Swiatek troppo forte per Cocciaretto: l’azzurra saluta Roma con un netto 6-1 6-0

Finisce al terzo turno l’avventura di Elisabetta Cocciaretto agli Internazionali BNL d’Italia. Sul Campo Centrale del Foro Italico l’azzurra si è arresa nettamente a Iga Swiatek, che si è imposta con il punteggio di 6-1 6-0, confermando ancora una volta il suo feeling con la terra battuta romana.

Per Cocciaretto era una sfida durissima, quasi proibitiva, contro una delle giocatrici più forti del circuito e pluricampionessa a Roma. L’azzurra arrivava da un ottimo percorso nel torneo, con le vittorie su Sinja Kraus ed Emma Navarro, ma contro la polacca non è riuscita a trovare continuità né a reggere il ritmo imposto sin dai primi scambi.

Swiatek ha preso subito il comando del match, spingendo con grande profondità da fondo campo e togliendo tempo alla marchigiana. Nel primo set Cocciaretto è riuscita a conquistare un game, ma la polacca ha controllato senza particolari difficoltà, chiudendo il parziale per 6-1.

Il secondo set è stato ancora più complicato per l’italiana. Swiatek ha continuato a comandare gli scambi, trovando risposte aggressive e break in serie. Cocciaretto ha provato a reagire in alcuni game, soprattutto cercando di entrare nello scambio con il rovescio e con qualche accelerazione lungolinea, ma la superiorità della polacca è stata evidente.

Da segnalare anche una breve interruzione per pioggia nel secondo set, durata solo pochi minuti, senza però cambiare l’inerzia dell’incontro. Swiatek ha ripreso da dove aveva lasciato e ha chiuso rapidamente la partita con un netto 6-1 6-0.

Per Cocciaretto resta comunque un torneo positivo, con due vittorie importanti davanti al pubblico italiano e un buon segnale di competitività dopo una settimana romana vissuta da protagonista. Contro Swiatek, però, il divario è apparso ancora troppo ampio, soprattutto sulla terra, superficie sulla quale la polacca riesce a trasformare ogni scambio in una pressione continua.

Con questa sconfitta si chiude il cammino dell’azzurra nel singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2026.

WTA Rome Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 1 0 0 Iga Swiatek [4] • Iga Swiatek [4] 0 6 6 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi