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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 10 Maggio 2026
10/05/2026 09:16 Nessun commento
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Hurghada 4 (Egitto), Finale, cemento
14:00 Rossi L. vs Hipfl N.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Hurghada 4 (Egitto), Finale, cemento
14:00 Maines N. vs Tupitsyna E.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Santa Margherita di Pula 6 (Italia), Finale, terra battuta
10:00 Meliss V. vs Sobolieva A.
ITF W35 Santa Margherita di Pula - 2026-05-04T00:00:00Z
Anastasiia Sobolieva•
0
2
0
Verena Meliss
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasiia Sobolieva
0-1
Verena Meliss
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Verena Meliss
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Verena Meliss
0-15
15-15
15-30
15-40
1-3 → 2-3
Anastasiia Sobolieva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Verena Meliss
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Anastasiia Sobolieva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Verena Meliss
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
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