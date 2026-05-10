La madre di Tsitsipas racconta Stefanos: “È maturato, Kristen gli ha dato equilibrio. Con Paula Badosa era diventato tutto un peso”

La figura di Stefanos Tsitsipas è sempre stata accompagnata da una miscela particolare di talento, sensibilità e complessità emotiva. In una lunga intervista concessa a Roma, la madre Yulia Salnikova, ex tennista professionista, ha raccontato il lato più intimo del greco, soffermandosi sulla sua evoluzione personale, sul rapporto con il padre Apostolos, sull’infanzia difficile e sul ruolo che la nuova compagna Kristen Thomas sta avendo in questa fase della sua vita.

Salnikova ha ricordato innanzitutto il legame speciale tra Tsitsipas e il torneo di Roma. “Roma è sempre stato un torneo meraviglioso, anche ai miei tempi da giocatrice. Quando i bambini sono cresciuti, abbiamo portato qui Stefanos e suo fratello minore. Mostravamo loro il torneo da fuori la recinzione e dicevamo dove avrebbero dovuto puntare. E ha funzionato”.

La madre del greco ha poi rivendicato una parte importante dell’identità tecnica del figlio: “Il rovescio a una mano, l’amore per il gioco offensivo, le discese a rete e le smorzate vengono da me”. Durante gli anni da junior, Salnikova non fu solo una presenza familiare, ma una vera guida tecnica: “Nel suo tennis giovanile ero io a viaggiare con lui, preparavo le partite e lavoravo su tattica e strategia. Eravamo molto vicini e ci capivamo senza parole”.

Con il passaggio al tennis adulto, però, il rapporto sportivo tra madre e figlio è cambiato. “Quando Stefanos ha iniziato a crescere aveva bisogno di qualcosa di nuovo. Per anni ha avuto molti dubbi su quanto volesse ascoltarmi. A volte mi permetteva di aiutarlo, altre no. Ma da quest’anno sento di nuovo il suo attaccamento tennistico verso di me, e questo mi rende molto felice”. Oggi, ha spiegato, Tsitsipas ascolta quasi tutti i suoi consigli: “Parlo poco, quindi non deve fare troppa fatica”.

Uno dei passaggi più significativi riguarda il rapporto con il padre Apostolos, dopo un periodo di distanza anche professionale. “L’unica cosa che doveva accadere era che l’iniziativa partisse da Stefanos. Ed è successo”. Secondo Salnikova, il rapporto tra i due è stato ricostruito attraverso molte concessioni reciproche: “Ora la loro relazione è a sette e mezzo su dieci. Prima era a nove, ma era troppo intensa emotivamente e finiva per distruggerli”.

La madre di Tsitsipas ha poi sottolineato come il figlio sia cambiato molto negli ultimi mesi. “Ora abbiamo un dialogo completamente diretto. Prima quasi mai iniziava conversazioni profonde. Adesso è lui stesso a proporre di parlare di tennis o di altre cose”.

In questa trasformazione, secondo Salnikova, un ruolo fondamentale lo sta avendo Kristen Thomas, attuale compagna del tennista greco. “Credo che sia maturato sotto ogni punto di vista. E lo ha aiutato moltissimo la presenza della sua fidanzata. Lei gli ha dato una vita emotiva molto confortevole”. Kristen viene descritta come una persona ormai perfettamente integrata nella famiglia: “Ho la sensazione di conoscerla da 90 anni. È una ragazza dolcissima, capisce il tennis, ha giocato all’università e ha costruito la propria carriera nel marketing e nella rappresentanza”.

Salnikova ha raccontato anche un dettaglio curioso del loro rapporto: “La loro relazione si sviluppa persino in forma epistolare. Non si scrivono solo messaggi o SMS, si scrivono vere lettere. Stefanos sognava una relazione così”.

Non è mancato un riferimento alla precedente storia con Paula Badosa. La madre del greco ha lasciato intendere che quella relazione, molto esposta pubblicamente, avesse finito per pesare su Stefanos. “Erano una bella coppia, ma per lui era diventato un peso. Si sforzava troppo”. Secondo Salnikova, foto continue, social network e attenzione mediatica avevano iniziato ad accumularsi dentro un ragazzo dal carattere naturalmente introverso: “Anche se diceva che gli piaceva, dentro di lui tutto questo si accumulava”.

Uno dei momenti più forti dell’intervista riguarda l’infanzia di Tsitsipas. Salnikova ha rivelato che il figlio ha sofferto episodi di bullismo a scuola, in Grecia. “Era introverso fin da piccolo e gli altri bambini non capivano i suoi interessi né il suo modo di essere. Sì, ha subito bullismo”. La situazione, ha spiegato, cambiò grazie a una decisione semplice ma decisiva: “La mia prima reazione fu pensare che dovesse resistere e sopportare. Ma mio marito ebbe l’intelligenza di dire di no. Lo cambiammo semplicemente di classe e tutto cambiò”.

Nella nuova classe, il giovane Stefanos fu accolto in modo diverso, anche per il prestigio che stava iniziando a costruirsi grazie al tennis. Un passaggio che, secondo la madre, ha aiutato molto la sua crescita.

Salnikova ha infine parlato del lato più filosofico e introspettivo del figlio, spesso emerso anche attraverso i suoi pensieri pubblicati sui social. “Stefanos ha una sensibilità filologica enorme. Ama le parole, i doppi sensi e il confronto tra le lingue”. La madre ha spiegato che il greco evita persino di parlare russo in profondità perché sente di non padroneggiarlo completamente: “Finché non conosce perfettamente una lingua, non entra mai in conversazioni profonde in quella lingua”.

In una relazione precedente, Tsitsipas le aveva confessato: “Mamma, il greco non mi basta per esprimere quello che sento. Ho bisogno dell’inglese”. Una frase che riassume bene la complessità emotiva del tennista.

Nonostante le difficoltà, le pressioni e l’esposizione pubblica, Yulia Salnikova conserva una certezza sul figlio: “La cosa di cui sono più orgogliosa è che è una brava persona. So perfettamente come avrebbe potuto essere e come invece non è. Ha un buon cuore”.





Francesco Paolo Villarico