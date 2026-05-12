Paolini si ferma anche in doppio: problema al piede e niente difesa del titolo a Roma con Errani

Arrivano notizie amare dal WTA 1000 di Roma 2026 per Jasmine Paolini. Dopo l’eliminazione nel tabellone di singolare, la tennista azzurra è stata costretta a ritirarsi anche dal doppio a causa di un problema al piede. Una decisione dolorosa, soprattutto perché le impedirà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno insieme a Sara Errani.

Nel 2025 Paolini aveva scritto una pagina storica al Foro Italico, riuscendo a trionfare sia in singolare sia in doppio, diventando una delle grandi protagoniste assolute degli Internazionali d’Italia. A distanza di un anno, però, il torneo di casa le ha presentato il volto più duro dello sport: prima la sconfitta nel singolare, poi il forfait nel tabellone di doppio.

La stessa Jasmine ha spiegato la situazione con un messaggio carico di rammarico: “Sfortunatamente, mi devo cancellare dal tabellone di doppio a causa di un piccolo problema al piede. Specialmente in casa, in un torneo così speciale per me, non è una decisione facile”.

Il forfait chiude dunque anzitempo l’avventura romana della numero uno azzurra, che non potrà proseguire il cammino accanto a Sara Errani, con cui aveva costruito uno dei successi più emozionanti della scorsa stagione.

La priorità, adesso, sarà recuperare al meglio in vista del Roland Garros. Al momento, salvo sorprese, la partecipazione di Paolini allo Slam parigino non dovrebbe essere in dubbio, ma lo staff monitorerà con attenzione le condizioni del piede nei prossimi giorni. Per Jasmine resta la delusione di un addio anticipato a Roma, in un torneo che per lei aveva un significato speciale e che dodici mesi fa l’aveva consacrata davanti al pubblico italiano.





Marco Rossi