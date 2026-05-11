Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Martedì 12 Maggio 2026. In campo Sinner, Musetti e Darderi in singolare
CAMPO CENTRALE – ore 11:00
[8] Lorenzo Musetti vs [23] Casper Ruud
Non prima delle 13:00
[26] Sorana Cirstea vs Jelena Ostapenko
Non prima delle 15:00
[1] Jannik Sinner vs [Q] Andrea Pellegrino
Non prima delle 19:00
[3] Coco Gauff vs [8] Mirra Andreeva
Non prima delle 20:30
[10] Flavio Cobolli or Thiago Agustin Tirante vs [Q] Pablo Llamas Ruiz or [7] Daniil Medvedev
BNP PARIBAS ARENA – ore 11:00
[Alt] Robert Galloway / Santiago Gonzalez vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos
A seguire
[32] Rafael Jodar vs [19] Learner Tien
Non prima delle 14:00
[18] Luciano Darderi vs [2] Alexander Zverev
A seguire
[12] Andrey Rublev vs [Q] Nikoloz Basilashvili
A seguire
Hamad Medjedovic vs [LL] Martin Landaluce
SUPERTENNIS ARENA – ore 11:00
[13] Karen Khachanov vs [Q] Dino Prizmic
A seguire
[6] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Alexander Erler / Lucas Miedler
A seguire
[7] Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
A seguire
[8] Francisco Cabral / Joe Salisbury vs [Alt] Kittay / Seggerman or Doumbia / Reboul
Non prima delle 17:00
[1] Errani / Paolini or [WC] Maduzzi / Paganetti vs Linda Noskova / Tereza Valentova
PIETRANGELI – ore 11:00
Hailey Baptiste / Alexandra Eala vs [2] Katerina Siniakova / Taylor Townsend
A seguire
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos vs [6] Anna Danilina / Asia Muhammad
Non prima delle 14:00
Kato / Klepac or Siegemund / Zvonareva vs Storm Hunter / Jessica Pegula
A seguire
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs [5] Marcelo Arevalo / Mate Pavic
A seguire
[4] Christian Harrison / Neal Skupski vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
1 commento
Giornata davvero interessante