giornate come ieri certi risultati femminili che meritano una sottolineatura e dovrebbero enfatizzati di più e posti davanti all’attenzione, passano invece inosservati , soprattutto se avvengono alle 23.00 dopo una giornata di commenti sugli italiani.
L’unico momento è questo,siamo freschi e le bocce sono ferme per fare il punto sul torneo e su quello che è successo ieri.
Innanzitutto la vittoria di Kalinskaya sulla Bencic,lo avevo proprio detto ieri a quest’ora ad inizio giornata,in presentazione di questo match,per la curiosità di vedere la Kalinskaya giocare contro la favorita Bencic da sopravvissuta a ben 9 match points, scrissi proprio quel giorno della vittoria contro Siniakova che certi tipi di vittoria,per come si sviluppano possono avere un peso non indifferente sul cambiamento di registro di una tennista, possono fare da “detonante o detonatore”questo il termine che usai,la conferma è arrivata ieri,e ora dico: “Attenzione a questa Kalinskaya”
Qualcuno a fine giornata ha scritto: “pensavo che Bencic fosse la favorita”
Certo che lo era ,ma vincono anche le sfavorite, grazie a Dio.
L’altro risultato da sottolineare è quello della Ostapenko contro Zheng, l’abbiamo vista subito con tutti i fluidi ben allineati la Ostapenko nel match d’esordio contro la povera Stefanini.
Negli ultimi 41 tornei è successo solo 4 volte che la Ostapenko vincesse 3 match consecutivi e quando è successo non si è poi mai fermata negli ottavi o nei quarti,e avvenuta invece la definitiva la trasformazione in PenkoDoll, tutto questo da Roma 2024,quando invece dopo 3 successi perse da Sabalenka agli ottavi.
Nonostante la pioggia qui su Milano non si sono spenti ancora i clamori per la sconfitta della numero 1 che ha colto tutti di sorpresa,tranne la Cirstea.
Sto parlando diverse volte quest’anno della romena, come non mai, probabilmente, perché credo che a distanza di 11 possa ritoccare il best ranking, sarebbe incredibile, credo non sia mai successo nel tennis femminile.
Ma tutto questo è capace di fare la leggerezza mentale di chi ha annunciato che sarà comunque l’ultimo anno,vivi tutto al massimo e con spensieratezza, sapendo poi che tra un po tutto questo non ci sarà più e probabilmente lo si rimpiangerà, quindi ogni match, ogni torneo viene vissuto nel pieno di sé stessa,e questi sono i risultati.

Pardon,a distanza di 13 anni,era l’agosto 2013 quando la 23enne Cirstea raggiungeva il ranking 21,mai più raggiunto e superato in una carriera da sciagurata nella quale è diventata una bestia nera per chi credeva in lei.

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 10-05-2026 10:30

@ il capitano (#4611110)

Ma come: “Semplice” Capitano? E la tua ironia che ti contraddistingue?

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paolo (Guest) 10-05-2026 10:27

Sbaglio o su Roma c’è allerta meteo? C’è un discreto rischio che la pioggia metta i bastoni tra le ruote

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Just is Back 10-05-2026 10:23

Scritto da il capitano
Oggi si vedrà di che pasta è fatto Rafael Jodar.

Mah, magari è fatto di pasta del capitano 🙂

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tiger Woods (Guest) 10-05-2026 10:22

Con la uscite di scena di Mensik (possibile avversario ai 16mi), Fils (ottavi), Shelton (quarti), Fonseca e Aliassime (semi) il tabellone di Sinner si è completamente aperto, ed ora è davvero difficile non vederlo in finale.

Resto purtroppo dell’idea che a Parigi arriverà troppo stanco.

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 10-05-2026 10:21

Per quanto riguarda la nostra ultima rappresentate che dire……. peggio non poteva capitare,nei primi 45 minuti contro una McNally che non stava giocando male,come è venuto fuori dopo quando è un po calata Swiatek,si è rivista una Swiatek disumana.
Oggi non è tanto la questione principale chi vincerà,ma il minutaggio, qualcuno dice che sarà match dalla durata di 1h 17 minuti. Mah ,non lo so.
Tra l’altro Cocciaretto,se non sbaglio è la terza volta che gioca sul centrale alle 19.00

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Angel (Guest) 10-05-2026 10:19

@ JOA20 (#4611143)

Darderi è l’unico che può vincere oggi.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 10-05-2026 10:17

Oggi partite complicate per i singolaristi azzurri, già 1 vittoria su 4 mi sembra tanto. Non so a chi darei maggiori chance tra Arnaldi, Cocciaretto, Darderi e Musetti

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 10-05-2026 10:16

Scritto da JannikUberAlles
Oggi non c’è 1 solo incontro con un italiano “assolutamente favorito”…
…prepariamoci ad una Domenica davvero tutta da soffrire

In teoria solo il Muso sarebbe favorito se fosse il Musetti del 2025…
Purtroppo finora lo si è visto poco e a sprazzi e temo molto un Cerundolo che da due anni è in crescita continua. Non sarei sorpreso da una sconfitta e lo sarei moltissimo (in positivo, ovviamente) per una vittoria senza problemi.
Darderi contro Paul può giocarsela, su terra la partita è apertissima con un leggero favore per il nostro.
Arnaldi partirebbe nettamente sfavorito se non avesse fatto due belle partite all’esordio. Resta sotto nei pronostici, ma può giocarsela col giovane spagnolo e il Matteo ammirato finora credo che non abbia nessuna voglia di fare la vittima sacrificale, vedremo…
Cocciaretto chiusa, però anche lei potrebbe beneficiare dell’aria di Roma e magari rendere la vita un po’ più difficile a Iga rispetto al loro incontro dello scorso anno.

Purtroppo giocano tutti a orari per me incompatibili, forse riuscirò a vedere il primo set del Muso per poi scappare al lavoro da dove seguirò la Live soffrendo in silenzio…

Negli altri incontri può uscire una bella lotta tra Ruud e Lehecka e tra Bublik e Tien.
Per me scontata la vittoria di Prizmic…

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Angel (Guest) 10-05-2026 10:15

@ FabioR (#4611135)

No ,ce ne furono 8 in un 175 qualche anno fa.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 10-05-2026 10:14

Nelle giornate come ieri certi risultati femminili che meritano una sottolineatura e dovrebbero enfatizzati di più e posti davanti all’attenzione, passano invece inosservati , soprattutto se avvengono alle 23.00 dopo una giornata di commenti sugli italiani.
L’unico momento è questo,siamo freschi e le bocce sono ferme per fare il punto sul torneo e su quello che è successo ieri.
Innanzitutto la vittoria di Kalinskaya sulla Bencic,lo avevo proprio detto ieri a quest’ora ad inizio giornata,in presentazione di questo match,per la curiosità di vedere la Kalinskaya giocare contro la favorita Bencic da sopravvissuta a ben 9 match points, scrissi proprio quel giorno della vittoria contro Siniakova che certi tipi di vittoria,per come si sviluppano possono avere un peso non indifferente sul cambiamento di registro di una tennista, possono fare da “detonante o detonatore”questo il termine che usai,la conferma è arrivata ieri,e ora dico: “Attenzione a questa Kalinskaya”
Qualcuno a fine giornata ha scritto: “pensavo che Bencic fosse la favorita”
Certo che lo era ,ma vincono anche le sfavorite, grazie a Dio.

L’altro risultato da sottolineare è quello della Ostapenko contro Zheng, l’abbiamo vista subito con tutti i fluidi ben allineati la Ostapenko nel match d’esordio contro la povera Stefanini.
Negli ultimi 41 tornei è successo solo 4 volte che la Ostapenko vincesse 3 match consecutivi e quando è successo non si è poi mai fermata negli ottavi o nei quarti,e avvenuta invece la definitiva la trasformazione in PenkoDoll, tutto questo da Roma 2024,quando invece dopo 3 successi perse da Sabalenka agli ottavi.

