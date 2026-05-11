Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Martedì 12 Maggio 2026. In campo Sinner, Musetti e Darderi in singolare

11/05/2026 19:25 1 commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto FITP

CAMPO CENTRALE – ore 11:00
[8] Lorenzo Musetti ITA vs [23] Casper Ruud NOR
Non prima delle 13:00
[26] Sorana Cirstea ROU vs Jelena Ostapenko LAT
Non prima delle 15:00
[1] Jannik Sinner ITA vs [Q] Andrea Pellegrino ITA
Non prima delle 19:00
[3] Coco Gauff USA vs [8] Mirra Andreeva
Non prima delle 20:30
[10] Flavio Cobolli ITA or Thiago Agustin Tirante ARG vs [Q] Pablo Llamas Ruiz ESP or [7] Daniil Medvedev

BNP PARIBAS ARENA – ore 11:00
[Alt] Robert Galloway USA / Santiago Gonzalez MEX vs [2] Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG
A seguire
[32] Rafael Jodar ESP vs [19] Learner Tien USA
Non prima delle 14:00
[18] Luciano Darderi ITA vs [2] Alexander Zverev GER
A seguire
[12] Andrey Rublev vs [Q] Nikoloz Basilashvili GEO
A seguire
Hamad Medjedovic SRB vs [LL] Martin Landaluce ESP

SUPERTENNIS ARENA – ore 11:00
[13] Karen Khachanov vs [Q] Dino Prizmic CRO
A seguire
[6] Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT
A seguire
[7] Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA vs Nadiia Kichenok UKR / Aleksandra Krunic SRB
A seguire
[8] Francisco Cabral POR / Joe Salisbury GBR vs [Alt] Kittay USA / Seggerman USA or Doumbia FRA / Reboul FRA
Non prima delle 17:00
[1] Errani ITA / Paolini ITA or [WC] Maduzzi ITA / Paganetti ITA vs Linda Noskova CZE / Tereza Valentova CZE

PIETRANGELI – ore 11:00
Hailey Baptiste USA / Alexandra Eala PHI vs [2] Katerina Siniakova CZE / Taylor Townsend USA
A seguire
Irina Khromacheva / Giuliana Olmos MEX vs [6] Anna Danilina KAZ / Asia Muhammad USA
Non prima delle 14:00
Kato JPN / Klepac SLO or Siegemund GER / Zvonareva vs Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA
A seguire
Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs [5] Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO
A seguire
[4] Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

1 commento

Inox 11-05-2026 19:30

Giornata davvero interessante

