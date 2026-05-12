Darderi impresa ATP, Copertina

Darderi firma l’impresa a Roma: rimonta Zverev annullando 4 match point e vola ai quarti. Ora sfida Jódar

12/05/2026 16:54 27 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto FITP
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto FITP

Luciano Darderi firma una delle vittorie più belle della sua carriera e approda ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Sulla BNP Paribas Arena l’azzurro ha battuto Alexander Zverev con il punteggio di 1-6 7-6(10) 6-0, al termine di una partita incredibile, ribaltata quando sembrava ormai nelle mani del tedesco. Il dato più pesante arriva dal secondo set: Darderi ha annullato quattro match point prima di trascinare la sfida al terzo e dominare completamente il parziale decisivo.

Primo set: dominio Zverev – L’avvio è stato tutto dalla parte del numero 3 del mondo. Zverev ha preso subito il controllo degli scambi, strappando due volte il servizio a Darderi e chiudendo il primo parziale per 6-1 in appena 28 minuti. L’azzurro è apparso contratto e poco continuo, mentre il tedesco ha gestito senza particolari difficoltà i propri turni di battuta.

Secondo set: Darderi risorge e annulla quattro match point – Nel secondo parziale la partita sembrava continuare sullo stesso copione, con Darderi anche in difficoltà fisica e costretto a parlare con i medici per alcuni giramenti di testa. Zverev ha avuto più volte la chance di scappare, salendo anche a servire per il match sul 5-4, ma proprio lì è arrivata la reazione dell’azzurro: controbreak, pubblico in piedi e tie-break conquistato. Nel gioco decisivo Darderi ha resistito a tutto, ha cancellato quattro match point e ha chiuso 12-10, portando la partita al terzo set con Zverev che alzava bandiera bianca con doppio fallo sul set point.

Terzo set: monologo azzurro – Dopo aver riaperto una sfida che sembrava persa, Darderi ha cambiato completamente marcia. Break immediato in apertura, conferma del vantaggio e nuovo strappo per il 3-0: da quel momento Zverev si è spento, mentre l’italo-argentino ha continuato a spingere con grande lucidità, chiudendo addirittura con un clamoroso 6-0.

Una vittoria di cuore, testa e coraggio per Darderi, capace di trasformare una partita nata malissimo in un’impresa da ricordare. Dopo il primo set dominato da Zverev e un secondo parziale in cui il tedesco ha avuto più volte la possibilità di chiudere, l’azzurro ha trovato energie inattese, trascinato anche dal pubblico romano.
Ai quarti di finale Darderi affronterà Rafael Jódar, grande sorpresa del torneo. Il giovane spagnolo ha battuto Learner Tien con il punteggio di 6-1 6-4, diventando il primo teenager a raggiungere i quarti a Roma dai tempi di Novak Djokovic nel 2007.

ATP Rome
Luciano Darderi [18]
1
7
6
Alexander Zverev [2]
6
6
0
Vincitore: Darderi
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Francesco Paolo Villarico

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27 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

guido Guest 12-05-2026 17:37

Jodar-Darderi semifinale anticipata.
Vai Lussiano

 27
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Dr Ivo (Guest) 12-05-2026 17:30

Come direbbe Zalone… cado dalle nubi!
Ero passato al Sinner-Pellegrino pensando a una partita finita, guardo per puro scrupolo il risultato nella Paribas Arena e dico… Quello del primo set era davvero il figlio di Matteo Renzi, il vero Luciano ha cominciato a giocare alla fine?
E Zverev, lasciamo perdere che si può anche perdere un set già vinto col servizio a disposizione e quattro MP nel TB, e che si può anche perdere il terzo set… ma come fa a perderlo addirittura 6-0? È psicologicamente sano? Lo dico senza nulla togliere all’impresa di Dardo, che dev’essere stata memorabile… come fa Sascha a sostenere che il suo problema sono quei due in vetta mentre per il resto lui domina? Il tedesco è lì solo per inerzia. La sua generazione, con lui come ultimo dei Moicani, è ormai finita

 26
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JannikUberAlles 12-05-2026 17:21

Purtroppo non ho visto la partita perché stavo guardando Sinner ma ho seguito il punteggio e il tie-break (che dopo mi andrò a gustare) dev’essere stato un passaggio da annali del tennis…

…come dico da giorni, anzi da mesi, questo è un ragazzo poco celebrato e perfino poco seguito dai media, ma è un giocatore che ci darà davvero molte soddisfazioni!!!

