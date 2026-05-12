Darderi firma l’impresa a Roma: rimonta Zverev annullando 4 match point e vola ai quarti. Ora sfida Jódar

Luciano Darderi firma una delle vittorie più belle della sua carriera e approda ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Sulla BNP Paribas Arena l’azzurro ha battuto Alexander Zverev con il punteggio di 1-6 7-6(10) 6-0, al termine di una partita incredibile, ribaltata quando sembrava ormai nelle mani del tedesco. Il dato più pesante arriva dal secondo set: Darderi ha annullato quattro match point prima di trascinare la sfida al terzo e dominare completamente il parziale decisivo.

Primo set: dominio Zverev – L’avvio è stato tutto dalla parte del numero 3 del mondo. Zverev ha preso subito il controllo degli scambi, strappando due volte il servizio a Darderi e chiudendo il primo parziale per 6-1 in appena 28 minuti. L’azzurro è apparso contratto e poco continuo, mentre il tedesco ha gestito senza particolari difficoltà i propri turni di battuta.

Secondo set: Darderi risorge e annulla quattro match point – Nel secondo parziale la partita sembrava continuare sullo stesso copione, con Darderi anche in difficoltà fisica e costretto a parlare con i medici per alcuni giramenti di testa. Zverev ha avuto più volte la chance di scappare, salendo anche a servire per il match sul 5-4, ma proprio lì è arrivata la reazione dell’azzurro: controbreak, pubblico in piedi e tie-break conquistato. Nel gioco decisivo Darderi ha resistito a tutto, ha cancellato quattro match point e ha chiuso 12-10, portando la partita al terzo set con Zverev che alzava bandiera bianca con doppio fallo sul set point.

Terzo set: monologo azzurro – Dopo aver riaperto una sfida che sembrava persa, Darderi ha cambiato completamente marcia. Break immediato in apertura, conferma del vantaggio e nuovo strappo per il 3-0: da quel momento Zverev si è spento, mentre l’italo-argentino ha continuato a spingere con grande lucidità, chiudendo addirittura con un clamoroso 6-0.

Una vittoria di cuore, testa e coraggio per Darderi, capace di trasformare una partita nata malissimo in un’impresa da ricordare. Dopo il primo set dominato da Zverev e un secondo parziale in cui il tedesco ha avuto più volte la possibilità di chiudere, l’azzurro ha trovato energie inattese, trascinato anche dal pubblico romano.

Ai quarti di finale Darderi affronterà Rafael Jódar, grande sorpresa del torneo. Il giovane spagnolo ha battuto Learner Tien con il punteggio di 6-1 6-4, diventando il primo teenager a raggiungere i quarti a Roma dai tempi di Novak Djokovic nel 2007.

ATP Rome Luciano Darderi [18] Luciano Darderi [18] 1 7 6 Alexander Zverev [2] Alexander Zverev [2] 6 6 0 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 L. Darderi 30-0 ace 40-0 40-15 5-0 → 6-0 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Darderi 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* ace 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* df 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Zverev 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Darderi 15-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-4 → 0-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-3 → 0-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico