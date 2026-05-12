Challenger 175 Valencia e Bordeaux, Oeiras 4, Tunis, Zagreb, Bengaluru 2, Córdoba: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
|
🇪🇸
|
Challenger 175 Valencia
Valencia, Spagna · 12 Maggio 2026
|
|
⛅
|
18°C
Parzialmente soleggiato · Picco 28°C
|
|CIELO
|Soleggiato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 12 Maggio
|
10:00
☀
20°
|
11:00
☀
23°
|
12:00
☀
25°
|
13:00
⛅
26°
|
14:00
⛅
27°
|
15:00
⛅
28°
|
16:00
⛅
27°
|
17:00
☀
27°
|
18:00
☀
26°
|
19:00
☀
26°
🎾 Programma del giorno — 12 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 175 · Qualificazioni
Turno Quali · Terra Battuta
|
CH 175 Q
|
|
🎾
|
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
1° Turno MD · Terra Battuta
|
CH 175 R1
☀ Soleggiato
🎾 Quali + 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Pista Central – ore 10:30
Jan-Lennard Struff vs Nicolas Alvarez Varona
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Baez vs Roberto Carballes Baena (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Pablo Carreno Busta vs Francisco Comesana (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Bernabe Zapata Miralles vs Adolfo Daniel Vallejo (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Pista Sanchez Vicario – ore 10:30
Alejo Sanchez Quilez vs Stefan Kozlov
Il match deve ancora iniziare
Carlos Sanchez Jover vs Taro Daniel (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Dusan Lajovic vs Christopher O’Connell
Il match deve ancora iniziare
Pista 4 – ore 10:30
Nicolai Budkov Kjaer vs Jakub Paul
Il match deve ancora iniziare
Timofey Skatov vs Henri Squire (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Prado Angelo vs Leandro Riedi
Il match deve ancora iniziare
|
🇫🇷
|
Challenger 175 Bordeaux
Bordeaux, Francia · 12 Maggio 2026
|
|
🌫
|
12°C
Nebbia al mattino · Picco 21°C
|
|CIELO
|Poi nuvoloso
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 12 Maggio
|
10:00
⛅
12°
|
11:00
⛅
14°
|
12:00
⛅
16°
|
13:00
⛅
19°
|
14:00
☁
20°
|
15:00
☁
20°
|
16:00
☁
21°
|
17:00
☁
20°
|
18:00
☁
19°
|
19:00
☁
18°
🎾 Programma del giorno — 12 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 175 · Qualificazioni
Turno Quali · Terra Battuta
|
CH 175 Q
|
|
🎾
|
ATP Challenger 175 · Tabellone Principale
1° Turno MD · Terra Battuta
|
CH 175 R1
🌫 Nebbia al mattino
☁ Poi nuvoloso
🎾 Quali + 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Central PVTISTES – ore 10:30
Martin Damm vs Elias Ymer
Il match deve ancora iniziare
Ugo Blanchet vs Pierre Delage (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Sho Shimabukuro vs Quentin Halys (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Moise Kouame vs Benjamin Bonzi (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Aleksandr Shevchenko vs Hugo Gaston (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Court SVR – ore 11:30
Jenson Brooksby vs Alex Molcan
Il match deve ancora iniziare
Geoffrey Blancaneaux vs Sumit Nagal
Il match deve ancora iniziare
Titouan Droguet vs Jacob Fearnley (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court INTERSPORT – ore 11:30
Rei Sakamoto vs Chun-Hsin Tseng
Il match deve ancora iniziare
Rinky Hijikata vs Aleksandar Vukic (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
|
🇹🇳
|
Challenger 75 Tunisi
Tunisi, Tunisia · 12 Maggio 2026
|
|
⛅
|
21°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 27°C
|
|CIELO
|Sole velato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 12 Maggio
|
09:00
⛅
22°
|
10:00
⛅
23°
|
11:00
⛅
25°
|
12:00
⛅
26°
|
13:00
⛅
27°
|
14:00
⛅
26°
|
15:00
⛅
26°
|
16:00
⛅
24°
|
17:00
⛅
24°
|
18:00
⛅
23°
🎾 Programma del giorno — 12 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R1
⛅ Sole velato
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
COURT CENTRAL – ore 11:00
Skander Mansouri vs Federico Agustin Gomez
Il match deve ancora iniziare
Bernard Tomic vs Aziz Ouakaa
Il match deve ancora iniziare
Jay Clarke vs Moez Echargui
Il match deve ancora iniziare
Lukas Pokorny / David Poljak vs Rayen Hermassi / Adam Nagoudi
Il match deve ancora iniziare
COURT AZIZ ZOUHIR – ore 11:00
Gilles Arnaud Bailly vs Harold Mayot
Il match deve ancora iniziare
Joel Schwaerzler vs Franco Agamenone
Il match deve ancora iniziare
Kimmer Coppejans vs Edas Butvilas
Il match deve ancora iniziare
Pol Martin Tiffon vs Charles Broom
Il match deve ancora iniziare
COURT 9 – ore 11:00
Ilia Simakin vs Laurent Lokoli
Il match deve ancora iniziare
Inaki Montes-De La Torre vs Alex Barrena
Il match deve ancora iniziare
Yi Zhou vs Dali Blanch
Il match deve ancora iniziare
Mahmoud Chetouane / Skander Nsairi vs Hynek Barton / Michael Vrbensky
Il match deve ancora iniziare
|
🇵🇹
|
Challenger 100 Oeiras
Oeiras, Portogallo · 12 Maggio 2026
|
|
🌧
|
14°C
Pioggia leggera · Picco 20°C
|
|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Rovesci sparsi
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 12 Maggio
|
09:00
⛅
15°
|
10:00
🌧
16°
|
11:00
⛅
17°
|
12:00
⛅
18°
|
13:00
🌧
18°
|
14:00
⛅
18°
|
15:00
⛅
19°
|
16:00
⛅
20°
|
17:00
🌧
19°
|
18:00
🌧
18°
⚠ Possibili rovesci intermittenti nel corso della giornata
🎾 Programma del giorno — 12 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
|
CH 100 R1
🌧 Rovesci sparsi
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Court Central – ore 12:00
Tiago Pereira vs Gastao Elias
Il match deve ancora iniziare
Tiago Torres vs Jaime Faria
Il match deve ancora iniziare
Vilius Gaubas vs Frederico Ferreira Silva
Il match deve ancora iniziare
Zdenek Kolar vs Zhizhen Zhang
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Cristian Garin vs Lautaro Midon
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Hassan vs Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
Facundo Diaz Acosta vs Hugo Dellien
Il match deve ancora iniziare
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka vs Bruno Pujol Navarro / Benjamin Winter Lopez
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 12:00
Genaro Alberto Olivieri vs Nishesh Basavareddy
Il match deve ancora iniziare
Laslo Djere vs Gustavo Heide
Il match deve ancora iniziare
David Jorda Sanchis vs Eero Vasa
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Mitchell Krueger / Michael Zheng
Il match deve ancora iniziare
|
🇮🇳
|
Challenger 50 Bangalore
Bangalore, India · 12 Maggio 2026
|
|
⛅
|
32°C
Parzialmente soleggiato · Picco 35°C
|
|CIELO
|Sole e caldo
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Cemento
|
CEMENTO
Andamento della giornata — 12 Maggio
|
13:00
☀
32°
|
14:00
☀
34°
|
15:00
⛅
34°
|
16:00
⛅
35°
|
17:00
⛅
34°
|
18:00
⛅
33°
|
19:00
☀
32°
|
20:00
☀
30°
|
21:00
☀
29°
|
22:00
☁
28°
🎾 Programma del giorno — 12 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
1° Turno · Cemento
|
CH 50 R1
⛅ Parz. soleggiato
🔥 Caldo
🎾 1° Turno
🏀 Cemento
CENTRE COURT – ore 07:30
Digvijaypratap Singh vs Philip Sekulic
ATP Bengaluru
Digvijaypratap Singh
6
6
Philip Sekulic [4]
7
7
Vincitore: Sekulic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
ace
3-2*
ace
3-3*
ace
4*-3
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
D. Singh
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
5-5 → 6-5
P. Sekulic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
D. Singh
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-5 → 4-5
D. Singh
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
ace
2-4 → 3-4
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
D. Singh
15-0
ace
15-15
df
30-15
ace
40-15
ace
1-3 → 2-3
P. Sekulic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
P. Sekulic
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
D. Singh
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
ace
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6 → 6-7
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
D. Singh
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
D. Singh
0-15
15-15
ace
30-15
ace
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
D. Singh
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
D. Singh
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
ace
0-1 → 1-1
Kokoro Isomura vs Karan Singh
ATP Bengaluru
Kokoro Isomura•
A
0
Karan Singh [6]
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
K. Singh
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
S D Prajwal Dev vs Joshua Charlton
Il match deve ancora iniziare
Keegan Smith vs Ryotaro Taguchi (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 07:30
Mitsuki Wei Kang Leong vs Mukund Sasikumar
ATP Bengaluru
Mitsuki Wei Kang Leong
3
6
Mukund Sasikumar
6
7
Vincitore: Sasikumar
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
0-5*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
M. Sasikumar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
M. Wei Kang Leong
5-5 → 6-5
M. Sasikumar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
M. Sasikumar
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 3-5
M. Wei Kang Leong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
M. Sasikumar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
M. Wei Kang Leong
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
M. Wei Kang Leong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
M. Wei Kang Leong
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Wei Kang Leong
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-5 → 3-5
M. Wei Kang Leong
2-3 → 2-4
M. Sasikumar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
M. Wei Kang Leong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
M. Wei Kang Leong
0-1 → 1-1
Ronit Karki vs Manish Sureshkumar
ATP Bengaluru
Ronit Karki
0
4
Manish Sureshkumar•
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Karki
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-5 → 4-5
R. Karki
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
R. Karki
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Kriish Tyagi vs Taiyo Yamanaka
Il match deve ancora iniziare
Amit Vales vs Aditya Vishal Balsekar (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 07:30
Omar Jasika vs Hamish Stewart
ATP Bengaluru
Omar Jasika
0
4
7
3
Hamish Stewart [2]•
30
6
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Jasika
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
H. Stewart
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
O. Jasika
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
O. Jasika
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
H. Stewart
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
H. Stewart
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
df
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
H. Stewart
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
O. Jasika
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
H. Stewart
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-4 → 5-5
H. Stewart
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
O. Jasika
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
H. Stewart
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
H. Stewart
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
O. Jasika
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Jasika
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-4 → 3-4
O. Jasika
0-15
0-30
15-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
O. Jasika
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 1-2
H. Stewart
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
O. Jasika
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Petr Bar Biryukov vs Alastair Gray
Il match deve ancora iniziare
Ilya Ivashka vs Kuan-Yi Lee
Il match deve ancora iniziare
Ryuki Matsuda vs Christopher Papa
Il match deve ancora iniziare
Francis Casey Alcantara / Maximus Jones vs Sidharth Rawat / Manish Sureshkumar
Il match deve ancora iniziare
|
🇭🇷
|
Challenger 75 Zagabria
Zagabria, Croazia · 12 Maggio 2026
|
|
🌧
|
14°C
Pioggia e rovesci · In calo fino a 7°C
|
|CIELO
|Instabile
|PIOGGIA
|Rovesci diffusi
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 12 Maggio
|
09:00
🌧
15°
|
10:00
☁
16°
|
11:00
🌧
14°
|
12:00
🌧
12°
|
13:00
🌧
10°
|
14:00
🌧
8°
|
15:00
🌧
8°
|
16:00
☁
7°
|
17:00
🌧
7°
|
18:00
☁
8°
⚠ Allerta arancione pioggia e vento su Zagabria
🎾 Programma del giorno — 12 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R1
🌧 Rovesci
⚠ Allerta meteo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Nerman Fatic vs Elmer Moller
ATP Zagreb
Nerman Fatic
0
0
Elmer Moller [3]
0
0
Luka Mikrut vs Justin Engel
Il match deve ancora iniziare
Matej Dodig vs August Holmgren (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Mili Poljicak vs Dominic Stricker
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 10:00
Zsombor Piros vs Jonas Forejtek
Il match deve ancora iniziare
Thiago Seyboth Wild vs Daniel Elahi Galan
Il match deve ancora iniziare
Diego Dedura vs Emanuel Ivanisevic (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Yannick Theodor Alexandrescou vs Thanasi Kokkinakis
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 10:00
Thiago Monteiro vs Andy Andrade
ATP Zagreb
Thiago Monteiro
0
0
Andy Andrade
0
0
Stefan Dostanic vs Chris Rodesch
Il match deve ancora iniziare
Jan Choinski vs Juan Pablo Ficovich (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Vid Maric / Luka Mikrut vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
Il match deve ancora iniziare
|
🇦🇷
|
Challenger 50 Cordoba
Cordoba, Argentina · 12 Maggio 2026
|
|
☀
|
7°C
Sereno · Picco 24°C
|
|CIELO
|Sereno
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 12 Maggio
|
06:00
☀
6°
|
07:00
☀
6°
|
08:00
☀
5°
|
09:00
☀
7°
|
10:00
☀
12°
|
11:00
☀
16°
|
12:00
☀
19°
|
13:00
☀
21°
|
14:00
☀
23°
|
15:00
☀
24°
🎾 Programma del giorno — 12 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
1° Turno · Terra Battuta
|
CH 50 R1
☀ Sereno
🥶 Fresco al mattino
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit