Swiatek troppo forte per Cocciaretto: l’azzurra saluta Roma con un netto 6-1 6-0
Finisce al terzo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto agli Internazionali BNL d’Italia. Sul Campo Centrale del Foro Italico l’azzurra si è arresa nettamente a Iga Swiatek, che si è imposta con il punteggio di 6-1 6-0, confermando ancora una volta il suo feeling con la terra battuta romana.
Per Cocciaretto era una sfida durissima, quasi proibitiva, contro una delle giocatrici più forti del circuito e pluricampionessa a Roma. L’azzurra arrivava da un ottimo percorso nel torneo, con le vittorie su Sinja Kraus ed Emma Navarro, ma contro la polacca non è riuscita a trovare continuità né a reggere il ritmo imposto sin dai primi scambi.
Swiatek ha preso subito il comando del match, spingendo con grande profondità da fondo campo e togliendo tempo alla marchigiana. Nel primo set Cocciaretto è riuscita a conquistare un game, ma la polacca ha controllato senza particolari difficoltà, chiudendo il parziale per 6-1.
Il secondo set è stato ancora più complicato per l’italiana. Swiatek ha continuato a comandare gli scambi, trovando risposte aggressive e break in serie. Cocciaretto ha provato a reagire in alcuni game, soprattutto cercando di entrare nello scambio con il rovescio e con qualche accelerazione lungolinea, ma la superiorità della polacca è stata evidente.
Da segnalare anche una breve interruzione per pioggia nel secondo set, durata solo pochi minuti, senza però cambiare l’inerzia dell’incontro. Swiatek ha ripreso da dove aveva lasciato e ha chiuso rapidamente la partita con un netto 6-1 6-0.
Per Cocciaretto resta comunque un torneo positivo, con due vittorie importanti davanti al pubblico italiano e un buon segnale di competitività dopo una settimana romana vissuta da protagonista. Contro Swiatek, però, il divario è apparso ancora troppo ampio, soprattutto sulla terra, superficie sulla quale la polacca riesce a trasformare ogni scambio in una pressione continua.
Con questa sconfitta si chiude il cammino dell’azzurra nel singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2026.
Marco Rossi
TAG: Elisabetta Cocciaretto, Iga Swiatek, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
4 commenti
L’anno scorso Coccia ha perso da Iga con lo stesso risultato. Mi riesce difficile pensare che Betta possa anche solo avvicinarsi alla polacca
Ironia estrema?
Comunque è una Cocciaretto che pian piano le sta prendendo le misure.
Arriverà la rivincita.
Eh ma c’è gente che dice che il movimento femminile è in salute per un paio di qualificate.
Per carità