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Silvy__89 12-05-2026 17:19

Veramente insperato.
Dopo le grandi delusioni di Cobolli e Musetti, Luciano ci regala l’impresa di giornata! Grandissimo

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Vecchiogiovi (Guest) 12-05-2026 17:17

Scritto da Ging89
Sono felice che Darderi abbia vinto però questo vuol dire che ci ritroveremo Jodar in finale
Vabbè vorrà dire che Sinner vincerà ancora e metterà un gap psicologico tra lui e lo spagnolo a livello di scontri diretti

Prima di dire che big LUCIANO (altro che Pavarotti), perda, fagliela giocare. El gringo tiene dos bolas muj grandi.

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+1: guido Guest
Silvio74 (Guest) 12-05-2026 17:15

Impresa di giornata !
E al momento la classifica live recita n. 17, best ranking.
Grandissimo Big Luciano !

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giallu 12-05-2026 17:14

Scritto da Golden Shark
Se qualche anno fa avessi incontrato Marty McFly che , sceso dalla DeLorean , mi avesse detto :
” Sai … agli Internazionali d’Italia 2026 … Darderi vincerà in rimonta contro Zverev rifilandogli un 6-0 al terzo set , dopo aver vinto il secondo ( ove era dietro di un break ) al tiebreak 12-10 annullando 4 matchpoint ed aver perso il primo parziale 6-1 ! ”
… avrei pensato di essere su una candid camera oppure a Movieland , ma non per quello che stavo vedendo … piuttosto per quello che stavo sentendo !!!

Ahahahah. Grande!!!!

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Vecchiogiovi (Guest) 12-05-2026 17:13

Scritto da givaldo barbosa
Sì, senza sminuire l’impresa del tiebreak, ma va detto che il tedesco, in campo ininterrottamente da mesi, dovendo probabilmente onorare il torneo a casa sua la prossima settimana e subito prima di Parigi, ha preferito sciogliere.
Entusiasmi infondati, come quel Volandri Federer sempre a Roma anni fa…

Si certo, ma mi faccia un piacere! Doveva vincere il TB, l’ha perso, e’ stato brekkato subito, poi ha lottato il terzo games ma e’ stato brekkato un’altra volta. Di re che non ha giocato, dopo il 6-1 del primo e’ voglia di non parlare bene di chi ha vinto.

 20
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Mariano (Guest) 12-05-2026 17:13

Grande Luciano bellissima vittoria. Ma … qualcuno dovrebbe dirti che nel tennis non è come nel calcio non si sputa sul campo caro Luciano.

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giallu 12-05-2026 17:12

Scritto da Nike
Tutto qua l’articolo ?
4 parole e via …..
Mah
Immenso big Luciano .

Scritto da Guadaguada
Speriamo che non si metta a fare il doppio misto con Errani!

😀

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Losvizzero 12-05-2026 17:12

Zverev non perdeva un set 61 60 che non sia da Sinner o Alcaraz da mesi se non anni, incredibile. Ma o era rotto o non è deludente un atteggiamento del genere, non lo facevo uno alla Paire Fogna & co

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Arthur Ashe (Guest) 12-05-2026 17:12

Scritto da Ging89
Sono felice che Darderi abbia vinto però questo vuol dire che ci ritroveremo Jodar in finale
Vabbè vorrà dire che Sinner vincerà ancora e metterà un gap psicologico tra lui e lo spagnolo a livello di scontri diretti

Ne parliamo fra un paio di anni…

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Maurantonio 12-05-2026 17:12

Scritto da givaldo barbosa
Sì, senza sminuire l’impresa del tiebreak, ma va detto che il tedesco, in campo ininterrottamente da mesi, dovendo probabilmente onorare il torneo a casa sua la prossima settimana e subito prima di Parigi, ha preferito sciogliere.
Entusiasmi infondati, come quel Volandri Federer sempre a Roma anni fa…

Un foruncolo al c… è meno fastidioso delle tue “ lectio magistralis”

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giallu 12-05-2026 17:12

Ma dai.. !!!??? me la sono persa questa porca @@@#
Grandissimo Lucio, alla faccia di chi dice che sei scarso!

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Nike (Guest) 12-05-2026 17:11

@ Ging89 (#4613795)

Non sapevo avessi la sfera di cristallo

 13
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Arthur Ashe (Guest) 12-05-2026 17:11

Un classico di Zverev la cui carriera è stata funestata da episodi simili. Sarebbe (stato?) un giocatore fortissimo, ma ha due grossi limiti: il diabete e la sua testa cagasotto perdente. Oggi ne ha beneficiato il pur bravo Lusciano che è tutto il contrario nel territorio garra e lotta e se ha un’occasione la prende

 12
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Nike (Guest) 12-05-2026 17:10

Tutto qua l’articolo ?

4 parole e via …..

Mah

Immenso big Luciano .

 11
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+1: giallu
Guadaguada (Guest) 12-05-2026 17:05

Speriamo che non si metta a fare il doppio misto con Errani!

 10
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-1: Detuqueridapresencia, Maurantonio
Golden Shark 12-05-2026 17:05

Se qualche anno fa avessi incontrato Marty McFly che , sceso dalla DeLorean , mi avesse detto :

” Sai … agli Internazionali d’Italia 2026 … Darderi vincerà in rimonta contro Zverev rifilandogli un 6-0 al terzo set , dopo aver vinto il secondo ( ove era dietro di un break ) al tiebreak 12-10 annullando 4 matchpoint ed aver perso il primo parziale 6-1 ! ”

… avrei pensato di essere su una candid camera oppure a Movieland , ma non per quello che stavo vedendo … piuttosto per quello che stavo sentendo !!!

 9
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+1: Detuqueridapresencia, giallu
Salvo (Guest) 12-05-2026 17:04

6-0 da Darderi?
Oh, povero Zverev…..(costui è attualmente il secondo favorito a vincere il Roland Garros secondo i bookmakers)

 8
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martina (Guest) 12-05-2026 17:03

Potente!

 7
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Di Passaggio 12-05-2026 17:00

Il Dardo in un sol colpo fa: best ranking, vittoria sul n.3 al mondo, risultato più prestigioso della carriera su terra e in casa. Che giocatore! Grande, grandissimo! Tie break incredibile e poi dilagante. Ho zappato tra lui e gli altri due italianissimi, non sapevo più come fare!

 6
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Ging89 12-05-2026 16:59

Sono felice che Darderi abbia vinto però questo vuol dire che ci ritroveremo Jodar in finale

Vabbè vorrà dire che Sinner vincerà ancora e metterà un gap psicologico tra lui e lo spagnolo a livello di scontri diretti

 5
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Detuqueridapresencia 12-05-2026 16:58

Che guerriero!

Su TB è oramai un top 5 stabile

 4
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Ziocarlo (Guest) 12-05-2026 16:58

1-6 12-10 bagel

 3
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Luiss (Guest) 12-05-2026 16:57

Un miracolo…

 2
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givaldo barbosa (Guest) 12-05-2026 16:57

Sì, senza sminuire l’impresa del tiebreak, ma va detto che il tedesco, in campo ininterrottamente da mesi, dovendo probabilmente onorare il torneo a casa sua la prossima settimana e subito prima di Parigi, ha preferito sciogliere.
Entusiasmi infondati, come quel Volandri Federer sempre a Roma anni fa…

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-1: Maurantonio, luca74, walden, JannikUberAlles, Pepusch