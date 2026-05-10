Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 10 Maggio 2026

10/05/2026 09:16 Nessun commento
Verena Meliss - Foto Marco Lori
Verena Meliss - Foto Marco Lori

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Hurghada 4 EGY (Egitto), Finale, cemento
14:00 Rossi L. ITA vs Hipfl N. AUT

Il match deve ancora iniziare





ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Hurghada 4 EGY (Egitto), Finale, cemento
14:00 Maines N. ITA vs Tupitsyna E. WRL
Il match deve ancora iniziare





ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Santa Margherita di Pula 6 ITA (Italia), Finale, terra battuta
10:00 Meliss V. ITA vs Sobolieva A. UKR
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2026-05-04T00:00:00Z
Anastasiia Sobolieva
0
2
0
Verena Meliss
0
6
1
Mostra dettagli

TAG: ,