Nonostante la pioggia qui su Milano non si sono spenti ancora i clamori per la sconfitta della numero 1 che ha colto tutti di sorpresa,tranne la Cirstea.
Sto parlando diverse volte quest’anno della romena, come non mai, probabilmente, perché credo che a distanza di 11 possa ritoccare il best ranking, sarebbe incredibile, credo non sia mai successo nel tennis femminile.
Ma tutto questo è capace di fare la leggerezza mentale di chi ha annunciato che sarà comunque l’ultimo anno,vivi tutto al massimo e con spensieratezza, sapendo poi che tra un po tutto questo non ci sarà più e probabilmente lo si rimpiangerà, quindi ogni match, ogni torneo viene vissuto nel pieno di sé stessa,e questi sono i risultati.

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il cubo di Bublik
Ozzastru (Guest) 10-05-2026 10:04

Scritto da il capitano
Oggi si vedrà di che pasta è fatto Rafael Jodar.

Non pasta “de Cecco”, quella è un’ altra pasta …

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
FabioR (Guest) 10-05-2026 10:03

Però sbaglio o è la prima volta in cui ci sono 7 italiani al 3° turno di Roma e in generale di un master 1000?

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 10-05-2026 10:02

Scritto da Dan non Peterson
Lo chiedo anche qui perché forse è più visibile: sapete quale match verrà trasmesso in streaming da tv8?

Musetti

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
ProVax (Guest) 10-05-2026 09:54

A parte i singolaristi….ma che sfiga di sorteggio per tutti i nostri doppisti,sono tutti nettamente sfavoriti.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tommaso (Guest) 10-05-2026 09:52

Abbiamo mai portato sette giocatori, nel tabellone maschile al terzo turno? In termini % il 25% dei giocatori è italiano.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Dan non Peterson (Guest) 10-05-2026 09:50

Lo chiedo anche qui perché forse è più visibile: sapete quale match verrà trasmesso in streaming da tv8?

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 10-05-2026 09:45

Telecronisti di merda! Quando il pubblico romano applaude tra prima e seconda “eh che brutto, ci facciamo sempre riconoscere”, quando i brasiliani ieri INSULTANO UN GIOCATORE chiamandolo zingaro in portoghese “che emozione, che partita, che tennis”

Non voglio più sentire commenti sul pubblico italiano

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alain 10-05-2026 09:44

@ il capitano (#4611110)

Jodar è favorito oggi. Arnaldi ha giocato 7 partite in 14 giorni mi sembra e molte al terzo set.

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il cubo di Bublik
Il cubo di Bublik 10-05-2026 09:38

Scritto da il capitano
Oggi si vedrà di che pasta è fatto Rafael Jodar.

Per me si è già vista, poi forse io mi faccio condizionare dal pensiero che la testa valga più del braccio per cui stravedo per Lui e Tien (e per ora un gradino sotto Ciná).
Mentre gli altri sono solo bei colpitori di palla, con buona pace delle insopportabili claque che infestano gli spalti…

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Angel (Guest) 10-05-2026 09:24

@ Angel (#4611114)

Cocciaretto ovviamente out…

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Leprotto (Guest) 10-05-2026 09:23

Un mio amico,un noto giornalista di un noto quotidiano, quando vuole parlare male di qualcuno o di qualcosa sul suo giornale, non ne parla. Non c’è peggior torto che puoi fare a queste persone che del detto “parlarne bene o parlarne male,l’importante è che se ne parli” ne fanno lo scopo della vita. Anch’io vorrei parlare della bella vittoria di Medjedovic di ieri sera, in un clima difficile per il ponentino che Lando Fiorini canta nella canzone” Roma non fare la STUPIDA stasera”

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Angel (Guest) 10-05-2026 09:23

@ JannikUberAlles (#4611111)

Concordo
Comunque darderi dovrebbe vincere
Musetti perdere
arnaldi svavorito ma con de minaur ha giocato veramente bene quindi vedremo…

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 10-05-2026 09:17

Oggi non c’è 1 solo incontro con un italiano “assolutamente favorito”…

…prepariamoci ad una Domenica davvero tutta da soffrire 🙁

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il cubo di Bublik, il capitano
il capitano 10-05-2026 09:15

Oggi si vedrà di che pasta è fatto Rafael Jodar.

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles