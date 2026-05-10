Perde in maniera netta Copertina, WTA

Swiatek troppo forte per Cocciaretto: l’azzurra saluta Roma con un netto 6-1 6-0

10/05/2026 20:23 4 commenti
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images

Finisce al terzo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto agli Internazionali BNL d’Italia. Sul Campo Centrale del Foro Italico l’azzurra si è arresa nettamente a Iga Swiatek, che si è imposta con il punteggio di 6-1 6-0, confermando ancora una volta il suo feeling con la terra battuta romana.

Per Cocciaretto era una sfida durissima, quasi proibitiva, contro una delle giocatrici più forti del circuito e pluricampionessa a Roma. L’azzurra arrivava da un ottimo percorso nel torneo, con le vittorie su Sinja Kraus ed Emma Navarro, ma contro la polacca non è riuscita a trovare continuità né a reggere il ritmo imposto sin dai primi scambi.

Swiatek ha preso subito il comando del match, spingendo con grande profondità da fondo campo e togliendo tempo alla marchigiana. Nel primo set Cocciaretto è riuscita a conquistare un game, ma la polacca ha controllato senza particolari difficoltà, chiudendo il parziale per 6-1.

Il secondo set è stato ancora più complicato per l’italiana. Swiatek ha continuato a comandare gli scambi, trovando risposte aggressive e break in serie. Cocciaretto ha provato a reagire in alcuni game, soprattutto cercando di entrare nello scambio con il rovescio e con qualche accelerazione lungolinea, ma la superiorità della polacca è stata evidente.

Da segnalare anche una breve interruzione per pioggia nel secondo set, durata solo pochi minuti, senza però cambiare l’inerzia dell’incontro. Swiatek ha ripreso da dove aveva lasciato e ha chiuso rapidamente la partita con un netto 6-1 6-0.

Per Cocciaretto resta comunque un torneo positivo, con due vittorie importanti davanti al pubblico italiano e un buon segnale di competitività dopo una settimana romana vissuta da protagonista. Contro Swiatek, però, il divario è apparso ancora troppo ampio, soprattutto sulla terra, superficie sulla quale la polacca riesce a trasformare ogni scambio in una pressione continua.

Con questa sconfitta si chiude il cammino dell’azzurra nel singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2026.

WTA Rome
Elisabetta Cocciaretto
0
1
0
0
Iga Swiatek [4]
0
6
6
0
Vincitore: Swiatek
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Marco Rossi

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4 commenti

JOA20 (Guest) 10-05-2026 21:48

Scritto da Nicox

Scritto da Gaz
Comunque è una Cocciaretto che pian piano le sta prendendo le misure.
Arriverà la rivincita.

Ironia estrema?

L’anno scorso Coccia ha perso da Iga con lo stesso risultato. Mi riesce difficile pensare che Betta possa anche solo avvicinarsi alla polacca

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+1: Taxi Driver
Nicox (Guest) 10-05-2026 21:39

Scritto da Gaz
Comunque è una Cocciaretto che pian piano le sta prendendo le misure.
Arriverà la rivincita.

Ironia estrema?

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+1: Taxi Driver
Gaz (Guest) 10-05-2026 20:38

Comunque è una Cocciaretto che pian piano le sta prendendo le misure.
Arriverà la rivincita.

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Hellover66 (Guest) 10-05-2026 20:33

Eh ma c’è gente che dice che il movimento femminile è in salute per un paio di qualificate.
Per carità

 1
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+1: Taxi Driver